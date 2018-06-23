رصيف الصحافة: مولاي هشام ينتقد منع "مذكرات أمير مبعد" بالمغرب

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من "الأيام"، التي ورد بها أن الأمير مولاي هشام هاجم الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية بسبب المنع الذي يتعرض له في المغرب، إذ كتب في "تدوينة" له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن عدم الترخيص لكتابه "مذكرات أمير مبعد" بالتوزيع في المغرب.

ووفق المادة ذاتها فإن مولاي هشام قال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بعد سنتين من صدور النسخة العربية لكتابي "مذكرات أمير مبعد"، مازال وبتعليمات لم يوزع في وطني رغم اقتنائه من طرف مكتبات..وضع يتناقض مع تصريحات الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية وادعائها الترخيص له في إطار وعودها بتعزيز الحريات بعد الربيع العربي".

وقال منصف اليازغي، الباحث في الشؤون الرياضية، في حوار مع "الأيام": "نريد تقييما لملف المغرب لاحتضان مونديال 2026 حتى نعرف أسباب الفشل ونتجاوز طرق التدبير التي تسببت في الهزيمة، خصوصا أن هذا الملف لم يتم عرضه في البرلمان ولم يحظ بمصادقة ممثلي الأمة حتى تكون له شرعية سياسية؛ ولأنه لم يمر من هذه المحطة أعتقد أننا في حاجة إلى أن يكون هناك تقرير تقييمي لهذه المحطة".

وأضاف المتحدث ذاته أنه "لا بد من إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في فشل الترشح لاحتضان مونديال 2026".

مع "الأيام" أيضا، التي خصصت ملفا للحديث عن الصورة الخطيرة عن المغاربة في مخيال المشارقة، والتي تتوزع بين سحرة وحشاشين وبدائيين، وغير مسلمين، كما أن المغربيات سارقات رجال.

وورد في الملف ذاته أن موقعا مصريا قدم المغرب سنة 2010 على أنه صندوق الأسرار وبلد السحر والكسكس و"الحشيش" والدعارة. كما كتب موقع مصرواي أنه لا يوجد بلد في العالم به أكبر عدد من السحرة من المغرب.

وجاء كذلك أن "قناة الوطن الكويتية كادت تتسبب في أزمة دبلوماسية سنة 2010، بسبب المرأة المغربية، إذ أذاعت حلقتين من سلسلة كرتونية تحمل عنوان: "بو قتادة وبو نبيل"، تصور المغرب على أنه بلد السياحة الجنسية، والنساء المغربيات كداعرات.

أما "الأسبوع الصحفي" فنشرت أن فرنسا حذرت سفيرتها في تونس، أوليفيي بوافر دارفور، وفي المغرب، جون فرانسوا جيرو، من التعليق على مصير حكومتي يوسف الشاهد وسعد الدين العثماني لمرورهما بأجواء معقدة؛ فيما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى الدفاع عن الشركة الفرنسية "دانون" وكسر المقاطعة الشعبية لمنتجاتها، لأن جزءا من الرأي العام يربط المقاطعة برد تيار بنكيران على أخنوش، الذي تسبب في إبعاد الأمين العام السابق لـ"حزب المصباح" عن تشكيل الحكومة. وسبق لرئيس الحكومة السابق أن دعا أنصاره إلى فتح تحقيق بشأن ما يسميه الإعلام المغربي "حالة البلوكاج".

واهتمت الورقية الأسبوعية أيضا بقول محرم إنجي، مرشح الرئاسيات التركية عن حزب الشعب الجمهوري، إن سقوط أردوغان يعني سقوط العثماني في المغرب، وزاد: "هزيمة أردوغان هي تغيير لقواعد الاقتصاد، وبناء أخرى تخرج البلد من الأزمة؛ فأزمة هذا النمط من التفكير تشمل المنطق من تركيا إلى المغرب. وسيكون الخروج من الأزمة الاقتصادية بتفكير آخر".

ونقرأ في "الأسبوع الصحفي" أيضا أن المنتدى الحقوقي لمغاربة العالم اقترح في تقرير له حلولا لتخفيف معاناة المغتربين بليبيا، منها العمل على فتح مكتبين قنصليين بالمناطق الآمنة في ليبيا، وإعادة تمكين العمل بالتوكيلات لاستلام الجوازات والوثائق، وتشكيل خلية أزمة في المنفذ الليبي المصري لتقريب الإدارة من المغاربة القاطنين في الشرق الليبي، وإرسال مندوبين للسلطات المغربية إلى طرابلس بين الفينة والأخرى، للقيام بالإجراءات الإدارية والقنصلية عبر خلية أزمة دورية وجعل الخدمات القنصلية لأفراد الجالية المغربية في ليبيا مجانية.

وفي حوار مع "الوطن الآن" أوضح رئيس رابطة تجار بئر الشعيري بطنجة، مصطفى بن عبد الغفور، النتائج السلبية لما وصفه بـ"عقود من تنكر الدولة لهذه المنطقة الأكبر من نوعها بالمدينة"، مستعرضا مختلف الاختلالات التي تشهدها منطقة بني مكادة، التي اشتعلت فيها أحداث 14 دجنبر 1990.

وقال رئيس رابطة تجار بئر الشعيري بطنجة، وفق المنبر ذاته: "هناك الآن حملة شرسة تشن ضدنا، وتتجلى في إطلاق عدد من الإشاعات الوهمية التي تضر بالحي ولا تنفع لا الساكنة ولا التجار، ويجب إيقافها خدمة لمستقبل منطقنا".

ووفق "الوطن الآن" كذلك فإن رفض الأمانة العامة للحكومة مشروع التعويض المالي عن المسؤولية لرؤساء الأقسام بالجماعات الترابية خلف استياء كبيرا لدى موظفي هذا القطاع. وتعليقا على هذا القرار قال المهدي جماع، الكاتب الجهوي لمتصرفي الجماعات الترابية بجهة البيضاء، إن "حزب المصباح" يسرح مع الراعي ويأكل الغنم مع الذئاب.

وقال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية Odt: "نحن في حاجة إلى نظام أساسي يجيب عن كافة المطالب لموظفي الجامعات المحلية". أما حسن بن البدالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، فيطالب بقانون أساسي للوظيفة الجماعية منصف ومحفز. ويرى سعيد الشاوي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (ا م ش)، أن وزارة الداخلية لا تحبذ وضع قانون أساسي لشغيلة الجماعات المحلية.

وجاء في "الأنباء المغربية" أن المجلة الإسبانية "هولا" أكدت أن الأمير مولاي الحسن يستكمل دراسته بشكل طبيعي في المعهد المولوي إلى غاية حصوله على شهادة الباكالوريا، نافية كل الأخبار التي تحدثت عن انتقاله إلى الثانوية الملكية الإعدادية للتقنيات الجوية في مراكش. المجلة ذاتها أوضحت أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن سيسير على خطى والده وباقي أفراد العائلة الملكية بخصوص المسار الدراسي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نظرا للتقاليد والعادات الخاصة بالأسرة الملكية بالمغرب وقواعدها السوسيو ثقافية المتعلقة بالمسار الدراسي للأمراء والأميرات.