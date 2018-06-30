عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت :

* أخبار اليوم:

- تفعيلا لقانون صدر سنة 2013 خاص بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، تضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، الذي ترأسه يوم الخميس سعد الدين العثماني مرسوما يسند إلى كل من وزارتي الداخلية والفلاحة تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون الصادر في عهد حكومة بنكيران. ونص المرسوم على تكليف كل من عزيز أخنوش وعبد الوافي لفتيت بتفعيل مقتضيات المرسوم، "كل واحد منهما في ما يخصه". والقانون نص في مادته الثانية على أن الكلاب الخطيرة الممنوع حيازتها هي تلك التي تتميز بشراسة تشكل خطرا على الإنسان.

- بعد التعثر الذي يعرفه تحديث معطيات تطبيق "محطتي"، الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والذي يمكن المواطنين من الاطلاع ومقارنة أسعار الوقود بجميع أنواعه بمختلف محطات التوزيع على المستوى الوطني، أصدرت الحكومة قرارا جديدا يمهل شركات المحروقات 18 شهرا لبدء الإعلان الإلزامي عن أسعار البيع على التطبيق. ويلزم القرار المشترك، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الشركات بتحديث أسعار بيع المحروقات في التطبيق المحمول، مباشرة بعد تغييرها، كما يخول شركات التوزيع إدخال أو تغيير كل المعلومات الوصفية المتعلقة بمحطات التوزيع أو التعبئة الموجودة أو المحدثة، بالإضافة إلى تحديد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار بيع المحروقات.

* المساء:

- موقف حازم اتخذته الرباط تجاه مساعي الاتحاد الاوروبي لتصدير أزمة اللجوء والهجرة السرية نحو بعض بلدان شمال إفريقيا، وعلى رأسها المغرب، عبر تشييد مخيمات على شكل "مراكز للاستقبال"، والتي ستتحول إلى نقط لـ"فرز" المهاجرين واللاجئين الذين سيمنح لهم الضوء الأخضر لدخول فضاء شينغن من عدمه. وأبدى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، موقفا صارما تجاه هذا المشروع عقب مباحثات جمعته بوزير الخارجية الإسباني، جوزيف بوريل. وعبر بوريطة بوضوح عن الموقف المغربي الذي يرفض، ويعارض على الدوام، مثل هذه الأساليب في إدارة قضية الهجرة.

- العثماني يطالب وزراءه بالنزول إلى الميدان بدل إصدار التعليمات من المكاتب. طالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أعضاء الحكومة ومسؤولي الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد العثماني، خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي يوم الخميس، على "العمل الميداني المباشر لجميع أعضاء الحكومة"، داعيا في هذا السياق، أعضاء الحكومة إلى أن "يكونوا عمليين من خلال النزول إلى الميدان والتواصل مع المواطنين ومع جمعيات المجتمع المدني ومع المهنيين ومع النقابات وإعطاء الحوار القطاعي بعدا حقيقيا".

* الأحداث المغربية:

- قررت الحكومة تأجيل الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام بـ100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم، والتي كان مقررا الشروع في تنفيذها ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بممثلي المركزيات النقابية. وقال محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، في تصريح للجريدة، إن الإقدام على هاته الخطوة جاء في إطار حرص الحكومة على تحقيق توافق مع المركزيات النقابية، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بمشروع الاتفاق، وأنها تسعى إلى تنفيذه بمشاركة النقابات. وأضاف أن مشاركة النقابات تعتبر ضرورية.

- خرجت الندوة التي نظمها مجلس المسشتارين بالداخلة يوم الخميس، بتنسيق مع الجهات الجنوبية الثلاث، بمجموعة من التوصيات تلخصت في إعلان تم إصداره عقب انتهاء أشغال الندوة، حيث جاء في مقدمة التوصيات الدعوة إلى الإسراع في إخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، من أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية، ومن أجل تسهيل عمل المجالس الجهوية، ضمن عملية نقل حقيقية للسلط والصلاحيات من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة. كما دعا "إعلان الداخلة" إلى "اعتماد ميثاق لاختصاصات الجهات، يحدد بوضوح ودقة صلاحيات وشروط مزاولتها من طرف الجهات، سواء منها الذاتية أو المشتركة أو المنقولة".

* العلم:

- أكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، أن المغرب وإسبانيا ليسا صديقين وجارين فحسب، بل هما شريكان استراتيجيان تجمعهما علاقات مبنية على الاحترام والحوار والثقة المتبادلة. وأبرز رئيس الدبلوماسية الإسبانية في تصريح للصحافة، في أعقاب إجراء مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، "التطابق الواضح" في وجهات النظر بين الجانبين، مجددا "الالتزام الثابت والراسخ" لحكومته بتعميق الشراكة الثنائية وتنويعها.

- جدد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، التأكيد على ضرورة مواكبة ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية المشروعة لدى المواطنات والمواطنين، وذلك عبر اعتماد سياسات تنموية استباقية وتفاعلية تجفف أسباب الاحتقان والاستياء الجماعي في عمقها الترابي، وتستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك بتمكين الشباب من فرص الشغل والارتقاء الاجتماعي. وتساءل بركة قائلا "ماذا تنتظر الحكومة لإطلاق حوار وطني من أجل إرساء نموذج تنموي وميثاق اجتماعي جديدين ينبنيان على قيم المواطنة الكاملة، وتلازم فعلي للحقوق والواجبات، والإنصاف في إيصال ثمار الثروة الوطنية إلى الأفراد والفئات الاجتماعية و المجالات الترابية في ظل دولة قوية بقوانينها ومؤسساتها ومواطنيها".

* بيان اليوم:

- قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء يوم الخميس بالرباط، إن مسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية من المشاريع الأساسية والمهيكلة ضمن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030. وأبرز السيد العثماني، في كلمة له بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية، أن النهوض بالتعليم يعد من أولويات الحكومة باعتبار أن رفع مستوى التعليم وجودته هو مفتاح النهضة والتنمية ولحل عدد من الإشكالات التي توجد في المجتمع.

- انتخب المغرب رئيسا لشبكة التعاون من أجل التنمية الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط "أنيما"، لمدة ثلاث سنوات، تمتد من 2019 إلى 2021، وذلك خلال المؤتمر السنوي للشبكة الذي انعقد في الفترة ما بين 26 و28 يونيو الجاري بتونس العاصمة. وسيتولى المغرب رئاسة الشبكة، التي تأسست سنة 2006، ممثلا في وكالة تنمية الأقاليم الشرقية في شخص السيد عبد القادر بيطاري مدير قطب التعاون الدولي والإنعاش الاقتصادي بالوكالة، علما أن الشبكة كانت خلال الولاية المنتهية تحت رئاسة تونس.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أجرى الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، يوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع رئيسة مجلس النواب الشيلي، مايا فرنانديز أليندي، تمحورت حول علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها .وصرح السيد بنعبد القادر، عقب هذا اللقاء، أنه تم إبراز جودة العلاقة المتينة بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي، و"ما يتمتع به المغرب من استقرار وتطور للمؤسسات، مما يؤهل البلدين للعب أدوار مهمة جدا في المجال متعدد الأطراف". واعتبر أن المغرب الذي يضم حوالي 5 ملايين من الناطقين باللغة الإسبانية "هو البلد العربي الوحيد المؤهل للعب دور الجسر بين العالم العربي، وحتى إفريقيا، وبين أمريكا اللاتينية".

- جدد عدد من المنتخبين والبرلمانيين بجهة العيون الساقية الحمراء، يوم الخميس بالعيون خلال لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، تشبثهم بالمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وبالمناسبة، قال رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، "كممثلين شرعيين للساكنة المحلية، يجدد منتخبو وبرلمانيو الجهة، بجميع أطيافهم السياسية، التأكيد على تشبثهم بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، ليغلق بشكل نهائي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية". وذكر بالمناسبة بالدعم المطلق والكبير من قبل المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن الدولي بالجدية وذات المصداقية.

* رسالة الأمة :

- توصل قادة الاتحاد الأوروبي، المجتمعين أمس الجمعة ببروكسيل، إلى اتفاق حول قضية تدبير تدفق المهاجرين، يتضمن بالأساس دعم دول الاتحاد وكذا البلدان المصدرة وبلدان العبور، وخاصة المغرب، من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية. وجاء في خلاصات المجلس الأوروبي أنه "بالنظر لتنامي التدفق على المتوسط الغربي، سيدعم الاتحاد الأوروبي، ماليا وبأساليب أخرى، جميع الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء، وخاصة إسبانيا، وكذا البلدان المصدرة وبلدان العبور، وخاصة المغرب، من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية".

- أفاد بنك المغرب بأن الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا في شهر ماي 2018، نتيجة تحسن مجموع فروع الأنشطة، باستثناء صناعة "النسيج والجلد" التي عرفت ركودا. وأظهرت نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية في المجال الصناعي الذي ينجزه بنك المغرب أن الطلبيات سجلت ايضا ارتفاعا في مجموع الفروع، باستثناء "الصناعة الغذائية" التي عرفت انخفاضا، مشيرة إلى أنه بالرغم من هذا التحسن، ظلت دفاتر الطلبيات في مستوى أقل من العادي في جميع فروع الأنشطة، باستثناء "الصناعة الغذائية". وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة استخدام الطاقات 61 في المائة في شهر ماي الماضي.

* آخر ساعة:

- عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ونظيره الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، يوم الخميس بالرباط، اجتماع عمل أكدا خلاله على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون المغربي الاسباني في مجال محاربة الإرهاب. وفي أعقاب الاجتماع، أشاد السيدان لفتيت وغراندي مارلاسكا، بالخصوص، بالتنسيق الوثيق بين المصالح الأمنية والقائم على أساس التبادل الثابت والوثيق للمعلومات وتنظيم عمليات منسقة مشتركة ومتزامنة، مكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، ولاسيما، تلك المرتبطة بتجنيد وإرسال مقاتلين إرهابيين إلى بؤر التوتر.

- في اعتراف مثير يظهر ارتباك الحكومة وفشلها في تنزيل عدد من القرارات، أقر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بفشل حكومته في تنزيل مرسوم يقضي بالإجهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من طرف المؤسسات والإدارات العمومية، والذي كان حكرا على الجماعات الترابية عقب مصادقة مجلس الحكومة سابقا على مشروع مرسوم رقم 410-17-2، والذي دخل حيز التنفيذ لأزيد من سنة أشهر لتحسين الخدمات الإدارية والاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين، لإعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودتها. وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن رئيس الحكومة أقر بوجود قرارات لا تطبق من قبل بعض الإدارات، وفي مقدمتها المرسوم الخاص بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، معبرا عن أسفه من هذا "التهاون" في تنزيل إجراءات لتحسين خدمات عمومية للمغاربة، قبل أن يوجه رسائل مشفرة بتطبيق القانون وعدم التساهل مع "جهات" غير مبالية بتفعيل قرارات اتخذتها الحكومة.

* لوماتان :

- قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء الخميس بالرباط، إن مسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية من المشاريع الأساسية والمهيكلة ضمن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030. وأبرز العثماني، في كلمة له بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية لمسلك الإجازة في التربية بالجامعات المغربية، أن النهوض بالتعليم يعد من أولويات الحكومة باعتبار أن رفع مستوى التعليم وجودته هو مفتاح النهضة والتنمية ولحل عدد من الإشكالات التي توجد في المجتمع.

- زيارة مكثفة للوزير -رئيس والونيا ويلي بورسوس للمغرب. فخلال ثلاثة أيام، انكب مغاربة ووالونيون على تعزيز المبادلات التجاربية الثنائية. وهكذا، تم توقيع اتفاقيات تعاون، منها مذكرة تفاهم بين والونيا وجهة الدار البيضاء-سطات موجهة لتسهيل التقارب بين النظامين الإيكولوجيين للتكنولوجيا والاقتصاد والابتكار، من خلال التحفيز على تحقيق التقائية بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهتين.

* لوبينيون:

- حصيلة برامج السكن الاجتماعي تصل إلى 140 ألف درهم. فقد أفاد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وسياسة المدينة عبد الاحد الفاسي الفهري، بأن البرنامج سجل 68 اتفاقية موقعة و44 ألف و240 وحدة سكنية مرخص لها للبناء و9 آلاف و838 وحدة سكنية في طور الإنجاز و28 ألف و550 وحدة سكنية منجزة، و22 ألف و120 وحدة سكنية حاصلة على شهادة المطابقة، مشيرا إلى أن 90 في المائة من المساكن المنجزة تتمركز داخل خمس جهات وهي فاس-مكناس، وسوس ماسة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، والشرق. وأكد الوزير أن اكراهات برامج السكن الاجتماعي تتمثل في ندرة العقار الممكن تعبئته خاصة في المدن الكبرى وعدم ملاءمة هذا النوع من السكن لفئات اجتماعية أخرى (الأسر المعوزة والطبقة المتوسطة).

- كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن مجموع تمويلات الاتحاد الأوروبي للمغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة ناهز 890 مليون أورو. وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن بوسعيد أبرز، خلال عرض قدمه أمام المجلس بخصوص التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، أن هذه التمويلات تطرح تحديا يتعلق باستثمارها وتعبئتها خاصة وأن العلاقة تقوم على دعم البرامج الهيكلية والمشاريع التنموية ذات الأولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مسار الحكامة الجيدة على مستوي تأمين الالتقائية بين السياسات والبرامج الحكومية ودعم القدرات.

* ليبيراسيون:

- استقبل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، رفقة أعضاء من المكتب السياسي، رئيسة مجلس النواب الشيلي، مايا فرنانديز أليندي، التي تقوم رفقة وفد برلماني من بلدها، بزيارة رسمية للمغرب. وقد تباحث الوفدان حول العلاقات الطيبة التي تربط البلدين. كما تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في كل من المغرب والشيلي، واستعرضا أوجه التعاون والتواصل المستمر لخدمة التفاهم والحوار بين الأحزاب السياسية في البلدين، خاصة بين الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي في الشيلي.

- أفادت دراسة حول موارد ونفقات الجماعات الترابية بالمغرب بأن مستوى حكامة تدبير المالية المحلية لا يزال دون مستوى الانتظارات، وهو ما يعكس بوضوح عمق الفجوة بين الوقائع ومبادئ التسيير. واعتبرت الدراسة، التي تم تقديمها خلال لقاء وطني نظمه الفضاء الجمعوي بالرباط، حول "أداء الجماعات محليا واستراتيجيات منظمات المجتمع المدني حول المساءلة: من أجل جماعة قابلة للمساءلة"، أن استقلالية الجماعات المحلية واستعدادها المسبق لمواجهة الحاجيات الجماعية يعتمد على قدرتها على تعبئة موارد إضافية وبشكل أكثر ذكاء، مؤكدة ضرورة تأهيل الإدارة المالية والجبائية لكافة مستويات الجماعات المحلية. وأبرزت أنه لا يتم بلوغ المساءلة بشكل فعلي إلا إذا كانت ممارسات محاسبة الجماعات المحلية أكثر شفافية وتعكس بشكل حقيقي العلاقة بين المسؤولية والمحاسبة.

* البيان:

- أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، بنواكشوط، خلال جلسة مناقشة لمجلس الأمن والسلم، عقدت على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، أن المغرب يعتمد في تعاطيه مع قضية الهجرة تدبيرا محكما لهذه القضية من خلال مقاربة تستند على الأبعاد الأمنية والإنسانية والتنموية. وأكد السيد عروشي، في هذا الصدد، أنه يتعين على المجلس أن يقرر بشأن العمل المناسب الذي ينبغي القيام به من أجل تجاوز تحديات قضية الهجرة، من خلال إرساء استراتيجية مشتركة بين بلدان المصدر والعبور والاستقبال.

- سلط وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، خلال المجلس الحكومي الأخير، الضوء على التعاون الاقتصادي والمالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأكد الوزير أن التحدي يكمن في الحفاظ على الدعم المالي للاتحاد الأوروبي، خاصة أن هذه التمويلات تمكن من تمويل البرامج الهيكلية والمشاريع التنموية السوسيو اقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية. وفقا للسيد بوسعيد، فإن هذه الشراكة تحتاج إلى مزيد من الحوار بين المملكة المغربية وبين الشركاء الأوروبيين، وتحتاج، على مستوى الحكومة، إلى لجنة وزارية مشتركة لتسريع الأجرأة، والتتبع على مستوى القطاعات الحكومية المعنية.