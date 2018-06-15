المحكمة الدستورية ترفض طعن دفاع بوعشرين

هسبريس من الدار البيضاء

رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاتجار في البشر، المتعلق بـ"التصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية".

وبررت المحكمة الدستورية ردها على الطلب الذي تقدم به دفاع الصحافي سالف الذكر، في قرار حديث لها صدر يوم الثلاثاء، بغياب قانون تنظيمي يحدد شروط الدفع بعدم دستورية قانون، حيث أكدت أنه "إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور خولت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، فإن الفقرة الثانية منه تجعل ممارسة هذا الاختصاص متوقفا على صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع".

وأضافت المحكمة الدستورية تبريرها رفض طلب ناشر "أخبار اليوم" إن "ارتباط الفقرتين الواردتين في الفصل 133 المذكور، وعلى عكس ما يدعيه الطاعن، أكدته المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي جعلت مجال نظر المحكمة المذكورة في كل دفع بعدم دستورية قانون مرتبطا بصدور قانون تنظيمي يحدد شروطه وإجراءاته؛ وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون لم يصدر بعد، وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعذر على الحال، الاستجابة للطلب الرامي إلى فحص دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية".

وكان دفاع بوعشرين، ممثلا في النقيب السابق محمد زيان، قد تقدم بطعن مفاده عدم دستورية المادة 265 من القانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أنها تعوق جر الوكيل العام للملك ونوابه للمثول أمام القضاء.

وسبق لدفاع ناشر جريدة "أخبار اليوم" أن قدّم، في مارس الماضي، شكاية ضد الوكيل العام للملك، حيث لجأ إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وفق ما تنص عليه المادة الجنائية المذكورة، إذ تم رفض قبولها.