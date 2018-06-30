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كُتّاب وآراء
الصحافي المغربي محمد بن الصديق في ذمة الله
نعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تعزية صادرة عنها، الصحافي محمد بن الصديق، الذي وافته المنية أمس الجمعة.
وأشارت النقابة في تعزيتها إلى أن الراحل "كان صحافيا بوكالة المغرب العربي للأنباء، وكذلك في صحيفة البيان، وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية سابقا، وانتخب مؤخرا عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية".
وتقدمت النقابة بتعازيها في فقدان الراحل محمد بن الصديق لأسرته الكبيرة والصغيرة، ولكل الصحافيين، وأصدقائه أجمعين.
وكان بن الصديق، المزداد سنة 1957، قد التحق بوكالة المغربي للأنباء عام 1997، حيث شغل مسؤوليات داخل أقسام التحرير المركزي والجهوي، كما اشتغل رئيسا لمكتب الوكالة بالعاصمة الروسية موسكو لعدة سنوات.
وفضلا عن نشاطه المهني، فقد شغل الراحل مواقع عدة، أبرزها مكلفا بالاتصال في عدد من القطاعات الوزارية.