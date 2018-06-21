24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- في الحاجة إلى اتحاد كتاب المغرب
- الفنان التشكيلي المغربي حسن الكلاوي في ذمة الله
- إخوان اليمن والتكتيكات "الخبيثة"
- الجيش المصري يعلن تصفية 32 جهاديا في سيناء
- نساء إيران يسجلن انتصارا تاريخيا في المونديال
فدرالية اليسار تقترح قانون الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين بالمغرب (5.00)
"المنع" يُلاحقُ أسر معتقلي الريف .. والزفزافي: قرار فوق القانون (5.00)
- اتهامات بنعطية تسائل سلامة أجواء المنتخب .. وحجي تحت الضوء - (137)
- "الفيفا" يدين تصريحات اللاعبين المغاربة حول حكم مباراة البرتغال - (107)
- مؤسسات الدولة تستشعر خطر استمرار المقاطعة على الاقتصاد - (99)
- بوصوف: "الأسود" يقدمون للعالم درسا في الوطنية ونكران الذات - (93)
- مغاربة يدعون إلى تسمية شارع باسم "أمرابط" وتوشيح "الأسود" - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرحة تنفي علاقتها بفيديو جنسي ومحامون "يتخلون" عن بوعشرين
أكدت إحدى المصرحات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع على خلفية تهم أبرزها الاتجار بالبشر، التصريحات التي سبق لها الإدلاء بها أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
المصرحة التي تشغل مديرة لأحد المواقع الإلكترونية الإخبارية، أكدت خلال مثولها أمام القاضي بوشعيب فارح، اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنها ليست من تظهر في الفيديوهات الجنسية التي تم عرضها عليها.
وشددت المصرحة التي كانت تتواجد خارج المغرب، أثناء عرض شريطين عليها، أنها ليست معنية بمضمونهما على اعتبار أنها ليست من تظهر بهما.
وفي الوقت الذي أكد فيه بعض من دفاع الصحافي توفيق بوعشرين أن المصرحة نفت أن يكون الشخص الظاهر بالفيديوهات الجنسية هو المتهم نفسه، ذهبت مصادر أخرى إلى أنها أجابت رئيس الجلسة، علي الطرشي، قائلة: "يبدو أنه هو توفيق بوعشرين".
ودافعت المصرحة "م. م" عن علاقتها المهنية بناشر "أخبار اليوم"، لافتة إلى أن هذه العلاقة بدأت منذ سنة 2001 عبر أسبوعية "الأيام"، قبل أن تتطور إثر تأسيسهما موقعا إخباريا سنة 2011 كان بوعشرين مساهما في رأس ماله.
وحول ما إذا كان توفيق بوعشرين قد سبق له التحرش بها داخل مكتبه، نفت المصرحة ذلك، مستغربة من دواعي استقدامها للجلسة رغم أنها لم تتقدم بأي شكاية وليست طرفا في الملف.
وعرفت الجلسة السرية تسجيل بعض المحامين من هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين سحب نيابتهم من الملف، ويتعلق الأمر بكل من أحمد الزرقطوني والنوري محمد، هذا الأخير أكد على براءة موكله، مشيرا إلى أنه لا يجب متابعته "بهذه التهم الثقيلة ومحاكمته في حالة اعتقال"، مضيفا: "حتى لو افترضنا صحة العلاقات الجنسية، فإنها تدخل في باب الجنح ولا يمكن متابعته على إثرها في حالة اعتقال".
مقابل ذلك، عرفت الجلسة عودة بعض المحامين الذين سبق لهم الإعلان في أواخر رمضان عن انسحابهم من الملف؛ فقد تراجع كل من عبد الله المروري ولحسن العلاوي، وحضرا لمؤازرة بوعشرين.
يشار إلى أن المحكمة لم تبت بعد في الطلب الذي سبق للنيابة العامة التقدم به، المتعلق بإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات الجنسية، وهو الملتمس نفسه الذي سبق لدفاع المطالبات بالحق المدني أن تقدم به في جلسة سابقة.