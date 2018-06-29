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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: الحكومة تتراجع عن الرفع من التعويضات العائلية

رصيف الصحافة: الحكومة تتراجع عن الرفع من التعويضات العائلية

رصيف الصحافة: الحكومة تتراجع عن الرفع من التعويضات العائلية
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:00

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي ورد بها أن الحكومة تراجعت عن وعودها، حيث قررت تأجيل الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام بـ 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم، والتي كان مقررا الشروع في تنفيذها ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بممثلي المركزيات النقابية.

ووفق المنبر ذاته، فإن محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، قال للجريدة إن الإقدام على هاته الخطوة جاء في إطار حرص الحكومة على تحقيق توافق مع المركزيات النقابية، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بمشروع الاتفاق، وأنها تسعى إلى تنفيذه بمشاركة النقابات. وأضاف أن مشاركة النقابات تعتبر ضرورية.

ولم يستبعد المسؤول الحكومي ذاته، تضيف "الأحداث المغربية"، الشروع في تنفيذ مشروع الاتفاق في شتنبر المقبل، إذ صرح للجريدة بأن الحكومة تتدارس الآن بعض الاقتراحات التي تقدمت بها النقابات لتعديل المشروع".

ووفق المنبر الإعلامي ذاته، فإن مصالح الجمارك والأمن الوطني والدرك الملكي تمكنت من حجز أزيد من 600 طن من المواد الغذائية المهربة بمستودعات بمدينة الدار البيضاء ونواحيها، مشيرة إلى أن قيمة هذه المواد تناهز 6 ملايين درهم.

وجاء في "الأحداث المغربية"، كذلك، أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أدانت تسعة أشخاص متهمين بتسهيل عملية الغش في امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي الجاري، بأحكام سجنية نافذة، كل حسب المنسوب إليه. ووفق الخبر ذاته، فإن المحكمة أدانت المتهم الرئيس في القضية، وهو طالب جامعي، بسنة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. فيما وزعت أحكاما تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق باقي المتهمين الثمانية، بعد أن وجهت إليهم تهمتين تتعلقان بجناية تسهيل عملية الغش في امتحانات الباكالوريا، وجنحة المشاركة، كل حسب المنسوب إليه.

أما جريدة "المساء" فأفادت أن المديرية العامة للأمن الوطني كلفت لجنة تابعة للمفتشية العامة للأمن بالقيام بزيارة مفاجئة لعدد من المناطق الأمنية وولايات الأمن والدوائر الأمنية بالمدن الكبرى لتفحص عدد من الملفات والوقوف على مدى انضباط أفراد الأمن بكل رتبهم.

وذكر المنبر الإخباري ذاته، في خبر آخر، أن السلطات الأمنية قادت حملة اعتقالات جديدة في صفوف نشطاء الحراك بإقليم الحسيمة، إثر مواجهات شهدتها بلدة بوكيدان، ليلة الأربعاء والخميس، بين قوات الأمن ومتظاهرين احتجوا على الأحكام التي صدرت في حق معتقلي الريف. وأضاف أن المواجهات أسفرت عن إصابة 18 عنصرا من الدرك والقوات العمومية.

ووفق "المساء"، كذلك، فإن أطباء الأسنان أقدموا على إغلاق عياداتهم يوم 29 من يونيو الجاري، للاحتجاج على ما وصفوه بخروقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للقانون 00 ـ 65، مشيرة إلى أن الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب اعتبرت أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أصبح يصدر قرارات وإجراءات جديدة لتدبير ملفات التأمين عن المرض، ورفض تعويض المنخرطين تحت ذرائع متعددة.

من جانبها، ذكرت "أخبار اليوم" أن السلطات المحلية بمدينة طنجة منعت تظاهرة احتجاجية كان مقررا تنظيمها، يوم الخميس الماضي، ضد استعمال "الصابو". وأضافت الجريدة أن المواطنين يشكلون لجانا متنقلة لتحرير السيارات من "الصابو"، مشيرة إلى أن حملات التعبئة تتواصل على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" للقيام بتحركات احتجاجية.

وعلاقة بالأحكام الصادرة ضد معتقلي الريف، كتبت "أخبار اليوم" أن محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل الأسبق، رفض التعليق على الأحكام الصادرة بسبب عدم اطلاعه على نص الحكم كاملا، قبل أن يضيف "كنا في غنى عن هذا الحكم كله، بل في غنى عن المتابعات القضائية برمتها، لأن طرق المعارضة (الحراك) انطلقت بشكل لا غبار عليه، أي المطالبة بحقوق مشروعة، وصرخة ضد الحيف الاجتماعي لم تكن موجهة ضد جهة معينة، وإنما كان الناس يصرخون تألما مما يعيشونه، وهذا شيء مشروع".

أما "الاتحاد الاشتراكي" فورد بها أن المغرب يشهد زيادة صادراته من الفواكه والخضر منذ فرض الحظر الروسي على المواد الغذائية، مشيرة إلى أن قائمة المستوردين تتصدرها روسيا وأوربا. وأضافت الجريدة أن من المؤسسات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير المستفيدة من هذه الحركة، توجد الشركة الإسبانية "بارتيدا" PARTIDA" المتخصصة في المسائل الجمركية والاستيراد والتصدير البري والبحري الرابط بين إسبانيا والمغرب، والتي كشفت ارتفاعا مهما في الصادرات المغربية نحو روسيا منذ انطلاق الحظر الروسي.

ونقرأ في الصحيفة اليومية ذاتها أن الطاقم الطبي وشبه الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة تمكن من إجراء عمليتين نوعيتين لزراعة الكلى، لأول مرة بجهة الشرق، لفائدة مريضين يعانيان القصور الكلوي المزمن.

ونختم من "العلم"، الي نشرت أن مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة قال إن المغرب لا يزال، إلى جانب أفغانستان، المصدر الرئيسي لمخدر الشيرا إلى الأسواق العالمية. وأضافت الجريدة أن التقرير، الذي أصدره المكتب التابع للأمم المتحدة لسنة 2018، كشف أن المساحة المزروعة في المغرب بنبتة القنب الهندي بلغت 47 ألف هكتار، بلغ حصادها 35 ألف طنا، فيما تم إتلاف 395 هكتارا من المحاصيل.

وذكرت "العلم"، أيضا، أن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، التقى، مرفوقا بمسؤول العلاقات الخارجية بالحزب، رحال مكاوي، بالعاصمة الأوروبية بروكسيل، بجوزيف دول، رئيس الحزب الشعبي الأوروبي، الحزب الأقوى في البرلمان الأوروبي. ووفق الخبر، فقد أكد الطرفان على تمتين العلاقات بين الحزبين من أجل رفع التحديات المشتركة في المغرب والاتحاد الأوروبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - rdwan mrabat الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:15
لو كن شي زيدا خاص بهم كون دوزوها 2 دقيق
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116
2 - nissrine الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:15
الله يرد بيهم على اساس انه هاديك 100 راه ادخلو الاخوين ههه راه لكوش مبقاوش ب 100
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62
3 - ayoub ousrhir الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:16
حكومة كاذبة
ملي قرب فاتح ماس كدبو على الشعب و الان جاو يعطولينا السبايب
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62
4 - ربي ارزقني من حيث لاأحتسب الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:16
هذا ماكان متوقعا اصبحنا بين السندان والمطرقة
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49
5 - مغربي الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:16
هاد الحكومة و الله حتى بزااف ههه بحال إالى كيلعبو الشطرنج
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42
6 - مصطفى الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:17
فصول مسرحية ابطالها حكومة العذاب والتصفية ونقابات المصلحة الخاصة.حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
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54
7 - Gala الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:17
طفرتوه لينا زيدوها فيكم داك 100Dhs .....!!!!!!
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56
8 - hamid الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:17
حكومة الوعود الكاذبة. لو كان الأمر يتعلق باقتطاع لكان قد نفد اليوم قبل الغد و لكن...
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54
9 - رشيد من فرنسا مغربي الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:17
الفيفا طلبات المغرب ببناء مستشفيات وطرق وفنادق وملاعب من أجل الطفر بشرف تتظيم كاس العالم ، الريف طالب بمستشفى واحد وتم سجنهم بعقوبة كأنهم اغتالوا جون كينيدي ، تلعبون بالنار يا من يسير شؤون البلاد ، الانفجار قريب غير الله احفظ أوصافي ، أما هؤلاء الذين يقولون بأن الزفزافي انفصالي أقول لكم بأن المسؤولين وصفوا المغاربة المقاطعين لسنطرال وسيدهم علي وافريقيا وصفوهم بالخونة والمداويخ ، إذن والله حتى لم تم وصفي بانفصالي أو خائن سأطالب بحقي حتى لم تم سجن أربعين مليون مغربي ، المرجو النشر يا هسبريس وشكرا
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45
10 - ÂBØÜ ÃMĮŘ الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:18
عاندوا الشعب فلم يفلحوا.. لذا يبحثون عن أي وسيلة لعقابه لكن الله لهم بالمرصاد !!!
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33
11 - basma الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:18
غادي تكون 100 درهم وغادي يبقاو عليها في الاقتطاعات حتى تولي 20 درهم واو زيادة والا بلاش هههه ما عمرينا فرحنا بزيادة كاملة مكمولة.
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36
12 - Hassan الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:20
شوفو شي حل ديال المعقول. اما دوك القوالب ديال الحكومة والنقابات راه كلشي عاق بهم.
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36
13 - مواطن الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:21
تراجعات تلو تراجعات ... و لن تفرحوا أيها المواطنون بأي شيء من طرف مسؤوليكم. فأموركم في انتظار لعقود قادمة. لنا الله الذي يعلم سريرتهم و ما يخفون ...
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27
14 - hicham الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:21
نتمنى ان توفي الحكومة بوعودها هذه المرة
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-14
15 - تقاعد الريع الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:22
لا نريد زيادة الوش في التعويضات العائلية ولكن نريد فقط إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين.
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44
16 - سعيد اشلحي الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:23
زيدو غير فالمعاشات ديالكم بحال الا كاتصنعو لينا الصوارخ المنافقين والشعب طحن مو!
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37
17 - صحراوي الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:23
مابقى حد يتزوج فهاد البلاد.الأسعار ارتفعت والأجور في حالة ركوض .مابغيتوهاش تكون مداومة 20الف ريال كتساوي 10اشهر طزززز
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28
18 - وتوكل على الحي الذي لايموت الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:23
لاهما غادين يتفاهمو ولا الزيادة غادا تكون والله المستعان
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23
19 - محمد المربع الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:25
حكومة تنكث عهدها للطبقة الشغيلة،،،،فكيف لنا أن ننتظر الخير منها!!!!!!!!
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22
20 - Abdellatif الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:30
un gouvernement qui représente que lui même et n'a rien avoir avec le peuple marocain
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18
21 - Ossama الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:32
حكومة تتلكك في مطالب النقابات بينما تتهرول بهستيريا جنونية للدفاع عن معاشات البرلمانيين. وتقاعدهم ....باله منحكومة محكومة سقط عنها قناع العفة والتقية ...فتبا لنظالكم المزيف
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8
22 - الشلح الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:33
قالو زمان1 "الراجل هو الكلمة" و قالو اخرين 2 "اتصحر مع الدراري تصبح فاطر" للحكومة كامل الاختيار رقم 1 او رقم 2
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10
23 - الصحراوي الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:35
هدا لعب الدراري حكومة توافق على زيادة 100 عن كل طفل وحين ان الوقت فتحت الحوار لمسرحية الحوار من اجل العدول على الزيادة واش هاد الحكومة تعرف ما تفعل وتقرره ام لعب بمشاعر الشغيلة خصوصا ان اغلب الشغيلة لا تمتلها نقابات لان تقريبا اكتر من 70 % قاطعوا النقابات والاحزاب من يفكر في الساخيط ديال الشغيلة والله لاقترح حكومة بالعقدة بحيت ان يكون اعضاءها امريكيين او اوروبيين بالاصح غير مسلمين ربما تستفيد الشغيلة .
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6
24 - slam الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:35
زيدوا نشفوها المتقاعدين مساكين بغاو الزيادة للدراري تتفلو علينا هاهو جا هاهو مشا الله ياخد فيكم الحق انتما والنقابة ديالكم
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5
25 - عبد الرحمان الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:36
ادا كان هدا الخبر صحيح فالحكومة تلعب بمشاعر الناس و تحتقر الشعب
و يجب تسديد هده الزيادة باتر رجعي لانها أعطيت في عهد ابن كران
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7
26 - shark الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:37
هاد الحكومة ما عندها حتى كلمة كل النهار تتخرج بتصريح لأن ما عندهاش ما تقول و ما عندها ما تعمل .انشري
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7
27 - alcapone الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:37
فهاد البلاد باش تكون بخير خاصك تكون في الحكومة او في البرلمان او تكون شي بزناز كبيييير باش تقسم مع الغنادر.. اما المعقول صلينا عليه صلاة الجنازة من شحااااال هادا.
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5
28 - fador الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:38
يجب اقالة الحكومة في اسرع وقت ..لم تجد حل للمقاطعة و لا الحل لعمال لا سامير و لا حل لغلاء المعيشة و لا حل لمضاهرات الريف .. حكومة ضعيفة جدا
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7
29 - مغربية الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:41
طبعا سوف تتراجع او تؤجل الزيادة لانها ستفرغ صنادق الدولة و خصوصا في فصل الصيف حيث ان الوزراء بحاجة ل "شي صريف" بضع مليارات للدهاب في عطلة لجزر المالديف او سان ريمو او هايتي ..." كما ان الحكومة ستنظر اولا في معاشات البرلمانيين و تصرفها لهم بالتعويضات و المستحقات "واش هاد البرلمانيين مساكن يتسناو حتى لسبتمبر ؟"احنا المزاليط الي نضحيو حنا الي نتسناو باش خوتنا الوزراء و البرلمانيين يتمتعو"المندبة كبيرة و الميت فار" اش من زيادة و اش من تعويضات يعوض علينا الله
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8
30 - Ahmed الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:42
مستشفى اقليمي لمدينة الراشيديه طلبوا من مريض شراء ابرة لاجراء عمليه ليس لديهم ابر.السمك الفوسفاط منجم الذهب والفضه بطاطا الفلاحه ... ومستشفى اقليمي ليس فيه ابره ونريد تنضيم المونديال ولازال يقام موازين.حسبي الله ونعم الوكيل.صدق من قال "نعيب زماننا وما لزمان عيب سوانا"
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5
31 - صنطيحة السياسة الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:44
هادي حكومة التيليكوموند والمسرحية باينة ...

الهدف من هاد المسرحية هو اشغال الرأي العام والصحافة بشيء آخر بعيد عن احتجاجات الريف والمقاطعة

ولن يجد المخزن أحسن من

الحكومة مع النقابة

موازين

كوورة

في هاته الأثناء بالضبط تجري اعتقالات في صفوف محتجيجن متضامنين مع الريف والمقاطعة
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8
32 - الخميس الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:44
السيد الرئيس لا تنسى أن تحدف الراتب كله فإننا لا ننتظر شيئا ولن ننتظر شيئا. الذى صبر 7 سنوات يمكن أن يصبر قرونا. أتمنى لكم ولاية ثالثة انشاء الله.
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9
33 - مول الكاميرا الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:45
ما كرهوش يحيدو دوك التعويضات لقدام عاد نطمعو يزيدو فيهم.ولاد الشعب المحرومين كنترددو واش نزيدهم التعويضات أو لا.وهما لي العام كامل و هما ناعسين فالبرلمان كيضاربو على التقاعد.
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6
34 - حمودي الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:46
بغينا الزيادة فالاجور والنقص فالاسعار اما التعويضات العائلية فاحنا اصلا عزفنا عن الزواج بسببكم واللي تزوج تيولد غي ولد واحد اصلا ايوا تراجعو حتى على تنظيم المهراجانات وادماج الافارقة وتنازلو على معاشاتكوم ولا فالحين غير فالشعب مقاطعة مرجان هي الضربة القاضية
مقاطعون
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8
35 - غيور"ت" الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:50
السلام عليكم.
الزيادة في الولادة. من يلد في هذه السنوات الجعاف؟ أنتم تستحمرون الشعب حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.يجب الزيادة في الأجور ولكافة الموظفين بدون استثناء يا حكومة الفاسدين.وهل تلك الزيادة تسمونها زيادة.أنتم جماعة من المعوقين.حكومة فاشلة وتدافعون على رواتبكم وتقاعدكم التي تعد بالملايين وتستحمرون الموظفين بصدقة يتيمة وليس عامة لكل الموظفين ربنا ينتقم منكم يا حمات الفاسدين. تأخدون اقتطاعات من رواتبنا وتزيدونها في رواتبكم وتأخذون من تقاعدنا وتزيدونه في اقاعدكم.حتى أنكم تزيدون في سن التقاعد ليموت الموظف وتبقى مهيته لكم.هل أنتم حمات الشعب ام ناهبي ترواته.حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم لا صحة لا تعليم لا وظيفة للشباب لا شيء يذكر. أنتم جماعة من اللصوص تحكمون هذا البلد. رغم الإعفاءات والتوقيفات لا زلتم أنتم كما كنتم.
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7
36 - mohcine الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:52
حكومة الزيادات و الانتكسات في جميع القطاعات...القضاء. الصحة التعليم أو زيد أو زيد
الحاصول ألله غالب
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6
37 - ممانع الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:52
نتائج الربيع الصهيوني يقول روبين شيلوح مؤسس جهاز الاستخبارات الاسرائلي الموساد
العدو رقم واحد للشعب اليهودي هو المجتمع العربي في كل الاقطار العربية وانه ينبغي اختراق هدا المجتمع العربي من جانب عملاء محترفين عبر faceboock وينبغي على اليهودي ان لا يضرب العربي بل ان يعلم عربي لضرب عربي 
قال بن سبا الصهيوني ابدؤا بالطعن في امرائهم اضهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم لهدا الامر 
عراب الربيع الصهيوني برناد هنري لويس قال 2005 انه من الضروري اعادة تقسيم الاقطار العربية والاسلامية الى وحدات عشائرية وطائفية ولا داعي عند اعادة احتلالهم ان تكون المهمة المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الديموقراطية 
انتبهوا انتبهوا انتبهوا  
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2
38 - مصطفى كاراطيكا الجمعة 29 يونيو 2018 - 22:54
حكومة فاشلة بمعنى الكلمة هدا التردد مكيانش حينما يتعلق الأمر بتقاعد البرلمانيين و التعويضات السمينة!!! دليل آخر بلى الحكومة هي ضد الشعب
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7
39 - مواطن الجمعة 29 يونيو 2018 - 23:03
ان.الحكومة.والنقابة.كالاطفال.
يلعبون.امام.الدار.
اتفقوا.في.كل.اجتماعاتهم.على.كيف.
يحلون.لغز.الزيادة.في.الاجور.والتعويصات.
واخلصوا.في.الاخير.الى.تاجيل.
ليس.لكم.وجه.يوقيكم.الخجل.
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0
40 - لا عليك الجمعة 29 يونيو 2018 - 23:03
زيادة مئة درهم ما شاء الله خير كبير هذا سيكلف ذلك ميزانية الدولة كذا مليون درهم ويرفع من كتلة الأجور وقد يضر بالتوازنآت المالية شيء مألوف في أسطوانة الحكومة المرجو ترك الزيادة في التعويضات العائلية فهي أصلا لن تفي بمتطلبات طفل مغربي يكلف شهريا أزيد من 500درهم بدون احتساب مصاريف التطبيب واللباس و.... بمعنى لا ينبغي له أن يمرض وأن يلبس لعل الأبوين يتمكنان من التكفل به
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0
41 - عمر الجمعة 29 يونيو 2018 - 23:05
آسيدي باراك الله أو فيكم ...شرا الموضف بكري بديك 100 درهم خروف العيد ومصاريف المدرسة والعطلة الصيفية...هههه ..وعلى أي نقابات يتكلمون ...؟؟؟ هل هناك نقابات بالمغرب تخدم الاجراء و الموظفين؟ ؟؟ انها آلية تبرر بها الحكومة مواقفها فقط ... وشيوخ هذه النقابات لايمثلون إلا أنفسهم ...... إذن هناك شي صفقة سرية بين شيوخ النقابات والحكومة كما جرت العادة ... انتظروا أيها الضعفاء فما زال الجديد
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0
42 - متقاعد ستيني الجمعة 29 يونيو 2018 - 23:08
نطالب من جلالة الملك ان يراعي ظروف المتقاعدين الذين يعانون التهميش والفقر والامراض المزمنة بالاضافة الى كونهم يعيلون ابناء وعاءلات ...وتعرضوا للاقصاء في الزيادات الماضية والتهميس في الحوار الحالي بخصوص الزيادة في الاجور ...نتمنى ان يصله خطابنا هذا
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0
43 - ومن تعطل عليه فهو مطيار الجمعة 29 يونيو 2018 - 23:10
غاديين ازيدوا100درهم.اوغاديين ايمرروا بالفني اوكولشي بالفني في هاد لبلاد.قانون تقاعد البرلمانبين8000درهم للشهر ب4اعوام نوم في بر الامان....بيك اوليدي...
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0
44 - شروق الجمعة 29 يونيو 2018 - 23:11
كايتعفرتو باش زعمان يتحسبو من الدول المتقدمة وراه والو ماشي هايداك تدار الدولة بالترقيع ...والله كايخروج منكم شيحاجة والو مشيو صلحو راسكم اللول
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0
45 - سفيان الجمعة 29 يونيو 2018 - 23:15
حكومة التعاسة وقلة الكياسة.
مغضوب عليهم جميعاً.
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0
46 - مدوخ وافتخر الجمعة 29 يونيو 2018 - 23:16
باين هناك تواطؤ بين المحكومة والنفايات نفس الخطة اتبعوها لتمرير افساد صندوق التقاعد الذي نهبوه
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0
47 - Aabdou الجمعة 29 يونيو 2018 - 23:23
معاشات البرلمانين بسرعة الارنب......و الزيادة الهزيلة في الاجور وتعوضات الوضفين والعمال بسرعة السلحفات
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