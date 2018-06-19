رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل قراءة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من "المساء"، التي ورد بها أن غرفة الجنايات باستئنافية الرباط تدقق في ثروات بارونات للمخدرات ومسؤولين في الأمن والسلطة، إذ وضعت الثروات المشبوهة لعدد من المتابعين في ملف تهريب 6 أطنان من المخدرات عبر الميناء المتوسطي تحت المجهر، بعد مواجهة عدد من المتهمين، ومن بينهم أحد البارونات، بتضخم أرصدتهم البنكية، وحيازتهم ثروات ضخمة عبارة عن عقارات وشقق في إقامات فاخرة موزعة بين المغرب وأوروبا ودبي.

ووفق المنبر ذاته فإن الغرفة شرعت في الاستماع إلى المعتقلين في هذا الملف الذي يتابع فيه أكثر من 46 متهما، بعدما تبينت استفادة مسؤولين بالأمن والسلطة من الأموال مقابل توفير الحصانة لبعض الأسماء المعروفة في عالم المخدرات، لتوجه لهم عددا من التهم، من بينها الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات.

المنبر الورقي ذاته أفاد، في خبر آخر، بأن وزارة الفلاحة تطلق 40 سوقا نموذجيا لمواجهة خطر تعفن الأضاحي؛ كما صدرت تعليمات للجهات المختصة بوزارة الفلاحة ومكتب السلامة الصحية والبياطرة الخواص بتشديد المراقبة على القطيع، من خلال إحصاء الفلاحين ومربي الأغنام، ووضع بطائق تقنية تخص كل واحد، وتحديد عدد رؤوس الأغنام التي يتوفر عليها.

ونقرأ في "المساء" أيضا أن عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان أطاحت بعنصرين من القوات المساعدة يشتبه في ارتباطهما بمافيات تهريب البشر من سواحل إقليم الناظور، من خلال تسهيل هجرة مئات المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء.

وإلى "أخبار اليوم"، التي ورد بها أن تلميذا قاصرا أقدم على طعن زميليه داخل ساحة مؤسسة تعليمية بمدينة قلعة السراغنة، بسبب عدم مده بإجابات امتحان الثالثة إعدادي، فتسبب في وفاة أحدهما بعدما وجه إلى عنقه طعنة قاتلة بواسطة سكين، تسببت له في نزيف لم يمهله سوى لحظات قليلة، قبل أن يسقط أرضا وينقل إلى مستشفى السلامة المحلي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة دقائق قليلة بعد ذلك؛ فيما أصاب التلميذ الثاني بطعنة في ظهره تسببت له في جرح لم يمنعه من متابعة امتحان مادة الفيزياء.

ونقرأ في الجريدة نفسها أن صاحب أكبر مطحنة بمدينة مكناس، والذي تم اعتقاله عشية حلول رمضان، يواجه تهما ثقيلة تخص حيازة مواد فاسدة وسامة، وأخرى منتهية الصلاحية، داخل مستودعات؛ وذلك عقب حجز اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بتتبع التموين ومراقبة جودة المواد الغذائية المعدة للاستهلاك بمكناس، داخل مخازن شركة المتهم، أزيد من 900 طن من القمح الصلب الفاسد و8 أطنان أخرى من دقيق السميد.

أما "الأحداث المغربية" فذكرت أن رجل أمن برتبة ضابط تعرض لاعتداء من طرف أحد المعتقلين داخل مقر الأمن الإقليمي بالجديدة، ما استدعى نقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأفادت الصحيفة اليومية ذاتها بأن ثلاث طفلات لقين مصرعهن تحت أنقاض منزلهن الأسري الذي تعرضت جدرانه للانهيار بشكل مفاجئ بدوار تاوريرت التابع للنفوذ الترابي لجماعة أوريكة بإقليم الحوز.

من جانبها نشرت "الاتحاد الاشتراكي" أن المصالح الأمنية بسطات اعتقلت عون سلطة (مقدم) بالملحقة الإدارية الخامسة صحبة شريك له، بتهمة المتاجرة في أقراص الهلوسة؛ إذ تم ضبط عون السلطة متلبسا بعدما تمكنت المصلحة الأمنية المختصة في محاربة المخدرات من وضع كمين له بعد أن علمت بتورطه في الاتجار بـ"القرقوبي".

وذكرت "الاتحاد الاشتراكي" أيضا أن بائعا متجولا اعتدى على عون سلطة برتبة شيخ حضري، بكورنيش مدينة أكادير، وتم نقله في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير. ووفق المنبر ذاته فقد تم اعتقال المعتدي واقتياده إلى مخفر الشرطة، حيث فتح تحقيق أولي معه، قبل أن يودع تحت تدابير الحراسة النظرية.

الختم من "العلم"، التي أفادت بأن ضابط الحالة المدنية بجماعة تضاروشت التابعة لمنطقة واويزغت بأزيلال رفض تسجيل رضيعة باسم "سيليا"، بدعوى أن اسمها أمازيغي ولا يطابق مقتضيات سجلات الحالة المدنية، وهو ما أثار حقوقيين أمازيغ حول تكرار التضييق على اختيار أسماء أمازيغية.

ووفق المنبر الإخباري ذاته فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب انخفضت بنسبة 38.4 في المائة، لتبلغ 8.2 مليار درهم متم ماي 2018، مقابل 13.2 مليار درهم سنة قبلها، حسب ما كشفه مكتب الصرف؛ وذلك بسبب ارتفاع النفقات بنحو 1.3 مليارات درهم مقرونة بانخفاض المداخيل (ناقص 3.8 مليارات درهم).