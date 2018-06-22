رصيف الصحافة: مغاربة يستغلون المونديال لـ"الحْريك" إلى أوروبا

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "العلم"، التي ورد بها أن شرطة الحدود في بيلاروسيا أوقفت أربعة مواطنين مغاربة حاولوا "الحريك" إلى أوروبا، مستغلين استفادتهم من بطاقة تعريف المشجعين، التي تخول لهم السفر إلى روسيا، والتنقل بحرية بين مدنها بدون تأشيرة لحضور منافسات كأس العالم المقامة في البلاد حتى الـ15 من يوليوز المقبل.

وأضاف الخبر أن فنلندا سبق لها أن أعلنت توقيف ثمانية مغاربة حاولوا الدخول إلى أراضيها عبر الحيلة نفسها، التي قام بها المشجعون الأربعة الآخرون عند محاولة دخولهم بيلاروسيا.

ووفق الجريدة ذاتها، فإن عناصر سرية الدرك الملكي بجماعة آسني، التابعة لإقليم الحوز، تحقق للكشف عن ملابسات اتهام أسرة لشاب، يبلغ من العمر ستة وعشرين سنة، باغتصاب طفلها، الذي لا يتجاوز عمره خمس سنوات، بدوار أكادير نتساوت بالجماعة القروية مولاي إبراهيم.

فيما نشرت "المساء" أن مسؤولين بالدرك والجيش عرضوا على القضاء بسبب تسهيلهم تهريب المخدرات، مضيفة أن قاضي التحقيق قرر اعتقالهم احتياطيا بالسجن المحلي 1 بالعرجات بضواحي سلا، بعد أن تمت متابعتهم بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، عن طريق السماح لمهرب كبير بنقل المخدرات على الصعيد الدولي.

ونقرأ في المنبر الورقي ذاته أن السلطات الإسبانية ألقت القبض على ثلاثة عدائين مغاربة لتورطهم في شبكة دولية لتوزيع مواد منشطة وهرمونات محرمة دوليا، مشيرا إلى أن هؤلاء اتخذوا من إسبانيا مقرا لبيع المنشطات لدول منها المغرب وفرنسا.

وورد بالجريدة ذاتها أن المفتشيتين العامتين بالداخلية والمالية فضحتا خروقات تدبير الجهات، ووقفتا على خروقات بالجملة في مساطر الصفقات العمومية، كما رصدتا تضخما في النفقات المرتبطة بالطعام والاستقبالات والإيواء، وتوجيها متعمدا لمسار بعض الصفقات، مع إبرام اتفاقية شراكة تضمنت تمويلات سخية كنفقات لا تدخل في اختصاصات الجهة.

"أما أخبار اليوم" فأشارت إلى اعتقال 28 مشتبها بهم، أغلبهم مغاربة، في مختلف المدن الإسبانية، وتفكيك منظمتين إجراميتين هرّبتا أكثر من 100 طفل مغربي إلى إسبانيا من مختلف المدن المغربية، خاصة من الشطر الجنوبي للمملكة، مقابل مبالغ مالية مهمة، وفق ما كشفت عنه تحقيقات أمنية قامت بها الشرطة الأوروبية والإسبانية. وأضافت الجريدة أن هاتين المنظمتين تلجآن إلى ابتزاز أسر الأطفال بعد تهريبهم إلى إسبانيا برا، عبر المعابر الحدودية للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، أو بحرا عبر قوارب الموت أو السفن أو الدراجات المائية.

ووفق المنبر الورقي ذاته، فإن حكومة سعد الدين العثماني وقعت اتفاقية تتعلق بإنجاز برنامج تنمية إقليم جرادة بمبلغ مالي قدره 900 ملين درهم. وأضافت "أخبار اليوم" أن الاتفاقية تنتظر مصادقة مجلس جهة الشرق، مطلع يوليوز المقبل، للشروع في تنفيذ بنودها، وأن لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس الشرق صادقت على الاتفاقية الخاصة بإنجاز عشرات المشاريع.

وجاء بـ"الأحداث المغربية" أن بلدية السعيدية تعيش في الآونة الأخيرة غليانا نتيجة فقدان الرئيس الأغلبية، بعدما حول المرفق البلدي إلى ضيعة يتحكم فيها كيفما شاء، دون استشارة باقي الأعضاء. وأضافت الجريدة ذاتها أن الأغلبية تعتزم مراسلة وزير الداخلية بخصوص الخروقات التي تعرفها بلدية السعيدية، والمطالبة بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على ما يحصل بهذه البلدية من تجاوزات.

من جهتها، نشرت "الاتحاد الاشتراكي" أن اللجنة المكلفة بتتبع الوسط البحري والصدفيات قررت رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات المصنفة لتربية الصدفيات برأس بدوزة التابعة للدائرة البحرية لأسفي.

ونقرأ في الصحيفة ذاتها أن المبعوث الأممي للصحراء، هورست كوهلر، سيبدأ جولة ستقوده إلى المنطقة تستغرق عشرة أيام ابتداء من 23 يونيو الجاري، وفق ما صرح به فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي.