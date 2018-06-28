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الرئيسية | السلطة الرابعة | هيئة الحكم في "ملف المهداوي" تقصد المداولة

هيئة الحكم في "ملف المهداوي" تقصد المداولة

هيئة الحكم في "ملف المهداوي" تقصد المداولة
هسبريس- عبد الإله شبل
الخميس 28 يونيو 2018 - 20:15

أدخلت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل من مساء اليوم، ملف محاكمة الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور، المتابع في ملف نشطاء حراك الريف بجنحة عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة، إلى المداولة بعد منحه الكلمة الأخيرة قبل النطق بالحكم.

وقال المهداوي، وهو يمثل مساء اليوم أمام القاضي علي الطرشي، في كلمته الأخيرة قبل النطق ليلة يومه الخميس بالحكم: "أنا عرقان لأني سأدافع عن نفسي في ظل هذا العبث".

وناشد الصحافي حميد المهداوي، في هذه الجلسة التي عرفت مواكبة من لدن الحقوقيين وعلى رأسهم عبد الإله بنعبد السلام، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحمد رضا بنشمسي، الناطق الرسمي باسم منظمة هيومان رايتس ووتش، وممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من أقاربه إلى جانب عدد من الصحافيين، (ناشد) بالقول "أراهن على عدالة ضميركم، ولا أراهن على الوثائق بالملف".

وتابع حميد المهداوي، وهو يخاطب القاضي الطرشي: "لا ترحمني ولا تشفق فيّ لو كنت ظالما، ولو كنت مجرما"، مشيرا إلى أن "الحكم لن يكون في صالح المهداوي وإنما هذا الحكم إما أن يُؤسِّس لظلم خطير، أو لحكم للقانون".

وناشد الصحافي وسط تأثر الكل، من نيابة عامة ومحامين وحاضرين، الهيئة برئاسة الطرشي: "أتمنى ألا تحكم عليَّ تحت أربعة هواجس، أمن الدولة، وتحت ما قالته النيابة العامة والأجهزة لأنها قد تخطئ، وألا تحكم عليَّ تحت تصرفاتي معكم، تجردوا من ذواتكم".

وقال الصحافي، الذي بدا متأثرا: "لم أكن أتوقع وقوف الصحافيين بجانبي بهذا الكم"، مضيفا "لديّ أبّ إمام مسجد، هذا الرجل خاصو وسام، وقد تم سيدي القاضي تدمير أسرتي وزوجتي الرائعة، ابنتي تريد معرفة سبب تواجدي، وهذه المحنة جعلتني أكتشف حب أسرتي لي بهذا الشكل".

وعرج الصحافي على قضيته، حيث أكد أنه "لو كانت التهمة صحيحة وبالنظر إلى خطورة ما جاء في المكالمة لتحركت مختلف الأجهزة والمؤسسات"، مضيفا: "لم يتم الاتصال بالسفارة الهولندية ولا غيرها طالما أن المكالمة تحمل تهديدا للأمن العام وأمن الدولة".

وأردف المهداوي، الذي وقف الحاضرون بالقاعة تصفيقا له: "ملي قلت ليه بعد اتصاله بي مرة أخرى شكون معايا، هذا يعني أني صدرتو ولا أعترف به"، ليزيد موضحا: "واش الزفزافي غادي يولي ملك، هل هذه تحتاج للأهلية؟ هذا تخربيق".

وأكد المحامي محمد الهيني، دفاع الصحافي المهداوي، أن التهمة الموجهة إليه "تافهة"، مشددا على أنه "شخصيا لو بلغت بهذه المهاترات لن أبلغ بها، هذا قمة العبث".

ولفت المحامي المذكور، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى أن "هذه محاكمة بجريمة خيالية ولا وجود لها، ونطلب أن تبرئ الموكل لأننا أثبتنا انعدام الفعل".

ومن المرتقب أن تصدر الهيئة، ليلة يومه، حكمها في حق الصحافي حميد المهداوي، بعد أن اختلت للمداولة، حيث يترقب الكل حكما في صالحه بعد الأحكام التي وصفها الحقوقيون بالقاسية في حق معتقلي حراك الريف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - من الحسيمة الخميس 28 يونيو 2018 - 20:42
بعد الحكم على حرية التظاهر20 سنة سجن سيأتي الدور على حرية الأقلام. باختصار، سيتم الحكم على الشعب برمته.
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2 - عبده/ الرباط الخميس 28 يونيو 2018 - 20:50
الحكم الذي سيصدر على المهداوي هو خمس سنوات سجنا....بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تعد جناية .... اما السيد الهيني فهو يبسط الامور الى درجة ان كل من وقف امام هذه المحكمة فهو بريء....!!!!! فاذا كان الامر كذلك فلماذا هذه المحاكمة أصلا .... يا السي الهيني: لقد كنت قاضيا سابقا و القاضي يحكم بما أمامه من أوراق .... اما الضمير و القناعة فهي ناتجة عن تلك الاوراق
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-1
3 - ولد حميدو الخميس 28 يونيو 2018 - 20:51
ادا وقع التزاما بعدم الرجوع إلى إهانة رموز الدولة فسيتم إطلاق سراحه و في الغالب تم فصل ملفه عن حراك الريف حتى قبل الشروط و كل واحد يعرف مصلحته و كما يقول المثل الفرنسي
La raison du plus fort est toujours la meilleure
و من أراد أن يتحدى الدولة شغلو هداك
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0
4 - المتتبع الخميس 28 يونيو 2018 - 20:52
كما تعلم الاخ المهداوي انت طلبت من القاضي اثناء المداولة للنطق بالحكم ان يترك ما في النلف جانبا وهذا في حد ذاته لا يعقل كنت يجب ان تطلب منه ان يلغي كل ما في الملف من اثباثات لانها لا تستند الى اساس املي ان تعانق الحرية ان شاء الله تعالى وان كان لي عتاب عليك حينما خاطبتنا من بيت الزفزافي وقلت لنا * اخاطبكم من هذا المكان المقدس* انا لا الومك الا على هذا لان بيت الزفزافي ليس مقدس والمكان المقدس هو الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف وبيت المقدس وعرفات
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5 - لبيب وادي زم الخميس 28 يونيو 2018 - 20:56
الرجل فقد البوصلة مرة أخرى.
معلوم أن القاضي لا يحكم بعلمه ، ولكن بناء على مالديه من وثائق وأدلة مادية وقراءن، ولعمري دلك مايرفضه المعني بالأمر وزميله بوعشرين والزفزافي ومن معه. وكل المتورطين في قضايا المس بأمن الدولة وتهديد سلمها الداخلي والخيانة العظمى.
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