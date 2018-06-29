عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة :

* أخبار اليوم:

- العثماني يغازل الاستقلال بالتزامن مع "طعنة" لشكر. بالتزامن مع انقلاب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وتصريحه مؤخرا بأنه غير راض على مشاركته في الحكومة، رد العثماني باستقبال قياديي حزب الاستقلال مساء الأربعاء 27 يونيو بمقر إقامته الرسمية، في لقاء "احتفالي" قدم فيه رئيس الحكومة كل الإشارات السياسية على قوة العلاقات بين الحزبين، رغم اختلاف مواقعهما، لدرجة أن رئيس الحكومة سلم لكل قيادي استقلالي نسخة من دكتوراه أعدها والده سنة 1970 تحت إشراف الزعيم الاستقلالي علال الفاسي. والرسالة واضحة حسب مصدر حضر اللقاء، "نحن حزبان متقاربان ننهل من مرجعية واحدة"، وهو ما أكد عليه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

- أفاد بنك المغرب بأن الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا في شهر ماي 2018، نتيجة تحسن مجموع فروع الأنشطة، باستثناء صناعة "النسيج والجلد" التي عرفت ركودا. وأظهرت نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية في المجال الصناعي الذي ينجزه بنك المغرب أن الطلبيات سجلت أيضا ارتفاعا في مجموع الفروع، باستثناء "الصناعة الغذائية" التي عرفت انخفاضا، مشيرة إلى أنه بالرغم من هذا التحسن، ظلت دفاتر الطلبيات في مستوى أقل من العادي في جميع فروع الأنشطة، باستثناء "الصناعة الغذائية". وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة استخدام الطاقات 61 في المئة في شهر ماي الماضي.

* المساء:

- المدرسة العمومية تفتح أبوابها لـ200 ألف مدرس جديد. كشف وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، أن عدد المدرسين الذين سيلجون المنظومة التربوية إلى غاية سنة 2030، سيصل إلى ما يزيد عن 200 ألف مدرس ومدرسة، وهو ما يعادل تجديد حوالي 80 في المئة من الطاقم الإجمالي الحالي لهيئة التدريس. وأبرز أمزازي، خلال افتتاح جلسة للاستماع والتفاعل بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول "مشروع برنامج تكوين مدرسي المستقبل بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي"، أن "مشروع إصلاح نظام التكوين الأساسي لأساتذة السلكين الابتدائي والثانوي يهدف إلى تجاوز إحدى الإشكاليات الجوهرية التي اعترضت جودة المنظومة التربوية، والمتمثلة في إشكالية التكوين الأساسي للمدرسين"، مشددا على أنه "لا وجود للمدرسة دون مدرسين أكفاء متوفرين على المعارف والمؤهلات والكفايات الضرورية".

- استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الأربعاء، وفدا عن حزب الاستقلال يقوده الأمين العام للحزب نزار بركة، ويضم عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب. وتم خلال هذا اللقاء، الذي جاء بطلب من الفريقين الاستقلاليين للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، وحضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، استعراض مختلف جوانب ومضامين المذكرة التي تقدم بها حزب الاستقلال حول تعديل مشروع قانون المالية برسم سنة 2018. وتتضمن المذكرة، التي رفعها حزب الاستقلال إلى الحكومة، جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبر الحزب أنها تعد إجراءات ضرورية واستعجالية بهدف مواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب.

* الأحداث المغربية:

- كشفت نتائج المسح الذي نشرته جمعية "زيرو زبل" مؤخرا، أن الأكياس البلاستيكية لا تزال شائعة الاستخدام في الأسواق، وأن القانون 77-15 كان له تأثير محدود. وحسب نتائج المسح، الذي هدفت من خلاله الجمعية إلى تقييم مدى تطبيق قانون 15.77، بعد عامين من نشره، وفهم عادات استهلاك المغاربة، في ما يتعلق بالأكياس البلاستيكية، فإن 60 في المئة من أصحاب المتاجر، صرحوا بأن أكثر من 80 في المئة من زبائنهم يطلبون أكياسا بلاستيكية، و65 في المئة من المتسوقين يستعملون ما بين 5 إلى 15 كيسا، من البلاستيك في كل مرة يتسوقون فيها.

- يشرع الطيران العماني بداية من الأسبوع المقبل، في تسيير رحلات جوية جديدة تربط بين مطار العاصمة العمانية مسقط الدولي ومطار الدار البيضاء محمد الخامس الدولي وذلك اعتبارا من فاتح يوليوز 2018. ويأتي فتح الخط الجوي الجديد بعد تدشين أحدث خدمة للطائرة العمانية في اتجاه مدينة اسطنبول التركية في الأول من شهر يونيو الماضي وقبل انطلاق فصل الشتاء إلى موسكو المخطط لها في أكتوبر 2018. وسيتم تشغيل الخدمة إلى الدار البيضاء بواسطة طائرات من نوع بوينغ دريملاينر (787-800).

* العلم:

- أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، أن جعل المدرسة المغربية قادرة على الاضطلاع الأمثل بالوظائف المناطة بها، يبدأ أولا وقبل كل شيء، بتمكين الأساتذة من تكوين أساس تأهيلي متين، ومن تكوين مستمر ملائم وميسر. وأضاف عزيمان، خلال لقاء حول "مشروع برنامج تكوين مدرسي المستقبل بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي"، أن أي إصلاح أو تأهيل لا بد أن يمر عبر المدرسين، ولا يتأتى بلوغ أهدافه دون انخراطهم الفعلي، ولا يمكنه أن يسير على السكة الصحيحة ويعطي ثماره المنتظرة، دون تملكهم له. من جانبه، أبرز وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، أن المنظور الجديد لتكوين هيئة التدريس يرتكز على مسار تكويني متعدد المداخل، ومتكامل الأبعاد، يمتد على خمس سنوات تنطلق من تزويد المترشحين للمهنة، الذين سيتم انتقاؤهم بناء على معايير محددة، بالمعارف الأكاديمية على مستوى الجامعات بسلك الإجازة التربوية، قبل ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل تنمية الكفايات المهنية للأجيال الجديدة من المدرسات والمدرسين.

- أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مقدم شرطة، ينتمي للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، اضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي، وإطلاق خمس رصاصات، اثنتان منها تحذيرية، في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك بعدما عرض حياة ركاب حافلة للنقل العمومي وعناصر الشرطة، لاعتداء خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض. وبفاس اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين التابعة لولاية أمن المدينة، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة بالعنف، وذلك بعدما عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

* بيان اليوم:

- استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، أول أمس الأربعاء بالرباط، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب، في إطار جولة إقليمية ثانية. ساعات قليلة بعد ذلك، استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني السيد كوهلر. وسيواصل كوهلر الذي زار قبل ذلك كلا من الجزائر وموريتانيا، زيارته للمغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حتى يتمكن من معاينة، عن كثب، الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو- اقتصادية في المنطقة. وتأتي هذه الجولة الإقليمية للسيد كوهلر بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

- المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تدعو إلى مراجعة الرسوم المفروضة على الطلبة الموظفين. وأكدت فاطمة الزهراء برصات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الرسوم المفروضة على مستوى الإجازة الأساسية والمهنية والماستر والدكتوراه "غير مقبولة وغير منطقية". ومن جهته، أشار النائب رشيد حموني، إلى غياب العدالة في تنويع العرض الجامعي على مستوى جهات البلاد، وكذا غياب العدالة على مستوى توزيع المنح بالنسبة للطلبة الجامعيين في عدد من الأقاليم النائية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- استقبل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، رفقة أعضاء المكتب السياسي، رئيسة مجلس النواب الشيلي، مايا فرنانديز، التي تقوم رفقة وفد من بلدها بزيارة رسمية للمغرب. وذكر الوفد الشيلي بموقف برلمان بلده، الذي يرفض مخطط الانفصال في الصحراء المغربية، مؤكدا أنه يعتبر مقترح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم، الذي طرحه المغرب، الحل الملائم. وشكل اللقاء أيضا مناسبة لاستعراض أوجه التعاون والتواصل المستمر لخدمة التفاهم والحوار بين الأحزاب السياسية في البلدين، خاصة بين الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي في الشيلي.

- انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه بالإقصاء المتعمد للهيئات النقابية بشكل كلي من الورشات التي أطلقتها وزارة الصحة قبل مدة لتقديم مخطط الصحة 2025. وندد بعدم أخذها برأي ومواقف الهيئات النقابية التمثيلية بالقطاع، التي تعتبر الممثل الوحيد للشغيلة الصحية بكل فئاتها، مستنكرا إصرار الوزارة على التشبث بمقاربة أحادية في تدبيرها للقطاع، وتغييب الحوار الاجتماعي بالقطاع وعدم مأسسته.

* رسالة الأمة :

- قال محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن جهة الشرق تزخر بمؤهلات كبرى في مختلف المجالات، وتوظف آليات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في تحقيق مزيد من التنمية. ونوه ساجد، في كلمة بمناسبة فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة، بالمبادرات الفريدة التي تقوم بها جمعيات وتعاونيات جهة الشرق للنهوض بالإقتصاد الإجتماعي، خاصة من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة في ولوج مجالات جديدة ومتطورة.

- كشفت وزارة الصحة أن طلب العروض الخاص بصفقة اقتناء أدوية ومستلزمات طبية ومتفاعلات مخبرية خاصة ببرامج محاربة الأمراض، تبلغ قيمته الإجمالية 190 مليون درهم، وليس 500 مليون درهم، كما جاء في مقال نشرته أحد المنابر الإعلامية. وذكرت الوزارة أن ثمن الاقتناء في السنوات الخمس الماضية من طرفها انخفض من 81 درهما سنة 2012 إلى 78 درهما سنة 2016، مسجلة أن ثمن 93 درهما المذكور في المقال كان خطأ تم تداركه من خلال إعلان تصحيحي.بالإضافة إلى ذلك، فإن الأثمنة التقديرية التي يتم وضعها في إعلانات طلبات العروض هي فقط للاستدلال ولا يمكن معرفة ثمن الشراء الحقيقي إلا بعد إتمام طلب العروض.

* آخر ساعة:

- تم أول أمس الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية، توقيع اتفاق إطار بين جهتي الدار البيضاء سطات ووالوني (بلجيكا)، يتعلق بتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. ويروم هذا الاتفاق تحديد التوجهات الاستراتيجية، والمجالات ذات الأولوية، وطرق تنفيذ أوجه التعاون بين الجانبين .ويلتزم الطرفان، بموجب الاتفاق، بالنهوض بالأنشطة الضرورية المتعلقة بتنمية وتعزيز التعاون القطاعي وفق القوانين المعمول بها في المغرب وجهة والوني .

- عقوبات تنتظر المتلاعبين في تسمين أكباش العيد. تنتظر الكسابة الراغبين في بيع الأغنام والماعز خلال عيد الاضحى المقبل، والذين ثبت أنهم يتلاعبون في تعليف المواشي عقوبات وغرامات. وحسب مصدر (آخر ساعة)، فإن وزارة الفلاحة تتوعد المخالفين للشروط التي وضعتها من أجل تسويق الأضحية بمعاقبتهم، مؤكدة أن أي تقصير أو عدم احترام لمتطلبات الجودة في جميع حلقات السلسلة سيعرض هؤلاء لعقوبات صارمة. وألزمت الوزارة جميع مربي الأغنام والماعز بالاتصال بالمصالح البيطرية القريبة منهم بهدف تسجيل ضيعاتهم، ليتمكنوا من عرض أضحيتهم للبيع في الأسواق المحددة لهذه الغاية.

* لوماتان :

- تسعى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) إلى الترويج بشكل أفضل لمشاريعها وقطاع الطاقات المتجددة لدى جميع شركائها المغاربة والأجانب. وسيتم إنشاء مواقع جديدة، الأول لفائدة "برنامج مواهب مازن"، والآخر لمؤسسة مستقبلية مخصصة لمبادرات التنمية المحلية في جميع المناطق التي تحتضن مشاريع لتوليد الكهرباء.

- تعتزم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان تثمين المعارف في مجال الصناعة التقليدية المرتبطة بشجر الأركان. وسيخضع هذا المشروع لدراسة من أجل تحديد إمكانات تطوير الصناعة التقليدية بالمناطق التي يوجد بها شجر الأركان. وأوضحت الوكالة أن الأمر يتعلق بإنجاز تقرير مفصل عن الحرف المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية وتحليل مؤهلات الحرف التي تم تحديدها من خلال الاعتماد على مقاربة سلسلة القيمة لتحسين عائدات الحرفيين، بناء على العناصر التقنية والمالية والتنظيمية".

* ليكونوميست:

- المغرب يواجه في كل مرة تحديات جديدة في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات. فبغض النظر عن الجوانب الأمنية، فالحكومة مدعوة إلى تكثيف مجهوداتها على مستوى الجوانب الصحية المرتبطة بارتفاع استهلاك المخدرات. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة أنها قامت بإعداد مخطط وطني استراتيجي جديد للتكفل بحالات الإدمان على المخدرات للفترة 2018-2022. ويهدف هذا المخطط بالخصوص، إلى إعمال تدابير وقائية تستهدف الساكنة العامة والفئات الهشة، وضمان الولوج الى العلاج الملائم لمستعملي المخدرات بالمؤسسات الصحية وبالوسط السجني، وتطوير مؤسسات التأهيل النفسي الاجتماعي، ودعم البرنامج الوطني للتقليص من مخاطر استعمال المخدرات، بما فيها العلاجات الاستبدالية.

- قال رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، عبد الله بنحميدة، في معرض رصده لأداء القطاع خلال سنة 2017، إن شركات التمويل عبأت أزيد من 168 مليار درهم لفائدة استهلاك الأسر والاستثمار واستغلال المقاولات. وأوضح بنحميدة أن هذا الغلاف المالي يمثل ارتفاعا بقيمة 8 ملايير درهم، أي بنمو بنسبة 5,1 في المئة مقارنة مع 2016". وفي نهاية مارس 2018، بلغت قروض شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم وشركات الائتمان الاستهلاكي أكثر من 90 مليار درهم (زائد 4.3 في المئة مقارنة بنهاية مارس 2017).

* أوجوردوي لوماروك :

- عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن غضبه إزاء تهاون جزء هام من الإدارة المسؤولة عن تفعيل أحد الإصلاحات الرئيسية التي دخلت حيز التنفيذ في ظل الحكومة الحالية. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2-17-410 الذي يحدد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، الذي نشر بالجريدة الرسمية في 26 أكتوبر 2017. ووضع هذا المرسوم حدا لاحتكار رؤساء المجالس البلدية، والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية المختصة في ما يتعلق بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها. وبموجب هذا المرسوم، يشمل هذا الاختصاص الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي.

- وقعت المندوبية السامية للتخطيط وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، أمس الخميس بالرباط، اتفاق شراكة لتنفيذ مشروع يروم تعزيز إنتاج ونشر واستخدام الإحصاءات المراعية للنوع الاجتماعي بالمغرب. ويهدف هذا المشروع إلى تهيئة بيئة مؤسسية مواتية لإنتاج ونشر واستخدام إحصاءات مراعية للنوع الاجتماعي، وتعزيز إنتاج هذه البيانات الإحصائية. كما يتوخى المشروع، الذي يمتد لثلاث سنوات، تعزيز جودة الإحصاءات المراعية للنوع الاجتماعي المنتجة في المغرب وقابليتها للمقارنة وانتظامها، ودعم نشرها وإتاحة الولوج إليها بالنسبة لجميع المستخدمين في المملكة.

* لوبينيون:

- قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن المحفظة العمومية عرفت خلال سنة 2017 تحكما نسبيا في ارتفاع المديونية مقارنة مع الفترة 2012-2015. وأضاف بوسعيد، لدى تقديمه لعرض أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حول التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق ب"قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب: الإرساء الاستراتيجي والحكامة"، أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية شهدت استقرارا نسبيا، فيما ارتفعت إمدادات الدولة لفائدة هذه المؤسسات، إذ يتوقع أن تصل سنة 2018 إلى 30 مليار درهم.

- أفاد تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2017، بأن 99.96 في المئة من الساكنة السجنية تستفيد من تغطية طبية في مجال الطب العام. وأضاف التقرير أن 90.36 في المئة من مجموع الساكنة السجنية تستفيد من تغطية طبية في مجال طب الأسنان، مسجلا أنه جرى إحداث وحدات طبية جديدة في بعض السجون وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة، وتأهيل الوحدات القديمة.

* ليبيراسيون:

- أبرز الوفد المغربي المشارك في اجتماع لجنة وزراء المالية الـ15 في إطار أشغال الدورة ال 36 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي، المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أهمية انبثاق رؤية جديدة للعمل الافريقي المشترك تضع المواطن الافريقي في صلب أجندة الاتحاد الافريقي. وقد خصص اجتماع لجنة وزراء المالية الـ15 لمناقشة وتدارس مشروع ميزانية الاتحاد لسنة 2019 قبل عرضها على المجلس التنفيذي للاتحاد، الذي يعقد يومي الخميس والجمعة. وشدد الوفد المغربي، الذي يرأسه الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الافريقي، واللجنة الاقتصادية الافريقية، السيد محمد عروشي، على ضرورة أن تضع صياغة ميزانية الاتحاد الافريقي ضمن أولوياتها ازدهار وتنمية المواطن الافريقي، من خلال عمل افريقي مشترك فعال وناجع.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء بفاس، أن المغرب وأندونيسيا مدعوان إلى الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما. وأشاد رئيس الحكومة، الذي أجرى مباحثات مع وزير التجارة الأندونيسي، إنغارتياستو لوكيتا، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي لجهة فاس- مكناس (من 27 إلى 30 يونيو الجاري)، بعمق العلاقات "الرسمية والشعبية" القائمة بين الرباط وجاكرتا، داعيا رجال الأعمال بكلا البلدين إلى تطوير هذه العلاقات بشكل أكبر.

* البيان:

- أكد عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، أن نسبة تقدم مشاريع برنامج "الحسيمة، منارة المتوسط" تصل إلى 94,97 في المائة من الالتزامات المالية المسطرة قبل 31 دجنبر 2018، مبرزا أن وتيرة الإنجاز تسير وفق الآجال المحددة. وأوضح شوراق، خلال اجتماع لجنة تتبع برنامج التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط"، أن مختلف المتدخلين في هذا الورش الملكي تعهدوا بالتزامات مالية تصل إلى 5 مليارات و 549,5 مليون درهم قبل متم 31 دجنبر 2018، موضحا أن كلفة المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز تناهز 5 مليارات و 257 مليون درهم، ما يمثل 80,7 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي لبرنامج "منارة المتوسط"، والبالغ 6 مليارات و 515 مليون درهم.

- أكدت الوزيرة الأولى الصربية آنا برانبيتش، إرادة بلادها القوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، وترجمة العلاقات السياسية والصداقة العريقة التي تجمع المملكة المغربية وجمهوية صربيا. وأضافت آنا برانبيتش، خلال مباحثاتها مساء الأربعاء ببلغراد مع لحبيب المالكي رئيس مجلس النواب الذي يقوم بزيارة رسمية لصربيا تستغرق يومين، أن صربيا تعتبر المغرب بلدا صديقا وموثوقا به، داعية إلى استغلال الامكانيات التي يمثلها اقتصادا البلدين من أجل توطيد العلاقات الثنائية.