نقابة الصحافة تندد بقساوة الحكم ضد المهداوي

هسبريس من الرباط

وصفت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (ا. م. ش) الحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، المُدان بثلاث سنوات حبسا نافذا، بـ"القاسي جدا".

وأوضحت النقابتان في بلاغ مشترك صادر عنهما أن الحكم استند إلى مكالمات هاتفية تلقاها المهداوي من شخص مجهول، "وهو أمر يحدث يوميا مع كل الصحافيين، ولا يعني بتاتا أنهم يتقاسمون مضمونها أو يعطونها أية مصداقية، ما داموا لم يتحروا في شأنها، وهذا هو دور الصحافيين، وليس التبليغ عن عشرات المكالمات التي يتلقونها، تتضمن شكايات أو معطيات، قد تكون صحيحة أو ادعاءات خيالية أو خرافية".

وأضاف البلاغ ذاته أن النقابتين تنتظران مراجعة هذا الحكم، عند الاستئناف، للإفراج عن المهداوي، الذي تم عزل قضيته عن قضية معتقلي الحسيمة، مُعتبرة المعطى الأخير "مؤشرا إيجابيا ينبغي مواصلته من طرف القضاء، لطي صفحة هذا الملف بشكل نهائي".

كما أكدت الهيئتان أنهما ستواصلان متابعة هذه القضية، والعمل بكل الوسائل المشروعة على التعبير عن تضامنهما مع الزميل المهداوي، والسعي إلى إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته.