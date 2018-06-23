عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت :

* أخبار اليوم:

- تستعد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناقشة أول تقرير أعدته النيابة العامة، حول سير أعمالها وتطبيقها للسياسة الجنائية. وتقرر حضور وزير العدل محمد أوجار، للجلسة المرتقب برمجتها الأربعاء المقبل. وينتظر أن يوجه النواب انتقادات إلى النيابة العامة التي أعدت أول تقرير عن شهرين و23 يوما من عملها خلال سنة 2017.

- أعلنت وزارة الداخلية أنها عرضت 110 رجال سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، واتخذت في حقهم عقوبات تأديبية. وهكذا، فقد عزل 25 رجل سلطة، من بينهم وال واحد و5 عمال، وأعفي 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، وجرى إنزال 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ إلى 21 رجل سلطة، وتوجيه إنذار إلى 14 رجل سلطة. وأعلنت وزارة الداخلية أنها شرعت في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة "في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية".

* المساء:

- دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى تحريك المتابعات القضائية في حق كل جهة متورطة في تبديد واختلاس الأموال العمومية، التي تم رصدها للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والتي تقدر بـ42 مليار درهم. وطالبت الرسالة المفتوحة التي رفعتها الجمعية المذكورة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بـ"التدخل العاجل وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في هذه القضية التي شغلت وتشغل بال الرأي العام".

- الحكومة تجبر المنشآت والوحدات الصناعية على الخضوع للافتحاص البيئي. صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي. ويهدف مشروع القانون إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، حيث أن من أهم المستجدات التي جاء بها القانون في مجال التقييم البيئي، ما يتعلق بإخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي.

* الأحداث المغربية:

- دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى تعميم مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في تعيينات رجال السلطة وترقياتهم وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لتشمل جميع الإدارات، وإلى تفعيل الإجراءات والقوانين والمراسيم القائمة في هذا المجال. وشدد رئيس الحكومة، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي، على أنه بالرغم من توفر المملكة على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، وأنه يجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

- دون انتظار دورته العادية في شتنبر المقبل، سينطلق الحوار الاجتماعي في دورة استدراكية الأسبوع المقبل، ذلك ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى الخلفي، خلال ندوة أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا. وقال الخلفي إن "يد الحكومة ممدودة للحوار مع النقابات، كما أنها قامت بعدة إجراءات من بينها، تحسين دخل الموظفين ما دون السلم 10، والرفع من التعويضات العائلية، وإحداث تعويضات عن العمل في المناطق النائية".

* العلم:

- على خلفية تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول "مدرسة العدالة الاجتماعية"، والذي رسم صورة قاتمة حول المنظومة التربوية، صرح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى الخلفي بأن المملكة تمكنت من إحراز تقدم مهم في مجال محاربة الهدر المدرسي، خاصة على مستوى السلك الابتدائي، مشددا على أن الحكومة تعمل على معالجة الإشكالات والتحديات التي ما تزال مطروحة. وكان تقرير للمجلس قد كشف أن الكلفة الإجمالية لظاهرة الهدر المدرسي بلغت 2,1 مليار درهم في أسلاك التعليم الثلاثة، موضحا أن 64 في المئة من الطلبة يغادرون الدراسة بالجامعة بدون شهادة.

- أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2018 بلغ 187 ألف و138 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 57,36 في المئة. وقالت الوزارة، في بلاغ أصدرته أمس الجمعة، أن المعدل الأعلى هذه السنة في امتحانات البكالوريا، سجل في مسلك العلوم الفيزيائية، خيار فرنسية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي.

* بيان اليوم:

- دعا مشاركون في المنتدى السنوي للمعهد المغربي للعلاقات الدولية بالدار البيضاء، إلى بلورة نموذج تنموي مستدام يتناسب مع واقع المغرب وحاجياته الآنية والمستقبلية. وأوضحوا خلال افتتاح المنتدى، المنظم يومي 22 و 23 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة ثلاثين من الخبراء الوطنيين والأجانب، أنه يتعين بلورة نموذج، يستهدف كل المغاربة والمغرب، ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، أن بلوغ أهداف التنمية المستدامة يقتضي بلورة وتنفيذ سياسات عمومية ناجعة تستطيع الدمج بين الأبعاد الثلاثة الرئيسية لتطور المجتمعات والمتمثلة في النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والحماية البيئية. وأضاف الوزير، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية، أن الفاعلين الحكوميين انكبوا منذ 2016 على تقوية المجهودات الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي، مما سيمكنهم من جني ثمار الإنتاج الوطني وتوجيهه نحو تفعيل الاستراتيجيات التنموية المستجيبة للحاجات الاجتماعية الملحة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبيئية وتوفير فرص الشغل.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء، هورست كوهلر، سيبدأ اليوم السبت جولة في المنطقة تستغرق عشرة أيام. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، "أستطيع أن أؤكد أن هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام الى الصحراء، سيقوم بجولة جديدة في المنطقة من 23 يونيو إلى فاتح يوليوز 2018"، مضيفا أن الزيارة تهدف إلى "تعميق فهم السيد كوهلر للواقع الميداني، وبحث سبل المضي قدما في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414".

- أعلنت وزارة الداخلية أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم. وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن هذا العدد يمثل 38 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.

* رسالة الأمة :

- أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب كلوديا وايدي، أن "الإطار الجديد للبروتوكول الخاص بالصيد البحري سيحافظ على الثروة والموارد البحرية للمغرب، وسيبدي اهتماما بالمحيط". وحسب بلاغ لمجلس النواب، أبرزت السيدة وايدي خلال مباحثات مع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، أن المساطر المرتبطة بتجديد الاتفاق الفلاحي والبروتوكول الخاص بالصيد البحري "تطبق بكيفية عادية"، مستعرضة تطور المفاوضات المتعلقة بتجديد هذا الاتفاق.

- أفادت الخارجية الأمريكية بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، سيزور المغرب في أواخر يونيو الجاري وذلك في إطار جولة إقليمية. وذكرت الخارجية الامريكية، في بيان، أن المسؤول الأمريكي سيلتقي خلال هذه الزيارة مع "مسؤولين حكوميين كبار لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية".

* لوماتان :

- ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، مساء أمس الجمعة بفاس، حفل افتتاح الدورة الـ24 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار "معارف الأسلاف وتجديد مدينة فاس". وتستمر فقرات المهرجان إلى غاية 30 يونيو الجاري، وسيمكن من خلال برمجة غنية من الربط بين موروث حرفي فريد تعد ركيزته الأساسية المعطى الروحي والإبداع المعاصر الذي يفتح الباب أمام آفاق جد واعدة.

- الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية يحافظ على تطوره الإيجابي. فحتى متم أبريل 2018، سجل هذا الإنتاج ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 1,5 في المائة سنة قبل ذلك. ويعزى هذا الارتفاع، بالأساس، إلى الأداء الجيد لإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (زائد 12,6 في المائة).

* لوبينيون:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن المملكة تمكنت من إحراز تقدم مهم في مجال محاربة الهدر المدرسي، خاصة على مستوى السلك الابتدائي، مشددا على أن الحكومة تعمل على معالجة الإشكالات والتحديات التي ما تزال مطروحة. وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني، أن المعدل الوطني للهدر المدرسي تقلص إلى أقل من 2 في المائة على المستوى الابتدائي.

- عقدت اللجنة الأوروبية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، أشغال اجتماعها السنوي التاسع، الذي يتوخى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وشكل الاجتماع الذي عقد تحت الرئاسة المشتركة لعبد الرحيم عثمون عن البرلمان المغربي وإنيس أيالا سيندر عن البرلمان الأوروبي، مناسبة لتقييم حصيلة هذه الهيأة الهامة بالنسبة للتعاون السياسي بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتفكير في السبل الكفيلة بتعزيز هذه الشراكة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي الأطراف الاتحاد الأوروبي-المغرب-إفريقيا.

* ليبيراسيون:

- أفاد مرصد السياحة أن إجمالي السياح الذين زاروا المغرب ما بين شهر يناير وأبريل 2018 بلغ 3.4 مليون سائح، بزيادة قدرها 12 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وكشف مرصد السياحة، الذي نشر إحصائياته حول السياحة بالمغرب خلال شهر أبريل 2018، أن عدد السياح الأجانب ارتفع ب 19 في المئة، في حين أن وصولات المغاربة المقيمين بالخارج زادت بنسبة 1 في المئة.

- كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن مبيعات الإسمنت عرفت تراجعا قدره 4,8 في المائة حتى متم شهر ماي 2018، بعدما سجلت في نهاية شهر ماي 2017 انخفاضا بنسبة 5,8 في المائة. وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه بخصوص تمويل العمليات العقارية فقد عرف حجم القروض الممنوحة لقطاع العقار ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة في متم أبريل 2018، بعد ارتفاع بزائد 3,9 في المائة قبل عام.

* البيان:

- بتعليمات ملكية سامية، شارك وفد مغربي برئاسة عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في الاجتماع السابع لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء، المنعقد في أبوجا يومي 20 و21 يونيو 2018. وخصص هذا الاجتماع لتدراس سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل والصحراء في مجال محاربة آفة الإرهاب، عبر الدعم المتبادل، وتقاسم التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع، وإطلاق ديناميات تنموية.

- أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه رغم محدودية عدد حالات العنف المسجلة بالمؤسسات التعليمية، فإنها تبقى مقلقة وغير منطقية وغير معقولة، ويتعين على الجميع التعبئة لمحاصرة الظاهرة ومعالجتها في المستقبل. وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة توقف في كلمته في افتتاح المجلس عند الحادث المحزن والمأساوي المتمثل في مقتل تلميذ على يد زميله، مشيرا إلى تسجيل بعض حالات العنف الأخرى أقل خطورة داخل المدارس، خصوصا خلال مرحلة الامتحانات.