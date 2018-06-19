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الرئيسية | السلطة الرابعة | "لجنة الحقيقة" تعد تقريرا حول قضية بوعشرين‎

"لجنة الحقيقة" تعد تقريرا حول قضية بوعشرين‎

"لجنة الحقيقة" تعد تقريرا حول قضية بوعشرين‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:47

أعلنت "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين" عن اجتماعها لمواصلة مهامها بعد تنظيمها لأول نشاط لها، وهو الندوة العلمية ليوم 9 يونيو التي تمت تنفيذا لقرار اللقاء التأسيسي للجنة القاضي بتنظيم نقاش عمومي قصد الاطلاع على مختلف القراءات القانونية والمسطرية والحقوقية لمجريات قضية اعتقال ومحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، تساعد اللجنة على وضع استراتيجيتها للعمل والترافع.

وأكدت اللجنة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنها مرتاحة لـ"النجاح المتميز للندوة المتجلي في أهمية الحضور، كمّا ونوعا، والاهتمام الذي أبداه خلال أربع ساعات من الاشتغال، والمواكبة الإعلامية لأشغالها والتغطية الصحافية التي حظيت بها، والنقاش الذي خلقته، والأثر المترتب عنها؛ وذلك رغم تنظيمها أسبوعا فقط بعد التأسيس، ورغم اضطرار اللجنة إلى تغيير مكان انعقادها من نادي هيئة المحامين إلى فندق حسان، وما تطلبه ذلك من مجهودات مضاعفة، سواء للتعبئة أو لتغطية مصاريف القاعة غير المنتظرة".

كما عبرت اللجنة عن أسفها لغياب ممثل النيابة العامة التي حركت الدعوى العمومية ضد توفيق بوعشرين، و"التي توصل رئيسها بدعوة مكتوبة من اللجنة، حرصا منها على حضور رأي طرفي الدعوى، لمناقشة مدى احترام الدولة خلالها للقانون والمساطر المعمول بها. وهي القضايا التي ركزت عليها مداخلات المؤطرين بشكل أساسي، موضحين مختلف تجليات المس بقرينة البراءة وبمعايير المحاكمة العادلة، سواء خلال الاعتقال أو المحاكمة، أو من خلال الإعلام، وفي مقدمته الاعلام الرسمي"، يقول البلاغ.

وشكرت اللجنة المساهمين على مشاركتهم، مشيدة بمداخلاتهم القيمة التي تناولت الموضوع من مقاربات متعددة ومتكاملة، وعبرت لهم عن التضامن "في ما تعرضوا له على إثر مشاركتهم في الندوة، من طرف بعض الجهات التي تطاولت عليهم وتجرأت على نضالهم ومكانتهم والتقدير الذي يحضون به".

وأعلنت لجنة الحقيقة والعدالة مواصلة اشتغالها، وإعداد استراتيجية عملها من أجل الحقيقة والدفاع عن العدالة في قضية الصحافي بوعشرين، بدءا بصياغة تقريرها الأولي بخصوص الخروقات والتجاوزات التي سجلت منذ تحريك الدعوى العمومية ضده إلى الآن، مجددة التزامها بما ورد في بلاغها التأسيسي بخصوص توخيها الحقيقة والعدالة، و"حرصها على التعامل بنفس المسافة مع كل أطراف القضية، والعمل من أجل رفع كل أشكال الخرق التي تتعرض له حقوق المعتقل الصحافي توفيق بوعشرين، في انتظار جعل حد للاعتقال التحكمي الذي يوجد فيه".

وأخبرت اللجنة في ختام بلاغها بأن ممثلها هو منسقها أشرف الطريبق، وهو الناطق باسمها المعبر عن مواقفها الرسمية، المكلف بتمثيلها أمام الإعلام والسلطات وكافة الجهات المعنية بالقضية التي تهم اللجنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:53
هل تقرير هذه اللجنة اعلى من حكم القضاء؟ هذه محاولة يائسة للتأثير على القضاء.
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-1
2 - ابن حطان الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 19:00
شيء غير مسبوق وخطير هذا الذي يحدث اليوم في المغرب متى كانت القضايا التي هي من اختصاص المحاكم تقام لها اجتماعات وندوات ومداخلات خارج المحاكم ومشاركة العديد من التيارات عجيب والله مايحدث الكل يريد محاكمة عادلة لبوعشرين وغير بوعشرين لكل المغاربة بل لكل الانسانية فالظلم ظلمات يوم القيامة ولكن في اطارها القانوني .
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9
3 - wood الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 19:06
لا يوجد اي سبب لاستمرار إعتقال بوعشرين ، لان ملف المتابعة فارغ سوى من اتهامات لا تستند على اي اساس اما الاتجار بالبشر فهو إتهام مضحك خصوصا ان الذي ثبت عليه الاتجار بالدليل القاطع هي الدولة المغربية بتصدير النساء للعمل في ضيعات الإسبان !! أما مسألة الفديوهات التي سارعت المحكمة لعرضها على المحامين فمجرد عبث و تضيعة للوقت ما دام لم تخضع لخبرة تقنية شاملة من جهة محايدة مقبولة من كافة الاطراف و لم يحسم في مصدرها و لا الطريقة التي تم التحصل عليها . فٱعتقال الصحفي و متابعته بتهم غريبة مع لائحة طويلة من التجاوزات و التناقضات دليل على ان جهات معينة تقوم بتصفية حسابات مع هذا الصحفي و توظف اجهزتها الامنية و القضاء لهذا الغرض !!!
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-4
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