عرض لأبرز عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

* لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 7 ملايين و49 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، 247 ألف هم في حالة شغل خلال سنة 2017. وبالنسبة للأطفال الذين يزاولون هذه الأعمال، يتواجد 76,3 في المئة منهم بالوسط القروي، و81 في المئة هم ذكور، و73 في المئة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة. ويعمل هؤلاء الأطفال في ظل وضعية لا تتوفر فيها أدنى شروط الحماية.

- عدد المقاولات المفلسة خلال سنة 2017 بلغ 820 مقاولة بزيادة قدرها 12 في المئة مقارنة مع سنة 2016. ويمثل هذا الرقم ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله في 2009. وحسب معطيات لمكتب الدراسات المغربي "أنفو ريسك"، فإن السبب في إفلاس المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، يرجع إلى التأخر في أداء المستحقات. وحسب رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، فإن الآجال تتجاوز 150 يوما، فيما آجال تسوية الأداء مع الموردين تتم في غضون مئة يوم.

* لوروبورتير:

- نقاش متجدد داخل قبة البرلمان بشأن قطاع الحراسة. فقد أجمع النواب على المطالبة بوضع قانون إطار يهدف إلى تنظيم والنهوض بمهن الحراسة أو أعوان الحراسة. كما أوصوا أيضا بصياغة دفاتر تحملات وإرساء حماية اجتماعية وصحية، مع احترام للحد الأدنى للأجور.

- المحاكم تدخل عصر الثورة الرقمية. فقد أكد وزير العدل محمد أوجار أنه لا تراجع عن ورش رقمنة المحاكم. وأوضح أوجار أن العديد من محاكم المملكة انتقلت إلى رقمنة الملفات القضائية، وتم كذلك عقد جلسات رقمية دون الاستعانة بالملفات الورقية، الأمر الذي يشكل سابقة في تاريخ تحديث الإدارة القضائية المغربية.

* ماروك إيبدو:

- كشف تحليل للمعطيات الأولية لقطاع الصحافة بين سنتي 2016 و2017 أن حوالي 88 في المئة من مقاولات الصحافة الالكترونية والصحافة المكتوبة بالمغرب تحقق نتائج استغلال سلبية أو منعدمة، وأن حوالي 98 بالمئة منها تحقق هامش ربح خام سلبي أو منعدم. وسجلت الدراسة أنه تم التصريح بـ428 صحيفة لدى المديرية العامة للضرائب خلال سنة 2018، مقابل 349 في سنة 2015 و223 سنة 2010.

- أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن إطلاق ثلاث شهادات إلكترونية جديدة في إطار مسلسل رقمنة المساطر، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية لفائدة الخاضعين للضريبة. ويتعلق الأمر بشهادة الضريبة الجزافية وشهادة عدم الخضوع لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وشهادة الإقامة الجبائية. وأوضحت المديرية أن هذه الخدمات الإلكترونية متاحة للخاضعين للضريبة المنخرطين في الخدمة الإلكترونية "SIMPL" للإقرار والأداء الإلكترونيين.

* تيل كيل:

- سجون بأثير إذاعي.. إذاعة من تأسيس النزلاء وللنزلاء. فقد بدأ تتشكل معالم مشروع "راديو إدماج" الذي يعود لسنة 2016، حيث عقد مؤخرا، اجتماع موسع بين كافة الشركاء، خصص لتحديد سبل تنزيل المراحل المقبلة. ويتعلق الأمر بتكوين النزلاء الذين سينشطون الإذاعة وتركيب التجهيزات اللازمة. وفي غضون الأشهر المقبلة، ستنطلق مرحلة التجارب بسجن عكاشة بالدار البيضاء، على أن يعمم البث الإذاعي على المؤسسات السجنية المتبقية.

-التكنولوجيات الجديدة.. هجرة مقلقلة للأدمغة المغربية. مطورو الهواتف، علماء ومستشارو البيانات... يغادرون بلدهم بسبب غياب الآفاق والأجور المتدنية. ويتزايد أعداد المهنيين في المجال الرقمي الذين يغادرون المغرب للاشتغال في فرنسا. وقد تطرح هجرة هذه الكفاءات مشكلة بالنسبة للمملكة التي تعيش تحولا رقميا.

* لافي إيكو:

- أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أن العقار قطاع مهم بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بأزيد من 6 في المئة، فضلا عن آثاره في مجال المؤشرات الماكرو-اقتصادية واستهلاك الإسمنت بأزيد من 14 مليون طن والمحافظة على مئة مليون منصب شغل. وأوضح الوزير، في مقابلة مع الأسبوعية، أنه بعد مرحلة إقبال وازدهار خلال السنوات الأولى من إطلاق برنامج السكن الاجتماعي، فقد تم تسجيل انخفاض طفيف، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتمثل في صياغة خارطة طريق من أجل إعادة الدينامية لقطاع الإسكان.

- تعديلات جديدة تنتظر قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، المصادق عليه في 2009. ويوجد مشروع القانون حاليا بالأمانة العامة للحكومة. وتضمنت التعديلات التي اقترحها المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية ثلاث نقاط أساسية: عمر المتبرع الحي، وتوسيع لائحة المتبرعين من أعضاء العائلة، وكذا بعض الأعضاء لتشمل العظام وصمامات القلب. واعتبر رئيس مصلحة طب الكلى بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء بن يوسف الرمضاني، أن هذه التعديلات من شأنها تسهيل عملية التبرع بالأعضاء التي تنتشر بشكل قليل بالمغرب.

* فينانس نيوز إيبدو:

- قرر مجلس بنك المغرب، خلال الاجتماع الفصلي الثاني برسم سنة 2018 لمجلس البنك، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد دون تغيير، ومراجعة توقعاته بخصوص نسبة النمو خلال سنة 2018. ويتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3,6 في المئة سنة 2018، بعد توقع نسبة 3,3 في المئة في مارس الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى الموسم الفلاحي الجيد، لاسيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل حسب تقديرات وزارة الفلاحة إلى 98,2 مليون قنطار، في الوقت الذي كان بنك المغرب يراهن على محصول يقدر بـ80 مليون قنطار.

- أكد منعم زغلول، رئيس المعهد المغربي للمدققين الداخليين، أن التحدي الأول الذي يجب على التدقيق الداخلي بالمغرب رفعه يتمثل في ضمان بيئة مناسبة للممارسة من خلال تعزيز ثقافة الأخلاقيات والشفافية وتعزيز الحكامة الجيدة. وتابع زغلول أن التحدي الثاني مرتبط بالتحول الرقمي والابتكار، مسجلا أنه بات من الضروري تبني مقاربة استباقية من أجل مواكبة المنظمات، تندرج في إطار دينامية للتغيير.

* شالانج:

- أكد يوسف العمراني، المكلف بمهمة بالديوان الملكي، أن التحديات متعددة الأبعاد التي تواجه إفريقيا، والمتمثلة، أساسا، في استمرار النزاعات وتعدد الفاعلين غير الدولتيين والإرهاب والهجرة والتغييرات المناخية، ينبغي معالجتها بعمق. وحسب العمراني، الذي ترأس جلسة حول موضع "حفظ السلام في إفريقيا .. الاتجاهات والتحديات"، في إطار المؤتمر السنوي للسلم والأمن بإفريقيا، فإن تعقد وتضخيم بعض الأزمات في القارة أبان أن عمليات حفظ السلام والرد العسكري لوحده لا يمكن أن يكون أدوات فعالة لمكافحة اللاستقرار وعدم الأمن أو التطرف العنيف، معتبرا أنه بات من الضروري إدراج عمليات حفظ السلام في سياق عملية سياسية، تواكبها على المدى البعيد إصلاحات سياسية وسوسيو-اقتصادية وتنموية على كافة المستويات.

- الإنتاج الثقافي والإبداعي حاضر في بنية البلدان. ففي المغرب، وصلت قيمة صادرات الممتلكات الإبداعية إلى 250 مليون دولار في 2012. وهمت أساسا التزيين الداخلي والموضة. وتبقى المجالات الأكثر أهمية للإبداع الفني وهي المسرح والموسيقى والسينما والفنون التشكيلية خارج الأداءات المالية المنجزة من طرف مصممي الديكور ورواد الموضة. وتعتمد الأغنية والعروض المسرحية وأعمال الفنان التشكيلي بشكل كبير على "الدعم العمومي".

*لانوفيل تريبون:

- بدأت سنة 2018 بمؤشرات جيدة بالنسبة لسوق العقار. وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين توفيق كميل، أن التطور الإيجابي يعزى إلى انتعاش القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين، والتي سجلت سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 8,7 في المئة. وبالنسبة للآفاق المتعلقة بسنة 2019، قال رئيس الفيدرالية إن هذه الأخيرة قدمت حلولا قابلة للتطبيق ضمنتها ضمن مذكرة وجهتها للوزارة الوصية من أجل إنجاح المنتوج الموجه للطبقة المتوسطة. وأضاف أنه بخصوص الجانب المرتبط بالسكن الاجتماعي، باشرت الفيدرالية بتشاور مع الوزارة الوصية مسلسل تفكير بهدف تطوير المنتوجات الاجتماعية بشكل يستجيب لحاجيات الأسر.

- سجل بنك المغرب أن التضخم قد تسارع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة. ويعكس هذا التأثير التعديل الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في شهر مارس الماضي على بنية السلة المرجعية لمؤشر أسعار الاستهلاك، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة. ونتيجة لهذه الصدمات المؤقتة، يتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 2,4 في المائة في سنة 2018، قبل أن تتراجع إلى 1,4 في المائة سنة 2019.