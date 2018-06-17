رصيف الصحافة: عقوبات مالية تنتظر مشجعين مغاربة في روسيا

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مستهل جولة رصيف صحافة بداية الأسبوع من "العلم"، التي نقلت عن عبد القادر لشهب، سفير المغرب لدى روسيا، قوله بأن المشجعين المغاربة معرضون لعقوبات مالية، بل الترحيل، إذا تجاوزوا مدة الإقامة في روسيا، التي تضمنها لهم بطاقة متابعة المونديال، والتي منحت لهم قبل وصولهم إلى روسيا.

وإلى "أخبار اليوم"، التي ورد بها أن عبد الرحمان اليوسفي غادر مستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، بعدما أمضى به خمسة أيام، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به إبان حضوره نشاطا لحزب الاتحاد الاشتراكي بالمحمدية لتقديم مذكراته.

ونقرأ في المنبر الورقي ذاته أن أطباء وممرضين مغاربة زاروا إسرائيل بدعوة من وزارة خارجيتها. وأضاف الخبر أن صفحة "إسرائيل تتكلم العربية"، التابعة لوزارة الخارجية الصهيونية، أعلنت عن زيارة وفد مغربي يتكون من 11 شخصا، بينهم أطباء ومخرجون ورئيس جماعة منتخب بإقليم سيدي إيفني، تلاه وفد آخر عن نادي "ميمونة" الثقافي يتكون من 6 أشخاص.

أما "الأحداث المغربية" فذكرت أن مريم الرحيلي، المغربية الأصل، والإيطالية الجنسية، ظهرت، في أول صورة لها على قناة إيطالية دولية، بمعسكر "روج" للاعتقال بمدينة الحسكة على الحدود السورية العراقية في حالة يرثى لها، وهي تجر وراءها طفلين صغيرين أنجبتهما من "داعشي" محتجز حاليا بأحد السجون السورية، بعد البحث عنها أكثر من ثلاث سنوات بموجب بحث دولية أصدرها "الأنتربول" بطلب من إيطاليا.

وورد في اليومية ذاتها أن حوالي 30 شخصا جرحوا في عرس بالقصر الكبير بعدما انهار عليهم سقف منزل أصحاب العرس، الكائن بدرب سيدي الخطيب بحي القطانين بالمدينة القديمة. وقد تم نقل الجرحى إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير.

وجاء في "الأحداث المغربية"، كذلك، أن الحكومة دخلت على خط التحقيق في الفضيحة التي تفجرت بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط بشأن ارتفاع نسبة وفيات المواليد الجدد والخدج والرضع بمستشفى الولادة السويسي، وتوقيف قابلة بسبب اتهامها بتسريب معطيات للصحافة. وأضافت الجريدة أن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح في ندوة صحافية أن الوزارة الوصية تتابع الأمر عن كثب، وأن الحكومة فتحت تحقيقا في فضيحة ارتفاع نسبة وفيات الخدج بمستشفى السويسي.

أما "الاتحاد الاشتراكي" فنشرت أن جبهة البوليساريو تقدمت بطعن أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب. ووفق المنبر الإخباري ذاته، فإن هذه المحاولة جاءت بعد استئناف المفاوضات مطلع الشهر الجاري بمقر وزارة الخارجية بالرباط.

وورد بالجريدة عينها أن مجموع القضايا المسجلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بلغ 23 ألفا و335 قضية خلال سنة 2017، مقابل 16 ألفا و268 قضية خلال الفترة 2002 و2011.

ونختم من "المساء"، التي كتبت أن الجيش والبحرية أطاحا بشبكة لتهريب المخدرات بالشمال، إذ تم ضبط وحجز 1180 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعرض ساحل واد لاو، بعد مطاردة قاربين مطاطيين مشبوهين، تم رصدهما من طرف إحدى محطات المراقبة بالرادار التابعة للبحرية الملكية.

ووفق الجريدة ذاتها، فإن جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمدرسة أولاد وهاب بإقليم بنسليمان رفعت دعوى قضائية ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، وضد وزير التربية الوطنية، بعد أن أمرت إدارة المؤسسة التلاميذ بالقيام بأشغال شاقة خلال موسم الأمطار الماضي، إذ كلفتهم بإزالة الأوحال من الأقسام ومن الفضاء الخارجي للمؤسسة.