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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: مغاربة يستغلون المونديال لـ"الحْريك" إلى أوروبا

رصيف الصحافة: مغاربة يستغلون المونديال لـ"الحْريك" إلى أوروبا

رصيف الصحافة: مغاربة يستغلون المونديال لـ"الحْريك" إلى أوروبا
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:20

نستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "العلم"، التي ورد بها أن شرطة الحدود في بيلاروسيا أوقفت أربعة مواطنين مغاربة حاولوا "الحريك" إلى أوروبا، مستغلين استفادتهم من بطاقة تعريف المشجعين، التي تخول لهم السفر إلى روسيا، والتنقل بحرية بين مدنها بدون تأشيرة لحضور منافسات كأس العالم المقامة في البلاد حتى الـ15 من يوليوز المقبل.

وأضاف الخبر أن فنلندا سبق لها أن أعلنت توقيف ثمانية مغاربة حاولوا الدخول إلى أراضيها عبر الحيلة نفسها، التي قام بها المشجعون الأربعة الآخرون عند محاولة دخولهم بيلاروسيا.

ووفق الجريدة ذاتها، فإن عناصر سرية الدرك الملكي بجماعة آسني، التابعة لإقليم الحوز، تحقق للكشف عن ملابسات اتهام أسرة لشاب، يبلغ من العمر ستة وعشرين سنة، باغتصاب طفلها، الذي لا يتجاوز عمره خمس سنوات، بدوار أكادير نتساوت بالجماعة القروية مولاي إبراهيم.

فيما نشرت "المساء" أن مسؤولين بالدرك والجيش عرضوا على القضاء بسبب تسهيلهم تهريب المخدرات، مضيفة أن قاضي التحقيق قرر اعتقالهم احتياطيا بالسجن المحلي 1 بالعرجات بضواحي سلا، بعد أن تمت متابعتهم بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، عن طريق السماح لمهرب كبير بنقل المخدرات على الصعيد الدولي.

ونقرأ في المنبر الورقي ذاته أن السلطات الإسبانية ألقت القبض على ثلاثة عدائين مغاربة لتورطهم في شبكة دولية لتوزيع مواد منشطة وهرمونات محرمة دوليا، مشيرا إلى أن هؤلاء اتخذوا من إسبانيا مقرا لبيع المنشطات لدول منها المغرب وفرنسا.

وورد بالجريدة ذاتها أن المفتشيتين العامتين بالداخلية والمالية فضحتا خروقات تدبير الجهات، ووقفتا على خروقات بالجملة في مساطر الصفقات العمومية، كما رصدتا تضخما في النفقات المرتبطة بالطعام والاستقبالات والإيواء، وتوجيها متعمدا لمسار بعض الصفقات، مع إبرام اتفاقية شراكة تضمنت تمويلات سخية كنفقات لا تدخل في اختصاصات الجهة.

"أما أخبار اليوم" فأشارت إلى اعتقال 28 مشتبها بهم، أغلبهم مغاربة، في مختلف المدن الإسبانية، وتفكيك منظمتين إجراميتين هرّبتا أكثر من 100 طفل مغربي إلى إسبانيا من مختلف المدن المغربية، خاصة من الشطر الجنوبي للمملكة، مقابل مبالغ مالية مهمة، وفق ما كشفت عنه تحقيقات أمنية قامت بها الشرطة الأوروبية والإسبانية. وأضافت الجريدة أن هاتين المنظمتين تلجآن إلى ابتزاز أسر الأطفال بعد تهريبهم إلى إسبانيا برا، عبر المعابر الحدودية للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، أو بحرا عبر قوارب الموت أو السفن أو الدراجات المائية.

ووفق المنبر الورقي ذاته، فإن حكومة سعد الدين العثماني وقعت اتفاقية تتعلق بإنجاز برنامج تنمية إقليم جرادة بمبلغ مالي قدره 900 ملين درهم. وأضافت "أخبار اليوم" أن الاتفاقية تنتظر مصادقة مجلس جهة الشرق، مطلع يوليوز المقبل، للشروع في تنفيذ بنودها، وأن لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس الشرق صادقت على الاتفاقية الخاصة بإنجاز عشرات المشاريع.

وجاء بـ"الأحداث المغربية" أن بلدية السعيدية تعيش في الآونة الأخيرة غليانا نتيجة فقدان الرئيس الأغلبية، بعدما حول المرفق البلدي إلى ضيعة يتحكم فيها كيفما شاء، دون استشارة باقي الأعضاء. وأضافت الجريدة ذاتها أن الأغلبية تعتزم مراسلة وزير الداخلية بخصوص الخروقات التي تعرفها بلدية السعيدية، والمطالبة بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على ما يحصل بهذه البلدية من تجاوزات.

من جهتها، نشرت "الاتحاد الاشتراكي" أن اللجنة المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات قررت رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات المصنفة لتربية الصدفيات برأس بدوزة التابعة للدائرة البحرية لأسفي.

ونقرأ في الصحيفة ذاتها أن المبعوث الأممي للصحراء، هورست كوهلر، سيبدأ جولة ستقوده إلى المنطقة تستغرق عشرة أيام ابتداء من 23 يونيو الجاري، وفق ما صرح به فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - rachid الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:32
ما فيها باس ادبرو على رأسهم بلدنا زينا مي كولشي كيتسنى
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43
2 - رسالة الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:34
ولماذا لا والسويد والنرويج قريبة وهم من أرقى دول العالم. حظ سعيد لمن وافقته الظروف للعبور...
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67
3 - حمزة الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:35
اكثر الشعوب تشردا في العالم هو الشعب المغربي المشتت في العالم. هؤولاء الشباب بؤساء لم يجدو في وطنهم لا عيشا كريما ولا حرية ولا ديموقراطية تصون كرامتهم على الاقل
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67
4 - انور الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:36
لو وجدوا الخبر في حكومة اامداويخ و النواب النعاسة و بعض من الشعب ذوو النفس الباردة و الفسق و موازين و الله لما خاطروا بحياتهم.
هل سمعتم يوما ان هناك سويدي حراك..
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55
5 - mounir الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:40
كون لقاو خير في بلادهم كع ما حرك أوروبا فين خدين رجعو فقر وتهميش ربي معاهم
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44
6 - طارق المغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:40
شعب يبحث عن الرحيل. ما السبب؟ بعد 62 سنة من الاستقلال الشكلي. الشعب يبحث عن مغادرة الوطن...ما السبب؟. المغاربة كسلاء لا بعملون وإن عملوا لا يتقنون...نعم المغاربة كلهم منافقون مخادعون مفسدون لا يتقنون الا من رحم ربي...المغاربة لا يملكون تصورا لتنمية بلدهم. حين تجد تلميذا يحضر حمارا للمدرسة واخر يسحل أستاذه فبشر الوطن بالتخلف ومزيدا من التخلف....
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17
7 - صنطيحة السياسة الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:41
المفتشيتين بالداخلية والمالية فضحتا خروقات تدبير الجهات،( ...تضخم النفقات المرتبطة بالطعام والاستقبالات والإيواء، وتوجيها متعمدا لمسار الصفقات .... )

منو لله بنكيران اللي كان طايح على الشعب بالإقتطاعات ويجمعها منو بالسنتيم باش يعطيها للمخزن ووزارة الداخلية بصناديقها السوداء باش يشتتوها ....

بنكيران أسد على الشعب ونعامة مع السلطة
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19
8 - عاطل منذ 18 سنة الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:42
حسبنا الله في من أفقر شباب المغرب ونهب ثرواتهم وافترسها وتركهم عرضة للضياع واليأس يطحنهم البؤس والفاقة والبطالة واللهفة ويهيمون في الارض ويلقون بأنفسهم في البحار والمهالك للوصول الى بلدان تصون كرامتهم وتحترم أدميتهم وتمنحهم حقوقهم المسلوبة
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23
9 - أيمن الرباطي الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:44
السلام عليكم
أنا لمحيرني وتانفكرفيه هو المونديال ديال أمريكا 2026 الفيفا فرضات على أمريكا وكنادا يسمحوا بدخول أي واحد يحمل تذكرت الدخول للملعب .واش كاين شي واحد من الدول العربية والإفريقية غادي يزكل هاد الهمزة.
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20
10 - zakaria canada الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:50
بغيت غير نفهم واحد لحاجة واش هادو لبغيين حركو معرفينش راحنا ف 2018
لحريك كان شحال هادي في التسعينات أما الناس دابا بوراقهوم أو حاصلين
حتا إلى لقيتي زواج تيقولو ليك رجع لبلادك أو دفع من تما ملين كتولي كيعكسو ليك حيت وسختي دوسي معاهوم
راه تنهدر من خلال التجربة الأروبيين شبعوا مهاجرين
دابا مازال كندا لكتشع الهجرة من غيرها غير كضيعو وقتكوم
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11
11 - Saad الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:54
بسيف احركو واش كاين شي قط تيهرب من دار العرس..اكرااااهااات....!!!
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9
12 - أيوب المغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:59
واش لبلاد اللي رئيس الدولة ما حاملش يعيش فيها بغيتو لمغاربة يعيشو فيها
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18
13 - أيوب المغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:02
أنا كنعرف واحد السيد عايش في القصور فالمغرب وما حاملش يعيش فيه
آش يقولو لمغاربة اللي عايشين الويل والذل والفقر والبطالة؟؟
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18
14 - حظ سعيد الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:14
من كان إنسانا صلبا ووجد الفرصة للحريك فليفعل ربما لن تجد فرصة أحسن منها وتصبح من نادمين.
حظ موفق للجميع ولعقبة لمونديال قطر كدالك.
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3
15 - fa9ir الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:23
اكثر الشعوب تشردا في العالم هو الشعب المغربي المشتت في العالم. هؤولاء الشباب بؤساء لم يجدو في وطنهم لا عيشا كريما ولا حرية ولا ديموقراطية تصون كرامتهم على الاقل bravo
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