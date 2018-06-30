عرض لأبرز عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

* ماروك إيبدو:

- وقعت وزارة العدل ومجلس الدولة بجمهورية إيطاليا على بروتوكول اتفاق في المجال القانوني. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل محمد أوجار ورئيس مجلس الدولة بجمهورية إيطاليا ألسندرو بانخو، إلى تقوية علاقات التعاون بين وزارة العدل ومجلس الدولة الإيطالي من جهة ومجمل التعاون القانوني بين المغرب وإيطاليا. واتفق الجانبان بموجب هذه الاتفاقية على إقامة تعاون منتظم في المجال القانوني ينصب على مسائل التنظيم التي تدخل ضمن اختصاصاتهما وينشئ تبادلا منتظما بين المؤسستين.

- أمزازي: النهوض بمنظومة التعليم بالوسط القروي يعتبر من أهم الأولويات التي تشتغل عليها الوزارة في إطار تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن البرنامج الحكومي للولاية الحالية تضمن مقتضيات مرتبطة بإعطاء تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص مع اتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي.

*شالانج:

- "لارام" شريك استراتيجي في إفريقيا بالنسبة للمجموعة الامريكية "بوينغ" التي تزودها بمعداتها. وطلب الناقل الجوي الوطني، تماشيا مع دينامية الانتشار ومضاعفة الوجهات، من الفاعل الصناعي بتزويده بأربع طائرات خاصة بالرحلات الطويلة. وأكد جون توين، مدير مبيعات الطائرات التجارية بفرسنا وهولندا والمغرب لدى شركة "بوينع"، في مقابلة مع الأسبوعية، أن "الهدف هو مساعدة لارام إلى التخفيض من تكلفة صيانة أجهزتها"، مؤكدا أنه في المغرب "توجد يد عاملة مؤهلة" وأن "الحكومة تبدي استعدادا وإرادة للمضي قدما" في هذا الجانب.

- أطلق الفاعل الإيطالي "ماغنيتي ماريلي"، بالمنطقة الحرة "طنجة اوتومتيف سيتي"، أشغال بناء مصنع لإنتاج نوابض السيارات والعربات النفعية، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي. ورصد لهذه الوحدة الصناعية، التي وقعت اتفاقيتها الاستثمارية خلال شهر شتنبر 2017، استثمار إجمالي يصل إلى 405 مليون درهم، مع إحداث 500 فرصة عمل مباشرة.

* فينانس نيوز إيبدو :

- 2018.. سنة حافلة على نحو خاص بالنسبة لقطاع التأمين. فإلى جانب الأوراش التنظيمية وإشكالية ارتفاع قابلية الخسائر في قطاع السيارات، يستعد القطاع لامتصاص وصول موجة جديدة من الوسطاء للسوق. يواجه هؤلاء الوسطاء الجدد عددا من التحديات، خصوصا في الاستقرار بالمدن الكبرى وتحقيق المردود. وفي هذا السياق، يجب على وكالة تأمينات أن تدير على الأقل رقم معاملات ب 4 ملايين درهم سنويا من أجل ضمان استمراريتها.

- النفقات العمومية.. ارتفعت نفقات السلع والخدمات مرة أخرى، عند متم ماي الماضي، بـ7,2 في المائة بسبب تزايد نفقات الموظفين بـ2,1 في المائة وخصوصا نفقات السلع والخدمات الأخرى بـ15,8 في المائة. هذه الأخيرة التي تضم الندوات وتنقل الموظفين السامين، تمثل نفقات تبلغ حوالي 30 مليار درهم خلال الخمس الاشهر الأولى من السنة الحالية.

* لافي إيكو:

- يعيش نشاط القطاع الكهربائي، الذي يضم عددا من الفروع، على وقع أزمة نتيجة تباطؤ عدد من القطاعات على رأسها البناء والأشغال العمومية وندرة المشاريع الكبرى التي من شأنها أن تحفز الطلب. وتراجع مؤشر الإنتاج بـ10 في المائة خلال الثلث الأول من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. وتتشبث أغلبية فروع القطاع بالاسواق الصغرى المحلية وتجد صعوبة في إبرام عقود بإفريقيا جنوب الصحراء. ويعتبر الفاعلون بالقطاع أنه من الممكن الرفع من معدل اندماج القطاع بين 40 و60 في المائة. وفي انتظار انتعاش للقطاع، تصارع 90 في المائة من المقاولات بالقطاع من أجل البقاء.

- انتقل متوسط النفقات السنوي للأسرة الواحدة على المستوى الوطني من 57 ألفا و925 درهما سنة 2007 إلى 76 ألفا و317 درهما في 2014، أي بمتوسط زيادة سنوي يقدر بـ4,2 في المائة. وينفق حوالي ثلثا الأسر أقل من هذا المعدل. ففي الوسط القروي، 82,3 في المائة من الأسر تنفق اقل من المعدل الوطني على مستوى السنة. وسجل الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة سنة 2017، مقابل 5,1 سنة 2016، نتيجة تباطؤ نفقات استهلاك الأسر.

* لوروبورتير:

- عقد على هامش منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية المنظم بمراكش ما بين 21 و23 يونيو الجاري، الجمع العام التأسيسي لشبكة المدارس الوطنية للإدارة بإفريقيا (مينا-أفريك)، والتي انتخب المغرب رئيسا لها في شخص السيد رشيد ملياني، المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة. كما تم خلال هذا الجمع العام التأسيسي انتخاب الكاميرون، والسينغال، وبوروندي، ومدغشقر، نوابا للرئيس. وتندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل العمق الإفريقي للمغرب خيارا استراتيجيا من أجل تعزيز التعاون جنوب- جنوب، وكذا أفقا واعدا لتشجيع الكفاءات الإفريقية، وتهييئ نخبة إدارية قادرة على مجابهة تحديات التنمية الشاملة والمستدامة.

- أكد محمد بنعبد القادر ، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في حديث للأسبوعية على هامش منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية، الذي انعقد مؤخرا بمراكش، أن الأمر لا يتعلق اليوم بإصلاح النموذج الحالي للحكامة، وإنما بالانتقال إلى نموذج جديد، كما نص على ذلك الدستور. وقال إن المغرب وضع، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قضية إصلاح الإدارة في صلب أولويات البلاد.

* لانوفيل تريبون:

- قرر مجلس بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,5 في المائة دون تغيير، بعدما اعتبر مستواه الحالي لا يزال "ملائما". وتوقع البنك أن تصل نسبة التضخم إلى 2,4 في المائة في سنة 2018، قبل أن تتراجع إلى 1,4 في المائة سنة 2019 فيما يرتقب أن يظل مكونه الأساسي، الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار، في مستوى معتدل يناهز 1,1 في المائة خلال سنة 2018 و 1,6 في المائة في 2019.

- نشرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية مذكرتها للظرفية الشهرية، المتعلقة بشهر يونيو 2018، التي أشارت إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تؤكد تحقيق دينامية جيدة للنشاط الاقتصادي. وبهذا، سيتجاوز إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017 /2018 ما مجموعه 100 مليون قنطار، أي بزيادة بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق.

* تيل كيل :

- تقنيات التلقيح بالمساعدة. كشفت دراسة استقصائية أنجزتها الجمعية المغربية لطب الخصوبة سنة 2015، أن 40 بالمائة من الأزواج المصابين بالعقم يصلون إلى مرحلة الطلاق. ومن بين 850 ألفا من هؤلاء الأزواج، أي 11.8 بالمائة من السكان المصابين بالعقم، فإن الكثيرين غير قادرين على استعمال تقنية الإنجاب بالمساعدة وينتظرون عدة سنوات لجمع الأموال اللازمة أو اللجوء إلى قروض بنكية. وهذه التقنية الممارسة في المغرب منذ 30 سنة خارج أي إطار قانوني، لا يتم تعويض الأموال المرصودة لها، كما أن الإجراءات الطبية غير محمية قانونا.

- وفقا لأحدث الإحصائيات الوزارية حول التعليم العالي الخاص برسم 2016-2017، فإن شعبتي التجارة والتدبير هما الأكثر شعبية، حيث وصل عدد الطلبة إلى 21 ألفا و651 طالبا خلال السنة الجامعية 2010-2011، وهو الرقم الذي سجل ارتفاعا حيث انتقل إلى 22 ألفا و651 طالبا خلال سنة 2016-2017. وجاءت العلوم والتقنيات في المرتبة الثانية، بتسجيل 13 ألفا 112 طالبا سنة 2010، في وقت بلغ هذا الرقم 14 ألفا و482 طالبا سنة 2016-2017.