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كُتّاب وآراء
نشطاء إعلاميون: إدانة المهداوي قاسية وتهمة "عدم التبليغ" خطيرة
اعتبر عدد من الصحافيين والهيئات الحقوقية والمهتمة بالإعلام أن الحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، المتابع بجنحة "عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة"، والمدان ليل أمس الخميس بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، "حكم قاس".
يونس مجاهد، الأمين العام للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اعتبر في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "من الصعب متابعة صحافي بناء على تهمة عدم التبليغ، على اعتبار أن الصحافيين يتلقون يوميا عددا من الشكايات والمكالمات، بعضها يتم التحري فيها، وأخرى تتجاوز لأنها لغو"، مشيرا إلى أن "الصحافي الذي سيظل يواكب ويتتبع المكالمات لن يتمكن من القيام بعمله".
مجاهد، الذي تم اختياره عضوا بالمجلس الوطني للصحافة الذي نظمت انتخاباته قبل أيام، لفت الانتباه إلى أن "تهمة عدم التبليغ صعبة بغض النظر عن الخلفيات"، وزاد: "هذا الأمر لا يوجد في أي دولة، لذلك فإن المتابعة تعد أمرا خطيرا".
وشدد المتحدث على أن النقابة التي عينت محاميا للمهداوي في هذا الملف كانت تطالب بفصل ملفه عن ملف حراك الريف، معربا عن أمله في أن يتم الإفراج عنه في مرحلة الاستئناف، وينتهي هذا الموضوع الذي يعد سابقة خطيرة، وفق تعبيره.
من جهته، لفت محمد العوني، رئيس منظمة "حاتم"، إلى أن متابعة الصحافي المهداوي "كانت منذ البداية لخلط الأوراق، من أجل الانتقام من عمله الإعلامي بعد أن كان يجسد صوتا للنقد، وظل موقعه بديل مساحة للتعبير المعارض".
وأوضح العوني أن فصل ملف المهداوي عن معتقلي حراك الريف "اعتبر إيجابيا"، إلا أن الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا يعد "تهديدا واضحا للإعلام والإعلاميين ومسا بحرية التعبير والإعلام".
أما سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، فعبر عن تفاجئه بالحكم الصادر في حق المهداوي، مشيرا إلى أنه "لا ينسجم مع المسار الذي قطعته بلادنا، لاسيما في قوانين الصحافة والنشر التي كللت أخيرا بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة"، معربا عن أمله في "مراجعة هذا الحكم في مرحلة الاستئناف".
وأوضح المودني: "كنا نتمنى أن يصلح القضاء متابعة تمت بناء على تهمة غريبة"، مذكرا في هذا السياق بأن السلطات "لم تتحرك في ملفات لها علاقة بالإعلام، جرت فيها الدعوة إلى الكراهية والتحريض على الاعتداء على المواطنين".
واستغرب المتحدث ضمن تصريحه متابعة الزميل الصحافي بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، "خصوصا أن المكالمة المذكورة التي تلقاها جاءت في إطار تأدية مهامه وعمله، ومن جهة ثانية فإن سرية المصادر مؤطرة بمادة في قانون الصحافة والنشر".
وفي السياق نفسه عبرت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن "صدمتهما القوية"، معتبرتين أن "الحكم قاس جدا، خاصة أنه استند على مكالمات هاتفية تلقاها المهداوي من شخص مجهول، وهو أمر يحدث يوميا مع كل الصحافيين، ولا يعني بتاتا أنهم يتقاسمون مضمونها أو يعطونها أي مصداقية، ما داموا لم يتحروا في شأنها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
ما يسرده اي شخص على وسائل التواصل ويمس سلامة الوطن ليست مسؤلية مواطن عادي او صحفي متحري..بل هي مسؤلية المخابرات الوطنية فهم من لهم القدرة على التاكد ان كان التهديد حقيقي ام تخاريف اما المواطن العادي و الصحفي فهم ياخدون المعلومة كما هي دون وسائل لاتبات صحتها ولكنهم مطمئنون ان لو كانت المعلومات حقيقية فهناك اجهزة مختصة في الدولة تراقب الوضع على مدار الساعة و تتحرك للردع ان دعت الضرورة...اما ان ترمو كل المسؤلية على عاتق المهداوي في هذا الملف فهو العبث العظيم...
ساقول لكم شيئا حذث معي في 1999 مباشرة بعد وفاة الحسن الثاني...فقد مررت بمتشرد احمق كان يردد..انا اللي قتلت الحسن الثاني.
هل كل من سمعه معي في ذلك الوقت كان عليه ان يبلغ الشرطة ان تمة معتوه يقول انه هو من قتل الحسن الثاني.
من العار ان يتابع المهداوي بتلك التهمة المهزلة.
الصراخ في الشارع ثم عدم التبليغ .
القضاء بصفة عامة في المغرب عندو تقييم عالمي ديال 3/10 أي ضعيف جدا .. و بالضبط 2/10 عندما نتكلم عن إستقلاليته.. وبغيتكوم تركزوا مزيان على التقييم الثاني لأنه كارثة حقيقية .. يعني احتمالية أحدهم أو جهاز آخر ايتدخل في مسار احدى المحاكمات وارد لا محالة وذلك بمعدل 8 حالات من أصل 10 على حسب النوعية و الوزن...
وبالتالي القضاء المغربي يطرح عدة علامات إستفهام حمراء كبيرة عليه؟؟؟.
اتكلم وفق التقييمات العالمية وليس كلام يدغدغ المشاعر، و خليني من ديك الهضرة ديال: حقا حنا عندنا ثقة في القضاء و متبعين المساطر وطاطاطاطا...
في بعض الدول الفقيرة القابعة بإحد الرقع الإفريقية، كمثال لبوتسوانا عندهم 8/10 في تقييم جهاز القضاء، و بالضبط بميزة مشرف جدا 9/10 كمعدل للإستقلالية عن باقي الأجهزة الحاكمة الأخرى داخل البلاد
ديرو مقارنة بسيطة و غادي ايتبين ليكم حجم الفرق بين الجهازين القضائي المغربي و البوتسواني..
واللي هدر أو احتج كاينة تهم جاهزة ( عدم التبليغ ... التآمر على النظام ... الإتجار في البشر ... )
وهل كان هاتفه تحت المراقبة
ادا كان كدلك لمادا كانو يراقبون هاتف المهداوي
وهل كان هناك ترخيص من النيابة العامة للتنصت على المهداوي
ولمادا لم تقم الجهة التي كانت تتنصت بالابلاغ
ولمادا لم تقم الدولة الى يومنا هدا بفتح تحقيق دولي وابلاغ الانتربول بخصوص التهديد الامني
ولمادا لم يقم المغرب باستدعاء سفير الدولة التي جاء منها الاتصال ورفع دعوة قضائية ودولية
بصفتي مواطن مغربي اريد ان اعرف صحة التهديدات
ومتابعة من يهدد المغرب سواء كان داخل او خارج المغرب
تهمة الاتجار في ابناء السبيل على الطرقات في البارجات و المتسولين و المرتشين و الراشين و في و على المقاعد و المناصب و الدعارة و العقارات المزورة وثائقها و السيارات الفخمة المسروقة من اوروبا و المعروفة راكبيها و منتجي و بائعي الخمور و التبغ و الحشيش و الاوهام و القضية الفلسطينية و القدس العجمي!
Moul delaha tu a fait tout ça pour rien
وتصدر الأحكام بالسجن المطول على المتظاهرين
فاعلم أن الحكم عسكري
.....لله غالب....
قاضي : و متهم
تكلم :
سيدي القاضي انني لا علم لي باي شيء
طيب ... هل سمعت المذياع البارحة:
نعم
اذن تعلم أنك مدان:
سيدي لأجل ماذا ...
لانه تمت قرصنة الموجة وكل ماسمعت كانت أخبار مغرضة من مشوشين خطيرين...اجانب ضد الوطن...:
ولكن سيدي كيف اعلم ذلك ... لا أحد بإمكانه علم ذلك...انا فقط كنت استمع
هل سمعت المذياع البارحة في الساعة...:
نعم
لماذا لم تخبرنا عن المخطط...:
ويستمر الحوار ... والدوران...رغم تحليق العنزاء...
في هذه الأيام أصبح متابع أخبار الوطن كذلك الذي اشترى سيارة جميلة يتفاخر بقدرتها صعود المرتفعات الشاهقة... وما أن يصل اليها حتى ويخرج ليساعد المناظر الجميلة الا وهي وتنزلق وتتدحرج و لا يقوى هو سوى على متابعة المشهد بعينيه...
اين هو ذلك الوطن... الذي كنا نتفاخر به
من بامكانه الضغط على المكابح ...
انظر الى فايسبوك ويوتوب في فرنسا او اسبانيا يستعملونه في تعليم الناس لكسب لقمة العيش بالعلم وبالتعلم :ينتجون ما ينتفع به الناس كيف تصبح نجارا ،كهربائيا ،تصبح تاجرا عظيما ، كيف تَخَلَّق شركة صغيرة من دون أموال كثيرة ، كيف تزرع وتنمي الخيرات ،،يامة ضحكت من جهلها الامم ،ماذا ننتظر لنتعلم الأشياء ونتقنها ونتفنن فيها كما فعل اليابانيون والكوريين .قال سيدي ابن خلدون في مقدمته ما من بلاد وصلها العرب الا ذب اليها الخراب . مايتهناو حتى يخربوها كما فعل السوريون واليمنيون والعراق وليبيا وقبلهم الجزاير ولبنان
ومع ناهبي أموال الوطن.. عفا الله عما سلف....
ومع قادة حراك الريف.. والمهداوي ان الوطن شديد العقاب...