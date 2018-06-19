عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء :

* أخبار اليوم:

- سلطات جديدة للقضاة لمواجهة الاستيلاء على العقارات. في سياق الحرب على ظاهرة الاستيلاء على العقارات، التي كثرت في السنوات الأخيرة، ينتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد يعطي صلاحيات جديدة للنيابة العامة وقضاة التحقيق وهيئات الحكم لاتخاذ إجراءات تحفظية لمنع التصرف في كل عقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية. مثل هذا الإجراء كانت السلطات القضائية تتخذه في إطار الأبحاث الجنائية، لكنها كانت تواجه بغياب إطار قانوني ينظمه، في قانون المسطرة الجنائية، وهو ما جرت الاستجابة له بمصادقة الحكومة، في اجتماعها في 14 يونيو الجاري، على منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع الاعتداء، بما في ذلك تجميد العقار والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه.

- زيادة عدد السياح ب12 بالمئة في الثلث الأول من 2018. شهد القطاع السياحي المغرب تحسنا مشجعا خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017، إذ بلغ عدد الوافدين على المغرب عبر المراكز الحدودية في الشهور الأربعة الأولى من سنة 2018 نحو 3.4 مليون سائح، وهي زيادة تقدر نسبتها ب12 بالمئة مقارنة مع الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2017. وعدد ليالي المبيت في المؤسسات الفندقية المصنفة زاد بنسبة قدرها 5 بالمئة في أبريل 2018، ومراكش وأكادير تسيطران على 61 بالمئة من المبيت الليلي.

* المساء:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه يتبين من خلال تحليل المعطيات الجديدة للبحث الوطني حول التشغيل لسنة 2017 أنه من بين 7 ملايين و49 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، 247 ألف هم في حالة شغل، منهم 162 ألف يزاولون أعمالا خطيرة، أي ما يمثل 2,31 في المئة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية. وأوضحت المندوبية السامية أنه بالنسبة للأطفال الذين يزاولون هذه الأعمال، يتواجد 76,3 في المئة منهم بالوسط القروي، و81 في المئة هم ذكور، و73 في المئة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.

- سلمت خلية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التابعة لمندوبية التجارة والصناعة بوجدة والمركز الجهوي للإستثمار، خلال شهر ماي 2018، ما مجموعه 167 شهادة سلبية لإحداث مقاولات. وحسب تقرير لمندوبية التجارة والصناعة (التي تغطي وجدة وبركان وتاوريرت وجرادة وفجيج)، فإن هذه الشهادات توزعت أساسا على قطاعات الخدمات ب 99 شهادة سلبية (59 في المئة) والتجارة ب 31 شهادة (19 في المئة) والبناء والأشغال العمومية ب 28 شهادة (17 في المئة).

* الأحداث المغربية :

- مزوار يقدم مطالب "الباطرونا" للعثماني. خرج صلاح الدين مزوار، الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مرتاحا من أول لقاء جمعه برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بحر الأسبوع الماضي. وقال مصدر مطلع إن مطالب مزوار بدت "معقولة" لرئيس الحكومة الذي عبر عن استعداده للتجاوب معها. وتتعلق هذه المطالب الثلاثة، بإحداث صندوق ضمان لبعث الأوكسجين في المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في حق الواردات المتوحشة وغير الخاضعة للمراقبة، علاوة على احترام آجال الأداء، حيث أن هناك العديد من المقاولين الذين يعانون بسبب تأخير أداء مستحقاتهم نظير المشاريع التي أنجزوها لفائدة مختلف المصالح الحكومية والإدارية.

- وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية تغازوت اتفاقية تمويل تتعلق بقرض بقيمة 10 مليون أورو، مخصص للعمليات المتكاملة ذات البعد الاجتماعي. وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين، أنه بعد قرض أول بقيمة 20 مليون أورو ممنوح في عام 2014، تؤكد الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها لمحطة تغازوت بمنحها قرضا جديدا بقيمة 10 مليون أورو. وأضاف البلاغ أن هذه الشراكة الجديدة، إضافة إلى مساهمتها المالية، تأتي للتأكيد على البعد الاجتماعي لمشروع (تغازوت باي) على أساس المعايير البيئية والاجتماعية للوكالة الفرنسية للتنمية.

* العلم:

- ثمنت الغرفة الفلاحية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إعفاء فلاحي الحوض المائي اللوكوس من أداء وجيبة الحد الأدنى لاستعمال مياه الري. وأكدت الغرفة الفلاحية، في بيان صحافي، أنها "تثمن، نيابة عن كل فلاحي حوض اللوكوس، هذا القرار الذي يأتي تماشيا مع التطور الإيجابي الذي عرفه القطاع الفلاحي بالمنطقة، وذلك بفضل حجم الاستثمارات الهائلة في مجال عصرنة وتدبير عملية مياه الري، وتوسيع المساحة المسقية وكذا الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للقطاع الفلاحي بالمنطقة في إطار مخطط المغرب الأخضر".

- أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، عن توقع إنتاج 98.2 مليون قنطار من الحبوب في العام الحالي، مقابل 96 مليون قنطار في العام الماضي. ويرتقب أن يصل إنتاج القمح اللين إلى 48.1 مليون قنطار، والقمح الصلب 22.8 مليون قنطار، والشعير 27.3 مليون قنطار، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.

* رسالة الأمة :

- تم تعيين المغربية سميرة ياسني جيراري ممثلة دائمة للبرلمان الإفريقي للمجتمع المدني لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي. وأوضح بلاغ للبرلمان الإفريقي للمجتمع المدني، أن تعيين ياسني جيراري، رئيسة لجنة النساء المكلفة بالعلاقات الدولية بالبرلمان، جرى خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لهذه الهيئة عقد الاثنين المنصرم في مقر في لومي بطوغو. ويعد البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني منظمة إفريقية للرواد الذين يعملون على تنسيق تدخلات منظمات المجتمع المدني الإفريقي من أجل مواجهة الرهانات الكبرى لتنمية القارة.

- تحتضن مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و22 يونيو الجاري، أشغال مؤتمر وزراء التعليم العالي للدول الفرانكفونية حول موضوع "التمويل الرقمي في الفضاء الجامعي الفرانكفوني". ويندرج هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المملكة المغربية بدعم من الوكالة الجامعية للفرانكفونية والمنظمة الدولية للفرانكفونية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الدورة الثالثة لمبادرة التطوير الرقمي في الفضاء الجامعي الفرانكفوني. ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق القيام بعملية التطوير الرقمي في الفضاء الجامعي الفرانكفوني، إلى الوقوف على مدى تفعيل القرارات والتوصيات المتخذة خلال دورتي باريس المنظمة بمبادرة من فرنسا بتاريخ 5 يونيو2015 وباماكو المنظمة بمبادرة من مالي بتاريخ 17 يونيو 2016، وتوسيع نطاق التفكير إلى الآليات الكفيلة بتمويل التطوير الرقمي في الفضاء الجامعي الفرانكفوني.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه قام بملاءمة عروضه التجارية من أجل استيعاب الطلب المتزايد للمسافرين في أحسن ظروف الأمان والراحة طيلة المرحلة الصيفية الممتدة ما بين 18 يونيو و 16 شتنبر 2018، وذلك من خلال برمجة 222 قطارا كل يوم. وأوضح بلاغ للمكتب أنه من أجل مواكبة فترة الصيف التي تعرف حركة دؤوبة للمسافرين، تمت برمجة 222 قطارا كل يوم مع تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة التي تعرف إقبالا متزايدا نحو مدن الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ووجدة والناظور وخريبكة، مضيفا أنه تم بالخصوص تعزيز العرض في اتجاه مراكش من خلال برمجة 6 قطارات إضافية انطلاقا من الدار البيضاء ليصبح عددها 24 قطارا في اليوم تربط العاصمة الاقتصادية والوجهة الأولى للسياحة بالمملكة بمواقيت تغطي طيلة اليوم.

- بلغ مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة نهاية شهر دجنبر 2017، ما مجموعه 33 ألفا و791 معتقلا بنسبة 66ر40 بالمئة من مجموع الساكنة السجنية التي بلغت 83 ألفا و102 سجينا خلال نفس الفترة من السنة. وأفاد تقرير أعدته رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة خلال سنة 2017 ، تم تقديمه مؤخرا بالرباط ، بأن هؤلاء المعتقيلن الاحتياطيين يتوزعون حسب المحاكم بين 5 آلاف و654 معتقلا بالمحاكم الابتدائية ما يمثل 73ر16 بالمئة، و26 ألفا و154 معتقلا احتياطيا بمحاكم الاستئناف ما يمثل 40ر77 بالمئة، فيما يبلغ هذا العدد على مستوى محكمة النقض، آخر درجة في التقاضي، ألف و983 معتقلا احتياطيا ما يمثل 87ر5 بالمئة.

* بيان اليوم:

- أفادت مذكرة لكتابة الدولة المكلفة بالماء حول الحالة اليومية للسدود بأن الحقينة الإجمالية للسدود التسعة الواقعة بجهة طنجة - تطوان – الحسيمة بلغت أمس الاثنين 868,25 مليون متر مكعب، مقابل 648,4 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار المصدر ذاته إلى أن سد واد المخازن بإقليم العرائش، أكبر سدود الجهة، يسجل نسبة ملء وصلت 91,1 في المئة، مقابل 65,8 في المئة العام الماضي، أي أن حجم المخزون المائي بلغ 613,1 مليون متر مكعب، مقابل 442,5 مليون متر مكعب العام الماضي. فيما ناهزت حقينة سد 9 أبريل بعمالة طنجة – أصيلة 144 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يصل إلى 48 في المئة، مقابل 139 مليون متر مكعب (46,3 في المئة).

- قررت كل من جهة سوس ماسة وجهة سان بيدرو في جمهورية كوت ديفوار الشقيقة وضع إطار لبناء تعاون لامركزي بين الجهتين يشمل مجالات عدة. وفي هذا السياق يقوم وفد من جهة سوس ماسة، برئاسة رئيس المجلس الجهوي، إبراهيم حافيدي، بزيارة عمل إلى غاية 23 يونيو الجاري لكوت ديفوار، حيث من المقرر أن يتم التوقيع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم للتعاون اللامركزي بين الجهتين. ومن المتوقع أن تحدد مذكرة التفاهم للتعاون اللامركزي بين جهة سوس ماسة وجهة سان بيدرو آفاق وقطاعات التنمية الاقتصادية التي سيركز عليها برنامج التعاون اللامركزي بين الجهتين.

* آخر ساعة :

- أكد مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أنه منذ إحداث المكتب المركزي "فككنا 21 خلية إرهابية سنة 2015، و19 سنة 2016، وتسعة سنة 2017، وحاليا أربعة حتى 25 أبريل 2018"، مبرزا أن المغرب تبنى، بدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة أمنية استباقية، منذ اعتداءات الدار البيضاء. وأوضح الخيام، في حديث نشرته الاسبوعية الفرنسية (فالور أكتيال) التي خصصت في عددها الاخير ربورتاجا حول مكافحة الارهاب بالمغرب، أنه كان يتعين أيضا التصدي للهشاشة والفقر، المجال الحيوي للدولة الاسلامية، مذكرا بأنه تم القاء القبض على 815 إرهابيا، وإحالتهم على انظار القضاء، منذ سنة 2015. كما تم اعتقال 186 إرهابيا سنة 2017 .

- احتل المغرب المرتبة الخامسة عالميا من حيث "الخدمة السياحية الممتازة" خلف إيرلندا وإيسلندا وبريطانيا واليونان، حسب مؤشر سنة 2018 الذي أصدرته حديثا مؤسسة "تريب أدفايزر" للخدمات السياحية. ونوهت المؤسسة بالدور الريادي للمغرب عاما بعد آخر في مجال "الخدمة السياحية الممتازة"، معتبرة إياه "وجهة سياحية ناشئة تغري بالزيارة، وتعد السياح بقضاء أوقات ممتعة في جنباته المتنوعة المناخات والتضاريس".

* لوماتان :

- ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، رئيسة مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، أمس الاثنين بالرباط، حفل نهاية السنة الدراسية 2017 - 2018 بالمؤسسة. وفي كلمة بالمناسبة، قال مدير المؤسسة، عادل بنزاكور، إن المؤسسة تعمل منذ 50 سنة على توفير تعليم متخصص لفائدة التلاميذ المستفيدين، قائم على برنامج السلك الابتدائي والثانوي، مشيرا إلى المواكبة التقنية المتطورة التي يحظى بها تلاميذ المؤسسة، من حيث المعدات الطبية التي تسهل الاندماج والخروج من العزلة. وأشار، في هذا الصدد، إلى استفادة 40 طفلا بالمؤسسة من أجهزة مساعدة على السمع، بفضل دعم مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط.

- أكد يوسف العمراني، المكلف بمهمة بالديوان الملكي، أمس الاثنين بالرباط، أن التحديات متعددة الأبعاد التي تواجه إفريقيا، والمتمثلة، أساسا، في استمرار النزاعات وتعدد الفاعلين غير الدولتيين والإرهاب والهجرة والتغييرات المناخية، ينبغي معالجتها بعمق. وقال السيد العمراني، الذي ترأس جلسة حول موضع "حفظ السلام في إفريقيا .. الاتجاهات والتحديات"، في إطار المؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا، إلى جانب وزير الخارجية الإسباني الأسبق ميغيل أنخيل موراتينوس، ووزير الخارجية التشادي السابق والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى مالي محمد صالح، "إن وعي البلدان الإفريقية بالتحديات الرئيسية المرتبطة بالأزمات والأمن والتنمية، مكنت من تغيير مبدأ عدم اللامبالاة بمبدأ عدم التدخل".

* ليبيراسيون :

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول عرف ارتفاعا بنسبة 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2018 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني للفصل الأول من سنة 2018، أن هذا التطور يعود، أساسا، إلى ارتفاع الإنتاج في "الصناعات الكيماوية" بنسبة 6,4 في المئة، وفي "الصناعات الغذائية" بنسبة 5,7 في المئة، وفي "صناعات السيارات" بنسبة 14,6 في المئة، وفي "صناعة الملابس والفرو" بنسبة 2,9 في المئة، وفي "صناعة المواد المعدنية" بنسبة 9,8 في المئة، وفي "صناعة وسائل أخرى للنقل" بنسبة 18,7 في المئة.

- تحتضن مدينة الرباط من 9 الى 13 يوليوز المقبل، أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة وفد هام للمنظمة يضم ممثلين من مستوى عال، وخبراء لمديريات العلاقات الدولية، والحكامة العمومية، والتربية والتنمية الترابية والاحصاء. وعلم لدى المنظمة أن هذه الايام ستتميز بتنظيم سلسلة من التظاهرات، تتوخى تقديم مشاريع التعاون، والانجازات الملموسة التي تم تحقيقها في اطار برنامج –البلد ،(المغرب – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية). وستتيح هذه الأيام، التي تنظم بتعاون مع عدة وزارات مغربية، وضع حصيلة ثلاث سنوات للتعاون الغني، الذي تميز بانجاز 16 مشروعا، خاصة في مجال النزاهة ومحاربة الرشوة، والحكامة الرقمية، والحوار الترابي، والمبادلات من القيمة المضافة، في انتاج السلع والخدمات، او تقييم النظام التعليمي.

* ليكونوميست:

- النمو المستمر لعمليات اقتناء سلع التجهيز من الخارج دليل على الحالة الجيدة لاستثمارات المقاولات. وفي المقابل، تفاقم العجز التجاري بنسبة 10.7 بالمئة مع نهاية ماي الماضي، ليصل إلى 85.2 مليار درهم. وعلى الرغم من أن الصادرات ارتفعت لكنها بوتيرة أقل من الواردات. شأنها في ذلك شأن العائدات السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

* البيان :

- ينظم مركز السياسات المغربي التابع للمكتب الشريف للفوسفاط (أوسيبي بوليسي سانتر) بالرباط، الدورة الثانية للمؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا (أباسكو)، تحت شعار "عمليات حفظ السلام في إفريقيا: حقائق وتحديات". وذكر بلاغ للمركز أن المؤتمر يشكل فرصة لمقاربة عدة قضايا من قبيل تطور عمليات حفظ السلام على الأرض منذ مسلسل الإصلاحات الذي شرعت فيه منظمة الأمم المتحدة في العقود الأخيرة، والدروس المستخلصة من هذه التجارب والوسائل التي من شأنها تمكين بلدان الاتحاد الإفريقي من نيل الاستقلالية على مستوى تدبير إحلال الأمن على صعيد القارة.

- عقدت وزارة الثقافة والاتصال وفدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤخرا أول اجتماع من نوعه بين الطرفين، خصص لمناقشة الخطوط الرئيسية للعمل بين المؤسستين من أجل تعزيز تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب. وأفاد بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن الطرفين اتفقا خلال هذا اللقاء على الحاجة إلى الاعتماد على شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص لتشجيع إقلاع قطاع أساسي في نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. كما اتفق الطرفان على بناء شراكة واسعة وشاملة ومستدامة من شأنها تعزيز تنمية القطاع عبر التخصصات والجهات، سيما وأن هذا القطاع يتمتع بإمكانيات عالية من حيث خلق القيمة والعمالة.

* أوجوردوي لو ماروك:

- أحبطت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، نهاية الأسبوع المنصرم، محاولة تهريب حوالي نصف مليون درهم بالعملة الصعبة، كان أحد الأجانب ينوي إخراجها من التراب الوطني دون الخضوع للإجراءات القانونية الجاري بها العمل ودون الحصول على تصريح مسبق من المؤسسات المالية الوطنية المختصة. وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة أحبطت ليلة السبت الأحد تهريب حوالي 170 ألف درهم إماراتي (ما يعادل 437 ألف درهم مغربي) و11 ألف دولار (حوالي 104 ألف درهم مغربي) من طرف أحد الأجانب الذي كان بصدد مغادرة التراب الوطني.

- تحتضن مدينة صفرو ما بين 28 يونيو الجاري وفاتح يوليوز القادم الدورة 98 لفعاليات مهرجان حب الملوك. وتأتي دورة هذه السنة من المهرجان الذي تنظمه "مؤسسة كرز لتثمين وصيانة مهرجان حب الملوك" بشراكة مع الجماعة الحضرية لمدينة صفرو وعمالة الإقليم، بعد ست سنوات على تصنيف مهرجان الكرز من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) كتراث ثقافي لا مادي للإنسانية. ويسعى منظمو المهرجان الذي أضحى منذ عقود تقليدا سنويا للاحتفاء بهذه الفاكهة وتنشيط الحركية الثقافية والسياحية والاقتصادية بالمدينة إلى أن تعرف هذه الدورة تعزيز قيم التسامح والتعايش الثقافي وكذا الانفتاح على الدول الإفريقية ذات التظاهرات المشابهة لخلق علاقات تعاون وتبادل ثقافي يتسم بالطابع الكوني.

* لوبينيون :

- تحتضن مدينة الصويرة في الفترة مابين 18 و23 يونيو الجاري، الدورة الثانية عشر للملتقى العالمي لمجموعة البحث والدراسات حول الموسيقى بالبحر الأبيض المتوسط. وحسب الجهة المنظمة، فإن هذا الملتقى المنظم لأول مرة بشمال افريقيا، سيتميز بمشاركة حوالي مئة باحث وأكاديمي من الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وبلدان البحر الأبيض المتوسط. وتحظى هذه التظاهرة، المنظمة بفضاء دار الصويري بشراكة مع جمعية الصويرة موكادور، بتأطير ودعم علمي من جامعة كولومبيا بنيويورك، بالإضافة إلى المجلس الدولي للموسيقى التقليدية الذي يوجد مقره بلندن.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي ليس مهددا بالإفلاس بل يتوفر على موارد مالية كافية من الميزانية العامة. وأبرز السيد الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أن مجموع موارد الصندوق تتجاوز حاليا 17 مليار من ميزانية الدولة، في حين بلغت نفقات الصندوق السنة الماضية 9.3 ملايير درهم، وتناهز برسم السنة الجارية حتى الآن ملياري درهم. وأوضح الوزير أن إصلاح صندوق المقاصة مكن من توفير وتعبئة إمكانات مالية معتبرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مذكرا بأنه تم الاضطرار، في 2013، قبل الشروع في تفعيل إصلاح صندوق المقاصة، إلى اللجوء إلى موارد استثنائية بفرض ضرائب لمدة محدودة من أجل تمويل الصندوق.