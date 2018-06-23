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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: مولاي هشام ينتقد منع "مذكرات أمير مبعد" بالمغرب

رصيف الصحافة: مولاي هشام ينتقد منع "مذكرات أمير مبعد" بالمغرب

رصيف الصحافة: مولاي هشام ينتقد منع "مذكرات أمير مبعد" بالمغرب
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
السبت 23 يونيو 2018 - 23:00

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من "الأيام"، التي ورد بها أن الأمير مولاي هشام هاجم الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية بسبب المنع الذي يتعرض له في المغرب، إذ كتب في "تدوينة" له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن عدم الترخيص لكتابه "مذكرات أمير مبعد" بالتوزيع في المغرب.

ووفق المادة ذاتها فإن مولاي هشام قال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "بعد سنتين من صدور النسخة العربية لكتابي "مذكرات أمير مبعد"، مازال وبتعليمات لم يوزع في وطني رغم اقتنائه من طرف مكتبات..وضع يتناقض مع تصريحات الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية وادعائها الترخيص له في إطار وعودها بتعزيز الحريات بعد الربيع العربي".

وقال منصف اليازغي، الباحث في الشؤون الرياضية، في حوار مع "الأيام": "نريد تقييما لملف المغرب لاحتضان مونديال 2026 حتى نعرف أسباب الفشل ونتجاوز طرق التدبير التي تسببت في الهزيمة، خصوصا أن هذا الملف لم يتم عرضه في البرلمان ولم يحظ بمصادقة ممثلي الأمة حتى تكون له شرعية سياسية؛ ولأنه لم يمر من هذه المحطة أعتقد أننا في حاجة إلى أن يكون هناك تقرير تقييمي لهذه المحطة".

وأضاف المتحدث ذاته أنه "لا بد من إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في فشل الترشح لاحتضان مونديال 2026".

مع "الأيام" أيضا، التي خصصت ملفا للحديث عن الصورة الخطيرة عن المغاربة في مخيال المشارقة، والتي تتوزع بين سحرة وحشاشين وبدائيين، وغير مسلمين، كما أن المغربيات سارقات رجال.

وورد في الملف ذاته أن موقعا مصريا قدم المغرب سنة 2010 على أنه صندوق الأسرار وبلد السحر والكسكس و"الحشيش" والدعارة. كما كتب موقع مصرواي أنه لا يوجد بلد في العالم به أكبر عدد من السحرة من المغرب.

وجاء كذلك أن "قناة الوطن الكويتية كادت تتسبب في أزمة دبلوماسية سنة 2010، بسبب المرأة المغربية، إذ أذاعت حلقتين من سلسلة كرتونية تحمل عنوان: "بو قتادة وبو نبيل"، تصور المغرب على أنه بلد السياحة الجنسية، والنساء المغربيات كداعرات.

أما "الأسبوع الصحفي" فنشرت أن فرنسا حذرت سفيرتها في تونس، أوليفيي بوافر دارفور، وفي المغرب، جون فرانسوا جيرو، من التعليق على مصير حكومتي يوسف الشاهد وسعد الدين العثماني لمرورهما بأجواء معقدة؛ فيما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى الدفاع عن الشركة الفرنسية "دانون" وكسر المقاطعة الشعبية لمنتجاتها، لأن جزءا من الرأي العام يربط المقاطعة برد تيار بنكيران على أخنوش، الذي تسبب في إبعاد الأمين العام السابق لـ"حزب المصباح" عن تشكيل الحكومة. وسبق لرئيس الحكومة السابق أن دعا أنصاره إلى فتح تحقيق بشأن ما يسميه الإعلام المغربي "حالة البلوكاج".

واهتمت الورقية الأسبوعية أيضا بقول محرم إنجي، مرشح الرئاسيات التركية عن حزب الشعب الجمهوري، إن سقوط أردوغان يعني سقوط العثماني في المغرب، وزاد: "هزيمة أردوغان هي تغيير لقواعد الاقتصاد، وبناء أخرى تخرج البلد من الأزمة؛ فأزمة هذا النمط من التفكير تشمل المنطق من تركيا إلى المغرب. وسيكون الخروج من الأزمة الاقتصادية بتفكير آخر".

ونقرأ في "الأسبوع الصحفي" أيضا أن المنتدى الحقوقي لمغاربة العالم اقترح في تقرير له حلولا لتخفيف معاناة المغتربين بليبيا، منها العمل على فتح مكتبين قنصليين بالمناطق الآمنة في ليبيا، وإعادة تمكين العمل بالتوكيلات لاستلام الجوازات والوثائق، وتشكيل خلية أزمة في المنفذ الليبي المصري لتقريب الإدارة من المغاربة القاطنين في الشرق الليبي، وإرسال مندوبين للسلطات المغربية إلى طرابلس بين الفينة والأخرى، للقيام بالإجراءات الإدارية والقنصلية عبر خلية أزمة دورية وجعل الخدمات القنصلية لأفراد الجالية المغربية في ليبيا مجانية.

وفي حوار مع "الوطن الآن" أوضح رئيس رابطة تجار بئر الشعيري بطنجة، مصطفى بن عبد الغفور، النتائج السلبية لما وصفه بـ"عقود من تنكر الدولة لهذه المنطقة الأكبر من نوعها بالمدينة"، مستعرضا مختلف الاختلالات التي تشهدها منطقة بني مكادة، التي اشتعلت فيها أحداث 14 دجنبر 1990.

وقال رئيس رابطة تجار بئر الشعيري بطنجة، وفق المنبر ذاته: "هناك الآن حملة شرسة تشن ضدنا، وتتجلى في إطلاق عدد من الإشاعات الوهمية التي تضر بالحي ولا تنفع لا الساكنة ولا التجار، ويجب إيقافها خدمة لمستقبل منطقنا".

ووفق "الوطن الآن" كذلك فإن رفض الأمانة العامة للحكومة مشروع التعويض المالي عن المسؤولية لرؤساء الأقسام بالجماعات الترابية خلف استياء كبيرا لدى موظفي هذا القطاع. وتعليقا على هذا القرار قال المهدي جماع، الكاتب الجهوي لمتصرفي الجماعات الترابية بجهة البيضاء، إن "حزب المصباح" يسرح مع الراعي ويأكل الغنم مع الذئاب.

وقال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية Odt: "نحن في حاجة إلى نظام أساسي يجيب عن كافة المطالب لموظفي الجامعات المحلية". أما حسن بن البدالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، فيطالب بقانون أساسي للوظيفة الجماعية منصف ومحفز. ويرى سعيد الشاوي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (ا م ش)، أن وزارة الداخلية لا تحبذ وضع قانون أساسي لشغيلة الجماعات المحلية.

وجاء في "الأنباء المغربية" أن المجلة الإسبانية "هولا" أكدت أن الأمير مولاي الحسن يستكمل دراسته بشكل طبيعي في المعهد المولوي إلى غاية حصوله على شهادة الباكالوريا، نافية كل الأخبار التي تحدثت عن انتقاله إلى الثانوية الملكية الإعدادية للتقنيات الجوية في مراكش. المجلة ذاتها أوضحت أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن سيسير على خطى والده وباقي أفراد العائلة الملكية بخصوص المسار الدراسي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نظرا للتقاليد والعادات الخاصة بالأسرة الملكية بالمغرب وقواعدها السوسيو ثقافية المتعلقة بالمسار الدراسي للأمراء والأميرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - صنطيحة السياسة السبت 23 يونيو 2018 - 23:12
إن "حزب المصباح" يسرح مع الراعي ويأكل الغنم مع الذئاب.
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26
2 - H MEN السبت 23 يونيو 2018 - 23:12
الامير هشام يجب ان يبرز حسن نيته ويرجع ماورثه الى الشعب المغربي عن طريق انجاز اشياء تنفع المواطنين.اما انتقاد السلطة والاستفادة من ثروتها فلا ينطلي على احد
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35
3 - انور السبت 23 يونيو 2018 - 23:15
مذكرات و مجلات و و و و كل بصب في مصلحته . و يوم الحزم و المعقول. يتمنى ااشعب ان يرى البرلماني و الوزير و اصحاب حكومة العدالة و الموازين أصحاب الدخل المهول و التقاعد المهول و اصحاب 2 جنسيات حاملين السلاح و الدغاع عن الراية المغربية بجوار العسكريمول 4000. 5000 .6000 درهم. لان المداويخ متأكد انهم رجال في الوطن .. الدور على ......
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4
4 - HASSAN السبت 23 يونيو 2018 - 23:18
قال الله في كتابه :إن الله سيحكم بينكم فيما كُنتُم فيه تختلفون..
لا إلاه إلا الله و لا حول ولا قوة إلا بالله.
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7
5 - من الشعب السبت 23 يونيو 2018 - 23:26
والله ما فهمت وااااالو....مذكرات أمير مبعد !!!!!! داخلنا عليك بالله حتى تقول لينا شكون بعدك ؟؟؟؟؟ أراضيك الشاسعة ومشاريعك في كل مكان في المغرب !!!!!!....وتدخل المغرب وتخرح كيف تشاء ؟؟؟ ....أنت تريد أن تنتقم ﻷبوك موﻻي عبدالله من محمد السادس لمشاكل عااااادية وقت بينه وبين أخوه الحسن الثاني رحمة الله عليهما ....كان بإمكانك تضع يدك في ابن عمك لصالح هذا الوطن وشعب هذا الوطن .....وأنت تذهب لقنوات غربية لنشر غسيل بلدك عندهم. ...الرجوع لله
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7
6 - مول الحانوت السبت 23 يونيو 2018 - 23:27
الامير هشام رجل مثقف ومنفتح وديموقراطي
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7
7 - ابن سوس المغربي السبت 23 يونيو 2018 - 23:40
صاحب السمو الملكي الأمير هشام بن عبد الله العلوي انت تعلم و الشعب المغربي يعلم ان لا وجود للديمقراطية في المغرب ولا توجد حرية التعبير ولا حرية الرأي ولا إعلام حر ولهم يحزنون باستثناء حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يستطيعون السيطرة عليها لة كان بمقدورهم السيطرة على كل من من يقول الحق و يفضح فسادهم لنا قصرو ولكن الحمد لا يستطيعون، الحرية التي توجد في المغرب هي مدح سياسة المخزن وأدواتهو
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-1
8 - م المصطفى السبت 23 يونيو 2018 - 23:54
مولاي هشام ألف كتابه وعرف به عبر قنوات متعددة في العالم. وقرأه من يريد قراءته سواء داخل المغرب او خارجه. وها هو اليوم يطلع علينا من جديد لينتقد المغرب لغاية لا يعرف مغزاها إلا هو.
كان على مولاي هشام إما أن يساهم في بناء المغرب ونمو اقتصاده بأمواله الطائلة، وألا يشوش عليه لأن السمعة التي يتوفر عليها منحت له من طرف القصر الملكي، والثراء الذي بين يديه وفي الأبناك ما كان لغتني به لولا انتماؤه للأسرة الملكية ، وإما أن يتمتع بأمواله ويهجر الشأن المغربي هجرا جميلا. لأن لبلادنا من الملفات على طاولة الدراسة والبحث عن الحلول ما يكفي.
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3
9 - Mohamed morbegno sondrio السبت 23 يونيو 2018 - 23:54
بسم الله الرحمان الرحيم اعتقد ان على الامير اولاعليه دراسة الفقه الاسلامي من حديث وتفسير القرٱن الكريم هذه من الاولويات بعد ذلك، التفرغ الى دراسة الاقتصاد و العلوم السياسية مما يجعله يكسب خبرة في ادارة البلاد ان شاء الله تعالى و صلى الله على سيدنا محمد
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