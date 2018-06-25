ملف الصحافي حميد المهداوي يصل مرحلة المداولة

هسبريس - عبد الإله شبل

دموع وترقب وأمل، ومطالب من الأسرة والحقوقيين والمحامين بالإفراج عن حميد المهداوي، الصحافي المتابع بجنحة "عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة".

خلال جلسة اليوم الاثنين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي آخر جلسة في ملف محاكمة معتقلي حراك الريف، والتي عرفت حضورا كبيرا للحقوقيين والمحامين، دحض الدفاع كل التهم المنسوبة إلى الصحافي، إذ اعتبر عبد العزيز النويضي أن "المهداوي حشر في هذا الملف الذي غابت عنه عناصر مادية ومعنوية تثبت هذه التهم المنسوبة إليه، ومتابعته بالأساس هو غياب الحكامة الأمنية".

وأذرف المحامي النويضي في هذه الجلسة المتواصلة، وهو يترافع عن الصحافي، الدمع، حين كان يروي للمحكمة تفاصيل تعارفه بالمتهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الملف قد يعيد السيناريو نفسه المتعلق بالصحراء.

وفي هذا الصدد، قال دفاع المهداوي: "نحن أمام تحديات كبيرة، هناك مشكلة في الجنوب، ونحن نتصارع من أجل مغربية الصحراء فهل نريد أن نفتح جرحا آخر في الشمال؟ هل نريد أن نعاقب أناسا أبرياء؟".

من جهته، أكد محمد الهيني، في مرافعته، أن "المحكمة بفحصها للمكالمات لن تجد أي أي أثر لأي خطط أو أفعال وإنما فقط مجرد أقوال ضاربة المبالغة والافتراض والتناقض لا يمكن الوثوق بها من لدن أي شخص مميز فأحرى راشد".

وأضاف الهيني، في مرافعته الأخيرة في الملف، أن "أي شخص في مستوى المهداوي، ثقافة ومهنة، لن يقوم إلا بما قام به من تجاهل لتصريحات وأقوال البوعزاتي وعدم إعطائها أي اعتبار أو قيمة قانونية؛ لأنها عبارة عن خرافات وأوهام مليئة بالتناقض والازدواجية في الشخصية وصادرة عن أحمق لا يعي ما يقوله".

بدوره، ختم النقيب محمد زيان مرافعته وهو يخاطب القاضي علي الطرشي: "أحسدكم على مكانتكم هاته التي سوف تناولون بها الجنة في حالة حكمكم ببراءة المهداوي".

وتحولت المحكمة إلى قبلة لعدد من الحقوقيين والفاعلين المدنيين والشخصيات البارزة، حيث توافد لمواكبة أطوار محاكمة المهداوي كل من أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ثم عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وعبد الحميد الحداد وقاسم البسيط، عضوي "حركة أمل"، ثم حبيبة الديواني، عضوة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب أحمد المرزوقي، المعتقل السابق في سجن تزمامارت.

ويرتقب أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية ليلة يومه الاثنين حكمها في ملف معتقلي حراك الريف وحميد المهداوي، بعد إدخاله للمداولة. بينما ناشدت أسرة حميد المهداوي هيئة الحكم بإصدار البراءة في هذا الملف وتبرئة الصحافي من المنسوب إليه.