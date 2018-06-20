عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء:

* أخبار اليوم:

- أمزازي : 43 بالمئة من الطلاب يغادرون الجامعات دون شهادة. كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، عن أرقام صادمة، أكدت أن 25 بالمئة من الطلاب الجدد في كليات الاستقطاب المفتوح، أي الحقوق والآداب والعلوم، لا يتجاوزون امتحانات الأسدس الأولى من السنة الجامعية الأولى من مسارهم الدراسي، وأن 43 بالمئة يغادرون الجامعات دون الحصول أي شهادة جامعية. وأرجع الوزير هذا "الهدر المهول" إلى انعدام التوجيه في ولوج كليات الاستقطاب المفتوح، وتدني المستوى اللغوي للطلبة.

- "الهاكا" تفرغ الإعلام العمومي من "روح السياسة". بعد 12 عاما من صدور القررار المنظم للتعددية السياسية والفكرية في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الهيئة التقريرية للهيئة، قرارا جديدا يحذف جميع القواعد التي كان معمولا بها في السابق، والتي كانت تضمن حدا أدنى من الحضور الإعلامي للأحزاب السياسية بناء على قواعد الديمقراطية والتعددية، في مقابل إلزام الإعلام العمومي بتمثيلية فئات جديدة إلى جانب الأحزاب. والقرار الجديد حذف حق الحكومة والأغلبية الحكومية في حضور إعلامي يساوي ضعف حضور المعارضة داخل مجلس النواب، كما حذف عتبة 10 بالمئة التي كانت مخصصة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.

* المساء:

- مجلس عزيمان: التعليم العمومي فاشل، والخصوصي يكرس الفوارق الطبقية. تقرير أسود للمجلس الأعلى للتعليم يعري الفوارق الاجتماعية في المنظومة التعليمية المغربية. وجاء في التقرير، الذي قال المجلس إنه مساهمة في النموذج التنموي الجديد، أن العديد من الدراسات بينت أن اتساع فوارق الدخل يدفع الفئات الأشد حرمانا إلى التقليل من الاستثمار في الرأسمال البشري، وخاصة في التربية، وهو ما يؤثر سلبا في التنمية الاقتصادية وفي الروابط الاجتماعية، والعمليات السياسية، والمحافظة على الرأسمال الطبيعي.

- وزارة الفلاحة تطلق 40 سوقا نموذجيا لمواجهة خطر تعفن الأضاحي. علمت (المساء) أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، اجتمع بممثلي هيئة الأطباء البياطرة من أجل تدارس الإجراءات الكفيلة باستقبال عيد الأضحى لهذه السنة في ظروف جيدة، وعدم تكرار سيناريو تعفن الأضاحي. وصدرت تعليمات إلى الجهات المختصة بوزارة الفلاحة ومكتب السلامة الصحية والبياطرة الخواص بتشديد المراقبة على القطيع من خلال إحصاء الفلاحين ومربي الأغنام، ووضع بطائق تقنية تخص كل واحد، وتحديد عدد رؤوس الأغنام التي يتوفر عليها كل واحد منهم.

* الأحداث المغربية :

- نساء الفراولة .. من الاعتداء إلى الاتجار بالبشر. بعد احتدام السجال حول تعرض عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا للاستغلال الجنسي، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، في لقائه بسفير المملكة الإسبانية بالمغرب، أول أمس، أن الحرس الإسباني استمع إلى حوالي 800 عاملة بمزارع الفراولة بإقليم هويلفا بإسبانيا، وأن الشرطة بعد التحقيق سجلت 12 محاولة اعتداء من طرف 4 مغاربة و3 إسبان، وتم اعتقال شخصين اثنين أفرج عنهما في ما بعد إلى حين استكمال المسطرة، في مازال الباقون في حالة تحقيق. ولتفادي وقوع مثل هذه الاعتداءات، أفادت الوزارة عزمها وضع آليات لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الفلاحي على غرار نظام "الوسطاء" الذي سبق العمل به خلال سنتي 2008-2009، وذلك من خلال توظيف وسيطات "نساء مغربيات يتقن اللغة الإسبانية" مكلفات بمهمة تتبع أوضاع العاملات بعين المكان، والعمل على ضع رقم أخضر رهن إشارتهن للاتصال مع الوسطاء كلما استدعى الأمر ذلك.

- قالت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، إنه تمت معالجة 190 موقعا مهددا بالفيضانات إلى حدود سنة 2018. وأوضحت السيدة أفيلال، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "حماية المواقع المهددة بالفيضانات"، أن المخطط الوطني للحماية من الفيضانات مكن من تشخيص 400 موقع مهدد بالفيضانات على الصعيد الوطني. وأشارت كاتبة الدولة، في هذا السياق، إلى أنه يتم رصد مبلغ 300 مليون درهم سنويا موجهة لمشاريع الحماية من الفيضانات أي ما بين 10 إلى 15 مشروع سنويا.

* العلم:

- أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه قام بملاءمة عروضه التجارية من أجل استيعاب الطلب المتزايد للمسافرين في أحسن ظروف الأمان والراحة طيلة المرحلة الصيفية الممتدة ما بين 18 يونيو و 16 شتنبر 2018، وذلك من خلال برمجة 222 قطارا كل يوم. وأوضح بلاغ للمكتب أنه من أجل مواكبة فترة الصيف التي تعرف حركة دؤوبة للمسافرين، تمت برمجة 222 قطارا كل يوم مع تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة التي تعرف إقبالا متزايدا نحو مدن الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ووجدة والناظور وخريبكة، مضيفا أنه تم بالخصوص تعزيز العرض في اتجاه مراكش من خلال برمجة 6 قطارات إضافية انطلاقا من الدار البيضاء ليصبح عددها 24 قطارا في اليوم تربط العاصمة الاقتصادية والوجهة الأولى للسياحة بالمملكة بمواقيت تغطي طيلة اليوم.

* رسالة الأمة :

- دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إلى ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لإدارة الجفاف بالمغرب. وأكدت المنظمة، في تقرير مشترك مع معهد "دواتري" العلمي للمياه من أجل الغذاء في جامعة نبراسكا، أن المغرب رغم تحقيقه لتقدم كبير في مجال إدارة فترات الجفاف، مازال يواجه عدة تحديات في تطوير متابعة أكثر نجاعة لظاهرة الجفاف، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق على أعلى المستويات الحكومية عند التخطيط لموجات الجفاف.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل أسعار المحروقات شهد ارتفاعا يقدر بـ 9.1 في المئة منذ تحريرها بشكل كلي في سنة 2016. وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول تغير أسعار البترول على الصعيد الدولي وآثارها على تطور أسعار المحروقات بالمغرب، أن أسعار الغازوال شهدت، ومنذ تحريرها الكلي، وتيرة تصاعدية، ولامست حاجز الـ 10 دراهم في متم شهر ماي 2018 مقابل 7 دراهم في بداية سنة 2016، مشيرة إلى أن المحروقات تمثل تقريبا 2.6 في المئة من إنفاق الأسر.

* الاتحاد الاشتراكي:

- كشف تقرير أعدته رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطور أدائها خلال سنة 2017، أن عدد القضايا المرتبطة بجرائم المخدرات تجاوز السنة المنصرمة 85 ألفا و769 قضية فيما بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا ما يقارب 107 آلاف و800 شخص. وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه مؤخرا خلال لقاء تواصلي بالرباط، أن عدد القضايا المرتبطة بجرائم المخدرات عرف تزايدا مستمرا خلال الفترة من 2012 إلى 2017 حيث انتقل من ما مجموعه 37 ألفا و985 قضية توبع فيها 74 ألفا و573 شخصا سنة 2012، إلى 69 ألفا و965 قضية توبع فيها 88 ألفا و179 شخصا سنة 2016، ليتجاوز 85 ألف قضية السنة المنصرمة.

- خلص استطلاع للرأي أنجزه المركز المغربي للظرفية إلى أن هناك شبه إجماع في صفوف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة (بنسبة 97.5 في المئة) على أن النموذج التنموي الحالي قد أصبح متجاوزا وأن من اللازم أن يتطور من أجل تحقيق فعالية أكبر. وعزا المركز، في مذكرة حول هذا الاستطلاع الذي أ نجز خلال الربع الأول من عام 2018، شبه الإجماع لدى الصناعيين على محدودية النموذج التنموي الحالي والحاجة إلى إدخال تعديلات عميقة عليه، إلى استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية وضعف القدرة على خلق فرص الشغل وتفاقم معضلة البطالة.

* بيان اليوم:

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، أنه تم إلى حدود الآن خلق لجن جهوية دائمة لتتبع ورصد جودة الهواء في أربع جهات بالمملكة، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء الذي سيمتد إلى 2030. وأوضحت السيدة الوفي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "جودة تلوث الهواء وانعكاساته على صحة المواطنين"، أن هذه الجهات هي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة.

- أكدت المديرة العامة للوكالة الحضرية لمدينتي الرباط- سلا، خدوج كنو، أن رقمنة المساطر المتعلقة برخص البناء تعد عملية هامة لأنها تتيح الولوج إلى المعلومة وتحقق سرعة في المعالجة والاستجابة لحاجيات المواطنين. وأوضحت السيد كنو، في مداخلتها خلال ندوة نظمت من قبل معهد صندوق الإيداع والتدبير بتعاون مع نظيره الفرنسي تحت شعار "من أجل حكامة فعالة في خدمة المجال الترابي"، أن الوكالات الحضرية بالمملكة تتجه نحو رقمنة جميع المساطر المتعلقة برخص البناء معتبرة مدينة الدار البيضاء نموذجا عمليا بالفعل. وأضافت أنه تم اعتماد عملية أخرى "غاية في الأهمية" تتعلق بإمكانية تحميل وثائق التخطيط الحضري إلكترونيا، بحيث يسهل على المواطن الولوج الى المعلومات المتعلقة بالتخطيط الحضري، مشيرة إلى ضرورة تعميم هذه الخطوة التي تهم 220 وثيقة.

* آخر ساعة :

- تخوض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الأربعاء 20 يونيو إضرابا وطنيا من أجل المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة ومواجهة ما أسمته بالهجمة الشرسة وغير المسبوقة للحكومة على المكتسبات الاجتماعية والقدرةالشرائية. وأكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية، عبد القادر الزاير، أن الإضراب جاء "نتيجة لغياب إجراءات حكومية جادة للتجاوب مع ملف الشغيلة المطلبي".

- أعلن المجمع الشريف للفوسفاط، أحد أهم المنتجين العالمين للأسمدة، وBIOTECH FERTINAGRO ، المزود الإسباني المتخصص في حلول التغذية النباتية، عن توقيع الاتفاقات النهائية التي تسمح للمجمع بحيازة 20 في المائة من رأسمال BIOTECH FERTINAGRO . وأفاد بلاغ للمجمع الشريف للفوسفاط، بأن إنجاز هذه الحيازة سيتم عبر عملية لرفع رأسمال الشركة الإسبانية. وأضاف أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية المجمع الشريف للفوسفاط التي تهدف إلى تطوير الابتكار والمنتوجات الملائمة لحاجيات التربة الخاصة بها.

* لوماتان :

- قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الصادرات المغربية سجلت، في إطار اتفاقيات التبادر الحر، ارتفاعا ملحوظا بالموازاة مع تحسن مستوى جودتها ومحتواها التكنولوجي، مما انعكس إيجابا على قدرتها التنافسية. وأبرز السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن هذا الأمر يظهر من خلال تحسن حصة المغرب في السوق العالمية حيث انتقلت إلى 0,15 في المئة سنة 2017 مقابل 0,11 سنة 2007، نتيجة تضاعف حصة السوق للمغرب في إفريقيا وكذا تعزيز حصته في أمريكا وآسيا، وكذا تسجيل تطور جد إيجابي لصادرات المهن العالمية للمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة قطاعات السيارات (زائد 16 في المتوسط سنويا) والطائرات (زائد 13,2 في المئة) والصناعات الغذائية (زائد 7,7 في المائة).

- يراهن بنك المغرب على تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 بالمئة سنة 2018 مقابل 3.3 بالمئة المعلن عنها في مارس الماضي، بفضل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.7 في المئة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.2 بالمئة. وأشار البنك المغرب، الذي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 2.25 بالمئة، إلى ارتفاع التضخم ب60 نقطة.

* لوبينيون :

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب انخفضت بنسبة 38.4 في المئة لتبلغ 8.2 مليار درهم متم ماي 2018، مقابل 13.2 مليار درهم سنة قبلها. وعزا المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر ماي 2018، هذه النتيجة إلى ارتفاع النفقات بنحو 1.3 مليار درهم مقرونة بانخفاض المداخيل (ناقص 3.8 مليار درهم).

- تخلد الأسرة الملكية والشعب المغربي، اليوم الأربعاء، الذكرى ال48 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة سنوية لإبراز الانخراط الدائم لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في مختلف الأنشطة الرسمية سواء داخل المغرب أو بالخارج. كما يشكل هذا الحدث السعيد مناسبة للشعب المغربي للتعبير عن تهانيه الحارة ومتمنياته الصادقة بالسعادة وطول العمر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

* ليكونوميست :

- انتعاش قطاع السكن: قرب إطلاق مخطط عمل. يحتاج القطاع إلى نفس جديد يتطلب رؤية مشتركة، حسب عبد الأحد الفاسي، وزير السكنى. فبعد خمسة أشهر من تعيينه على رأس الوزارة، كثف الوزير اجتماعاته مع المهنيين وتعهد باتخاذ إجراءات هامة خلال الأسابيع المقبلة. وقال .. "نحن مدعوون إلى تجديد مقارباتنا ومناهجنا، وإعطاء نجاعة أكبر لجهود السلطات العمومية".

- توقعت السلطات النقدية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي نموا بنسبة 5.7 بالمئة خلال سنة 2018 بفضل انتعاش إنتاج الحبوب، الذي يتوقع أن يصل إلى 98.2 مليون قنطار. لكن اعتبارا من العام المقبل، ستنخفض القيمة المضافة الفلاحية مرة أخرى بنسبة 1.7 بالمئة تحت فرضية تسجيل موسم فلاحي عادي، وفقا لبنك المغرب. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي نموا بنسبة 3.2 بالمئة سنة 2018 و3.5 بالمئة سنة 2019.

* أوجوردوي لوماروك :

- لقي 18 شخصا حتفهم، وأصيب 2009 آخرون بجروح، إصابة 109 منهم بليغة، في 1438 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 من يونيو 2018. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

- فاز المكتب الوطني المغربي للسياحة، مؤخرا بالجائزة الذهبية عن فئة "التجربة الاجتماعية" للعلامة التجارية، بحسب ما علم لدى ممثلية المكتب بفرنسا. وتكافىء جوائز تجربة العلامة التجارية، وهي جوائز للفيديو على الانترنت، كل سنة أفضل الابداعات والانتاجات، والحملات والتكنولوجيا، والابتكار، والحلول. وتم تتويج المكتب الوطني المغربي للسياحة في فئة "تجربة اجتماعية" لحملته الرقمية مائة في المائة "المغرب في حراك " التي استهدفت تثمين موارد البلاد.

* ليبيراسيون :

- أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، في حديث للصحيفة، أنه "سيكون من الصعب الاستمرار" إذا قررت الحكومة وقف دعم غاز البوتان. وأضاف أن "مثل هذا القرار قد يؤدي إلى كارثة". وتابع أنه إذا كانت الحكومة مصممة على اتخاذ قرار في هذا الاتجاه، "سوف ندعو إلى عقد اجتماع عاجل للأغلبية وتقديم وجهة نظرنا. سنحذر من أي مس بالقدرة الشرائية للمغاربة، وبسعر غاز البوتان".

- ثمنت الغرفة الفلاحية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إعفاء فلاحي الحوض المائي اللوكوس من أداء وجيبة الحد الأدنى لاستعمال مياه الري. وأكدت الغرفة الفلاحية، في بيان صحافي، أنها "تثمن، نيابة عن كل فلاحي حوض اللوكوس، هذا القرار الذي يأتي تماشيا مع التطور الإيجابي الذي عرفه القطاع الفلاحي بالمنطقة، وذلك بفضل حجم الاستثمارات الهائلة في مجال عصرنة وتدبير عملية مياه الري، وتوسيع المساحة المسقية وكذا الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للقطاع الفلاحي بالمنطقة في إطار مخطط المغرب الأخضر".

* البيان :

- نفى البرلمان المغربي بمجلسيه بشكل قاطع استفادة أي عضو برلماني من السفر لحضور نهائيات كأس العالم بروسيا على حساب ميزانية مجلسيه. ودعا البرلمان، في بلاغ مشترك لمجلسيه يوم الاثنين، كافة المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة في مثل هذه الأخبار التي من شأنها الإساءة إلى المؤسسة البرلمانية، والى صورة الرياضة الوطنية بالمغرب.

- أخيرا إعادة إحياء برنامج تجديد أسطول سيارات الأجرة القديمة. على الأقل بالنسبة للفاعلين في قطاع النقل المزدوج بالوسط القروي. وهذا ما تعهد به كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، خلال جلسة الاسئلة الشفوية الشهرية في مجلس النواب. وتصل قيمة منحة الدعم بالعالم القروي إلى 110 آلاف درهم. ومن المقرر تجديد الأسطول بحلول دجنبر 2020، وفقا للأجندة التي وضعتها الحكومة.