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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: المغرب يترصد مبيدات فلاحية مسرطنة على الحدود

رصيف الصحافة: المغرب يترصد مبيدات فلاحية مسرطنة على الحدود

رصيف الصحافة: المغرب يترصد مبيدات فلاحية مسرطنة على الحدود
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:30

افتتاح رصيف صحافة بداية الأسبوع من شن الجمارك حربا على مبيدات فلاحية تتسبب في أمراض خطيرة، حيث كتبت "المساء"، نسبة إلى مصدر مطلع، أن مذكرة جديدة وزعت على فرق الجمارك بالمراكز الحدودية والموانئ تحذر من استيراد مبيدات فلاحية حددت أنواعها. وأضافت الجريدة أن المنتجات المذكورة تنتجت عنها أمراض، بينها السرطان وألزهايمر وباركنسون وخلل إفراز الهرمونات، زيادة على التشوهات الخلقية والعقم، مشيرة إلى أنه تم الحسم في ذلك بناء على نتائج تحليلات مخبرية استمرت شهورا عديدة.

قرار المنع، تضيف "المساء"، جاء بعد حظر المنتوجات ذاتها في عدة دول، مشيرة إلى أن هذه المبيدات كانت تدخل أسواق المملكة دون انكشاف لوبيات مصانع كبرى تحرص على التسويق غير الأخلاقي. وتضيف الجريدة أن التعليمات الجديدة تشدد على ضرورة مراقبة كشوفات الاستيراد ومطابقتها مع السلعة المستقدمة، بالتركيز على ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط.

وجاء في خبر آخر بالجريدة ذاتها أن الجيش الإسباني يحلق بمقاتلات "أورفايتر" في سماء المغرب، بناء على التعاون العسكري بين المملكتين. ويتعلق الأمر بمركبات اشترتها مدريد لتقوية عسكرها ومجاراة سباق التسلح بالمنطقة. وأشارت اليومية ذاتها إلى أن المقاتلات عينها نفذت طلعات عديدة، بينها طلعة من قاعدة "سيفيا" قبل دخول المجال الجوي المغربي؛ في اتجاه مكناس وسيدي سليمان، مرفوقة بقطع "ميراج إف 1" للقوات المسلحة الملكية، كما ينتظر اختبار هذه الطائرات رفقة "F16" لسلاح الجو الخاص بالرباط.

وتكتب "أخبار اليوم" أن المغاربة أزاحوا الفنزويليين عن عرش الأجانب الأكثر هجرة إلى إسبانيا سنة 2017، بحثا عن حياة أفضل، وفق تقرير رسمي للمعهد الوطني للإحصاء في مدريد. وتنقل الجريدة أن الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017 شهدت رحيل 108 آلاف مغربي إلى المملكة الإيبيرية.

كما تطرقت "أخبار اليوم" إلى تعبير حزب العدالة والتنمية عن غضبه من تسريب "تقرير سري" للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، حول التسيير الإداري والمالي لمقاطعة اليوسفية بالرباط، بعدما عبرت الكتابة الإقليمية لـ"البيجيدي" بالعاصمة عن التنديد بذلك، ونبهت إلى كون "التقرير لم يأخذ الطابع النهائي بعد".

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أنه تم العثور بجماعة القصيبة، بإقليم سيدي سليمان، على جثة طفلة في الرابعة من عمرها، تعاني إعاقة في السمع والنطق، مشيرة إلى أن الطفلة تعرضت للاغتصاب والقتل قبل التخلص من جثتها بالغابة، بطريقة موغلة في الوحشية. وزادت "الأحداث المغربية" أن الدرك الملكي تمكن من التعرف على هوية الظنين يوم وقوع الجريمة البشعة.

أما "العلم" فتطرقت إلى ضمّ الجريدة الرسمية تعديلات جديدة لطريقة تنقيط امتحان الحصول على رخص السياقة، بناء على قرار من كتابة الدولة لدى وزارة التجهيز المكلفة بالنقل يدخل التنفيذ شهر شتنبر المقبل، ليكون معدل النجاح 32/40 مرتبطا بالرخصة "B"، بزيادة نقطتين عن الحد الأدنى السابق.

وبالمنبر عينه ورد أن سعر اللتر الواحد من الغازوال قد يصل إلى 15 درهما للتر الواحد في محطات بيع المحروقات بالمغرب، بعد اتجاه سعر النفط نحو الارتفاع في الأسواق العالمية في الأيام القادمة، بطريقة غير مسبوقة خلال السنتين المنصرمتين.

ونختم من "الاتحاد الاشتراكي" وإعلانها عن تنظيم "وزارة الجالية"، بشراكة مع شبكة جمعيات في فرنسا، يومي 4 و5 يوليوز 2018، الورشة الموضوعاتية الأولى للخبراء المغاربة المقيمين بهذه البلاد الأوروبية، تحت شعار: "الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.. الفرص المتاحة للمغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Zig.italy الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:55
ولم يترصد ناهبي المال العام ابدا وابدية . . .
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2 - البشير الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:08
ومدا عن التحقيق في النفايات الايطالية المسرطنة التي جلبتها الحيطي ومدا عن سرطان اهدار المال العام في مهرجان موازين وسرطان جلب المهاجرين للمغرب؟؟؟؟
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32
3 - مدوخ الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:15
الغازوال غادي يولي ب 15درهم ! اغرب خبر لهذا اليوم.. لكن واخا حنا مداويخ الحساب ساهل... ملي كان البترول ب 35 دولار المازوط وصل 10دراهم.. يعني ملي يوصل 70 دولار يبيعوهلينا ب 20درهم...
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9
4 - حلايبي الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:16
سعر اللتر الواحد من الغازوال قد يصل إلى 15 درهما للتر الواحد في محطات بيع المحروقات بالمغرب، ارا برع
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5 - Akram الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:16
خطوة جميلة جدا ...لكن لابد من نظام تعاوني قوي...وتتم مراقبة الخضر والفواكه كل مرة على غفلة ....بحال الدول المتقدمة ...ماشي آلبي زرع يدخل للسوق...السيبة صافي
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6 - لطيفة الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:20
مبيدات فلاحيةةتسبب السرطان والزهايمر ومجموعة من الامراض الخطيرة. حسبنا الله ونعم الوكيل في من يستورد هذه السموم ومن يسمح بدخولها. والله ان حسابكم لعسير يوم الحساب
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7 - صنطيحة السياسة الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:25
المشكل في المغرب لا يوجد من يحمي المواطن المغربي كمستهلك ...

والحكومة تنشر فقط ما يظهر أنها تشتغل وتخفي كل ما يورطها ... واش ما كيعرفوش أن أسمدة الفوسفاط مسرطنة ؟؟؟

دابا منين يتزاد ليصانص 15 درهم غادي نشوفو حكومة أخنوش آشنو غادي تدير ...
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8 - محمد.ن الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:36
كولشي ولا مسرطن فهاد الزمان. .حتى الهواء ملوث ومسرطن...أما المنتوجات الغذائية حدث ولا حرج...السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نستطيع أن نعرف المنتوجات الفلاحية العضوية والغير عضوية.؟وهل ليس من حقنا أن نعرف.؟
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9 - ليلى الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:47
يجب على الفلاح اثناء مداواته لمحاصيله الزراعية بهذه المبيدات السرطانية ان يضع قفازين وخرقة من الثوب على انفه لتفادي لمس وشم هذا المبيد لانه رخيص وفعال وحتى المبيدات العادية فيها خطر كبير على صحة المستعمل اذا لم يطبق بالحرف الواحد تعليمات الاستخدام المكتوبة على العلبة بالاضافة الى ان اثمنتها مرتفعة .
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10 - نورالدين العيسي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 00:03
108000مهاجر ...خلال ثلات سنوات بحجم مدينة متوسطة الحجم بساكنة تتحدث اكثر من لغتين وفي الغالب شباب متعلم ورياضيين وفنانة واطر يالها من رؤية مدينة نمودجية .
السؤال الذي يحرق المستقبل اليس في مغربنا الحبيب ارضية لتوطيين هته الجحافل المتمكنة من الطموح للافضل على الاقل . ياويلي على المستقبل و حرق الورقة الرابحة للمغرب .
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11 - Simo de temara الاثنين 02 يوليوز 2018 - 00:05
15درهم مزيانة باش نوضو نشريو لحمير إلى ماغلاوش حتى هوما
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