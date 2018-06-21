عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس :

* أخبار اليوم:

- صندوق المقاصة يمنح 600 درهم للغني و270 درهما للفقير. في مذكرة إحصائية جديدة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، كشفت المعطيات الرقمية عن الفوارق الصارخة بين فقراء المغرب وأغنيائه من حيث الاستفادة من الأموال، التي يصرفها صندوق المقاصة لفائدة غاز الطهي. الوثيقة كشفت أن ال12 مليارا من الدراهم، التي تنفقها الدولة سنويا لدعم الغاز، تؤول في النهاية إلى الأغنياء، حيث يحصل المغربي المنتمي إلى الفئة الأكثر غنى على 600 درهم سنويا من صندوق المقاصة، فيما لا ينال المغربي المنتمي إلى الفئة الأكثر فقرا سوى على 271 درهما سنويا. حصة الفرد المغربي من أموال صندوق المقاصة الموجهة لدعم الغاز، ترتفع تدريجيا كلما ارتفع المستوى الاجتماعي، حيث يحصل المغربي المنتمي للطبقة المتوسطة على نحو 400 درهم سنويا من أموال المقاصة.

- أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري سجل ارتفاعا بنسبة 10,7 في المئة ليصل إلى حوالي 85,3 مليار درهم نهاية شهر ماي 2018، مقابل 77 مليار درهم خلال الفترة نفسها قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، في نشرة خاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2018، أن الواردات بلغت 202 مليار درهم، بزيادة 9,7 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 8,9 في المئة، لتبلغ 107,1 مليار درهم. وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 57,8 في المئة، برسم الشهور الخمس الأولى من السنة الجارية، مقابل 58,2 في المئة في السنة السابقة.

* المساء:

- في قرار جديد للحد من حوادث السير، التي تودي بحياة آلاف المغاربة سنويا على الطرقات، قررت وزارة التجهيز والنقل فرض عقد بين أصحاب مؤسسات تعليم السياقة والمرشحين لاجتياز امتحانات الحصول على رخصة السياقة، حددت موعده في ستة أشهر. ونص العقد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية يوم 7 يونيو الجاري، على تكوين المرشحين للحصول على رخصة السياقة ومنحهم المهارات الضرورية اللازمة، التي تمكنهم من سياقة مركبة تتطلب قيادتها رخصة سياقة.

- احتضن مقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم الثلاثاء بالرباط، حفل تسليم الشهادات لفائدة الدفعة 19 المكونة من 35 إطارا أجنبيا من مفتشي الجمارك ينحدرون من 11 بلدا إفريقيا إضافة إلى هايتي. وينظم معهد التكوين الجمركي سنويا، دورة تكوينية دولية لفائدة أطر الجمارك الأجانب ومعظمهم أفارقة، والذين يتلقون تكوينا أساسيا وتكوينا في تنميه المهارات في مختلف المجالات المتعلقة بالمهن الجمركية أو مهن ذات الصلة.

* الأحداث المغربية :

- انضمت المندوبية السامية للتخطيط إلى اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، مستنتجة ارتفاع أسعار الوقود بالسوق المحلية، منذ دخول التحرير حيز التنفيذ في دجنبر 2016. وكشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أن معدل أسعار المحروقات شهد ارتفاعا يقدر بـ9,1 في المئة منذ تحريرها بشكل كلي في سنة 2016، موضحا أن أسعار الغازوال شهدت، ومنذ تحريرها الكلي، وتيرة تصاعدية، ولامست حاجز الـ10 دراهم في متم شهر ماي 2018 مقابل 7 دراهم في بداية سنة 2016.

- انطلقت المرحلة الثانية للحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، بعد مرحلة أولى شهدت تسجيل 23 ألف و151 طفلا في سجلات الحالة المدنية. وتنظم هذه الحملة تحت شعار "التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود"، بهدف تأمين انخراط أوسع للفئات المستهدفة وتعبئة أكبر للأطراف المعنية بتفعيلها.

* العلم:

- كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تقرير له حول المدرسة المغربية، أن ثلث المغاربة أميون، ومليون تلميذ غادروا الدراسة و70 في المئة من خريجي الجامعات عاطلون. وجاء في التقرير، الذي يحمل عنوان "مدرسة العدالة الاجتماعية"، أن "أزمة التربية في بلادنا هي أزمة بنيوية وأخلاقية، لأنها تهدد مستقبل الأجيال الناشئة ومصير البلاد، وهي تتجلى في ضعف مكتسبات التلاميذ وعدم ملاءمتها لحاجات المغرب الحالية والمستقبلية ولمتطلبات سوق الشغل".

- طالب حزب الاستقلال الحكومة بالتحرك الفوري لمعالجة الاختلالات والمشاكل الهيكلية الكبرى، والخروج من حالة الانتظارية والجمود. وسجلت اللجنة التنفيذية للحزب، في اجتماعها الأسبوعي العادي الذي عقدته يوم الثلاثاء، تحت رئاسة الأمين العام نزار بركة، أن الحكومة لم تقدم أي بديل أو تتخذ إجراءات ملموسة للاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لفائدة المواطنات والمواطنين لمواجهة موجة الغلاء المتزايد، ولاسيما الفئات الأكثر خصاصا، وكذا الفئات المتضررة من الظرفية الحالية بمن فيهم صغار الفلاحين.

* رسالة الأمة :

- كشف التقرير السنوي لأنشطة "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، أن عدد السجناء بالمغرب، تجاوز 83 ألف سجين عند متم دجنبر 2017، وهو الرقم الذي وصفه مندوبها العام، محمد صالح التامك بـ"القياسي". وقال التامك، ضمن الكلمة التقديمية المرفقة بنص التقرير، إن هذا الرقم "يؤكد لنا أنه مهما تواصلت المساعي لتحسين ظروف الإيواء وشيدت سجون أكثر رحابة، فإن ظاهرة الاكتظاظ ستظل إشكالية هيكلية دائمة ما لم يتم تبني حلول جذرية للحد من الارتفاع المضطرد في عدد السجناء".

- أفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بأنه منذ إطلاقها في شهر يوليوز 2017، وصلت البنوك التشاركية، التي تضم حاليا 71 وكالة، إلى حجم قروض قدره 1.1 مليار درهم. وأشاد الجواهري، الذي استعرض الإنجازات الرئيسية للبنوك التشاركية بعد إطلاقها قبل عام تقريبا، بالمراحل المختلفة التي قطعها هذا الورش الكبير، ولا سيما من خلال المصادقة على العديد من النصوص من طرف المجلس العلمي الأعلى.

* الاتحاد الاشتراكي:

- الحاجة إلى أكثر من ألف طبيب بيطري بالمغرب. يبلغ عدد الأطباء البياطرة في المغرب 1500 طبيب فقط، إذ يعاني هذا القطاع من خصاص كبير، وفقا لمصادر (الاتحاد الاشتراكي) التي أكدت على أن القطاع الخاص يضم قرابة ألف طبيب بيطري، أما على مستوى القطاع العام فالعدد لا يتجاوز 350 طبيبا بيطريا، يتوزعون بين مصالح وإدارات ومؤسسات مختلفة، كما هو الحال بالنسبة للأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة الداخلية. وأبرزت المصادر ذاتها أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حاجة اليوم إلى أكثر من ألف طبيب بيطري من أجل الاستجابة إلى الاحتياجات التي يعرفها هذا القطاع، والتي تتعاظم بشكل كبير وتتضح عناوينها جلية في عيد الأضحى، باعتبارها اللحظة التي يطرح فيها النقاش الصحي لرؤوس الأغنام والماعز والبقر.

- أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 7 يونيو 2018، قرارا جديدا تحت رقم 20.18، يتيح للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تنظيم التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات. وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذا القرار يأتي تفعيلا للمستجدات الدستورية والقانونية، ومواكبة للتحولات المجتمعية للمملكة، وكذا استحضارا لتطورات المشهد السمعي البصري الوطني، وتثمينا للممارسة الإعلامية في مجال تدبير تعددية تيارات الفكر والرأي. وأضاف البلاغ أن المشرع أسند للهيأة العليا منذ إحداثها، مهمة ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري، إضافة إلى السهر على الحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.

* بيان اليوم:

- انعقد مؤخرا بالرباط الجمع العام التأسيسي للشركة المغربية للتطبيب عن بعد. وذكر بلاغ للشركة المغربية للتطبيب عن بعد، أن الجمع العام التأسيسي للشركة، الذي انعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يخص بها جلالته سكان المناطق القروية والنائية. وأشار البلاغ إلى أن الشركة المغربية للتطبيب عن بعد تهدف إلى إرساء بنية تحتية تكنولوجية من أجل تطوير تقنيات وأنشطة التطبيب عن بعد لفائدة ساكنة المناطق القروية والنائية.

- عبر أعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البيطريين عن استعدادهم "للتعاون بفعالية" مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لإنجاح خطة عمله الخاصة بعيد الأضحى 1439. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه وعيا بدورهم في حماية الصحة العامة والحيوانية، اجتمع هؤلاء الأعضاء بوزير الفلاحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، وبعد تبادل الآراء بشأن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اخضرار بعض أضاحي عيد الأضحى لسنة 1438، تعهدوا بـ"مضاعفة الجهد خلال فترة العيد لتوعية الأطباء البيطريين بتكثيف التعاون مع مصالح المكتب الوطني للسلام الصحية للمنتجات الغذائية".

* لوماتان:

- أعلنت وزارة الداخلية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة. - قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إن الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، كان ناجحا. وحسب الجواهري، فإن قواعد السوق تسير على ما يرام والأبناك استوعبت كليا هذا الإصلاح. وأشاد والي بنك المغرب بالتطور الذي شهدته الأبناك التشاركية، داعيا في الوقت ذاته إلى الرفع من وتيرة منح القروض البنكية إلى القطاع غير المالي.

* ليكونوميست:

- بدون مفاجآت، انتخب الثنائي المتنهية ولايته على رأس الكونفدرالية الوطنية للسياحة لولاية ثانية (2018-2021). وانتخب الثنائي عبد اللطيف القباج ونائبه فوزي الزمراني، يوم 19 يونيو بالدار البيضاء، بعد حصولهما على 163 صوتا، باستثناء صوتين اثنين امتنعا عن التصويت. وعقب انتخابه، وعد القباج بالعمل الجاد لفائدة الفاعلين والمهنيين ولقطاع السياحة المغربية بشكل عام. ومن المرتقب أن يلتقي الثنائي المنتخب وزير السياحة والنقل الجوي محمد ساجد من أجل تقديم خارطة الطريق التي أعددتها الكونفدرالية لإنعاش القطاع.

- أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة استفادت من اتفاقيات التبادل الحر، خاصة في مجال تحسين المحتوى التكنولوجي والعرض التصديري والتنافسية. وأشار العثماني إلى أن تنويع الشركاء الاقتصاديين للمملكة مكن من الرفع من وتيرة الصادرات، والتي حققت خلال العشر سنوات الأخيرة معدلات نمو مهمة تتمثل في 6,1 في المئة في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، و16,4 في المئة مع الولايات المتحدة، و30 في المئة مع تركيا، و16 في المئة في إطار الاتفاقية الرباعية لأكادير.

* أوجوردوي لوماروك:

- تحتضن مدينة الرباط إلى غاية 22 يونيو الجاري برنامج التكوين في مجال التأمين المندمج. وتنعقد هذه الدورة التكوينية لفائدة مراقبي التأمين بمبادرة من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بشراكة مع مبادرة الولوج إلى التأمين والجمعية الدولية لمراقبي التأمين ومركز تورونتو. وسيستفيد من هذا التكوين، الذي يندرج في إطار سياسة التعاون الإقليمي والإفريقي التي تقودها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أطر ومسؤولو الهيئات الإفريقية المعنية بتنظيم ومراقبة قطاع التأمينات.

- أعلن بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة أنه سيتم فتح خط جوي مباشر جديد بين مراكش والعاصمة البولونية وارسو، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر القادم، والذي ستؤمنه شركة "ويزإير" المنخفضة التكلفة. وأوضح البلاغ المشترك أنه سيتم فتح وجهتين جديدتين ستربطان بين مراكش والعاصمة البولونية وارسو وعاصمة ليتوانيا فيلنوس، بواقع رحلتين في الأسبوع بالنسبة للوجهة الأولى (الأربعاء والأحد) ورحلتين أخرتين بالنسبة للوجهة الثانية (الاثنين والجمعة)، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر القادم.

* لوبينيون :

- بلغ مجموع القضايا المسجلة بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2017، مليونين و764 ألفا و660 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا المحكومة مليونين و846 ألفا و192 قضية، أما المخلف من القضايا فقد بلغ 570 ألفا و885 قضية. وأفاد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، بأن القضايا المسجلة تتوزع على مليونين و269 ألف و484 قضية بالمحاكم الابتدائية (المحكوم بلغ مليونين و346 ألفا و576 قضية)، و264 ألفا و677 قضية بمحاكم الاستئناف (المحكوم بلغ 275 ألف و484)، و132 ألفا و968 قضية بالمحاكم التجارية، و28 ألفا و332 بالمحاكم الإدارية، و11 ألفا و27 قضية بمحاكم الاستئناف التجارية، و10 آلاف و515 بمحاكم الاستئناف الادارية.

- تحتضن مدينة الرباط من 9 الى 13 يوليوز المقبل، أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة وفد هام للمنظمة يضم ممثلين من مستوى عال، وخبراء لمديريات العلاقات الدولية، والحكامة العمومية، والتربية والتنمية الترابية والاحصاء. وعلم لدى المنظمة أن هذه الأيام ستتميز بتنظيم سلسلة من التظاهرات، تتوخى تقديم مشاريع التعاون، والانجازات الملموسة التي تم تحقيقها في إطار برنامج –البلد، (المغرب – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية). وستتيح هذه الأيام، التي تنظم بتعاون مع عدة وزارات مغربية، من وضع حصيلة ثلاث سنوات للتعاون الغني، الذي تميز بإنجاز 16 مشروعا، خاصة في مجال النزاهة ومحاربة الرشوة، والحكامة الرقمية، والحوار الترابي، والمبادلات من القيمة المضافة، في إنتاج السلع والخدمات، أو تقييم النظام التعليمي.

* ليبيراسيون :

- تعقد اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، اجتماعها السنوي التاسع اليوم الخميس بمقر البرلمان الأروبي ببروكسيل. وسيقف الاجتماع، الذي ينعقد تحت الرئاسة المشتركة لعبد الرحيم عتمون من البرلمان المغربي، واينيس أيالا ساندر من البرلمان الأوروبي على الحصيلة السنوية ومكتسبات هذه الهيأة الهامة في مجال التعاون السياسي بين المغرب والاتحاد الاروبي، بحسب بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة. كما يشكل الاجتماع فرصة لإبراز تجربة المغرب والجهود التي يبذلها لمواجهة عدد من الظواهر السائدة بالمنطقة الاورو متوسطية.

* البيان :

- أكد المغرب وإسبانيا عزمهما على مواصلة تحسين وتجويد عملية تشغيل العاملات الموسميات مستقبلا، لإحاطتها بكافة مقومات النجاح وضمان شروط العمل اللائق. وأوضح بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، أن الجانبين أكدا، خلال مباحثات أجراها يوم الاثنين، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، مع سفير المملكة الإسبانية بالمغرب، ريكاردو دييز هوشليتنر، النجاح الذي عرفته عملية التشغيل برسم الموسم الفلاحي 2018 سواء على المستوى الكمي أو النوعي. كما تم تجديد التأكيد على ضرورة وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الفلاحي على غرار نظام "الوسطاء" الذي سبق العمل به خلال سنوات 2008 و2009، وذلك من خلال توظيف وسطاء (نساء مغربيات يتقن اللغة الاسبانية) مكلفين بمهمة تتبع أوضاع العاملات بعين المكان.

- كشف تحليل للمعطيات الأولية لقطاع الصحافة بين سنتي 2016 و2017 أن حوالي 88 بالمئة من مقاولات الصحافة الالكترونية والصحافة المكتوبة بالمغرب تحقق نتائج استغلال سلبية أو منعدمة، وأن حوالي 98 بالمئة منها تحقق هامش ربح خام سلبي أو منعدم. وأشار هذا التحليل، الذي أنجزه الباحث محمد بنعبيد، إلى أن "هذه المعطيات تثير في الآن ذاته المساءلة حول الهشاشة الكبيرة لصناعة الصحافة الالكترونية والمطبوعة، وكذا حول مخاطر هذه الوضعية على التعددية واستقلال وسائل الإعلام". وسجلت الدراسة ذاتها أنه تم التصريح ب 428 صحيفة لدى المديرية العامة للضرائب خلال سنة 2018، مقابل 349 في سنة 2015 و223 سنة 2010.