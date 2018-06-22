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الرئيسية | السلطة الرابعة | "الهاكا" تٌفعّل شكاية مواطن وتوقف برنامجا إذاعيا

"الهاكا" تٌفعّل شكاية مواطن وتوقف برنامجا إذاعيا

"الهاكا" تٌفعّل شكاية مواطن وتوقف برنامجا إذاعيا
هسبريس – محمد بلقاسم
الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:47

في أول قرار له بعد السماح للمغاربة بتوجيه شكايات ضد البرامج الإذاعية والتلفزية، في حال ارتكبت الأخيرة، التي تبث على أحد أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري بالمغرب، خروقات للقوانين الجاري بها العمل في القطاع، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إيقاف برنامج رياضي إذاعي لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم مواطن يدعى "م.ص" بشكاية ضد برنامج رياضي تبثه إذاعة "راديو مارس"، بعدما اعتبر أن ما صدر ضده من عبارات تشكل مسا بكرامته وشخصه من طرف مقدم البرنامج خلافا لكل قواعد اللياقة والاحترام، مشيرا إلى عدم احترام المتعهد للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي هذا الصدد قررت "الهاكا"، تبعا للقرار المذكور، وقف بث خدمة "راديو مارس" خلال التوقيت الاعتيادي لبرنامج "العلما ديال مارس"، لمدة ثلاثة أيام، مطالبة شركة "راديو 20" باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار.

وشدد القرار على ضرورة بث البيان التوضيحي طيلة أيام العقوبة، معتمدا على ما جاء في القانون الجديد من كون المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الجهة الوحيدة المخول لها استقبال الشكايات حول الخروقات، وهي الإجراءات التي فتحت أمام المغاربة سواء كانوا أفرادا أو هيئات ذكرها القرار؛ وهي "رئيسا مجلسي البرلمان" و"رئيس الحكومة" و"المنظمات السياسية" و"المنظمات النقابية" و"جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام" و"مجالس الجهات".

ويتم عرض الشكاية على مداولات المجلس الأعلى، بعدما يتم توجيهها بشكل رئيسي إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، عبر وسائل تحددت في "إيداع شكاية في مقر الهيئة مقابل وصل التسلم"، أو "البريد مقابل وصل التسلم"، أو حتى "الإرسال عبر طريقة إلكترونية".

وينص القانون على أن معاجلة الشكايات تكون داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ تسليمها أو تسلمها من طرف رئيسة "الهاكا"، مع إمكانية التمديد المعلل لمدة 30 يوما إضافية؛ في وقت سيقوم المجلس الأعلى بمراسلة المشتكي والمتعهد على حد سواء، من أجل الإخبار بالقرار المتخذ، والذي من المتاح أن ينشر في الجريد الرسمية إذا قرر المجلس الأعلى ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Computer Science الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:23
ماذا عن البرامج المروجة للعري الفاضح و الأخلاق الماجنة.. التي تصنع من الفنان (مغنية، راقصة، راقص، ..) قدوة للجيل الناشئ في التعري و إنحلال الأخلاق .. هل تنتظر الهاكا رفع دعوة قضائية من الشعب حتى يتم إيقافها ؟ ؟
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2 - الغريب في ارضه الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:35
فعلا في احدى الحلقات تاكد لي بان المديع واحد علمائه تصرفا بوقاحة مع احد المتصلين ،وذلك حينما ساله عن تداول مقاطع فيديو لبعض عناصر المنتخب وهي تفطر في يوم رمضان فاجابه المديع وضيفه بكلمات منها
اش من افير عند فالقضية
لا حول ولا قوة الا بالله
.....
واغدقا عليه بكلام جارج وكانه قاتل عقبة
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