عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس:

* أخبار اليوم:

- كوفاص: المغرب ضمن الدول الأفضل في قطاع التأمينات. حصل المغرب في قطاع التأمينات على معدل A4 على صعيد المخاطر غير المدفوعة من الشركات، وهو التصنيف الذي يبقى الأفضل على صعيد كل من إفريقيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ونالت المملكة هذا التنقيط المتقدم على المستويين القاري والإقليمي من طرف "كوفاص"، الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، وهو ما تحقق فعلا بفضل تطوير بيئة ممارسة الأعمال في البلاد.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد يكون عرف استقرارا خلال الفصل الأول من 2018، حسب 51 بالمئة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 28 بالمئة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور، يعزى، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل" و"أنشطة التأجير والاستئجار" و"أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بها"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة "النقل الجوي".

* المساء:

- أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن خارطة طريق لتقويم اختلالات عدد من المؤسسات العمومية التي غرقت في عجز مالي خطير وأفرطت في الاقتراض بشكل بات يهدد توزانها المالي. ودعا بوسعيد، خلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إلى تحويل عدد من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة من أجل ضمان شفافية ونجاعة أكبر وعلاقة أحسن مع الموردين والزبناء والدولة، كاشفا عن وجود دراسة استراتيجية في طور الإنجاز من بين سيناريوهاتها إحداث شركة مساهمة تحل محل المكتب الوطني للمطارات.

- سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار مراكش المنارة الدولي، ارتفاعا بلغت بنسبته 45ر20 في المئة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من 2017. وحسب إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فإن عدد المسافرين، الذين تنقلوا عبر مطار مراكش المنارة خلال الفترة الممتدة مابين فاتح يناير ومتم شهر ماي 2018، بلغ مليونين و174 ألف و344 مسافرا، مقابل مليون و805 ألف و199 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

* آخر ساعة :

- كشف وزير الصحة، أناس الدكالي، أن مراكز الإدمان في المملكة استقبلت حوالي 27 ألف مدمن منذ انطلاق العمل بها، وأن حوالي 6690 من مجموع المدمنين مستمرون في الاستفادة من خدمات المراكز المذكورة. وأوضح الوزير، خلال ندوة نظمتها جمعية محاربة السيدا، بتنسيق وبشراكة مع مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نسبة تعاطي المغاربة للمخدرات بكل أنواعها بلغت 4.1 بالمئة، أي حوالي 800 ألف شخص.

- عقدت وزارة الصحة لقاء تشاوريا مع الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ناقش على الخصوص إمكانية استفادة نظام المساعدة الطبية (راميد) من خدمات القطاع الخاص، وتعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى. وأوضحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في بلاغ لها، أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على مجموعة من التدابير من شأنها النهوض بالخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية. وخلص الاجتماع إلى إحداث لجان تقنية موضوعاتية مشتركة تتولى على الخصوص اقتراح التدابير والإجراءات الاستعجالية والمساهمة في تنفيذ وأجرأة الحلول والتوافقات المتوصل إليها في هذا الشأن.

* الأحداث المغربية :

- رفعت السلطات المغربية ممثلة في عناصر الأمن والجمارك، من وتيرة مراقبة كل السيارات العابرة للحدود البحرية والبرية الوطنية. وحسب مصادر عليمة، فإن الإجراء هم بالخصوص ميناءي باب سبتة وطنجة المتوسط، بهدف إجهاض أية محاولة لإدخال سيارات مسروقة من أوروبا، وخصوصا في هذا الوقت بالذات الذي يرتفع فيه منسوب عبور السيارات إلى التراب الوطني في علاقة بعودة المهاجرين المغاربة في الخارج. وتزامن هذا الإجراء مع ما كشفت عنه بيانات قاعدة الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول" من انخفاض العربات المسروقة بفضل مجهودات السلطات المغربية.

- فتحت غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، ملف السطو على عقارات الأوقاف، الذي يتابع على خلفيته مجموعة من الأشخاص ضمنهم موظف جماعي بتهم تكوين عصابة إجرامية والنصب وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والترامي على أملاك الغير. وتفجرت القضية حين تقدمت مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكاية تتهم من خلالها بعض الأشخاص بالتطاول والاستيلاء على عقارات تدخل ضمن العقارات الوقفية، بدون وجه حق، وبدون أن تكون لهم أي علاقة لا بالوقف، ولا بمصالح الأوقاف. ويهم الملف السطو على عقارين بدائرة مراكش النخيل، الأول حوالي 5 هكتارات، والثاني حوالي 9 هكتارات.

* العلم:

- استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، يوم الأربعاء بالرباط، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب، في إطار جولة إقليمية ثانية. وسيواصل كوهلر الذي زار قبل ذلك كلا من الجزائر وموريتانيا، زيارته للمغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حتى يتمكن من معاينة، عن كثب، الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو- اقتصادية في المنطقة. وتأتي هذه الجولة الإقليمية لكوهلر بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

- كشف البحث الوطني حول الإعاقة، الذي تضمنه تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تحت اسم "مدرسة العدالة الاجتماعية"، عن وضعية مقلقة، تتجلى في الميز السلبي، غير المباشر وغير المقبول، الذي تتعرض له هذه الفئة من الأطفال، بالمقارنة مع التوجهات الملاحظة داخل الساكنة المرجعية. وحسب البحث، تصل نسبة التمدرس لدى الأطفال في وضعية الإعاقة إلى 49,5 في المئة في الوسط الحضري، مقابل 32,9 في المئة في الوسط القروي. وتعاني الطفلات الصغيرات المعاقات من إقصاء في مجال التمدرس، حيث يمثلن 29,1 في المئة مقارنة مع الذكور في نفس الوضعية الذين يمثلون 49,2 في المئة.

* بيان اليوم:

- عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، حيث تداول في مستجدات الوضع الوطني في مستوياته المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الأداء البرلماني والحكومي، وذلك بارتباط مع الأوضاع المعيشية لأوسع الفئات الاجتماعية. وشدد المكتب السياسي على ضرورة العمل الجاد والمسؤول والجريء من أجل تجاوز وضعية الارتباك والانتظارية الحالية، والانكباب على اتخاذ ما يلزم من مبادرات، والسعي إلى بلورة السياسات العمومية والقطاعية الكفيلة بتحسين ظروف عيش جماهير الشعب المغربي، خاصة منها الفئات المستضعفة وبإرساء عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية. كما أكد على محورية ملف الحوار الاجتماعي الذي يتعين أن يحظى بالأسبقية ضمن الأجندة الحكومية، في أفق تحقيق مكاسب جديدة لفائدة الشغيلة المغربية، سواء من حيث الحماية الاجتماعية أو الزيادة في الدخل، أو على صعيد باقي مقومات العيش الكريم.

- أطلقت وزارة الصحة منذ 18 من الشهر الجاري الحملة الوطنية لتعزيز صحة الأم والمولود تحت شعار "العناية بالأم والمولود... إنقاذ للحياة" والتي ستتواصل إلى غاية 18 يوليوز المقبل. وذكر بلاغ لوزارة الصحة أن هذه الحملة تروم تحسيس وتوعية الأسر بأهمية تتبع الحمل بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وضرورة الولادة تحت إشراف مهنيي الصحة، مع حثها على الاستفادة من المتابعة الطبية بعد الوضع. وأبرز البلاغ أن الهدف الرئيسي للحملة يتمثل في تطوير الأنشطة التواصلية والتربية من أجل الصحة، تعزيزا لصحة الأمهات والمواليد الجدد على الصعيدين الوطني والجهوي.

* الاتحاد الاشتراكي:

- رقية الدرهم تترافع بمجلس المستشارين حول أهمية الاستثمار في المغرب. لم تخف الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية العوائق التي تعترض السير العادي للاستثمارات، مؤكدة أن إصرار المستثمرين الأجانب على الاستمرار في مشاريعهم والعمل على تطويرها في المغرب، هو جواب واضح على الأهمية التي يحظى بها بلدنا، واعتراف صريح بتمتع البلاد بالاستقرار الأمني والاقتصادي. أما محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فأعلن انخراط الحكومة في محاربة الفساد، من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

- عقب الانتهاء من عملية الحفر الأولى التي قامت بها SDX للغاز، أعلنت هذه الأخيرة نيتها في بدء مشروع جديد خلال الربع الأول من سنة 2019، حيث ستقوم بحفر 12 بئرا التي من المتوقع أن تحتوي على أكثر من 20 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. ويأتي هذا الإعلان بعد حملة الحفر الناجحة ما بين 2017 – 2018، والتي تكللت بنجاح في اختبار 7 من أصل 9 آبار محفورة، واتخذت الشركة البريطانية منها الحافز في إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها، والمقررة في تاريخ 21 يونيو 2019، حسب بلاغ للشركة.

* رسالة الأمة:

- عقد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع امحمد كريمين، رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء خصص لتدارس ومناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور أعضاء هذه الفيدرالية، وﻣﺪيري المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومديري ومسؤولي الوزارة، يندرج في إطار عملية تثبيت حلقات ترقيم الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى، والتي تم إطلاقها بشراكة مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، لضمان تتبع أفضل للماشية والشفافية في المعاملات التجارية.

- أقر عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بوجود صعوبات تواجه برنامج "مدن بدون صفيح"، الذي أطلقه المغرب سنة 2004 من أجل القضاء كليا على أحياء الصفيح المتواجدة في المدن والمراكز الحضرية. وقال الوزير في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول "تقييم البرامج: السكن الاجتماعي-مدن بدون صفيح-والمدن الجديدة"، إن الصعوبات التي تعتري برنامج مدن بدون صفيح، تتمثل أساسا في "تزايد عدد الأسر المعنية بهذا البرنامج وصعوبة الاستجابة لطلبات الأسر المتفرعة"، و"تغيير معايير الاستفادة وغياب دليل اجراءات موجد فيما يخص التدبير الجماعي للبرنامج"، فضلا عن "ندرة العقار القابل للتعبئة خصوصا بمدن الدار البيضاء، الرباط، الصخيرات، تمارة، ومراكش".

* لوماتان :

- ينظم مجلس المستشارين، اليوم الخميس بمدينة الداخلة، ندوة موضوعاتية حول "التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية". وتهدف هذه الندوة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات، إلى الوقوف على مستويات إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن استراتيجية تفعيل النموذج التنموي بعد مرور حوالي سنتين من دخولها حيز التنفيذ ومدى بلوغ الأهداف المسطرة لهذا النموذج التنموي الواعد، وكذا الوقوف على الصعوبات الميدانية التي تعترض تنزيل الجهوية المتقدمة على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة.

* ليكونوميست :

- على بعد بضعة أشهر من انطلاقتها، تضطلع محطة الخط الفائق السرعة للبيضاء بدور قاطرة حضرية. وستساهم المحطة الجديدة ، التي تعد جزء ا من مشروع الخط الفائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء، في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمدينة. ومن المتوقع أن تستقبل المحطة الجديدة ما لا يقل عن 20 مليون مسافر في السنة مقابل 7 ملايين مسافر حاليا. وبلغت نسبة إنجاز الأشغال 95 بالمئة. بينما تصل تكلفة المشروع إلى 394 مليون درهم.

- بعد مرور عامين على بدء سريان القانون 77-15 ، الذي يحظر إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية، الحصيلة الأولية مقلقة. فإغلاق الوحدات الإنتاجية الرسمية كان له تأثير معاكس، حيث ساعد على ظهور معامل غير رسمية، لا سيما في الدواوير والضيعات وضواحي المدن الكبرى. وفي هذا السياق، أنجزت جمعية "زيرو زبل" استطلاعا للرأي حول استعمال الأكياس البلاستيكية، أظهر "بوضوح أن الأكياس لا تزال شائعة الاستعمال في الأسواق". على الرغم من أن غالبية السكان، الذين شملهم الاستطلاع، واعون بوجود قانون وبتأثير البلاستيك.

* أوجوردوي لوماروك:

- أشاد عدد من الخبراء، خلال ندوة نظمت، الثلاثاء بأبوظبي، في إطار تخليد "يوم افريقيا" بالبرامج والمشاريع التنموية الرائدة التي انخرط فيها المغرب في مختلف المجالات والتي تشكل نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان القارة الإفريقية. وشددوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته مجموعة التمثيليات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بالامارات العربية المتحدة، حول موضوع "فرص الاستثمار في افريقيا ..النجاحات والتحديات" على أهمية البرامج التنموية التي أطلقها المغرب من قبيل مشاريع الطاقة الشمسية و"مخطط المغرب الأخضر" وكذا البرامج المهيكلة للمدن، كتهيئة ضفتي ابي رقراق، مؤكدين انعكاساتها الايجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستدامة الموارد الطبييعة والحفاظ على البيئة.

- تستضيف مدينة أورلاندو التي تعد من بين أهم المدن العالمية من حيث الإقبال السياحي، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 أكتوبر القادم، لأول مرة، فضاء "قرية المغرب" الذي يضم مجموعة من الأنشطة والأروقة المخصصة لفن الطبخ ومنتجات الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية الى جانب معارض فنية وندوات. وسيسلط هذا الفضاء، حسب المنظمين، الضوء على ثراء وتنوع مؤهلات المغرب الذي يتميز بتراثه المادي واللامادي المتفرد وروافده الثقافية والفنية التي تجعل منه وجهة سياحية وثقافية غنية وجذابة، وكذا نهضته الاقتصادية.

* لوبينيون :

- قالت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، إن حصيلة تنفيذ نظام المقاول الذاتي إلى حدود منتصف أبريل الماضي تميزت بتسجيل 66 ألف و129 مقاولا ذاتيا في السجل الوطني للمقاول الذاتي من أصل 80 ألف و861 طلب انخراط. وأبرزت الدرهم، في معرض ردها على سؤال شفوي حول موضوع "مآل التزامات الحكومة في مجال إدماج القطاع غير المهيكل" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن هذا العدد يمثل 66 في المئة من الأهداف المحددة في الإطار التعاقدي بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة 2014 -2020.

- أشادت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بآثار الجهود المغربية في تخفيف الحصار عن المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، والمتمثلة في إنشاء المستشفى الميداني العسكري الذي يخدم آلاف المواطنين. وذكر بلاغ للجنة التابعة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن رئيس اللجنة الدولية السيد طالع السعود الأطلسي أوضح للإعلام الفلسطيني "أن المستشفى الذي أقيم بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس جاء في الوقت الذي تشدد فيه إسرائيل من إجراءاتها القمعية ضد المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج والرعاية، في الوقت الذي تمنعهم إسرائيل من السفر لتلقي العلاج اللازم".

* البيان:

- تبدو الحركة دؤوبة هنا بالمستشفى الميداني المغربي الذي تقيمه القوات المسلحة الملكية، بتعليمات ملكية، في منطقة "الزهراء" جنوب قطاع غزة، أطقم طبية وتمريضية من مختلف التخصصات، تحولت إلى خلايا نحل لتضميد جراح فلسطينيين عزل من مختلف الأعمار والفئات. منطقة "الزهراء" التي كانت من ذي قبل، تحيا مشاهد الألم والحزن والسكون، أصبحت قبلة لأهالي غزة، الذين يحرصون على زيارة "المستشفى المغربي" للاستفادة من العلاجات الصحية والاستشارات الطبية المتنوعة حسب طبيعة احتياجاتهم ومعاناتهم من ويلات الحصار الإسرائيلي. أعضاء طاقم طبي وجراحي من تخصصات مختلفة، يقضون ساعات طوال لتضميد جراح الغزاويين، الذين يعانون من جروح وإصابات في الجسد جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في "مسيرات العودة".

- استقبل السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في بلغراد من قبل الرئيس الصربي السيد أليكساندر فوسيتش، الذي أكد بالمناسبة دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية. وخلال هذا الاستقبال، الذي حضره على الخصوص السيد محمد أمين بلحاج سفير المغرب ببلغراد، جدد الرئيس الصربي دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة، وأكد أنه يتطلع الى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا، حتى ترقى الى مستوى العلاقات السياسية القائمة بين البلدين.

* ليبيراسيون :

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 19.3 مليار درهم عند متم ماي 2018، مقابل 8.3 مليار درهم قبل سنة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن المداخيل العادية بلغت 115.9 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من 2018، مسجلة ارتفاعا نسبته 24.8 في المئة أخذا بعين الاعتبار التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم، الذي تم من التحويل الخاص المسمى" الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة، في وقت سجلت فيه المداخيل العادية انخفاضا بلغ 1 في المئة. وبخصوص نفقات الميزانية العامة فقد بلغت 133.6 مليار درهم، وذلك بارتفاع نسبته 0.2 في المئة.

- كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 64 في المئة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون استقرارا للنشاط الإجمالي للقطاع، في حين يتوقع 24 في المئة منهم ارتفاعا خلال الفصل الثاني من سنة 2018. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، المتعلقة بإنجازات الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2018، أن هذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المتوقع في أنشطة "اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ" و"أنشطة التأجير والاستئجار"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة "النقل عبر المیاه" و"الإشهار ودراسات السوق".