نشطاء إعلاميون: إدانة المهداوي قاسية وتهمة "عدم التبليغ" خطيرة

هسبريس - عبد الإله شبل

اعتبر عدد من الصحافيين والهيئات الحقوقية والمهتمة بالإعلام أن الحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، المتابع بجنحة "عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة"، والمدان ليل أمس الخميس بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، "حكم قاس".

يونس مجاهد، الأمين العام للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اعتبر في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "من الصعب متابعة صحافي بناء على تهمة عدم التبليغ، على اعتبار أن الصحافيين يتلقون يوميا عددا من الشكايات والمكالمات، بعضها يتم التحري فيها، وأخرى تتجاوز لأنها لغو"، مشيرا إلى أن "الصحافي الذي سيظل يواكب ويتتبع المكالمات لن يتمكن من القيام بعمله".

مجاهد، الذي تم اختياره عضوا بالمجلس الوطني للصحافة الذي نظمت انتخاباته قبل أيام، لفت الانتباه إلى أن "تهمة عدم التبليغ صعبة بغض النظر عن الخلفيات"، وزاد: "هذا الأمر لا يوجد في أي دولة، لذلك فإن المتابعة تعد أمرا خطيرا".

وشدد المتحدث على أن النقابة التي عينت محاميا للمهداوي في هذا الملف كانت تطالب بفصل ملفه عن ملف حراك الريف، معربا عن أمله في أن يتم الإفراج عنه في مرحلة الاستئناف، وينتهي هذا الموضوع الذي يعد سابقة خطيرة، وفق تعبيره.

من جهته، لفت محمد العوني، رئيس منظمة "حاتم"، إلى أن متابعة الصحافي المهداوي "كانت منذ البداية لخلط الأوراق، من أجل الانتقام من عمله الإعلامي بعد أن كان يجسد صوتا للنقد، وظل موقعه بديل مساحة للتعبير المعارض".

وأوضح العوني أن فصل ملف المهداوي عن معتقلي حراك الريف "اعتبر إيجابيا"، إلا أن الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا يعد "تهديدا واضحا للإعلام والإعلاميين ومسا بحرية التعبير والإعلام".

أما سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، فعبر عن تفاجئه بالحكم الصادر في حق المهداوي، مشيرا إلى أنه "لا ينسجم مع المسار الذي قطعته بلادنا، لاسيما في قوانين الصحافة والنشر التي كللت أخيرا بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة"، معربا عن أمله في "مراجعة هذا الحكم في مرحلة الاستئناف".

وأوضح المودني: "كنا نتمنى أن يصلح القضاء متابعة تمت بناء على تهمة غريبة"، مذكرا في هذا السياق بأن السلطات "لم تتحرك في ملفات لها علاقة بالإعلام، جرت فيها الدعوة إلى الكراهية والتحريض على الاعتداء على المواطنين".

واستغرب المتحدث ضمن تصريحه متابعة الزميل الصحافي بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، "خصوصا أن المكالمة المذكورة التي تلقاها جاءت في إطار تأدية مهامه وعمله، ومن جهة ثانية فإن سرية المصادر مؤطرة بمادة في قانون الصحافة والنشر".

وفي السياق نفسه عبرت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن "صدمتهما القوية"، معتبرتين أن "الحكم قاس جدا، خاصة أنه استند على مكالمات هاتفية تلقاها المهداوي من شخص مجهول، وهو أمر يحدث يوميا مع كل الصحافيين، ولا يعني بتاتا أنهم يتقاسمون مضمونها أو يعطونها أي مصداقية، ما داموا لم يتحروا في شأنها".