عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة:

* أخبار اليوم:

- تقرير التامك يتجنب تقديم أرقام حول صحة السجناء. سجلت المؤسسات السجنية بالمغرب رقما جديدا سنة 2017، ببلوغ العدد الإجمالي للسجناء 83 ألفا، الشيء الذي يضع تحسين ظروف الاعتقال أمام محك حقيقي. وتحدث التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون عن تعزيز العرض الصحي بالمؤسسات السجنية بلغة عامة، متجنبا تقديم الأرقام المتعلقة بصحة الساكنة السجنية، كرقم المصابين بداء السيدا، والأمراض الخطيرة كداء التهاب الكبد الفيروسي، كما تجنب أيضا تقديم أرقام عن مدمني المخدرات داخل أسوار السجن. - مجلس عزيمان يكشف عورة التعليم العمومي. "المدرسة التي كان يرجى منها تعزيز الارتقاء الاجتماعي للفرد، أصبحت منتجة للفوارق من خلال توفيرها لتربية غير دامجة وغير عادلة"، هذه خلاصة تقرير جديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أعاد من خلالها تشخيص الواقع المتأزم للمنظومة التعليمية المغربية وجرد أهم مكامن الخلل الذي تعانيه.

* المساء:

- كشفت مصادر مطلعة أنه بالموازاة مع المفاوضات التي تخوضها الحكومة، عبر الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مع مختلف الفاعلين في قطاع المحروقات، وعلى رأسهم تجمع النفطيين، توصل الجهاز التنفيذي بمقترحات لإقرار نظام ضريبي مرن يمكن الدولة من التدخل كلما ارتفعت أسعار البترول في السوق الدولية، وهو الأمر الذي سيمكن من حماية القدرة الشرائية للمغاربة بشكل ملموس. وسيكون لهذا الإجراء، الذي يدخل ضمن منظومة "النفقات الجبائية" التي تتخلى بموجبها الدولة عن مجموعة من الضرائب عبر إجراءات استثنائية، أثر مباشر على الأسعار بالموازاة مع قرار تسقيف هامش الربح، الذي لم يتم الحسم فيه لحد الآن بالنظر إلى أثره المحدود في حال ارتفعت الاسعار دوليا.

- دعت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، المنتخبين والسلطات المحلية والفعاليات المدنية إلى المساهمة في حملة التوعية بمخاطر السباحة في السدود التي أطلقتها الوزارة، قصد الحد من تكرار مآسي ضحايا الغرق، بسبب السباحة في بحيرات السدود، أو على الأقل التقليص من مخاطر هذه العملية. وقالت أفيلال، في كلمة لها إثر انطلاق هذه الحملة بإقليم تاونات، إن السدود والوديان ومختلف مجاري المياه، بالرغم من أنها تعتبر مناطق تغري الوافدين عليها وتعطيهم شهية للسباحة والاستجمام فيها، تبقى محفوفة بالعديد من المخاطر، وتؤدي في الغالب إلى حصد العشرات من الأرواح في صفوف الشبان وغيرهم.

* الأحداث المغربية :

- بعد أن رفع مذكرة تعديلية لقانون المالية إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، طالب حزب الاستقلال، خلال اجتماع للجنته التنفيذية، الحكومة بالتحرك الفوري لمعالجة الاختلالات والمشاكل الهيكلية الكبرى، والخروج من حالة الانتظارية والجمود. وحذر قادة الحزب الحكومة من مواصلة سياسة صم الآذان في مواجهة ما شخصوه بـ"خطورة حالة الركود الاقتصادي، التي أصبحت تعاني منه البلاد، واستهداف القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات البطالة".

- أعلنت وزارة الداخلية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة. وأضافت الوزارة، في بلاغ، أنه سيتم في ضوء ذلك اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

* آخر ساعة :

- بلغ عدد المعتقلين الذين استفادوا من العفو الملكي خلال سنة 2017 مامجموعه 3611 معتقلا، من بينهم 147 من الإناث، وثلاثة معتقلين أحداث ذكور، وذلك وفق مؤشرات تضمنها تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وأوضحت مؤشرات المندوبية العامة، في الجانب المتعلق بالعفو الملكي الذي تضمنه تقريرها برسم سنة 2017، أن تدابير العفو توزعت في إطار المناسبات الدينية والوطنية، ما بين العفو مما تبقى من العقوبة لفائدة 60 شخصا، فيما شمل التخفيض من العقوبة 3436 نزيلا، أما الأشخاص الذين استفادوا من تحويل السجن المؤبد الى المحدد فبلغ 91 معتقلا، في حين استفاد أربعة أشخاص من تحويل العقوبة من الإعدام الى السجن المؤبد.

- عبر أعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البيطريين عن استعدادهم "للتعاون بفعالية" مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لإنجاح خطة عمله الخاصة بعيد الأضحى 1439. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه وعيا بدورهم في حماية الصحة العامة والحيوانية، اجتمع هؤلاء الأعضاء بوزير الفلاحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، وبعد تبادل الآراء بشأن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اخضرار بعض أضاحي عيد الأضحى لسنة 1438، تعهدوا ب"مضاعفة الجهد خلال فترة العيد لتوعية الأطباء البيطريين بتكثيف التعاون مع مصالح المكتب الوطني للسلام الصحية للمنتجات الغذائية".

* العلم:

- دق مجموعة من الأطباء والدكاترة ناقوس الخطر، في نداء وجهوه إلى الرأي العام، إزاء التكاليف الباهظة لبعض الأدوية. وقال هؤلاء الأطباء باسم جمعية "جميعا معا لمحاربة سرطان الغدد اللمفاوية"، إن "الوضعية المادية تشكل عائق أمام المئات من المرضى الذين يضطرون لاقتناء أدوية باهظة الثمن، في الوقت الذي يمكنهم التمتع بأدوية بذات الجودة، ولكن بأثمنة مناسبة، حيث يتجاهل المسؤولون أن 30 في المئة هي نسبة جد مرتفعة بالنسبة لعلاج ضد السرطان المكلف، وخاصة بالنسبة للمصابين المنتمين لأوساط فقيرة والذين يعانون الويلات جراء هذا البطء المسطري أو لنقلها صراحة جراء الغياب التام لحس المسؤولية والإرادة".

- رسمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، من خلال مذكرة إخبارية لها، صورة مقلقة عن وضعية المقاولات المغربية؛ محذرة الحكومة من التفاقم المستمر لإفلاس المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا على الاقتصاد الوطني. وعبرت الرابطة عن قلقها إزاء التطور المستمر لنسب إفلاس المقاولات بالمغرب؛ موردة أن دراسة أشارت إلى بلوغ هذا الأمر مستوى قياسيا قدر ب8020 مقاولة في السنة الماضية، مع توجه نحو الارتفاع في السنة الجارية.

* رسالة الأمة :

- وشح مجلس الشيوخ الكولومبي سفيرة المغرب في كولومبيا والإكوادور، فريدة لوداية، بوسام الاستحقاق الديمقراطي، من درجة قائد، لدورها في تعزيز العلاقات بين البلدين. وذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالغرفة العليا بالكونغرس الكولومبي إيفان نامي، بالعمل المتميز للسفيرة من أجل تطوير وتوطيد العلاقات التي تجمع بين بوغوتا والرباط في مختلف المجالات؛ مضيفا أن هذا التكريم يمثل احتفاء بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الدبلوماسية المغربية لتقوية التعاون بين كولومبيا والمملكة، وتعزيز التقارب والتعارف المتبادل بين شعبي البلدين.

- أكد الصحفي الفرنسي من أصول بنينية، المختص في قضايا الإرهاب بإفريقيا، سيرج دانييل، أن المغرب يعد من بين البلدان "الرائدة" في مجال مكافحة الإرهاب، وفي فهم الظاهرة، وفي تفاعله أمام التحديات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء. وشدد دانييل، في تصريح صحفي، على هامش المائدة المستديرة، المنظمة تحت عنوان "الساحل: تراجع أم امتداد لظاهرة الجهاد"، في إطار المؤتمر السنوي الثاني حول السلم والأمن بإفريقيا، على أن "المغرب يشكل في الوقت الراهن، بالنظر لخبرته ودرايته وموقعه الاستراتيجي، فاعلا محوريا في حل الإشكالية اللاتماثلية التي تطرحها منطقة الساحل والصحراء".

* الاتحاد الاشتراكي:

- أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت عرفت تراجعا قدره 4,8 في المئة حتى متم شهر ماي 2018، بعدما سجلت في نهاية شهر ماي 2017 انخفاضا بنسبة 5,8 في المئة. وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه بخصوص تمويل العمليات العقارية فقد عرف حجم القروض الممنوحة لقطاع العقار ارتفاعا بنسبة 3,5 في المئة في متم أبريل 2018، بعد ارتفاع بزائد 3,9 في المئة قبل عام.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن بلوغ أهداف التنمية المستدامة يقتضي بلورة وتنفيذ سياسات عمومية ناجعة تستطيع الدمج بين الأبعاد الثلاثة الرئيسية لتطور المجتمعات والمتمثلة في النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والحماية البيئية. وأضاف في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية، المنظم على مدى ثلاثة أيام، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الفاعلين الحكوميين انكبوا منذ 2016 على تقوية المجهودات الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي مما سيمكنهم من جني ثمار الإنتاج الوطني وتوجيهه نحو تفعيل الاستراتيجيات التنموية المستجيبة للحاجات الاجتماعية الملحة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبيئية وتوفير فرص الشغل.

* بيان اليوم:

- وقعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والوكالة الجامعية للفرنكفونية، يوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية-إطار للتعاون بهدف النهوض بالبحث العلمي في مجال النقل والسلامة الطرقية. ويلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، ومدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، جان بول غودمار، بتنمية تكوين الكفاءات في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية، وتبادل المعلومات والخبرات.

- كشف تحليل للمعطيات الأولية لقطاع الصحافة بين سنتي 2016 و2017 أن حوالي 88 بالمئة من مقاولات الصحافة الإلكترونية والصحافة المكتوبة بالمغرب تحقق نتائج استغلال سلبية أو منعدمة، وأن حوالي 98 بالمئة منها تحقق هامش ربح خام سلبي أو منعدم. وأشار هذا التحليل، الذي أنجزه الباحث محمد بنعبيد، إلى أن "هذه المعطيات تثير في الآن ذاته المساءلة حول الهشاشة الكبيرة لصناعة الصحافة الالكترونية والمطبوعة، وكذا حول مخاطر هذه الوضعية على التعددية واستقلال وسائل الإعلام". وسجلت الدراسة ذاتها أنه تم التصريح ب428 صحيفة لدى المديرية العامة للضرائب خلال سنة 2018، مقابل 349 في سنة 2015 و223 سنة 2010.

* لوماتان:

- أفادت الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية بأن حصة السوق التصديرية من فرنسا إلى المغرب شهدت تراجعا بين 2001 و2017، حيث انتقلت من 22,2 في المئة إلى 10,6 في المئة. وعلى الصعيد الإفريقي، فإن حصص فرنسا شهدت أيضا تراجعا إلى النصف لتصل إلى 5,5 في المئة في 2017. وتهم هذه الخسائر كافة القطاعات التصديرية البارزة، باستثناء قطاع صناعة الطيران. - قطاع صناعة السيارات يعزز الصادرات المغربية. بعد انخفاض خلال السنة الماضية، عرفت المبيعات نحو الخارج ازدهارا هذه السنة. وهكذا، تجاوزت الصادرات 30 مليار درهم في خمسة أشهر، بارتفاع قدره 18 في المئة، حسب آخر أرقام نشرها مكتب الصرف. وتعزز هذه الأرقام من موقع القطاع كأول مصدر بالمغرب.

* أوجوردوي لوماروك:

- أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دليلا للمغاربة المقيمين بالخارج في سياق عملية "مرحبا 2018". وتضم الوثيقة سلسلة من المقتضيات الجاري بها العمل لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من استكمال الإجراءات الجمركية في أفضل الظروف.

- قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الإصلاحات المعلماتية لنظام المعاشات المدنية كان لها أثر إيجابي على موارد الصندوق المغربي للتقاعد، والتي تحسنت بما يزيد عن 2,3 مليار درهم. وأكد السيد بوسعيد، في كلمة خلال افتتاح أشغال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، أن هذه الإصلاحات مكنت، أيضا، من تقليص العجز المالي لنظام المعاشات المدنية بما يناهز 4,6 مليار درهم ليستقر في حدود 1,79 مليار درهم، والذي تم تمويله من الاحتياطات المالية للنظام، مضيفا أنه هذه الإجراءات تظل "غير كافية"، وأنه "يظل من الضروري، لضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية على المدى البعيد، التعجيل في مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية".

* ليكونوميست :

- العائدات الضريبية تسجل انخفاضا. ولتغطية النفقات العادية، أجرت الخزينة تحويلات من حساب هبات دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 24 مليار درهم. هذا ما يفسر ارتفاع الإيرادات العادية بنسبة 24.8 بالمئة. وبدون هذه المساهمة، تراجعت هذه الإيرادات بنسبة 1 بالمئة. وهذا يفسر بانخفاض بنسبة 5.5 بالمئة في الضرائب غير المباشرة وب 5.2 بالمئة في الضرائب المباشرة.

- المهندسون يرغبون مراجعة مرسوم تمرير الصفقات العمومية العمومية. ولهذا الغرض، يستعدون لتقديم إلى الخزينة العامة للمملكة قائمة بالتعديلات المقترحة من قبل هيئتهم. ومن بين المقترحات الأكثر أهمية تواجد هيئة المهندسين في الهيئة التحكيمية. وأوضح مهندس عضو اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، المكلفة منذ سنتين بإعداد إصلاح هذا المرسوم، أن "الهيئة التقريرية ينبغي أن تشكل من 50 بالمئة من المهنيين على الأقل".

* لوبينيون :

- أعلنت المديرية العامة للضرائب، يوم الأربعاء، عن إطلاق ثلاث شهادات إلكترونية جديدة في إطار مسلسل رقمنة المساطر، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية لفائدة الخاضعين للضريبة. ويتعلق الأمر بشهادة الضريبة الجزافية وشهادة عدم الخضوع لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وشهادة الإقامة الجبائية.

- سجل التقرير، الذي أعدته رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطور أداء المؤسسة خلال سنة 2017، انخفاضا في عدد القضايا الإرهابية خلال سنة 2017 مقارنة مع سنة 2016، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة في هذه القضايا 358 مشتبها فيه مقابل 410 مشتبها فيه خلال سنة 2016. وبلغ عدد القضايا الرائجة بغرفة التحقيق في قضايا الإرهاب خلال سنة 2017، حسب التقرير، ما مجموعه 181 قضية أنجز منها 145 ملفا بنسبة بلغت 80 بالمئة، فيما بلغ عدد القضايا الرائجة بالغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية المكلفتين بهذا النوع من القضايا 774 ملفا حكم منها 658 قضية بنسبة 85 بالمئة.

* البيان:

- دعت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) كل المنابر الصحفية التي تواكب مراحل الاستحقاق المهني الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، إلى الحفاظ على صدقية الخبر، والتقيد بأخلاقيات المهنة، والسهر على ضمان وحماية حق المواطن، في إعلام صادق ومسؤول ومهني. كما دعت الوزارة، في بلاغ لها، المنابر الصحفية إلى تجنب الانسياق نحو الإثارة أو نشر معطيات غير صحيحة، من شأنها إقحام مصالح الوزارة في أمور أو سجالات، يتعين أن تظل بعيدة عنها.

- الحكومة تريد مواصلة إصلاح التقاعد في الوقت الذي تعارض فيه مركزيات نقابية هذا الإصلاح. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية، الذي ترأس اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، يوم الأربعاء، أن التغييرات التي طرأت على مستوى النظام في إطار المرحلة الأولى تبقى غير كافية لامتصاص العجز، على الرغم من أنها بدأت تؤتي أكلها مند دخول الإصلاح حيز التنفيذ في شتنبر 2016. وأضاف الوزير أنه "يظل من الضروري، لضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية على المدى البعيد، التعجيل في مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية".

* ليبيراسيون :

- قام وفد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يقوده الكاتب الأول ادريس لشكر، بزيارة عمل، يوم الأربعاء، إلى مدريد، والتي عقد خلالها اجتماع مع مسؤولي الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم. وشكلت هذه الزيارة مناسبة للاستعراض سبل تعزيز التعاون لفائدة مصالح المغرب وإسبانيا وعلاقاتهما الثنائية، التي شهدت نموا مهما على كافة المستويات. وأكد الطرفان، في هذا الإطار، على أهمية مأسسة العلاقات بين الهيئتين السياسيتين، لتشمل المنظمات الشبابية والنسوية وكذا تبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة.

- أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد بالرباط، غوتز شميدت بريمه، خلال مباحثات جمعته برئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، أن بلاده تتابع بـ"اهتمام كبير" السياسة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية. كما أبرز شميدت، خلال هذه المباحثات، حرص بلاده على تقوية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، اعتبارا للوزن الاقتصادي لألمانيا كـ"قوة اقتصادية أولى داخل الاتحاد الأوروبي".