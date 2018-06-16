عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية في أكشاك المملكة

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

* ماروك إيبدو :

- كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الحماية الاجتماعية تهيمن عليها العديد من الأنظمة والمخططات دون تحقيق تكامل في ما بينها، تمول أساسا من عائدات الشغل وموجهة إلى جزء من مستخدمي القطاع الخاص، والموظفين والأعوان والعاملين بالجماعات المحلية. بينما يتم استبعاد باقي السكان النشيطين.

* لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا:

- بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 3.37 مليون سائح، بزيادة بلغت 12 بالمئة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ووفقا لمرصد السياحة، فقد استقبل المغرب منذ بداية السنة 1.2 مليون من مغاربة العالم، و2.17 مليون سائح أجنبي (زائد 19 بالمئة). وهكذا، ارتفعت أعداد السياح القادمين من الأسواق الرئيسية المصدرة. نفس التوجه، تم تحقيقه على مستوى الليالي السياحية. وأظهرت النتائج ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة، أي 7.53 مليون ليلة سياحية بمختلف الفنادق السياحية المصنفة.

* لانوفيل تريبون :

- تم مؤخرا إبرام اتفاقية شراكة وتعاون طويلة الأمد بين القطب المالي للدار البيضاء والمركز المالي لفرانكفورت الألمانية المعروف تحت اسم (فرانكفورت ماين فينانس)، تروم بالأساس رفع التحديات الآنية التي يواجهها القطاع المالي. ويهدف الاتفاق إلى تعبئة المؤسستين الماليتين من أجل بلورة فرص للأعمال بين إفريقيا ومنطقة الاورو.

* لافي إيكو:

- يعد النمو الديمغرافي من بين أهم التحديات التي يواجهها المغرب. ولا يتعلق التحدي هنا بعدد السكان، ولكن بالساكنة المغربية التي تتجه نحو التمدن. ومن نتائج هذا التمدن السريع الضغط الكبير الذي ستعرفه الخدمات العمومية والذي سيستلزم وسائل ضخمة من أجل مواجهة الطلب الاجتماعي (السكن، المؤسسات الصحية والتعليمية...). وسيتواصل معدل تناقص الساكنة القروية، الذي بدأ سنة 2010، سنة بعد أخرى، إلى أفق 2050، نتيجة الهجرة القروية وإعادة تصنيف بعض الجماعات القروية إلى مناطق حضرية فضلا عن توسع المدارات الحضرية.

* تيل كيل:

- شددت نايلة التازي نائبة رئيس مجلس المستشارين، على ضرورة خلق صناعة ثقافية بالمغرب. وأوضحت التازي، في مقابلة مع الأسبوعية، أن "البلد يتوفر على مؤهلات كبيرة، وتراث ثقافي مهم ومواهب في كافة مجالات التعبير الفني". وأضافت أن هذا القطاع ذي مؤهلات قوية في مجال خلق القيمة، والشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن "الثقافة يجب أن تكون موضوع مقاربة شاملة مختلفة كليا، وشراكة عمومية-خاصة مبتكرة".

* لوتون:

- كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (كنوسيد)، في تقريره الأخير حول "الاستثمارات في العالم"، نشر مؤخرا، عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب. وفي هذا الإطار، تمكن المغرب سنة 2017 من استقطاب 7ر2 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة، بارتفاع بلغت نسبته 23 في المائة مقارنة مع سنة 2016. وحسب التقرير، فإن التنوع القوي للاستثمارات بالمغرب يقابله انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في باقي بلدان شمال إفريقيا حيث تراجعت بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 13 مليار دولار".

* لوكانار ليبيري:

- بورصة الدرا البيضاء تحتاج إلى مؤشرات قوية للنهوض بحافظة مشاريعها، وذلك بإدخال تقنيات جديدة، ومراجعة جودة الأسهم، والتوجه نحو مشاريع جديدة موجهة نحو المالية التشاركية. وحسب المحلل المالي مهدي فقير فإن "بورصة الدار البيضاء لم تكن في يوم من الأيام ممثلة للاقتصاد الوطني، وبالتالي فمن الطبيعي أن لا تشهد إقلاعا". وحاليا، هناك 75 شركة مدرجة بالبورصة التي تجد صعوبة في تخطي عتبة المئة. فكل المقاولات الكبرى لها فرصة الاستثمار فيها، لكن غلاء الأسهم يبقى حاجزا أمام المشترين الجدد.

* شالانج:

- "مارشيكا ميد" تصدر خبرتها إلى إفريقيا جنوب الصحراء. فقد أبدت دول هذه المنطقة منذ 2015، اهتماما بمشروع حماية وتثمين خليج كوكودي بأبيدجان (كوت ديفوار) والذي تطلب استثمارا إجماليا هم 700 مليون دولار. وأكد رئيس المجلس المديري لشركة (مارشيكا ميد) سعيد زارو، أن "المشروع يسير على قدم وساق. فقد وصلنا إلى حد الآن إلى ما بين 35 و40 في المئة من مرحلة الإنجاز". ويسعى المشروع، الذي تتمحور مرحلته الخاصة بالبنيات التحتية، حول أربعة أقطاب للعمل، إلى رد الاعتبار للنظام الإيكولوجي للخليج، وإنجاز سدود، وقناة ومنشأة مائية وبحرية، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية، ومنشآت للعبور وقنطرة، وإنجاز مرفأ ومنتزه حضري.