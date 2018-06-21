رصيف الصحافة: قراصنة يخترقون حسابات شركات عالمية في المغرب

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من "المساء"، التي ورد بها أن قراصنة هددوا الأمن المعلوماتي لمؤسسات الدولة أمام القضاء، إذ تم توقيف متهم بعد تحريات وخبرات تقنية من طرف المصالح الأمنية المختصة، بسبب خبرته في قرصنة برامج معلوماتية وتصميم فيروسات من أجل استغلال ثغرات في النصب والاحتيال، واستهدف أنظمة شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلوميات.

وأضافت "المساء" أن أفراد العصابة تمكنوا من دخول حسابات شركات عالمية بالمغرب، والحصول على تحويلات مالية بطرق ملتوية، بعد إعداد برامج معلوماتية أضرت بالكثير من المؤسسات.

ونقرأ في "المساء" أيضا أن أمن البيضاء يبحث عن امرأة نصبت على بنوك في مبالغ مالية كبيرة بعد أن قدمت وثائق مزورة لشركات وهمية لمسيرين مجهولين، إذ تمكنت من التوصل بقروض بمبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتبين أنها قدمت لأصحاب شركات كبيرة شيكات بدون رصيد.

وجاء في "أخبار اليوم" أن ترحيل نشطاء حراك الريف الذين تمكنوا من الهرب إلى إسبانيا منذ بدء قمع الحراك واعتقال النشطاء في أواخر ماي 2017 أثار جدلا في إسبانيا، ويحرج الحكومة الاشتراكية الجديدة ورئيسها بيدرو سانتشيز أمام حليفه الأول في البرلمان، حزب "بوديموس" الذي يطالب بمنح اللجوء السياسي لرفاق ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، وعدم ترحيلهم إلى المغرب، خوفا من اعتقالهم بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية.

ووفق المنبر الإعلامي ذاته فإن الحكومة الإسبانية الجديدة أقدمت على ترحيل عماد مسعود وسفيان بن مسعود إلى المملكة، معللة ذلك بأنهما لا يواجهان أي تهديد في المغرب، وأن طلبهما اللجوء مجرد ذريعة للبقاء في إسبانيا.

في المقابل أكد سفيان لصحيفة "إلدياردو" قبل ترحيله قائلا: "أفضل الموت على العودة إلى المغرب. إذ رحلنا إلى المغرب سنواجه مشاكل مع النظام، إذ سنتعرض للتعدي والانتهاكات ويمكن أن يزج بنا في السجن"، مضيفا أن السلطات المغربية تبحث عنه منذ ثلاثة شهور.

وكتبت الصحيفة ننفسها أن سعي وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي إلى تفويت المركز الوطني للرياضة بالرباط إلى اللجنة الأولمبية التي يرأسها فيصل العرايشي يثير غضبا وسط طلبة وأساتذة المعهد الملكي لتكوين الشبيبة والرياضة.

من جهتها كتبت "الأحداث المغربية" أن السلطات الإسبانية حجزت بإحدى المكتبات بمدينة برشلونة آلاف الأقراص البورنوغرافية، تعود لقاصرين مغاربة، في وقت اعتقلت مجموعة من الأشخاص بالمكان، كانوا يرغبون في اقتناء أفلام جنسية بدوفيلية.

وفي خبر آخر بالورقية نفسها ورد أن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، جون بول كافالييري، أكد أن عدد اللاجئين بالمغرب يتسم بالاستقرار في حدود 7 آلف لاجئ تقريبا، مشير إلى تصدر الجنسية السورية جنسيات اللاجئين المسجلين لدى مصالحه، والتي تتوزع إلى حوالي ثلاثين جنسية.

وإلى "الاتحاد الاشتراكي"، التي ذكرت أن مبيعات الإسمنت عرفت تراجعا قدره 4.8 في المائة حتى متم شهر ماي 2018، بعدما سجلت في نهاية شهر ماي 2017 انخفاضا بنسبة 5.8 في المائة، وفق ما كشفت عنه مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

ووفق العدد ذاته فإن عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بوجدة والسعيدية بلغ في متم شهر أبريل 2018 ما مجموعه 85 ألف و601 ليلة، مقابل 70 ألفا و75 خلال الفترة نفسها من 2017، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 22 في المائة.

أما "العلم" فنشرت أن رشيد بنداوي، المستشار الاستقلالي بمجلس جماعة عين السبيت بإقليم الخميسات، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بمركز الدرك الملكي بمدينة الرماني، منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث وجهت له تهمة تخريب الممتلكات العمومية إثر شكاية تقدم بها رئيس جماعة عين السبيت؛ فيما عزت فعاليات من المجتمع المدني بدائرة الرماني سبب اعتقال المستشار الاستقلالي إلى تشبثه بموقفه في المعارضة الرافض لطريقة التسيير.

ومع المصدر ذاته، الذي أفاد بأن رجلا في أواخر الأربعينات من عمره لفظ أنفاسه الأخيرة خلال متابعته للمباراة التي جمعت زوال الأربعاء بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرتغالي، بإحدى مقاهي مدينة سلا، بسبب انفعاله مع أجواء النزال الكروي.