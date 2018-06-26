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الرئيسية | السلطة الرابعة | بارقة أمل تلوح في أفق النطق بالحكم في قضية الصحافي المهداوي

بارقة أمل تلوح في أفق النطق بالحكم في قضية الصحافي المهداوي

بارقة أمل تلوح في أفق النطق بالحكم في قضية الصحافي المهداوي
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:56

في تطور جديد لقضية محاكمة الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور المتابع ضمن ملف نشطاء حراك الريف بجنحة عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة، قررت المحكمة، ليلة الاثنين، فصل ملفه عن ملف باقي المعتقلين.

وبعد مرافعات مطولة لأعضاء هيئة دفاعه، قررت الهيئة، برئاسة القاضي علي الطرشي، فصل ملف المهداوي عن ملف معتقلي حراك الريف، بعدما أقدمت في بداية المحاكمة على ضمه، مع تأخيره إلى غاية الخميس لاستكمال المرافعات والنطق بالحكم.

وأكد القاضي السابق محمد الهيني، في تصريح لهسبريس، أن هذه الخطوة تبشر بانفراج في الملف، وتعد إيجابية قبل إصدار المحكمة نطقها في القضية.

وشدد المحامي الهيني على أن فصل ملف الصحافي المهداوي "رسالة إيجابية نتمنى أن تتكلل بإصدار حكم ببراءته من المنسوب إليه بعد تقديم الدفاع والمتهم أدلة على براءته من التهمة".

وفي السياق نفسه، قررت الهيئة عقد جلسة اليوم الثلاثاء ومنح المتهمين الذين يقاطعون الجلسات الكلمة الأخيرة، على أن تصدر أحكامها ليلة اليوم ذاته بعد إدخال الملف للمداولة.

وتنتظر أسرة الصحافي حميد المهداوي بارقة أمل بعد فصل ملفه عن ملف باقي المعتقلين، معبرة عن أمانيها بإصدار حكم لصالحه.

وشهدت جلسة محاكمة المهداوي حضور عدد من الحقوقيين والفاعلين المدنيين والشخصيات البارزة، على رأسهم كل من رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، وعبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وعضوي "حركة أمل" عبد الحميد الحداد وقاسم البسيط، وحبيبة الديواني، عضو جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وأحمد المرزوقي، المعتقل السابق في سجن تزمامارت.

وقال المحامي عبد العزيز النويضي إن "المهداوي حشر في هذا الملف الذي غابت عنه عناصر مادية ومعنوية تثبت هذه التهم المنسوبة إليه، ومتابعته غياب للحكامة الأمنية".

أما محمد الهيني، فقد أكد في مرافعته أن "المحكمة بفحصها للمكالمات لن تجد أي أثر لأي خطط أو أفعال، وإنما فقط مجرد أقوال ضاربة في المبالغة والافتراض والتناقض لا يمكن الوثوق بها من لدن أي شخص".

وأضاف الهيني في مرافعته الأخيرة في الملف أن "أي شخص في مستوى المهداوي ثقافة ومهنة لن يقوم إلا بما قام به من تجاهل لتصريحات وأقوال البوعزاتي وعدم إعطائها أي اعتبار أو قيمة قانونية، لأنها عبارة عن خرافات وأوهام مليئة بالتناقض والازدواجية في الشخصية، وصادرة عن أحمق لا يعي ما يقوله".

بدوره، النقيب محمد زيان، ختم مرافعته مخاطبا القاضي علي الطرشي بالقول: "أحسدكم على مكانتكم هاته التي سوف تنالون بها الجنة في حال حكمتم ببراءة المهداوي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - yassine الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 02:12
حين يكون البريئ ينتظر إنفراجة فاعلم ان القضاء لا مصداقية له ، مبني على الضلم و الفساد و الاستبداد ، كيف يعقل ان تتابع شخص في حالة اعتقال لمدة سنة بدون اي دليل يدينه سوى مكالمة هاتفية (و ربما تكون محبكة من المخزن نفسه ) ، المغرب يتجه نحو الفوضى و الخراب ، اللهم اخرجنا منها سالمين
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15
2 - جعيط مول الفكوس الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 02:32
ما سر الصورة وراء صورة الصحفي .. لقد قلنا انه كان يشارك في احتجاجات الريف بخطب نارية أمام المحتجين لتاجيج الحماس فيهم .. موثقة بالصوت والصورة.. كما أن التركيز عن الدبابة فهو الوقوف عند ويل للمصلين . كلمة الدبابة جاءت في سياق المكالمة مع الخارج ..وعلى كل حال الصورة لاميرهم محند الخطابي خير دليل على رضاعة الرجل من ضرع الريف وعداءه للمغاربة ..
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3 - تنغير اكسبرس الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 02:42
نريد الحرية للجميع بما فيهم الزفزافي والابلق والاخرون.لان الريف جزء من المغرب وعلى القضاء اعادة الاعتبار لهؤلاء الشباب حتى ينعم بلدنا الحبيب بالحرية و يزداد تالقا في مجال حقوق الانسان لانها ورقة تريد ان تلعب بها جهات دولية اخرى للنيل من سمعة المغرب في المجال الحقوقي.
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