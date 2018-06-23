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كُتّاب وآراء
هؤلاء هم أعضاء المجلس الوطني للصحافة
استطاعت لائحة "حرية نزاهة مهنية" الظفر بعضوية المجلس الوطني للصحافة، بعد الانتخابات التي تم إجراؤها يوم أمس الجمعة.
وفي ما يتعلق بفئة الصحافيين المهنيين، تم انتخاب كل من حميد ساعدني، وربيعة مالك، ومريم الودغيري، والمختار العماري، ويونس مجاهد، وعبد القادر الحجاجي، وعبد الله البقالي. أما عن فئة ناشري الصحف، فقد فازت كل من فاطمة الورياغلي، ونور الدين مفتاح، ومحتات الرقاص، ومحمد الحجام، ومحمد سلهامي، ومحمد عبد المنعم دلمي، وعبد الحق بخات.
وحسب النتائج المحصل عليها، فقد بلغت نسبة المشاركة بالنسبة لممثلي الصحافيين المهنيين 43.3 بالمائة، أما بالنسبة لناشري الصحف فقد بلغت 62.8 بالمائة.
وتصدرت لائحة "حرية نزاهة مهنية"، لوكيلها حميد ساعدني، الانتخابات في فئة الصحافيين المهنيين بحصولها على 918 صوتا، تلتها لائحة "التغيير"، لوكيلها علي بوزردة، بما مجموعه 91 صوتا، فيما حلت لائحة "الوفاء والمسؤولية"، لوكيلها عبد الصمد بنشريف، في المركز الأخير بعدد أصوات لم يتجاوز 18 صوتا.
وفي ما يتعلق بفئة ناشري الصحف، تصدرت فاطمة الورياغلي الترشيحات بحصولها على 39 صوتا، متبوعة بنور الدين مفتاح الذي تحصل على 34 صوتا، متبوعا بمحتات الرقاص الذي نال 29 صوتا، ومحمد الحجام بـ28 صوتا، فيما نال محمد سلهامي ومحمد عبد المنعم دلمي 26 صوتا لكل منهما، وحصل عبد الحق بخات على 25 صوتا.