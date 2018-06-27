عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء:

* أخبار اليوم:

- كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، ارتفاع مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية بالعملة الصعبة خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى 2017، من 159 مليار درهم إلى 178 مليار درهم. وأكد الوزير أن الديون مجملا ظلت مستقرة في حدود 243 مليار درهم، لكن نسبة الديون بالعملة الصعبة منها في ارتفاع مستمر من 159 مليار درهم سنة 2015، إلى 163 سنة 2016، قبل أن ترتفع إلى 178 مليار درهم سنة 2017.

- مازال الجدل متواصلا داخل مجلس النواب حول أول تقرير توصل به من النيابة العامة حول تنفيذها السياسة الجنائية. وقرر مجلس النواب، في تطور جديد، تأجيل الاجتماع الذي كان يفترض أن تعقده لجنة العدل والتشريع في المجلس اليوم الأربعاء. وأعلن مجلس النواب، بالمقابل، أنه سينظم يوما دراسيا لمدارسة مختلف الجوانب المتعلقة بعلاقة المؤسسة التشريعية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

* المساء:

- فجرت إحالة تقرير النيابة العامة، من طرف رئيسها محمد عبد النباوي، على البرلمان جدلا قانونيا في جلسة الأسئلة الشفوية، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، في الوقت الذي تدخل وزير العدل محمد أوجار ليؤكد أن القانون التنظيمي للسلطة القضائية لا يلزم الوكيل العام لمحكمة النقض بالحضور إلى المؤسسة التشريعية لتقديم التقرير ومناقشته. وشهدت الجلسة تدخلات قوية لكل من نواب فريق العدالة والتنمية، وفريق الأصالة والمعاصرة والتي توقفت عند الآليات الدستورية لإحالة هذا التقرير ومدى احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد يكون عرف استقرارا خلال الفصل الأول من 2018، حسب 51 بالمائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 28 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور، يعزى، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل" و"أنشطة التأجير والاستئجار" و"أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بها"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة "النقل الجوي".

* آخر ساعة :

- وجه فريقا الاستقلال والأصالة والمعاصرة انتقادات شديدة للحكومة السابقة والحالية حول "الوضعية الكارثية لقطاع الصحة، الذي يتخبط بين ارتجالية التسيير والعبث بالمال العام"، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية يوم الاثنين بمجلس النواب. وشملت انتقادات الفريقين البرلمانيين الواقع المزري للقطاع الصحي، خاصة في ما يتعلق بتوفير المجانية الكاملة في الولوج إلى العلاج والدواء والتشخيص، بالإضافة إلى "اللامبالاة" التي تتعامل بها الحكومة إزاء مطالب الأطر الصحية بالمراكز الاستشفائية.

- أطلقت المديرية العامة للضرائب ثلاث شهادات إلكترونية جديدة في إطار مسلسل رقمنة المساطر، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية لفائدة الخاضعين للضريبة. ويتعلق الأمر بشهادة الضريبة الجزافية وشهادة عدم الخضوع لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وشهادة الإقامة الجبائية. وأوضحت المديرية أن هذه الخدمات الإلكترونية متاحة للخاضعين للضريبة المنخرطين في الخدمة الإلكترونية "SIMPL" للإقرار والأداء الإلكترونيين، داعية الراغبين في الحصول على هذه الشهادات إلى تقديم طلب بهذا الشأن والحصول على الشهادات إلكترونيا عبر بوابة المديرية.

* الأحداث المغربية :

- أعلن وزير الصحة أناس الدكالي، أن نسبة التعاطي للمخدرات بكل أنواعها تصل إلى 4.1 في المئة أي ما يقدر بـ800 ألف شخص يستهلكون المخدرات بكل أنواعها. وأشار الوزير، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل سنة، إلى أن تعاطي المخدرات بالمغرب يتسم بهيمنة التعاطي للقنب الهندي بنسبة 3.93 في المئة و بتعاطي الكحول بنسبة 2 في المئة، أي ما يعادل 425.606 شخصا، واستهلاك المؤثرات العقلية بنسبة 0.18 في المئة والمذيبات بنسبة 0.04 في المئة.

- لم يسفر لقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم الاثنين بالرباط، حول الحوار الاجتماعي، عن أي جديد، وذلك بعد تمكسه بالعرض السابق. وأكدت مصادر نقابية حضرت الاجتماع أن رئيس الحكومة قطع الشك باليقين بقوله لممثلي النقابات إن أي زيادة في الغلاف المالي للعرض الحكومي الأخير "مستحيلة"، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه النقابات من الحكومة أن تكون الجلسة منتجة وتشكل فرصة لتدارك ما فات وتعويض الزمن الضائع.

* العلم:

- دعا المغرب، أمام الدورة ال36 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، المنعقدة، يوم الاثنين، بالعاصمة الموريتانية (نواكشوط)، إلى تعزيز الحكامة الجيدة داخل الاتحاد الإفريقي، باعتبارها سبيلا لا محيد عنه من أجل ضمان فعالية ونجاعة العمل الإفريقي المشترك في خدمة التنمية ورفاه المواطن الإفريقي. وشدد الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية الافريقية، محمد عروشي، في مداخلة أمام الدورة ال36 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، على أنه من الضروري أن تعمل لجنة الممثلين الدائمين بالتنسيق مع مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، قصد تفادي هدر الموارد وتحسين مردودية الاتحاد.

- أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بارتفاع الدرهم بنسبة 0,62 في المائة مقابل الأورو، وانخفاضه بـ1,08 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و20 يونيو 2018. وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 228,2 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، مع ارتفاع بنسبة 5,6 بالمائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه خلال نفس الفترة لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

* بيان اليوم:

- قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لموضوع التغطية الصحية والتقاعد لفئة المستقلين وأصحاب المهن الحرة. وأبرز يتيم، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع " أفق إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم 99.15 "، أن هذه الأهمية تتمثل بإحداث لجنة بين وزارية مكلفة بإصلاح مدونة التغطية الصحية الأساسية وفريق عمل متكون من جميع القطاعات المعنية.

- قال كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، إن الوزارة قامت بمراجعة الخريطة الجامعية في إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص، وذلك بهدف إحداث توازن في العرض الجامعي بين الجهات. وأبرز الصمدي، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع " التوزيع الجهوي العادل للعرض الجامعي" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الوزارة أصدرت، في هذا الإطار، مرسوم جديد رقم 2.18.236 المتعلق بإعادة تسكين المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وفق التقسيم الجهوي الحالي للمملكة، مشيرا إلى أن الأمر يهم أساسا إعادة تسكين مؤسسات جامعية من جامعة إلى أخرى.

* الاتحاد الاشتراكي:

- استقبل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، يوم الإثنين ببودغوريسا، من طرف ميلو دوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو، الذي بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وقال الحبيب المالكي، في تصريح صحفي عقب هذا الاستقبال، أن رئيس مونتينيغرو ثمن العلاقات بين بلاده والمغرب، وأشاد بالدور الذي يضطلع به المغرب في منطقة حوض المتوسط وإفريقيا، واعتبره دورا رائدا في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق باستتباب الأمن والسلم والاستقرار في عدد من مناطق القارة الإفريقية.

- أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن حجم الدين الداخلي للمغرب بلغ متم ماي الماضي 533,7 مليار درهم، بارتفاع معدله 2,7 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي. وعزت الوزارة، في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة، ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 11,4 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 44,6 مليار درهم وتسديدها لحوالي 33,1 مليار درهم.

* رسالة الأمة:

- عاد الجدل من جديد بشأن ملف معاشات البرلمانيين، عقب كشف عبد العزيز العماري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن مسطرة إحالة مقترح قانون إصلاح معاشات البرلمانيين الذي تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية، لم تحترم مقتضيات المادة 176 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وقال العماري، في نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، إنه "بالرجوع إلى مقتضيات المادة المذكورة من النظام الداخلي للمجلس، فإن إحالة المقترحات على اللجان البرلمانية الدائمة تتم بعد الإحالة أولا على الحكومة في أجل عشرة أيام"، مضيفا أن الأمر لم يتم مع مقترح القانون المتعلق بإصلاح معاشات البرلمانيين.

- قال وزير العدل محمد أوجار، إن البرنامج المعلوماتي "تطبيقية السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي" تشكل وسيلة لضبط مدة الاعتقال الاحتياطي لتفادي بعض حالات الاعتقال التعسفي. وأبرز أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "تطبيقية السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن ميزة هذه التطبيقية أنها تعطي إشعارات بصرية ملونة في جل صفحات التطبيق بكون مدة الاعتقال القانونية قد شارفت على الانتهاء، وهو ما يسمح للقاضي بالتدخل الفوري لاتخاذ الإجراء المناسب، مضيفا أن هذه التطبيقية تمكن من توفير إحصائيات دقيقة وآنية لعدد المعتقلين وتصنيفهم حسب الجنس والجنسية والعمر وأنواع الجرائم المرتبكة من طرفهم.

* لوماتان:

- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس حول القدس، الذي تستضيفه الرباط، وتنظمه اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك أيام 26 و27 و28 يونيو الجاري. وأكد جلالة الملك، أن المغرب يجدد ارتباطه بالقضية الفلسطينية، دعما موصولا، ومساندة مطلقة، وتضامنا وثيقا.

* ليكونوميست :

- سجل نظام التكوين المهني، خلال السنوات الأخيرة، نموا متزايدا في عدد خريجي مراكز مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن قدرة استقبال هذه المراكز انتقلت من 371 ألف مقعد خلال 2014 و2015 إلى حوالي 600 ألف مقعد هذه السنة. وعلى الرغم من هذه الأرقام، فإن هذا النظام لم يستطع تكوين شباب قادر على الاندماج بسهولة داخل سوق الشغل.

* أوجوردوي لوماروك:

- أشاد بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، أمس الثلاثاء بالصخيرات، بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تفكيك الإيديولوجية المدمرة لهذا التنظيم المتطرف. وأبرز المسؤول الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، المساهمات "الأساسية" للمملكة المغربية في جهود مكافحة هذه المجموعة الإرهابية، وذلك منذ بداية حملة التحالف.

* لوبينيون :

- منحت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، العلامة الدولية اللواء الأزرق لـ 21 شاطئا بالنسبة لموسم الاصطياف 2018 من بين 40 شاطئا مرشحا للحصول على هذه العلامة. وأوضح بلاغ لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، أن اللواء الأزرق الذي يرفرف في 3687 شاطئا ب49 بلدا بأوروبا وإفريقيا وأمريكا، يعتبر علامة تقتضي الامتثال لمعايير صارمة، مشيرا إلى أن هذه العلامة السياحية الدولية التي أدخلت إلى المغرب من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة سنة 2002، تكافئ مجهودات الجماعات في ما يتعلق بالمبادرات المتخذة في مجال جودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية على البيئة والوقاية والسلامة وتهيئة وتدبير الشواطئ.

* البيان:

- سجلت حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية تراجعا طفيفا بنسبة 84ر1 في المائة، حيث بلغ عدد المسافرين خلال شهر ماي الماضي مليون و674 ألف و747 مسافر، مقابل مليون و 706 آلاف و136 مسافر في الشهر ذاته من السنة الفارطة. ويعزى هذا التراجع، حسب بلاغ للمكتب الوطني للمطارات، للتأثير الموسمي لشهر رمضان الأبرك، حيث انخفض عدد المسافرين بمطار محمد الخامس الدولي للدارالبيضاء بنسبة 01ر11 في المائة، مما انعكس بشكل كبير على حجم حركة النقل الجوي الإجمالي بمطارات المملكة.

* ليبيراسيون :

- ذكر بلاغ للقنصلية العامة للمملكة بستراسبورغ أن مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع للمجلس الأوروبي وافق مؤخرا، بستراسبورغ، على منح المغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية. ويندرج هذا الوضع، الذي أحدث في 2014، في إطار سياسة الجوار للمجلس الأوروبي ويوفر لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط إطارا متميزا للحوار المؤسساتي مع نظرائهم الأوروبيين.