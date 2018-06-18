عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين :

* أخبار اليوم:

- مقترح لإصلاح معاشات البرلمانيين مهدد بالطعن. توصل مجلس النواب إلى صيغة لإصلاح نظام معاشات أعضائه، وذلك بتقديم مقترح قانون جديد، ينتظر الإعلان عنه رسميا في جلسة عمومية قبل إحالته على لجنة برلمانية. المقترح يأتي لمعالجة أزمة توقف المعاشات منذ أكتوبر 2017 بسبب إفلاس نظام المعاشات، لكن التدابير التي ينص عليها أغضبت عددا من البرلمانيين السابقين والحاليين، لدرجة أن بعضهم يهدد بالطعن فيه. والمقترح، الذي وقعت عليه جميع الفرق والمجموعات، باستثناء الأصالة والمعاصرة، ينص على ألا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، وأن يخفض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية عوض 1000 درهم سابقا، أي أن يحصل البرلماني على معاش شهري بقيمة 3500 درهم عند بلوغه سن 65. بينما تم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي.

- ارتفاع مبيعات قطاع السيارات ب11 بالمئة. مع اقتراب انتهاء النصف الأول من العام الجاري، بدا سوق السيارات في حالة انتعاش ملحوظة، ففي الشهور الخمسة الأولى من سنة 2018 سجل القطاع تحسنا في حجم المبيعات، الذي ارتفع بنسبة 11 بالمئة، إذ بيعت أكثر من 70 ألف سيارة منذ يناير 2018 إلى حدود متم ماي المنصرم، وهو ما يفوق المبيعات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2016، حيث ظلت في حدود 63 ألفا و800 سيارة. وتبقى شركة رونو-داسيا رائدة في سوق السيارات المغربي باستحواذها على نسبة 45.35 بالمئة من مجموع السوق، ببيع 21 ألفا و370 وحدة، مسجلة زيادة بنسبة 7 بالمئة.

* المساء:

- أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن وحدة تابعة للبحرية الملكية تعمل بالمتوسط قامت، أول أمس السبت حوالي الساعة الثالثة وخمسين دقيقة صباحا، بضبط وحجز 1180 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعرض سواحل واد لاو. وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تمت بعد مطاردة قاربين مطاطيين مشبوهين تم رصدهما من طرف إحدى محطات المراقبة بالرادار التابعة للبحرية الملكية. وأشار البلاغ إلى أنه تم تسليم كمية المخدرات المضبوطة إلى السلطات المحلية المعنية بتطوان لتطبيق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.

- وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 125 مليون دولار دعما لتبني المغرب تقنيات مبتكرة لإنتاج الطاقة الشمسية. وأوضحت المؤسسة المالية، في بيان لها، أن هذا التمويل الإضافي، الذي يساهم فيه صندوق التكنولوجيا النظيفة بحوالي 25 مليون دولار، يروم دعم إنشاء وتطوير محطتي نور- ميدلت 1 و2 بطاقة إجمالية تتراوح بين 600 و800 ميغاوات. وسيكون مجمع نور -ميدلت ثاني أكبر مجمع للطاقة الشمسية المركزة في المغرب يتم إنشاؤه في إطار مخطط نور للطاقة الشمسية. ويكتسي هذا المخطط أهمية بالغة ضمن هدف المغرب الرامي إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030.

* الأحداث المغربية :

- أعلن المجمع الشريف للفوسفاط، أحد أهم المنتجين العالمين للأسمدة، وBIOTECH FERTINAGRO ، المزود الإسباني المتخصص في حلول التغذية النباتية، عن توقيع الاتفاقات النهائية التي تسمح للمجمع بحيازة 20 في المئة من رأسمال BIOTECH FERTINAGRO . وأفاد بلاغ للمجمع الشريف للفوسفاط بأن إنجاز هذه الحيازة سيتم عبر عملية لرفع رأسمال الشركة الإسبانية. وأضاف أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية المجمع الشريف للفوسفاط التي تهدف إلى تطوير الابتكار والمنتوجات الملائمة لحاجيات التربة الخاصة بها.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول عرف ارتفاعا بنسبة 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2018 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني للفصل الأول من سنة 2018، أن هذا التطور يعود، أساسا، إلى ارتفاع الإنتاج في "الصناعات الكيماوية" بنسبة 6,4 في المئة، وفي "الصناعات الغذائية" بنسبة 5,7 في المئة، وفي "صناعات السيارات" بنسبة 14,6 في المئة، وفي "صناعة الملابس والفرو" بنسبة 2,9 في المئة، وفي "صناعة المواد المعدنية" بنسبة 9,8 في المئة، وفي "صناعة وسائل أخرى للنقل" بنسبة 18,7 في المئة.

* العلم:

- أبرز المكتب الوطني للمطارات أن حركة النقل الجوي بمختلف مطارات المملكة سجلت ارتفاعا بنسبة 9,53 بالمائة خلال شهر أبريل المنصرم مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2017. وأوضح المصدر ذاته أن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، استقبل أزيد من 40 بالمئة من العدد الإجمالي للمسافرين، أي ما يعادل 869 ألفا و63 مسافرا خلال الشهر الماضي، مقابل 839 ألفا و924 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية (زائد 47ر3 بالمائة).

- تنظم جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان يومي 29 و30 يونيو الجاري بمقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، الدورة السابعة لليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان. وذكر بلاغ صادر عن المنظمين أن الدورة السابعة التي ستنظم تحت شعار "الحق في الصحة" ستتمحور، على غرار الدورات السابقة، حول نشاطين رئيسيين، ويتعلق الأمر بليلة لعرض أفلام في الهواء الطلق تتناول موضوع حقوق الإنسان، يتلوها في اليوم الموالي نقاش مع خبراء ومناضلين.

* رسالة الأمة :

- أكد مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن المغرب تبنى، بدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة أمنية استباقية، منذ اعتداءات الدار البيضاء. وأوضح الخيام، في حديث نشرته الاسبوعية الفرنسية (فالور أكتيال)، التي خصصت في عددها الاخير ربورتاجا حول مكافحة الارهاب بالمغرب، أنه "بفضل قانون تم التصويت عليه سنة 2003، تم بالتأكيد تعزيز الترسانة القانونية والامنية، بما يتيح التحرك، قبل أن يمر إرهابي مفترض الى مرحلة الفعل، وكذا الاصلاح التام للحقل الديني بهدف عدم ترك الاسلام تحت رحمة الحركات المتطرفة". وأضاف الخيام أنه كان يتعين أيضا التصدي للهشاشة والفقر، المجال الحيوي للدولة الاسلامية، مذكرا بأنه تم إلقاء القبض على 815 إرهابيا، وإحالتهم على أنظار القضاء، منذ سنة 2015. كما تم اعتقال 186 إرهابيا سنة 2017 .

- انطلقت بالرباط التحضيرات لمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية الذي سينعقد بمراكش من 21 إلى 23 يونيو الجاري. وسيعرف هذا المنتدى، الذي تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، تحت شعار "تحويل الحكامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، حضور حوالي 800 مشارك من بينهم وزراء وخبراء وكبار المسؤولين من مختلف القارات لمناقشة تحول الحكامة وكيف يمكن للحكومات والمؤسسات والإدارات العمومية تنظيم شؤونهم للاشتغال نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، خلال تقديمه لبرنامج هذا الحدث، أن هذا المنتدى يشكل فرصة لتعزيز التعاون وشراكات قوية والانكباب على السبل الكفيلة بجعل الحكومات والمؤسسات العمومية "أكثر نجاعة وشمولية ومسؤولية"، وذلك بهدف المساهمة في تطوير قدرة الحكومات على توقع مختلف التحديات المتعلقة بتنفيذ أجندة سنة 2030.

* الاتحاد الاشتراكي:

- اجتمع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مرفوقا بممثلي الوزارة، بممثلي الأطباء البياطرة وذلك من أجل تدارس تفاصيل خارطة طريق لاستقبال عيد الأضحى لهذه السنة، بهدف عدم تكرار سيناريو تعفن أضاحي العيد، حيث تم التأكيد على إحصاء الفلاحين ومربي الأغنام، ووضع بطائق تقنية تخص كل واحد، مع تحديد عدد رؤوس الأغنام التي يتوفر عليها كل واحد منهم. كما تم التشديد خلال هذا الاجتماع على ضرورة محاربة الأدوية المهربة، مع الإعلان عن تفاصيل حملة إشهارية موجهة، من جهة، للفلاحين ومربي الأغنام لتسجيل أنفسهم والانخراط في رقمنة رؤوس الأغنام، وأخرى لعموم المواطنين تحدد الأماكن، التي ينبغي لهم اقتناء أضحيات العيد منها، حيث تم تخصيص 40 سوقا نموذجية إضافة إلى الأسواق العادية.

- تحتضن مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و22 يونيو الجاري، أشغال مؤتمر وزراء التعليم العالي للدول الفرنكفونية حول موضوع "التمويل الرقمي في الفضاء الجامعي الفرانكفوني". ويندرج هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المملكة المغربية بدعم من الوكالة الجامعية للفرنكفونية والمنظمة الدولية للفرنكفونية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الدورة الثالثة لمبادرة التطوير الرقمي في الفضاء الجامعي الفرانكفوني. ويهدف هذا اللقاء إلى الوقوف على مدى تفعيل القرارات والتوصيات المتخذة خلال دورتي باريس المنظمة بمبادرة من فرنسا بتاريخ 5 يونيو 2015 وباماكو المنظمة بمبادرة من مالي بتاريخ 17 يونيو 2016، وتوسيع نطاق التفكير إلى الآليات الكفيلة بتمويل التطوير الرقمي في الفضاء الجامعي الفرنكفوني.

* بيان اليوم:

- أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه تم في إطار مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان حجز أكثر من 133 طنا من المواد الغذائية الفاسدة، واتخاذ عقوبات ضد الجهات التي تبين أنها خالفت القوانين إما بالاحتكار أو بالغش أو بالزيادة في الأثمان بالنسبة للمواد المحددة الأسعار بطريقة مخالفة للقانون أو بأي نوع آخر من أنواع مخالفات القانون. وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة حيا، في كلمته في افتتاح المجلس الحكومي كلا من المجتمع المدني والمواطنين الذين تعاملوا بتفاعل كبير مع الرقم 5757 للتبليغ عن أي مخالفة يلاحظونها، بحيث تم التوصل بما يقرب من 3000 مكالمة، تشكلت على إثرها لجن تفتيش ميدانية واتخذت عقوبات ضد الجهات التي تبين أنها خالفت القوانين.

- أفاد بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، أن وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج لن يشارك في أشغال اجتماع وزراء إعلام دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، الذي سيتم عقده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 23 يونيو الجاري، لارتباطات متعلقة بالأجندة. وأوضح البلاغ، السيد محمد الأعرج لن يشارك في أشغال الاجتماع الذي سيتم عقده من طرف دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 23 يونيو الجاري، لارتباطات متعلقة بالأجندة.

* لوماتان :

- قال مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل المجال الثقافي، أولوية وطنية، باعتباره مرآة تعكس الهوية المتعددة للمملكة، وتسامحها، وانفتاحها على الاختلاف. وأضاف مهدي قطبي، في حديث للمجلة الثقافية الفرنسية (فنون جميلة) نشرته في عددها الاخير، أنه في إطار هذه الدينامية السياسية، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل الثقافة في صلب استراتيجية التنمية بالمملكة، يندرج المعرض الحدث (حوض المتوسط والفن الحديث) الذي يحتضنه متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط الى غاية 27 غشت المقبل، مؤكدا أن الثقافة تشكل عاملا قويا للاندماج الاجتماعي والتنمية.

- تدارس مجلس الحكومة الأخير، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، موضوع الحماية الاجتماعية ومختلف محاور الدعم المستهدف للفئات الفقيرة وتقييم مجموع البرامج الاجتماعية. وانكب المجلس على المجهود المبذول وفق رؤية متكاملة تقوم على تسريع مسار إرساء نظام فعال على مستوى الدعم الاجتماعي المباشر من أجل رفع فعالية الاستهداف المباشر للفئات الفقيرة والهشة وتقييم عميق لمجموع البرامج الاجتماعية بما يمكن من رفع فعاليتها ومردوديتها، والتي تهم نظام المساعدة الطبية (راميد) ونظام دعم الأرامل المتكفلات بأبناء في سن التمدرس، ونظام دعم التمدرس (برنامج تيسير ومليون محفظة)، ونظام الدعم المرتبط بالأشخاص في وضعية إعاقة.

* ليبيراسيون :

- اتفق رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على صيغة جديدة لنظام معاشات أعضاء المجلس تعتمد على الموارد الذاتية. وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا على صيغة جديدة بهذا الخصوص تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة. وتتمثل هذه المقاييس حسب البلاغ في أن "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا" وأن " يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا" وأن " يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية".

- أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن إطلاقها لمنصة "البزطام الالكتروني" كحل لتحويل الأموال وللأداء عبر الهاتف المحمول، وذلك بطريقة بسيطة ومبتكرة. وأكد المدير العام المساعد بالمجموعة السيد عبد المنعم دينية، خلال لقاء صحفي بالمناسبة، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع وطني تسعى من خلاله السلطات النقدية الى دمقرطة عمليات الأداء كخطوة أولى للإدماج المالي. وأشار إلى أن الغاية من وراء اللجوء الى اعتماد منصة "البزطام الالكتروني" تكمن في استبدال استخدام المباشر للنقود وامتصاص جزء مهم من النقد المتداول، موضحا في هذا الصدد أنه بفضل هذه المنصة يمكن إجراء عمليات الأداء لدى المتاجر، وتحويل الأموال من هاتف لآخر، وأداء الفواتير وتعبئة الهاتف فضلا عن إمكانية سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي للقرض الفلاحي للمغرب دون استعمال البطاقة.

* البيان :

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي ليس مهددا بالإفلاس بل يتوفر على موارد مالية كافية من الميزانية العامة. وأبرز السيد الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مجموع موارد الصندوق تتجاوز حاليا 17 مليار من ميزانية الدولة، في حين بلغت نفقات الصندوق السنة الماضية 9.3 ملايير درهم، وتناهز برسم السنة الجارية حتى الآن ملياري درهم.

- بلغ مجموع القضايا المسجلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام 23 ألفا و335 قضية خلال سنة 2017، مقابل 16 ألف و268 قضية خلال الفترة بين 2002 و2011 .وأفاد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي مؤخرا بالرباط، بأن الجرائم المتعلقة بالأمن والنظام العام تتوزع على إهانة موظف (خمسة آلاف و759 قضية)، والاختلاس والتبديد (166 قضية)، والارتشاء (7 آلاف و506 قضية)، والغدر (8 قضايا)، والتسول (أربعة آلاف و776 قضية)، والتشرد (ألف و456 قضية)، والعصيان (958 قضية)، وإهانة المقدسات (19 قضية)، وتكوين عصابة إجرامية ألفين و504 قضية)، والهروب من مكان الاعتقال (100 قضية)، واستغلال النفوذ (20 قضية)، وتبديد المال العام (63 قضية).

* ليكونوميست :

- تمت إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يتألف من 400 فصل، على الأمانة العامة للحكومة. ويحمل هذا المشروع عددا من المستجدات تسير في اتجاه تعزيز الضمانات من أجل محاكمة عادلة وإصدار أحكام في آجال معقولة. كما يكرس مبدأ المساواة أمام العدالة، ويؤطر بشكل أفضل الحراسة النظرية.

- كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نحو 247 ألف مأجور يختفون سنويا من سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي بنسبة 8 بالمئة من مجموع المؤمنين. وهذا لا يعود فقط إلى موسمية بعض الأنشطة، مثل الفلاحة، حيث أن الجزء الأكبر من هذه "الاختفاءات" يعود إلى العمل غير المصرح به.

* أوجوردوي لو ماروك :

- صادق مجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على نصي مشروعي قانونين، يقضي الأول بتغيير وتتميم قانون يتعلق بالمسطرة الجنائية، ويقضي الثاني بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع الأول يهدف إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية. بينما يهدف النص الثاني إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وذلك بغاية تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة تتمثل، أساسا، في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم.

- انعقد مؤخرا الجمع العام التأسيسي للشركة المغربية للتطبيب عن بعد. وذكر بلاغ للشركة المغربية للتطبيب عن بعد، أن الجمع العام التأسيسي للشركة الذي انعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يخص بها جلالته سكان المناطق القروية والنائية. وأشار البلاغ إلى أن الشركة المغربية للتطبيب عن بعد تهدف إلى إرساء بنية تحتية تكنولوجية من أجل تطوير تقنيات وأنشطة التطبيب عن بعد لفائدة ساكنة المناطق القروية والنائية.

* لوبينيون :

- أعلن وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ستتقدم المملكة المغربية رسميا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطلب احتضان كأس العالم 2030. وصرح السيد الطالبي العلمي أن الحكومة تلتزم بتنفيذ كافة المشاريع التي كانت مبرمجة في ملف الترشيح، الذي تقدم به المغرب لاستضافة مونديال 2026، مبرزا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعترف بمؤهلات المملكة وقدرتها على استضافة تظاهرة كروية عالمية من هذا الحجم.

- تحتضن الرباط يومي 18 و19 يونيو الجاري المؤتمر السنوي الثاني للسلم والأمن بإفريقيا والمنظم بمبادرة من مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط (بوليسي سانتر). وأوضح المنظمون، في بلاغ، أن اللقاء الذي سيتمحور حول موضوع " عمليات حفظ السلام في إفريقيا: حقائق وتحديات" سيعرف مشاركة حوالي مئة مشارك وحوالي أربعين خبيرا، من بينهم عسكريون ومسؤولون مؤسساتيون وجامعيون من أكثر من 20 بلدا. وذكر المصدر نفسه بأن القارة الإفريقية تشهد حاليا 90 نزاعا مسلحا وتجري بها أكثر من نصف عدد عمليات حفظ السلام ال14 التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة عبر العالم، مؤكدا أن المؤتمر يشكل مناسبة لمناقشة هذه العمليات الميدانية منذ مسلسل الإصلاحات الذي أطلقته الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة.