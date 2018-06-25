عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين :

* أخبار اليوم:

- السانديك الجديد لمصفاة "سامير" ينتهج أسلوبا جديدا لتسريع عملية التصفية. يبدو أن سانديك مصفاة "سامير" الجديد، عبد الكبير الصفدي، يسعى إلى ضخ دماء جديدة بخصوص الملف الشائك، الذي ظل يراوح مكانه لما يقارب ثلاث سنوات. وسيعمل صفدي على عقد مفاوضات جديدة مع المرشحين البارزين لشراء المصفاة المتوقفة عن العمل والإنتاج، والتي دخلت مرحلة تصفيتها قضائيا منذ مارس 2016. وسيعمل السانديك الجديد، الذي عوض سلفه محمد الكريمي، على إبلاغ لائحة مصغرة تضم 5 مشترين محتملين، بتغيير السانديك، وأيضا بإبلاغه من طرفهم حول مدى جاهزيتهم لتفعيل وتنفيذ عروضهم المقدمة.

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا في الميزانية قدره 3,9 مليار درهم متم شهر أبريل 2018، مقابل 3 ملايير درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر أبريل 2018، أن المداخيل العادية برسم الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,4 بالمئة لتبلغ 10,9 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات العادية بنسبة 2,2 بالمئة لتصل إلى 6 ملايير درهم.

* المساء:

- في ظل الجمود الذي يعرفه قانون الإضراب بمجلس النواب، طلبت الحكومة من المركزيات النقابية تقديم مقترحاتها حول مشروع القانون التنظيمي، حتى يتسنى لها دراستها، واعتمادها في إطار التعديلات التي ستقدم على مستوى المؤسسة التشريعية، لتجاوز شد الحبل المستمر بين الجهاز التنفيذي والفرقاء الاجتماعيين الممتد منذ سنتين. وذكرت مصادر الجريدة أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أبلغ النقابات باستحالة سحب مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، على اعتبار أن هذا النص أصبح "ملكا للمؤسسة التشريعية"، وهو الأمر الذي سيجعل تدخل الحكومة لسحبه تطاولا على اختصاصات البرلمان.

- تم مؤخرا بمراكش، تقديم وإطلاق المنصة الرقمية للتكوين عن بعد حول الترافع عن مغربية الصحراء، وذلك بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء. وتتضمن هذه المنصة، التي تم إطلاقها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، بنكا من الوثائق التاريخية والدراسات والبحوث العلمية وإنتاجات فنية بالصوت والصورة، وروابط مؤسسات ومواقع غنية بمعطيات عن القضية الوطنية.

* الأحداث المغربية:

- لا زال مشروع قانون تقاعد البرلمانيين يثير جدلا، إذ يواجه اليوم "بلوكاجا" داخل البرلمان، بعد خروج عدد من البرلمانيين للتعبير عن رفضهم له، واعتباره ريعا غير مستحق في مهمة نبيلة ومحددة، فيما تحاول الفرق التخلص من المشروع بتمريره بسرعة للحفاظ على تماسك الفرق والأفراد. وفي هذا الصدد، عبر عدد من البرلمانيين في الأغلبية والمعارضة عن رفض مشروع قانون تقاعد البرلمانيين، الذي تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب مدعومة بحزب الاستقلال، بهدف الحفاظ على معاشات البرلمانيين، وبعيدا عن الفرق عبر أكثر من برلماني عن رفض هذا المشروع.

- أفادت الخارجية الأمريكية بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، سيزور المغرب في أواخر يونيو الجاري وذلك في إطار جولة إقليمية. وذكرت الخارجية الامريكية، في بيان، أن المسؤول الأمريكي سيلتقي خلال هذه الزيارة مع "مسؤولين حكوميين كبار لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية".

* العلم:

- قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إن مكتسبات وازنة تحققت بالنسبة للمرأة بفضل الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال مدونة الأسرة وقانون الجنسية والمصادقة على اتفاقية الحد من كل أشكال التمييز ضد المرأة وكذا مناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضدها. وأضاف بركة، في كلمة له، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الخامس لمنظمة المرأة الاستقلالية، أن منظمة المرأة الاستقلالية بصمت على حضور وازن في الساحة الوطنية إلى جانب القطاعات النسائية الحزبية والجمعيات الحقوقية والمدنية، الأمر الذي مكنها من إعطاء زخم أكبر للمطالب النسائية لا سيما في عقد التسعينات، الذي شكل عقد التحولات الدستورية والحقوقية والسياسية الكبرى بالمغرب.

- اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية بشكل مفاجئ، قرارا انفراديا يتعلق بضرورة إحضار بطاقة "راميد" بالنسبة لكل منخرط بجمعية من الجمعيات المتخصصة في شؤون الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، متجاهلة الشواهد الإدارية التي تسلمها السلطات المحلية لعائلات المحتاجين. وعبرت عدد من الجمعيات العاملة في هذا المجال عن استيائها من قرار الوزارة التي "لم تضع في الحسبان المشاكل الناجمة عن هذا القرار"، معتبرة أن الوزارة تساهم في عرقلة عمل الجمعيات الجادة والهادفة.

* بيان اليوم:

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، أن الحكومة تحدوها إرادة حقيقية لإنجاح ورش الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بشراكة مع مختلف الفاعلين. وأضافت الوفي، في كلمة لها خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للأيام الربيعية السادسة لجوهرة الأطلس المتوسط بخنيفرة، أن هذه الاستراتيجية تمثل الإطار الجديد الذي يحدد سياسة الدولة ومختلف القطاعات في مجال التنمية المستدامة، بهدف مواجهة التحديات والرهانات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، وبالخصوص ما يتعلق برفع رهانات تعزيز حكامة التنمية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، والتصدي للتغير المناخي، والاعتناء بالمجالات الترابية الهشة، وتشجيع ثقافة التنمية المستدامة.

- يخوض تقنيو مختلف القطاعات بالمغرب، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، إضرابا وطنيا. وأوضحت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب أن إضراب الثمانية وأربعين ساعة يأتي من أجل "المطالبة بتعديل النظام الأساسي الخاص بالتقنيين الذي سيمكن من توفير الظروف الملائمة للعمل، علاوة على تحصين الإطار والوضع الاعتباري في السلم الوظيفي للتقنيين".

* الاتحاد الاشتراكي:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 0,5 في المئة خلال شهر ماي 2018، مقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2018، هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1 في المئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المئة.

- استورد المغاربة المتقاعدون المقيمون بالخارج أكثر من 8 آلاف سيارة خلال سنة 2017. ويمثل هذا الرقم 60 في المئة من مجموع السيارات المستعملة الموردة للمغرب خلال السنة الماضية، أي بانخفاض 7 في المئة مقارنة بسنة 2016، إذ يستفيد المغاربة المتقاعدون والمقيمون بالخارج من تخفيض 90 في المئة على الرسوم الجمركية.



* رسالة الأمة :

- ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، مساء يوم الجمعة بفاس، حفل افتتاح الدورة الـ 24 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار "معارف الأسلاف وتجديد مدينة فاس". وتستمر فقرات المهرجان إلى غاية 30 يونيو الجاري، وسيمكن من خلال برمجة غنية من الربط بين موروث حرفي فريد تعد ركيزته الأساسية المعطى الروحي والإبداع المعاصر الذي يفتح الباب أمام آفاق جد واعدة.

- كوفاس: المغرب بلد ملاذ آمن للأعمال والاستثمار. أبقت المؤسسة الفرنسية للضمان والتأمين على التجارة الخارجية "كوفاس"، على المغرب في خانة المخاطر المقبولة، ليحافظ بذلك على موقعه ضمن الدول الأفضل بإفريقيا التي لديها القدرة على الوفاء بالتزاماته الخارجية. ومنحت "كوفاس" المغرب تنقيط (A4) على مستوى التقييم الاقتصادي والتجاري ومناخ الأعمال والاستثمار، وهو التنقيط الذي حافظ عليه المغرب منذ سنة 2007.

* آخر ساعة:

-عبر المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا عن استغرابه للاتهامات الموجهة ضده وضد المتعاونين معه، بخصوص استيراد أسمدة لفائدة كينيا وصفت على أنها غير مطابقة للمعايير المحلية. وأوضح بلاغ للمجموعة، أن المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا "يرفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه لأنها لا تعكس، لا ممارساته التجارية ولا صرامة سياسة الجودة التي تعتمدها المجموعة"؛ مبرزا أن فرع المجموعة بكينيا، حرص على الاحترام الدقيق للمساطر ومعايير المطابقة التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل بهذا البلد.

- فرض المجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل عقوبات في حق ست شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء، بعدما سجل المجلس ارتكابها لمخالفات في سوق البورصة. وفرضت الهيئة على شركة Stroc Industrie غرامة قدرها 200 ألف درهم مع قرار تأديبي، كما فرض على شركة Africapital Management غرامة بقيمة 400 ألف درهم مرفوقة بتحذير. أما الشركات الآخرى المعنية، فهي "التجاري وفا بنك"، و"سي دي جي كابيتال للبورصة" ، و"سي دي جي كابيتال للتسير"، و"آي دي كابيتال"، فيما أصدرت الهيئة تحذيرا في حق التجاري وفا بنك، وفرضت غرامات على الشركات الثلاثة الأخرى ب 39 ألف درهم و 81 ألف درهم و 15 ألف درهم، مرفوقة بتحذيرات في حقها.

- عبر ممثلو البرلمانيين المغرب والفرنسي، عن ارتياحهم للزخم الجديد الذي أعطي للعلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. وأبرز البرلمانيون، في بيان ختامي عقب الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي، تقارب وجهات نظر قائدي البلدين وإرادة التعاون اللذين يشهدان على قوة ونضج العلاقات بين البلدين، مضيفين أنه " يظل كل من المغرب وفرنسا شريكا كبيرا أحد هما للآخر، لهما مصالح مشتركة في العديد من الملفات الجهوية والدولية، ويعملان معا على طرح حلول للمعضلات الرئيسية في عصرنا".

* أوجوردوي لوماروك :

- نفت كتابة الدولة المكلفة بالنقل بشكل قاطع صدور قرار جديد يحدد مدة التكوين للحصول على رخصة السياقة في ستة أشهر. ودعت كتابة الدولة، في بيان حقيقة ردا على ما نشرته إحدى الصحف تحت عنوان "قرار جديد ... المغاربة مجبرون على التكوين 6 أشهر للحصول على رخصة السياقة"، "المهنيين والمرشحين الراغبين في التكوين بمؤسسات تعليم السياقة إلى عدم تصديق مثل هذه الشائعات التي من شأنها خلق الارتباك واللبس في أوساطهم والتشويش على القطاع، وكذا الرجوع إلى القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 يونيو الجاري".

* لوبينيون:

- ذكر التقرير الوطني لسنة 2018 لرصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة أن نسبة جودة مياه الاستحمام بالشواطئ خلال هذه السنة بلغت 97,90 بالمائة. وأوضح هذا التقرير، الذي تم تقديمه مؤخرا خلال ندوة صحفية نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه تم أخد عدد كاف من العينات على مستوى 432 محطة رصد من أصل 442 محطة مبرمجة قصد القيام بعملية التصنيف، حيث مكن ذلك من تصنيف 423 محطة (أي بنسبة 97،92 في المائة) ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام، مقابل تسع محطات (أي بنسبة 2،08 في المائة) غير المطابقة لهذه المعايير خلال هذا الموسم.

* ليبيراسيون:

- أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الإصدارات التي أنجزت، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2018، في سوق المناقصات، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للتمويل الداخلي للخزينة، بلغت 36,7 مليار درهم حتى متم شهر أبريل 2018 بانخفاض ب3,5 مليار درهم أي بنسبة 8,6 في المائة مقارنة مع المبلغ المسجل خلال الفترة نفسها قبل سنة. وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أبريل 2018، أن هذا الانخفاض يواكبه تدفق سلبي للتمويل الخارجي المسجل، لاسيما بالنسبة للديون الخارجية للخزينة بنسبة (ناقص 3,4 مليار درهم)، المسجلة في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2018، مقابل ناقص 2 مليار درهم قبل سنة.

* البيان:

- أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم السبت بمراكش، أن المغرب ملتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالنهوض بالحكامة من أجل توفير الخدمة الجيدة للمواطنين. وأبرز العثماني، في كلمة خلال اختتام أشغال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية المنظم ما بين 21 و23 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن المملكة مستعدة لتقاسم تجربتها في مجال الحكامة العمومية مع البلدان الشقيقة والصديقة.















