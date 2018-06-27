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الرئيسية | السلطة الرابعة | محاكمة بوعشرين .. مشاجرة بين أحد المحامين ومشتكية ترفع الجلسة

محاكمة بوعشرين .. مشاجرة بين أحد المحامين ومشتكية ترفع الجلسة

محاكمة بوعشرين .. مشاجرة بين أحد المحامين ومشتكية ترفع الجلسة
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 21:30

محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مالك الشركة الناشرة يومية "أخبار اليوم" والمتابع بتهم أبرزها الاتجار في البشر، خرجت عن الاحترام الواجب للقضاء والهيئة المشرفة على الملف، حين تحولت إلى مشادات وسباب بين إحدى المشتكيات وبين محام من دفاع المتهم.

جلسة اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء شهدت دخول إحدى المشتكيات في سب وشتم مع المحامي محمد العلاوي، ليتطور الوضع أمام القاضي بوشعيب فارح، حين وصفته بـ"الحيوان"، ليتعالى الصراخ بالقاعة وأمامها، خاصة أن المحامي احتج ورفض هذه الإهانة.

ولم يقف الحال عند هذا الحد؛ بل إن المشتكية حاولت، حسب ما تم تداوله بين المحامين، "توجيه ضربة إلى المحامي سالف الذكر بواسطة حقيبتها اليدوية".

ويرجع السبب في هذا الخلاف الحاد الذي أدى إلى رفع القاضي بوشعيب فارح الجلسة، من أجل التهدئة وعودة الأمور إلى أوضاعها الأولى، إلى كون المشتكية تحدثت عن كون إحدى اللواتي تظهر بالفيديوهات المعروضة هي "ح. ب"؛ وهو ما جعل المحامي يطالبها بالصمت وعدم الكلام.

وانتفضت مشتكية أخرى بدورها مناصرة زميلتها، حيث كالت الاتهامات إلى المحامي، فيما تدخل بعض المحامين لتهدئة الوضع من أجل استكمال سير الجلسة.

إلى ذلك، رفض دفاع المتهم توفيق بوعشرين لجوء النيابة العامة إلى تقديم ملتمس بخصوص إجراء الخبرة التقنية على الفيديوهات المعروضة.

أما دفاع المطالبات بالحق المدني، والذين كانوا قد تقدموا بهذا الملتمس للمحكمة، فقد أكدوا أن إجراء الخبرة التقنية على الفيديوهات المعروضة يرجع بغية التأكيد على صحتها والتأكيد على أن من يظهر فيها ليس سوى المتهم نفسه.

وكانت الهيئة قد قررت تأخير البتّ في ملتمس دفاع المطالبات بالحق المدني والنيابة العامة بإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات، إلى غاية الانتهاء من عرضها.

وتواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بث الفيديوهات في ظل غياب بعض المصرحات اللواتي كانت قد التمست المحكمة ذاتها استقدامهن باستعمال القوة العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - tangerois الأربعاء 27 يونيو 2018 - 21:44
Elmakhzen a laissé refroidir les revendications de la justice sociale pour couper les langues et donner l'exemple, les conseillers d'Elmakhzen ont des juiveries dans leurs conseils
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-3
2 - الحاج الأربعاء 27 يونيو 2018 - 21:55
غريب امر الجمعيات الحقوقية المسترزقة وبعض الا حزاب التي لا تمثل الا نفسها احكام الريف مسيسة ومحامة بوعشرين مسيسة كل ما يصدر القضاء المغربي لا يعجبهم غريب انه الركوب على كل شيء
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1
3 - wood الأربعاء 27 يونيو 2018 - 22:06
نفس الاساليب التي يستعملها المخزن و من يدور في فلكه و هي les intimidations ضد كل من يقف في طريقه ، فعدد من محامي المتهم اضطروا الى الإنسحاب نتيجة المضايقة و التهديد . أما الخبرة التي يتحدثون عنها فكان على اقل تقدير ان تتم بعد الفصل في مصدر الفيديوهات ، و ان تتم قبل العرض و ليس بعد ان استمتع به الجميع !! و أصلا عرض هذا النوع الفيديوهات لم يكن ضروريا و غير اخلاقي بالمرة و هو مهين للاطراف المعنية بالقضية و خصوصا النساء التي اعتبرتهم المحكمة ضحايا ، و كانت خبرة شاملة كافية . و من جهة أخرى فكيف بامرأة تقبل ان تشاهد عروض جنسية امام الملأ سوى ان تكون محترفة جنس !! ، فهذه العروض الجنسية مضيعة للوقت و لا يمكن ان تقدم أو تؤخر سوى في محاكمة داعشية بٱمتياز !!!
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3
4 - mois //// الأربعاء 27 يونيو 2018 - 22:09
باقي خمسين عام باش نفهم آش واقف عندنا
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