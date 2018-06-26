عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء:

* أخبار اليوم:

- قال الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش، إن "الحزب بات اليوم، مطالبا بتقديم نقد ذاتي بخصوص الأخطاء التي ارتكبت في تعامله مع بعض الملفات". وشدد بنشماش، في أول لقاء حزبي له بفاس عقب انتخابه نهاية شهر ماي الماضي، على أن أعضاء المكتب السياسي الجديد، الذي سينتخب في نهاية شهر يوليوز المقبل، يجب أن “تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية والقدرة على العطاء”، حتى يتمكن الحزب من تعزيز وتقوية دوره سياسيا ومؤسساتيا.

- كشفت وزارة المالية أن المداخيل الضريبية سجلت شبه استقرار في حدود 70,6 مليار درهم، بانخفاض قدره 2,4 مليار درهم (7,2 في المائة) في الضرائب المباشرة وارتفاع بـ 1,7 مليار درهم (6,3 في المائة) في الضرائب غير المباشرة. وحسب البيانات التي كشفت عنها مديرية الخزينة، يعزى انخفاض الضرائب المباشرة بالأساس إلى تراجع إيرادات الضريبة على الشركات بنسبة 15,2 في المائة إلى 15,9 مليار درهم. من جهة أخرى، سجلت إيرادات الضريبة على الدخل زيادة بنسبة 2,3 في المائة إلى 14,7 مليار درهم بفعل تحسن إيرادات الضريبة على الدخل المفروضة على الأجور.

* المساء:

- العثماني: كلفة الفساد تعادل ميزانية بناء 150 مستشفى متطورا سنويا. فقد اعترف رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، بالكلفة الثقيلة للفساد على الاقتصاد الوطني في ظل ممارسات تضرب قواعد الشفافية والحكامة الجيدة. وفي هذا السياق، كشف العثماني، خلال لقاء جمعه بأعضاء منتدى أطر وخبراء العدالة والتنمية بالرباط، يوم الأحد، عن الإجراءات المتخذة لتعبئة المفتشين العامين لمختلف القطاعات الحكومية من أجل رصد الاختلالات واتخاذ ما يلزم من عقوبات تأديبية أو إحالة التقارير على النيابة العامة.

-اعتبر حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن أوراش الإصلاحات الكبرى متعثرة، مشيرا إلى أن الحكومة عاجزة عن إطلاق هذه المشاريع. وأضاف بنشماش، في تصريح إعلامي عقب أشغال اللقاء التواصلي الأول، الذي جمعه يوم الأحد بفاس مع مناضلي الحزب على مستوى الجهة، أن حزبه منشغل في توحيد الرؤية بين مختلف الكفاءات التي يتوفر عليها، قصد التفرغ والمساهمة في معالجة القضايا المطروحة في البلاد.

* آخر ساعة :

- تحدث مهنيون عن إفلاس عشرات الضيعات المخصصة لتربية الدواجن، بسبب شبكة وسطاء أغرقوا صغار المهنيين بالقروض وكتاكيت غير مراقبة، فيما احتكرت شركات جميع مراحل الإنتاج. وشدد هؤلاء المهنيون على أنهم وجدوا أنفسهم محاصرين من طرف شبكة وسطاء وشركات تغتنم الفرصة للسطو على ضيعاتهم، كما حدث في منطقة سوس، حيث فاق عدد الضيعات المفلسة أكثر من 15، وأنهم ما زالو ينتظرون تدخل وزارة الفلاحة بعد إشعارها بالوضع المزري للكسابة الصغار.

- أفاد تقرير حديث صدر عن وزارة الاقتصاد والمالية حول الظرفية الاقتصادية، بأن قيمة الديون المتعثرة التي في ذمة المقاولات والأفراد والتي تم اقتراضها من البنوك، بلغت ما يفوق 578 مليون درهم خلال الأربعة أشهر الماضية. وأشار التقرير إلى أن قيمة القروض التي تتراكم على المقاولات والأفراد تتجه نحو الارتفاع بسبب عدم قدرة هؤلاء على السداد، وهو ما دفع البنوك أخيرا إلى فرض شروط متشددة على المقترضين، وهو ما أدى إلى تراجع القروض المصرفية منذ بداية السنة الحالية.

* الأحداث المغربية

- أعلنت الفيدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب عن رفضها القاطع لتنزيل مضامين مراسلة/مذكرة لإدارة الضرائب إلى إدارات بعينها تطالب فيها بفرض إيداع الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية لوائح اسمية لمنخرطيها، محملة الإدارة تبعات هذا الإجراء. وقالت الفيدرالية، التي تمثل الهيئات العاملة في مجال السكن التضامني، إنها ستتصدى لهذه المراسلة “التي تخالف روح الدستور وتزيد من تعميق أزمة السكن بالمغرب”.

- أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت عرفت تراجعا قدره 4,8 في المائة حتى متم شهر ماي 2018، بعدما سجلت في نهاية شهر ماي 2017 انخفاضا بنسبة 5,8 في المائة. وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه بخصوص تمويل العمليات العقارية فقد عرف حجم القروض الممنوحة لقطاع العقار ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة في متم أبريل 2018، بعد ارتفاع بزائد 3,9 في المائة قبل عام.

* العلم:

- عبر المهنيون من أصحاب محطات الوقود بالمغرب عن قلقهم إزاء عزم الحكومة تسقيف أثمان المحروقات، معتبرين هذا القرار تدبيرا مؤقتا. وقال رضا الناظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود، إن تسقيف الأثمان ليس الحل الوحيد للمعضلة التي يعيشها القطاع برمته، مضيفا أن قرار التسقيف الذي تقول به الحكومة ما هو إلا إجراء وتدبير مؤقت، خاصة وأن هناك فراغا في القطاع، بتعلق بغياب مجلس المنافسة.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 0,5 في المئة خلال شهر ماي 2018، مقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2018، هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1 في المئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المئة. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2018 على الخصوص أثمان "الفواكه" ب 10,8 في المئة، و "السمك وفواكه البحر" ب 3,7 في المئة، و"اللحوم" ب 1,3 في المئة و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,7 في المئة.





* بيان اليوم:

-أسعار القمح تتهاوى بعد وفرة العرض والفلاحون يائسون من الاحتكار وغول الوسطاء. تعرف مادة القمح بمختلف أصنافها وأنواعها، انهيارا حادا في الأسعار، حيث يتراوح ثمن القنطار الواحد بين 100 و200 درهما، في تراجع واضح لثمنه مقارنة بالسنوات الفارطة. ويعزو عدد من الفلاحين سبب هذا الانحدار القوي في الأثمنة إلى تنامي ظاهرة الاحتكار في صفوف بعض أرباب المخازن، ثم أيضا إلى غول السمسرة التي يحترفها بعض الأشخاص موسم كل حصاد.

- جرى يوم الإثنين بالدار البيضاء، الإعلان عن إطلاق برنامج التكوين المغربي الفرنسي " جهات 2021 " المتعلق بتعزيز القدرات للاستجابة لرهانات التنمية المحلية. ويروم هذا البرنامج، الممتد من 2018 حتى 2021، الانخراط في برنامج تكويني يستهدف المنتخبين وأطر مجالس الجهات، وذلك في إطار توجه يروم توفير تكوين يتناسب وخصوصيات وحاجيات كل جهة من جهات المملكة، البالغ عددها 12 جهة.





* الاتحاد الاشتراكي:

- أفادت إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد بأن حجم منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها بلغت نحو 449 ألف و115 طن عند متم شهر ماي 2018، وذلك بتراجع قدره 13 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في مذكرة تضمنت إحصائياته حول الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بالنسبة لشهر ماي 2018، أن القيمة التسويقية لمنتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها برسم الأشهر الخمسة الأولى من 2018 ، تقدر بأزيد من 3 مليار درهم، أي بتحسن نسبته 4 في المائة مقارنة مع نهاية شهر ماي 2017.

- اتفق المغرب ومونتينيغرو على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما والرفع بها الى مصاف العلاقات السياسية المتميزة، وذلك خلال مباحثات أجراها، يوم الإثنين في بودغوريسا، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب مع رئيس حكومة مونتينيغرو دوسكو ماركوفيتش. وخلال هذه المباحثات، التي حضرها على الخصوص السيد محمد أمين بلحاج سفير المغرب بصربيا ومونتينيغرو، أكد المالكي أن هناك مجالات واعدة لتطوير العلاقات، خصوصا في المجالات الفلاحية وتدبير المياه والموانئ والطاقات المتجددة، مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص والعمل على إحداث مجلس لرجال الأعمال في البلدين.

* رسالة الأمة:

- يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا على مدى يومين ابتداء من اليوم الثلاثاء، لشل خدمات المستشفيات العمومية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. ويطالب هؤلاء الأطباء بـ"تخويل الرقم الإستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية لعلاج المواطن".

- لم يسفر لقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع النقابات الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أمس الاثنين بالرباط، حول الحوار الاجتماعي، عن أي تقدم يذكر بشأن التفاوض في مرحلته الاستدراكية. وأكد عبد القادر الزاير، نائب رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن رئيس الحكومة لم يقدم أي عرض أو مقترح يشفي غليل الحركة النقابية التي كانت تتوقع أن تكون جلسة أمس منتجة وتشكل فرصة لتدارك ما فات وتعويض الزمن الضائع، لتتفاجأ باستمرار الحكومة في نفس الاتجاه السلبي.

* لوبينيون :

- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وفدا حكوميا أمريكيا، يقوده المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب للتحالف العالمي ضد داعش، بريت ماكغورك، سيتوجه إلى الرباط للمشاركة في اجتماع للتحالف ينعقد اليوم الثلاثاء. وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع سيركز أساسا على تواجد تنظيم داعش في إفريقيا، كما يتضمن مناقشة مفصلة للأولويات المتعلقة بمحاور العمل المتعددة للتحالف، لاسيما دعم الاستقرار والمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل مكافحة الإرهاب والرسائل المناهضة للتطرف. ويجتمع التحالف بشكل منتظم لتنسيق وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى دحر تنظيم "داعش"، سواء على مستوى المجموعات رفيعة المستوى أو مجموعات العمل.

* البيان:

- تنفيذا للتعليمات السامية الملكية، قامت وزارة الداخلية بمراجعة شاملة لنظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، بإدخال مجموعة من المستجدات. وقال السيد غسان كصاب، العامل، مدير الولاة بوزارة الداخلية، أن هذه المستجدات المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 25 أبريل الماضي، تتمثل في التركيز أكثر على استهداف المرشحين ذوي المؤهلات الشخصية والنفسية لتولي مهام السلطة، علاوة على الثقافة العامة والمعارف الأكاديمية، "نظرا لما أصبح يتطلبه تولي مهام رجل السلطة من تجند دائم وحضور ميداني وتواصل مستمر مع المواطن والإنصات لحاجياته وتدعيم سياسة القرب ومواكبة كل مبادرات ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وتحفيز فرص الشغل".

* ليبيراسيون :

- قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الإصلاحات المعلماتية لنظام المعاشات المدنية كان له أثر إيجابي على موارد الصندوق المغربي للتقاعد، والتي تحسنت بما يزيد عن 2,3 مليار درهم. وأكد بوسعيد، في كلمة خلال افتتاح أشغال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، أن هذه الإصلاحات مكنت، أيضا، من تقليص العجز المالي لنظام المعاشات المدنية بما يناهز 4,6 مليار درهم ليستقر في حدود 1,79 مليار درهم والذي تم تمويله من الاحتياطات المالية للنظام، مضيفا أنه هذه الإجراءات تظل "غير كافية"، وأنه "يظل من الضروري، لضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية على المدى البعيد، التعجيل في مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد الوطنية".

* لوماتان:

- أعد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد مسودة مشروع قانون يتعلق بالأدوات المالية الآجلة ووضعه بالأمانة العامة للحكومة التي بثتها على موقعها الإلكتروني من أجل الاطلاع والتعليق عليها. وينص هذا القانون على توسيع الأدوات المالية ويحدد الشروط التي يجب أن تؤطر هذه الأدوات وتنظيم السوق الآجلة.

* ليكونوميست :

- مهنيو صناعة "السيراميك" يبدون تفاؤلا رغم تراجع مبيعات مواد البناء في سياق الأزمة التي تعصف بالقطاع العقاري. وقال رئيس الجمعية المهنية لصناعة السيراميك، محسن الأزرق، "نحن متفائلون، لأن المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين هم من يقومون حاليا بخلق نمو في سوق العقار، إذ يستعمل هؤلاء المنعشون مختلف المنتوجات المحلية للبناء، الأمر الذي سيدفع إلى تعزيز مبيعاتنا وتمكيننا من إنعاش النمو خلال سنة 2018





*أوجوردوي لوماروك:



- سجلت حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية تراجعا طفيفا بنسبة 84ر1 في المائة، حيث بلغ عدد المسافرين خلال شهر ماي الماضي مليون و674 ألف و747 مسافر، مقابل مليون و 706 آلاف و136 مسافر في الشهر ذاته من السنة الفارطة. ويعزى هذا التراجع، حسب بلاغ للمكتب الوطني للمطارات، للتأثير الموسمي لشهر رمضان الأبرك، حيث انخفض عدد المسافرين بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء بنسبة 01ر11 في المائة، مما انعكس بشكل كبير على حجم حركة النقل الجوي الإجمالي بمطارات المملكة. وعلى عكس ذلك، لاحظ المصدر ذاته أن مطارات كل من مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة وفاس –سايس عرفت ارتفاعا برقمين حددت نسبها على التوالي في 30ر11 في المائة و84ر13 في المائة و19ر13 في المائة







