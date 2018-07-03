عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء..

* أخبار اليوم:

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يراهن على تواصل "قريب" مع مغاربة الخارج. كشف رضى بن عمر، مدير التواصل والتطوير بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن حوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون مغربي من أصل خمس ملايين مقيمين بالخارج، لهم الحق في الاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية والصحية ومعاشات التقاعد، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب وبين 14 دولة حول العالم؛ مبرزا أن 80 بالمئة من العمال المغاربة المؤمنين يقيمون بالمغرب.

- أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أنه تم بعد مضي سنتين على اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية التخلص نهائيا من استعمال هذه الأكياس على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة وتجارة القرب المهيك لة التي أصبحت تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة. وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن الطلب على المنتجات البديلة تزايد بشكل ملموس، وواكب عرض المقاولات هذه الوتيرة، موضحة أن إنتاج الأكياس غير المنسوجة انتقل من 1,8 إلى 3,2 مليار كيس بلاستيكي، في حين انتقل إنتاج الأكياس المنسوجة من مليار إلى 1,2 مليار كيس، خلال السنة الثانية لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ.

* المساء:

- سارع الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة إلى إصدار قرار مشترك مع وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يلزم أصحاب محطات بيع المحروقات بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره مع احتساب الرسوم. هذا الإعلان يتم بواسطة لوحة بادية للعيان يمكن قراءتها من جهة الطريق العام الذي يمكن الزبناء من الولوج الى محطة التوزيع. وقد منح القرار مهلة 18 شهرا كمدة أقصى لأصحاب شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا الإجراء، وذلك حتى يتمكن هؤلاء من القيام بالاستثمارات اللازمة لذلك.

- أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية ظلت تقريبا شبه ثابتة خلال شهر ماي الماضي حيث استقرت في 2,5 في المئة بعد أن بلغت 2,6 في المئة خلال الشهر السابق. وأوضح بنك المغرب، في الإحصائيات النقدية لشهر ماي 2018، أن هذا الاستقرار في نمو القروض البنكية يعكس على الخصوص ارتفاع قروض التجهيز بـ 13,7 في المئة في شهر ماي بعد أن سجلت 12,7 في المئة في أبريل، مضيفا أن قروض الاستهلاك ارتفعت بنسبة 5,6 في المئة مقابل 5,4 في المئة خلال نفس الفترة.





* الأحداث المغربية:





- كشف أحد أعضاء المكتب السياسي لحزب مشارك في التحالف الحكومي لـ"الأحداث المغربية"، أن الندوة المشتركة لقادة الأغلبية حول تصور مشترك لنموذج تنموي بديل لم تر النور بعد، ويبدو أنها أصبحت في خبر كان. وأضاف ذات المصدر أن الأغلبية الحكومية لا تملك تصورا موحدا لنموذج تنموي بديل، وهو ما جعل اللجينة المشتركة، التي أنشئت في اجتماع زعماء التحالف الحكومي في شهر رمضان، والتي عهد إليها بتجميع مقترحات الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية، لم تعقد سوى اجتماع يتيم، قبل أن تقبر بصفة كلية.

- دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عموم المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى خوض إضراب وطني عن العمل يومي الاربعاء والخميس 18 و19 يوليوز 2018، مع تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مجلس النواب يوم الاربعاء 18 يوليوز 2018. وحسب الاتحاد، يأتي هذا الإضراب "بعد وصول الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود وعدم إفرازه لأية نتائج تذكر بسبب العرض الحكومي الهزيل والمستهتر بقضايا الشغيلة"، وسعيا في تمكين "المتصرفات والمتصرفين من حقهم في نظام أساسي عادل وأجور منصفة".

* آخر ساعة:

- تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، نهاية الأسبوع الماضي، من حجز أزيد من 200 هاتف محمول، وعشرات الكيلوغرامات من الحلي الفضية، حاول مغربيان أحدهما مقيم بإسبانيا والآخر بإيطاليا تهريبها عبر المعبر المذكور وإدخالها إلى المغرب. وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر فرقة المراقبة التابعة للجمارك أوقفت، مساء يوم السبت، سيارة مرقمة بإسبانيا كانت في طريقها لدخول التراب الوطني وعلى متنها 209 هاتفا نقالا و50 حاسوبا لوحيا باهظ الثمن. وأضاف المصدر نفسه أن هذه الكمية من الأجهزة الالكترونية، التي تقدر قيمتها ب 650 ألف درهم، كانت مخفية في مخابئ معدة على مستوى لوحة القيادة وواقيي الصدمات الأمامي والخلفي، مبرزا أنه تم تقديم سائق السيارة، المغربي، إلى الشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث.

- الاستقلال يهاجم حكومة العثماني، ويندد بقرارات بنكيران حول التقاعد والمقاصة. وجه الذراع النقابي لحزب الاستقلال، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مدفعيته الثقيلة تجاه حكومة العثماني، حيث اتهمها بسوء التدبير وحملها مسؤولية أزمة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منه المواطن بسبب تقهقر القدرة الشرائية وإفلاس صناديق التقاعد وتواصل الاحتجاجات. وهاجم الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نعم ميارة، خلال أشغال الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، الأغلبية الحكومية؛ مشددا على أن "من تسبب في أزمة صناديق التقاعد هو الذي يجب أن يدفع الثمن وليس الطبقة الشغيلة".



* العلم:

-سجلت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في نواكشوط تقدما جوهريا للمغرب بشأن القضية الوطنية، وكرس التقرير الذي س لم اليوم الأحد إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أسبقية المسلسل الأممي في تدبير قضية الصحراء المغربية. ويكرس التقرير أسبقية مسلسل الأمم المتحدة في تدبير قضية الصحراء. وهكذا، تنص الفقرة 20 س على "ضرورة أن يدرج الاتحاد الإفريقي مسعاه في إطار دعم معزز لجهود الأمم المتحدة، من أجل زيادة فرص نجاحها. وبعبارة أخرى، فإن الأمر لا يتعلق بالنسبة للاتحاد الإفريقي بتطوير مسلسل مواز لمسلسل الأمم المتحدة".

- سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بلغ 1,7 في المئة عوض 0,8 في المئة سنة من قبل. وأوضحت المندوبية أن هذه الوضعية تعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2018، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5 في المئة.

* بيان اليوم:

- عبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، هورست كوهلر، أول أمس الأحد، "عن ارتياحه للزيارة التي قام بها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة"؛ مبرزا أن هذه الزيارة سمحت له "بتعميق فهمه للقضية". وقال كوهلر، في تصريح للصحافة بمطار الحسن الأول بالعيون، في أعقاب زيارته للأقاليم الجنوبية للمملكة، "أنا راض عن هذه الزيارة التي التقيت خلالها بالعديد من الناس، وزرت أماكن مختلفة بالمنطقة"؛ مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مختلف الاجتماعات التي عقدها كانت مثمرة. وأشاد كوهلر بالتقدم والتنمية التي تحققت بالمنطقة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن التسوية النهائية لهذا الملف ستؤدي إلى مزيد من الاستثمار، وخلق مناصب لفائدة الشباب بالمنطقة.

- أكد المغرب، بنواكشوط، أنه لن يدخر جهدا، باعتباره عضوا فعالا في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، في مساندة المساعي الرامية لتثبيت السلم في جنوب السودان. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، عقد بالعاصمة الموريتانية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، عشية القمة العادية الـ31 للاتحاد الافريقي (1 و2 يوليوز)، وخصص لمناقشة الوضع الراهن في دولة جنوب السودان. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في كلمة خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس جمهورية سيراليون، جوليس مادا بيو، وحضره، بالخصوص، العديد من رؤساء الدول والحكومات، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد، إن "المملكة المغربية كعضو فعال في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، لن تذخر جهدا في سبيل مساندة جميع المساعي الرامية لتثبيت السلم، بما يحقق مصلحة شعب جنوب السودان وتطلعاته نحو الاستقرار".

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني، أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يمكن أن يساهم في النموذج التنموي الذي يتوخى المغرب تبنيه. وأضاف في كلمة له خلال يوم دراسي نظم حول موضوع "إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة؟"، أن مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي الذي يسعى المغرب إلى تحقيقه يتطلب بلورة رؤية مندمجة تعتمد على نموذج تنموي جديد، يتوخى تثمين الثروة اللامادية للحد من الفوارق الاجتماعية والاستجابة لحاجيات المغاربة في العيش الكريم.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نسبة النمو الاقتصادي، مدعمة بالأنشطة غير الفلاحية، بلغت 3,2 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2018، مقارنة مع 3,5 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وأشارت المذكرة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بنسبة 4,9 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,7 في المئة عوض 0,8 في المئة سنة من قبل.

* رسالة الأمة:

- أطلقت شركة الطيران العمانية، صباح الأحد، أول رحلة جوية لها نحو مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء انطلاقا من مطار مسقط العاصمة. ودشن هذه الرحلة وزير السياحة بسلطنة عمان السيد أحمد بن ناصر المحرزي، بحلوله بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء على رأس وفد هام ضم عددا من المسؤولين الحكوميين وموظفي الطيران العماني إلى جانب طاقم إعلامي. ويأتي فتح الخط الجوي الجديد بعد تدشين أحدث خدمة للطائرة العمانية في اتجاه مدينة اسطنبول التركية في الأول من شهر يونيو الماضي وقبل انطلاق فصل الشتاء إلى موسكو المخطط لها في أكتوبر 2018. وسيتم تشغيل الخدمة إلى الدار البيضاء بواسطة طائرات من نوع بوينغ دريملاينر (787-800).

- أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن عدد المشاريع التي تم انجازها او التي هي في طور الانجاز على مستوى المبادرات الخاصة الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد إلى غاية شهر مارس 2017، بلغ ما مجموعه 32 مشروعا بغلاف مالي قدره 6 ملايير و184 مليون درهم. وأبرز الاتحاد في كلمة تلاها بالنيابة عنه رئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين العربي العرايشي خلال ندوة موضوعاتية حول " التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية"، التي نظمها المجلس بمدينة الداخلة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن هذه المشاريع ستمكن من إحداث 13 ألف و 109 منصب شغل، أي بنسبة 126 في المائة على مستوى التشغيل، و 103 في المائة على مستوى الاستثمار، بالإضافة الى 11 مشروعا استثماريا في طور الدراسة من طرف السلطات الإدارية المختصة باستثمار يقدر ب 315 مليون درهم يمكن من جانبه من إحداث 886 منصب شغل.





* لوماتان:



- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين، على تدشين الطريق المداري الحضري رقم 2 الرباط -سلا، المشروع المهيكل الذي يأتي استجابة لإشكاليات الحركية والتنقل بين المدينتين التوأم. وستساهم هذه الطريق المدارية الحضرية، التي كلف إنجازها استثمارات تناهز 520 مليون درهم (دون احتساب كلفة الوعاء العقاري)، في تخفيف الازدحام بمدينتي الرباط وسلا، وتحسين سلامة الطرق ومستعمليها، إلى جانب أثرها الإيجابي على البيئة، لاسيما عبر خفض معدل تلوث الهواء والتخفيف من حدة الضوضاء.

- استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، محمد نبيل بنعبد الله، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية. كما استقبل جلالة الملك، عبد الحكيم بنشماش، وذلك بمناسبة انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الأصالة والمعاصرة.

* البيان :

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الاثنين بالداخلة، أن المشروع المغربي للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء يندرج في إطار جهود المغرب المتواصلة لبناء مجتمع ديمقراطي وحديث يرتكز على دولة القانون، والحريات الفردية والجماعية وكذا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأبرز بوريطة، في مداخلة تلاها نيابة عنه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بمناسبة افتتاح الندوة الأكاديمية الدولية "نماذج الحكم الذاتي الترابي: النقاط المشتركة والاختلافات"، التي تنعقد يومي 2 و3 يوليوز بالداخلة، أن هذه المبادرة المغربية تم وضعها في إطار الشرعية الدولية "من أجل ضمان كافة الحقوق الجماعية والفردية كما أقرتها الصكوك الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، والموارد الطبيعية، ومبدأ تقرير المصير".



- وقعت مجموعة بريد المغرب، مؤخرا في بكين، ثلاث اتفاقيات تعاون مع مجموعة بريد الصين "شاينا بوست غروب"، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري الإلكتروني وتسهيل تحويل الأموال بين المغرب والصين. وأشار بريد المغرب، في بلاغ صحفي، إلى أن هذه الإتفاقيات، الموقعة من طرف كل من المدير العام لبريد المغرب السيد أمين بنجلون، ورئيس مجموعة بريد الصين لي كوه هوا، تندرج في إطار عزم مجموعة بريد المغرب على مواصلة شراكاتها الدولية، وتعزيز علاقاتها التعاون التي تجمعها مع مؤسسة البريد الصيني.

* أوجوردوي لوماروك:

- أفادت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بأنه تم مؤخرا ضبط مستودع بدوار أولاد بن اعمر بالجماعة الترابية أولاد زيان يستغل في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن لجنة المراقبة عاينت مزاولة تصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة في المستودع دون الامتثال للقانون، حيث ضبطت مخزونا من المواد الأولية يقدر بحوالي 4225 كلغ، ومخزونا من الأكياس البلاستيكية المحظورة الصنع مكتملة الصنع يقدر بحوالي 1500 كلغ، وكميات من الأكياس نصف المصنعة تقدر بحوالي 1200 كلغ، بالإضافة إلى 11 آلة تستعمل في صنع الأكياس الممنوعة. وأضاف البلاغ أنه تم حجز كل المواد والآلات المذكورة، وفتح بحث قضائي في الموضوع.

- تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الورشة الموضوعاتية الأولى للخبراء المغاربة المقيمين بفرنسا، تحت شعار "الابتكار والتكنولوجيا الحديثة .. الفرص المتاحة للمغرب"، وذلك يومي رابع وخامس يوليوز 2018 بالرباط. وتهدف هذه الورشة، التي تمثل جزء من سلسلة من 12 ورشة عمل موضوعاتية، إلى تعبئة الكفاءات والخبراء المغاربة بفرنسا في مجال الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، وخلق روابط بين هذه الكفاءات ونظيراتها في المغرب.

* ليبيراسيون :

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت، من حيث الحجم، ارتفاعا بلغ 4,1 في المئة عوض 0,7 بالمئة خلال نفس الفصل من سنة 2017. وتعزى هذه النتيجة بحسب المصدر ذاته إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,6 في المئة عوض 1,8 في المئة، والماء والكهرباء بنسبة 7,8 في المئة عوض انخفاض قدره 0,5 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,2 في المئة عوض 0,9 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫4 في المئة عوض 0,2 في المئة.

- قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني، إن ما يفوق 50 في المئة من اشتراكات المنخرطين يتم استثمارها اليوم في تطوير وتحسين وتقريب وتنويع الخدمات المقدمة لهم. وأشار عبد المومني، في كلمة خلال أشغال الجمع العام العادي الـ70 للتعاضدية، إلى أن المبلغ الموجه من هذه الاشتراكات لفائدة المنخرطين كان لا يتعدى 7 مليار و800 مليون سنة 2008، قبل أن يصل سنة 2017 إلى ما يفوق 15 مليار و600 مليون. وارتباطا بحصة الأجور، أبرز أنها "كانت تشكل في سنة 2008 نسبة 30 في المائة من مجموع الاشتراكات، بينما لا تتعدى اليوم 25 في المئة".

* ليكونوميست :

- الإعفاء لمدة خمس سنوات من الضريبة على الشركات بالنسبة للاستثمارات الصناعية لم يرق للجميع. فقد اعتبرت بعض الوحدات الصناعية أن هذا الإعفاء لا ينسجم مع سياسة النهوض بالقطاع الصناعي. وفي هذا الإطار، طالبت فيدرالية مواد البناء، التي التقت مؤخرا مع مسؤولي وزارة الصناعة، بإرساء نظام دائم ومعمم على جميع المقاولات الصناعية. ويتعلق الأمر بتقليص معدل الضريبة على الشركات إلى 5 في المئة وخصم للضريبة بالنسبة للشركات المدرجة بالبورصة.

- الإصلاحات المعلوماتية لنظام المعاشات المدنية لم تعالج كافة المشاكل المرتبطة بسداد متأخرات الدولة والتقاعد النسبي. وأشار لطفي بوجندار، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، لدى تقديمه أهم مؤشرات الصندوق برسم سنة 2017، إلى أن النفقات سجلت زيادة بوتيرة أعلى بلغت 3,7 مليار درهم لتستقر في حدود 33,7 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى التكاليف الناجمة عن تصفية ملفات معاشات المتقاعدين الجدد (48 ألف و236) إضافة إلى مراجعة أزيد من 69 ألف و338 معاشا.

* لوبينيون :

- سجلت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في نواكشوط تقدما جوهريا للمغرب بشأن القضية الوطنية، وكرس التقرير الذي س لم يوم الأحد إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أسبقية المسلسل الأممي في تدبير قضية الصحراء المغربية. لقد سجلت قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط تقدما جوهريا للمغرب بشأن قضية الوطنية. فقد قدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد موسى فقي محمات، يوم الأحد، إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المجتمعين في جلسة مغلقة في نواكشوط، التقرير الذي تم تكليفه بإنجازه طبقا للقرار 653 الذي اعتمدته دورة يوليوز 2017.

- أكد تقرير أعدته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول أنشطتها خلال سنة 2017 أن الانفتاح وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في كافة مناحي عملها كانا من أبرز محاور العمل لتطوير وإصلاح الإدارة وإقرار أساليب جديدة في التدبير والتسيير. واستعرضت المندوبية في التقرير "الأشواط الكبيرة" التي قطعتها في هذا السياق، سواء من حيث تفعيل المقاربة التشاركية أو تكريس مبادئ الشفافية أو ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا الانفتاح الفعلي على العالم الخارجي.