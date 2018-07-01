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الرئيسية | السلطة الرابعة | نقابة الصحافة تندد بقساوة الحكم ضد المهداوي

نقابة الصحافة تندد بقساوة الحكم ضد المهداوي

نقابة الصحافة تندد بقساوة الحكم ضد المهداوي
هسبريس من الرباط
الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:11

وصفت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (ا. م. ش) الحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، المُدان بثلاث سنوات حبسا نافذا، بـ"القاسي جدا".

وأوضحت النقابتان في بلاغ مشترك صادر عنهما أن الحكم استند إلى مكالمات هاتفية تلقاها المهداوي من شخص مجهول، "وهو أمر يحدث يوميا مع كل الصحافيين، ولا يعني بتاتا أنهم يتقاسمون مضمونها أو يعطونها أية مصداقية، ما داموا لم يتحروا في شأنها، وهذا هو دور الصحافيين، وليس التبليغ عن عشرات المكالمات التي يتلقونها، تتضمن شكايات أو معطيات، قد تكون صحيحة أو ادعاءات خيالية أو خرافية".

وأضاف البلاغ ذاته أن النقابتين تنتظران مراجعة هذا الحكم، عند الاستئناف، للإفراج عن المهداوي، الذي تم عزل قضيته عن قضية معتقلي الحسيمة، مُعتبرة المعطى الأخير "مؤشرا إيجابيا ينبغي مواصلته من طرف القضاء، لطي صفحة هذا الملف بشكل نهائي".

كما أكدت الهيئتان أنهما ستواصلان متابعة هذه القضية، والعمل بكل الوسائل المشروعة على التعبير عن تضامنهما مع الزميل المهداوي، والسعي إلى إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ع الخالق طابية الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:33
هل عدم تدخل في حرية القضاء يجعلها محصنة من مرقبنها ام انها في بعض الاحيان تكون هي العصي التي يعاقب بها أي حلم بلحرية وابسط حقوقهم من صحة وتعليم وشغل يجب أن يكون القضاء هو طوق النجاه الدي يتشبة به المواطن حتي يشعر بكرمته
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2 - هشام الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:46
من الذي سجل وتنصت على مكالمة المهداوي
ولمادا لم تقم السلطات المعنية بمتابعة المتصل بغض النظر عن جنسيته و الدولة التي ينتمي اليها

ولماذا الدولة المغربية لا تتابع ألاف الأشخاص في الفيسبوك واليوتوب
يقومون بتهديد المغرب ولمادا لا تتابع كل من سمع عن هدا التهديد ولم يبلغ السلطات المعنية

أنا اقترح انشاء وتشييد معتقلات سياسية كبيرة جدا
لان المغرب حسب المعطيات الحالية سيحتاجها في اقرب وقت
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3 - الهمامي الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:57
للذين يناقشون الاحكام القضائية هذا دستور المملكة الذي صوت عليه الشعب المغربي بأكثر من 70 % اذا تبت ان قاضيا أخل بما جاء في الدستور فعلى من لديه الدليل أن يشكوه للمجلس الأعلى للقضاء
الفصـل107 +
   السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

   +  الفصـل108  +

   لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

 الفصـل 109
   يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.

   يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

   يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.

   يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.

   +  الفصـل 110  +

      لايلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون.ولاتصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
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