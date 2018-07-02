عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين..

* أخبار اليوم:

- أفادت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بأن استعمال الأكياس الممنوعة ما زال مستمرا في الأسواق والتجارة المتجولة وغير المهيكلة التي تتزود من الشبكات السرية وشبكات التهريب. وأضافت الوزارة أنه تم، خلال عمليات المراقبة التي بلغت 682.467 عملية، حجز 89,9 طنا من الأكياس، وذلك على مستوى النقاط الحدودية و757 طنا بوحدات وورش سرية، مع تسجيل 3.826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أحيلت على وكلاء جلالة الملك، وصدر في شأنها 757 حكما وغرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم.

- مجلس الحسابات يفحص أوراق المستشفى الجامعي لفاس. حل فريق من قضاة المجلس الأعلى للحسابات منتصف الأسبوع الفائت، لإخضاعه للافتحاص المالي والإداري، حيث تعيش مختلف أقسام المستشفى، الطبية والإدارية والتقنية، حالة غير عادية بعد أن أجبر مسؤولوها على إلغاء عطلهم السنوية والتي تتزامن مع الحلول المفاجئ لقضاة جطو. وذكر مصدر قريب من الموضوع أن برمجة المستشفى الجامعي بفاس ضمن المؤسسات العمومية وشبه العمومية التي ستخضع للافتحاص طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات، جاءت بناء على تقارير صادمة عن هذه المؤسسة الاستشفائية، التي ظلت منذ إحداثها سنة 2003 بعيدة عن أعين لجن التفتيش القطاعية ومديرية المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة.

* المساء:

- الجمارك تشن حربا على مبيدات فلاحية تتسبب في أمراض خطيرة. أفاد مصدر مطلع بأن مذكرة جديدة وزعت على فرق الجمارك بالمراكز الحدودية والموانئ تحذر من استيراد مبيدات فلاحية حددت أنواعها، بعد أن تبين أنها تتسبب في أمراض خطيرة منها السرطان والزهايمر وباركنسون وخلل إفراز الهرمونات، والتشوهات الخلقية والعقم، نتيجة تحليلات مخبرية استمرت لأشهر. وجاء قرار المنع بعد أن تبين أن المبيدات الفلاحية التي تم منعها في عدة دول، كانت تدخل إلى المغرب بطريقة عادية، دون أن ينكشف أن وراءها لوبيات مصانع كبرى تحرص على التسويق غير الأخلاقي. وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة مراقبة كشوفات الاستيراد ومطابقتها مع السلعة المستقدمة، بالتركيز على ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط.

- أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نشرتها الإحصائية، أن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 331,1 مليار درهم عند نهاية الفصل الأول من 2018، مقابل 332,5 مليار درهم في الفصل السابق عليه. وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 47,5 بالمئة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب (29,6 بالمئة)، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب (29,6 بالمئة).

* الأحداث المغربية:

- أفادت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن اجتماع ممثلي وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الذي عقد مؤخرا بالرباط، شمل عددا من المحاور من بينها النظام الأساسي. وقد تم خلال هذا الاجتماع، عرض حصيلة وخلاصات اللجان الموضوعاتية للنظام الأساسي، كما جرى تسليم مسودة الجزء الأول من المشروع للنقابات في انتظار الاجتماع المقبل للجنة النظام الأساسي يوم الجمعة 6 يوليوز بمركز الملتقيات والتكوينات. كما تم الاتفاق على أن تعود اللجنة للاجتماع وتستأنف أشغالها لمناقشة باقي القضايا العالقة والملفات المطلبية التي حددت في 12 نقطة، يوم 11 يوليوز المقبل.

- قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني، إن مداخيل التعاضدية انتقلت من 18 مليارا و200 مليون سنة 2008، إلى 41 مليارا و400 مليون حاليا. وأضاف في كلمة خلال أشغال الجمع العام العادي ال70 للتعاضدية المنظم بمراكش حول موضوع "التعاضد قيمة مضافة لمشروع النموذج التنموي الجديد ودعامة لتحصين الوحدة الترابية للمملكة"، أن "مالية التعاضدية حققت سنة 2017 فائضا يفوق 10 مليارات، دون احتساب المستحقات المالية التي في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار الثالث المؤدي والتي فاقت عشرة مليار".

* العلم:

- أكد تقرير أعدته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول أنشطتها خلال سنة 2017 أن الانفتاح وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في كافة مناحي عملها كانا من أبرز محاور العمل لتطوير وإصلاح الإدارة وإقرار أساليب جديدة في التدبير والتسيير. واستعرضت المندوبية في التقرير "الأشواط الكبيرة" التي قطعتها في هذا السياق، سواء من حيث تفعيل المقاربة التشاركية أو تكريس مبادئ الشفافية أو ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا الانفتاح الفعلي على العالم الخارجي.

- تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، خلال اليومين الماضيين، من حجز كمية مهمة من الأجهزة الإلكترونية والحلي الفضية المهربة. وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر فرقة المراقبة التابعة للجمارك أوقفت، مساء الجمعة، سيارة مرقمة بإسبانيا كانت في طريقها لدخول التراب الوطني وعلى متنها 209 هاتفا نقالا و50 حاسوبا لوحيا باهظ الثمن. وفي عملية ثانية، قامت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة بإيقاف مغربي مقيم بإيطاليا حاول إدخال 27 كيلوغراما من الحلي الفضية دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

* بيان اليوم:

- أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة في إطار جولة إقليمية، أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يشكل "خيارا" للوصول إلى تسوية قضية الصحراء. وقال المسؤول الأمريكي، في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن "سياستنا في هذا الموضوع لم تتغير. إننا نعتبر أن المشروع المغربي للحكم الذاتي للصحراء يشكل أحد الخيارات الممكنة لتسوية الوضعية".

- قال عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن مجموعة العمران حققت نتائج إيجابية سنة 2017، بفضل مواصلة الإصلاحات الإدارية وتحديث التسيير. وأشاد السيد الفاسي الفهري، رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، بالنتائج الإيجابية المحصلة على مستوى أداء المجموعة برسم سنة 2017، والإصلاحات التي تم إجراؤها ضمن "رؤية 2020"، والتي تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة في أفق 2020 وآفاق تطورها.

* الاتحاد الاشتراكي:

- شدد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، خلال استقباله لمايا فرنانديز أليندي، رئيسة مجلس النواب بالشيلي، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد مهم، على أهمية تطوير التبادل التجاري مع هذا البلد الأمريكي اللاتيني. أشاد المالكي، خلال هذا اللقاء، بالمنحى التصاعدي للعلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا على أهمية تطوير التبادل التجاري بين البلدين في ظل وجود إمكانات وفرص كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما بالنظر للموقع الجيو-ستراتيجي المتميز للشيلي على مستوى منطقة المحيط الهادي وللمغرب على المستوى الإفريقي والأورومتوسطي.

- تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع الجمعيات المغربية بفرنسا، الورشة الموضوعاتية الأولى للخبراء المغاربة المقيمين بفرنسا، تحت شعار "الابتكار والتكنولوجيا الحديثة .. الفرص المتاحة للمغرب"، وذلك يومي رابع وخامس يوليوز 2018 بالرباط. ويأتي اختيار هذا الموضوع نظرا لكون التقنيات الحديثة أصبحت اليوم محورا استراتيجيا لأي بنية مهما كان حجمها أو طبيعتها.

* رسالة الأمة :

- أكد مستشار صاحب الجلالة والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، أندري أزولاي، أن "المقاولات والمقاولين المواطنين" بإمكانهم ويتعين عليهم، أن يكونوا فاعلين لتهيئة مستقبل آخر من أجل الأجيال الصاعدة. وقال أزولاي، في كلمة خلال الندوة الدولية حول موضوع "الحالات العامة للمقاولات والمقاول المواطن" المنظمة بالصويرة، إنه "في وقت يتسم بكل أشكال المفارقات، فمن ناحية وعود غير مسبوقة في تحول اقتصادي وتكنولوجي، ومن ناحية أخرى، تراجع أخلاقي يقلص المكتسبات الأخلاقية والكونية التي كنا نعتقد أنه لا رجعة فيها، فإن المقاولات والمقاولين المواطنين لا يمكنهم قط أن يكونوا مقاولين كما كانوا من قبل".

- حافظ المغرب على موقعه كأكثر الأسواق العقارية شفافية في منطقة شمال إفريقيا، حيث حل في المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي في تقرير "مؤشر الشفافية العقارية العالمي لسنة 2018" الذي تصدره سنويا المجموعة الأمريكية "جونز لانغ لاسال"، المتخصصة في الخدمات المهنية وإدارة الاستثمارات في القطاع العقاري. وصنف التقرير، الذي شمل 100 دولة عبر العالم، المغرب في المركز الخامس عربيا والمرتبة 63 عالميا انطلاقا من 186 مؤشرا فرعيا تم تجميعها في ستة مجالات أساسية تتعلق بالأداء الاستثماري للسوق العقاري وأساسيات السوق وحكامة الأدوات المدرجة والإطار التنظيمي والقانوني والصفقات والاستدامة البيئية.

* لوماتان :

- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي انطلقت يوم الأحد في نواكشوط. وأكد جلالة الملك أن محاربة الفساد ينبغي أن توضع في صميم الأولويات، طالما أنه يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحد من طموح الشباب.

- يسعى صندوق الضمان المركزي إلى تنويع أدوات تمويل المقاولات الناشئة عبر صندوق "إينوف إنفست". ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام لتحديد الجهات المهتمة بالتمويل المشترك لهذه المقاولات. وسيفضي هذا المسلسل، إلى إحداث شباك مخصص للتمويل بداية 2019 على أبعد تقدير.

* أوجوردوي لوماروك:

- أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يوم السبت، أنه تم بعد مضي سنتين على اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية التخلص نهائيا من استعمال هذه الأكياس على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة وتجارة القرب المهيك لة التي أصبحت تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة. وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن الطلب على المنتجات البديلة تزايد بشكل ملموس، وواكب عرض المقاولات هذه الوتيرة، موضحة أن إنتاج الأكياس غير المنسوجة انتقل من 1,8 إلى 3,2 مليار كيس بلاستيكي، في حين انتقل إنتاج الأكياس المنسوجة من مليار إلى 1,2 مليار كيس، خلال السنة الثانية لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ.

- علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن كمية مخدر الكوكايين، التي تم تفريغها بالمستشفى الجامعي ابن رشد من معدة مواطن برازيلي بلغت 950 غراما كانت ملفوفة داخل 90 كبسولة. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت في 24 من الشهر الجاري مواطنا من دولة البرازيل، يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك بعد الاشتباه في تهريبه لكبسولات من مخدر الكوكايين داخل معدته، خلال الرحلة الجوية القادمة من مطار ساو باولو في اتجاه باريس، مرورا بمطار محمد الخامس الدولي. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل إخضاعه لتدخل طبي لتفريغ كميات الكوكايين المهربة، قبل أن يتم إيداعه تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

* ليكونوميست :

- موزعون جدد يستعدون للولوج إلى سوق توزيع المحروقات. منحت وزارة الطاقة 9 تراخيص استغلال من حيث المبدأ. ونفت الوزارة الوصية إعلانها عن أي طلب إبداء اهتمام. وفي المقابل، أكدت الوزارة أنها استجابت لبعض الطلبات العفوية التي تقدم بها فاعلون يتوفرون على القدرات التقنية والمالية المطلوبة. ووفقا لدفتر التحملات، يتعين على كل شركة أن تثبت قدرتها على التخزين بما لا يقل عن 2000 متر مكعب وشبكة مكونة من 30 محطة خدمات، يتم بناؤها قبل الحصول على الموافقة النهائية.

- قانون المالية يعدل النظام الضريبي المتعلق بالتعاونيات والجمعيات السكنية. والهدف يتمثل في مكافحة كافة التجاوزات التي حولت هذا الإطار التحفيزي إلى آلية للمضاربة العقارية والمنافسة غير الشريفة والتهرب الضريبي. ومن بين المستجدات التي أدرجها المشرع، ضرورة تقديم التعاونيات والجمعيات السكنية التي أنشئت قبل 31 دجنبر 2017 إعلان وجود لدى إدارة الضرائب. والمسطرة تنص على تقديم اللائحة الكاملة للأعضاء، وتفاصيل عن المشاريع العقارية التي لم تحصل بعد على تصريح الإقامة.

* لوبينيون :

-تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، لإطلاق نظام تكوين أساسي جديد لفائدة الاساتذة. ويتعلق الأمر بمبادرة ستمكن من تكوين الأساتذة من أجل الرفع من أداء المنظومة التربوية. - علم لدى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن مجلسها الإداري وافق على قرض بقيمة 100 مليون أورو لفائدة البنك الشعبي المركزي المغربي. وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، في بيان، أن هذا القرض سيمكن البنك الشعبي المركزي من تعزيز أنشطته التمويلية للمقاولات في قطاعات الفلاحة والتعليم والصحة والبنيات التحتية بغرب إفريقيا، وخاصة بكوت ديفوار وغينيا ومالي والسنغال.

* ليبيراسيون :

- قام وفد من بلدية مدينة مراكش برئاسة محمد العربي بلقايد عمدة المدينة خلال الفترة ما بين 28 و 30 يونيو بزيارة عمل لمدينة إشبيلية استهدفت تعميق علاقات التعاون بين المدينتين وبحث آليات جديدة للشراكة. وعقد ممثلو بلدية مراكش وكذا جماعة المشور القصبة سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع ممثلي مدينة إشبيلية عاصمة جهة الأندلس ركزت على مناقشة وتدارس الآليات الضرورية لتكثيف التعاون والشراكة بين المدينتين لتشمل مختلف القطاعات.

- كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن مجموع تمويلات الاتحاد الأوروبي للمغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة ناهز 890 مليون أورو. وأبرز بوسعيد، خلال عرض قدمه أمام المجلس الحكومي بخصوص التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، أن هذه التمويلات تطرح تحديا يتعلق باستثمارها وتعبئتها خاصة وأن العلاقة تقوم على دعم البرامج الهيكلية والمشاريع التنموية ذات الأولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مسار الحكامة الجيدة على مستوي تأمين الالتقائية بين السياسات والبرامج الحكومية ودعم القدرات، وأيضا تعزيز تموقع المملكة كنموذج على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

* البيان :

- نفى بنك المغرب أن يكون مصدرا لرسالة بعثت إلى عدد من الهواتف المحمولة تدعو "من اشتغلوا من 1990 إلى 2018 إلى سحب مبلغ 15537 درهم من بنك المغرب". وذكر بلاغ للبنك أنه علم بالرسالة المذكورة التي تدعو من توصلوا بها إلى الدخول إلى عنوان إلكتروني من أجل التحقق من وجود أسمائهم في "لوائح المستحقين لهذه المبالغ". ونفى البنك كل علاقة له بمحتوى الرسالة وبمرسليها، مؤكدا أنه يتجرد من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى الرسالة من جهة وبالعواقب المحتملة للدخول إلى العنوان الإلكتروني المشار إليه من جهة أخرى.

- أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على ضرورة العمل على تكريس نفس من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون النموذج المغربي المتميز. وشددت أحزاب الأغلبية، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية، يوم الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة، وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، على "الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه، والعمل على تكريس نفس من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز"، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع".