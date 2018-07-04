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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: مقاتلات "إف 16" المغربية تستنفر المخابرات الجزائرية

رصيف الصحافة: مقاتلات "إف 16" المغربية تستنفر المخابرات الجزائرية

رصيف الصحافة: مقاتلات "إف 16" المغربية تستنفر المخابرات الجزائرية
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:10

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من "المساء"، التي ذكرت أن مقاتلات "إف 16" المغربية تستنفر المخابرات الحربية الجزائرية؛ فقد تساءل موقع "مينا دفاع"، التابع للمخابرات الحربية الجزائرية، عن مدى قيام المغرب بتعديل مقاتلات من نوع "إف16" لجعلها تحمل صواريخ أمريكية متطورة مضادة للسفن والبوارج الحربية، في ضوء متابعته لسباق التسلح بين الجزائر والمغرب وفي حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط.

وحسب ما أشار إليه سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، فقد اقتنى المغرب ستة نماذج من صواريخ هجومية أمريكية متطورة مضادة للسفن والبوارج الحربية، خلال العام الماضي، من نوع "هاربون"RGM و 84 ـ UGM و AGM.

ووفق المنبر ذاته فإن تلاعبات في "أذونات" عرض الأدوية تشعل حربا بين المختبرات، بحيث باشرت مجموعة من مختبرات صناعة الأدوية ضغوطا قوية من أجل إعادة النظر في شروط الحصول على إذن عرض الأدوية المعروف بـAMM، في ظل اختلالات شهدتها مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، حيث يظل الغموض يكتنف ملفات عدد من المختبرات التي تمكنت من الحصول على الأذون في فترة وجيزة.

ومع "المساء" أيضا، التي أفادت بأن ملف الشواهد الطبية المزورة يسقط متهمين جددا، ويتعلق الأمر بطبيب يشتغل بمصلحة المستعجلات بمستشفى مولاي يوسف الذي يمثل يوم 20 يوليوز الجاري أمام القضاء في حالة سراح، بعد أن تابعته النيابة العامة بتهمة إصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة عن العجز البدني قصد المحاباة وصنع عن علم إقرار يتضمن بيانات غير صحية رفقة طبيبة أصدرت لمصلحتها الشهادة الطبية واستعملتها عن علم في أحد الملفات الجنحية المعروضة على القضاء.

ونقرأ في العدد ذاته أن قيمة صادرات المغرب إلى إسرائيل تقفز إلى 25 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا على مدى السنوات الخمس الماضية؛ فيما حرص 30 ألف إسرائيلي على زيارة المملكة العام الماضي، حيث سُجّل ارتفاع في عدد السياح الإسرائيليين، بالرغم من التحذيرات الصادرة عن الكيان العبري.

من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن التنظيم الإرهابي "داعش" يركز على الباعة المتجولين، إذ تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقة التراب الوطني، من إيقاف أربعة أشهر يشتبه في موالاتهم تنظيم الدولة الإسلامية.

ووفق مصادر الجريدة فإن الموقوفين يشتغلون باعة جائلين للمأكولات الجاهزة أو الملابس، مبرزة أن رجال الخيام ركزوا خلال هذه السنة على إيقاف كل مشتبه بهم، بينهم الباعة الجائلون؛ لأن الأجهزة الأمنية المغربية تعتقد أنه يسهل استقطابهم وتجنيدهم.

وورد في الورقية ذاتها أن أنس الدكالي، وزير الصحة، حوصر خلال حلوله بمدينة زاكورة في إطار زيارة تفقدية للمستشفيات والمراكز الصحية بالأقاليم الثلاثة زاكورة وتنغير وورزازات، إذ استقبله السكان عند وصول إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة بالاحتجاجات، واصفين الوضع الصحي بمنطقتهم بـ"المريض". بالمقابل، وعد وزير الصحة الساكنة الغاضبة بتجويد العرض الصحي لمستشفيات المنطقة.

"الأحداث المغربية" كتبت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، بتنسيق من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف ثمانية أشخاص، ينشطون ضن شبكة إجرامية متخصصة في الدخول غير المشروع إلى القواعد المعلوماتية للمعطيات الشخصية، واستعمالها في الابتزاز وتحصيل مبالغ مالية من الضحايا.

المنبر الورقي ذاته أفاد بأن استئنافية مراكش قضت بإدانة دركي بمركز جماعة مجاط بإقليم شيشاوة خمسة أشهر حبسا نافيا، من أجل الارتشاء وإفشاء السر المهني وحيازة واستهلاك المخدرات؛ فيما جرت تبرئة زميله الذي توبع في الملف ذاته بتهمة التخابر مع تاجر مخدرات.

أما "الاتحاد الاشتراكي" فنشرت أن مندوبية أنفا للصحة بالدار البيضاء تزيد من معاناة مرضى السل بالمدينة القديمة، بعدما قررت المندوبية المذكورة العمل على برمجة إصلاح مركز تشخيص مرض السل "بين الويدان" الذي ستغلق أبوابه في وجه المرضى، إذ سيصبح لزاما على المرضى من ساكنة أحياء المدينة القديمة التوجه إلى غاية المركز الصحي "بدر" بغاندي من أجل التوصل بالدواء وفقا للمواعيد المحددة لهم، أو الخضوع لفحص طبي وغيره.

وإلى "العلم" التي أوردت أن الشبكة المغربية لدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة حذرت من سموم الأدوية المغشوشة والمزيفة، التي تباع خارج الصيدليات أمام أعين السلطات المختصة. ووفق الخبر ذاته، فإن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أشارت إلى أن هذه الأدوية تباع في الدكاكين والطرقات والأرصفة.

وجاء في المنبر نفسه أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء أكد على أهمية تحقيق تقدم على مسار التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه للنزاع، وأن مثل هذا الحل سيزيد من تنمية منطقة المغرب العربي بأسرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - هشام الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:26
لقد نجحو في جعلنا اعداء بامتياز
في الامس القريب طالب المغرب باستقلال الغرب والجزائر اليوم نحن نتسابق في التسلح

لقد نجحو في سلخ هويتنا ولم نعد نعرف من نحن

نحن مسلمين الشعب الجزائري والمغربي اخوة في الله
لدينا ثقافة وتاريخ مشترك

تخيلو معي لو تصالح المغرب والجزلئر وفتحت الحدود
واستثمر البلدين اموال الاسلحة في التعليم والصحة

كيف كنا سنكون
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192
2 - منير السدراوي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:29
تعيا متفهم أومتفهم والو في هاد لبلاد السعيدة كيتسابقو على السلاح باش يدمرو به البشرية أصلا البشرية مدمرة بالفقر أو المرض أوزيد وزيد .....الخوت علامة الساعة هادي
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83
3 - مغربي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:31
هذه الأخبار ماهي إليّ حروب نفسية وحقد ونفور على الجيران المغرب والجزائر من حيث الشعب فهم إخوان أما الحكام فهم ضحايا سايكس بيكو
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86
4 - مواطن الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:34
أتمنى اليوم الدي يتحد فيه المغرب و الجزائر و جميع الدول المسلمة ...
لكن للاسف ... نحن فقط من دول العالم التالث ... ودول العالم الاول من لها القرار
تحية_ لخوتنا_الجزائريين
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80
5 - Mahzala الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:36
اعتقد ان طريقة استنفار الجزاءر اوغيرها بالتنمية ومحاربة ناهبي المال العام
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55
6 - هشام ك الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:42
والله عيب الأمم تتكثل و نحن ندخل في صراعات لا دخل للشعوب فيها ،اتقوا الله فينا يا حكام !
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43
7 - AZIZ الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:44
المغاربة يعارضون أي حرب ضد أهلنا في الجزائر, وإنتهى الكلام. إذا كانت بيننا مشاكل فنحن نريد حلها بالحوار.

الجزائرون والمغاربة شعب واحد, رغم أنف حكام البلدين.
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67
8 - المسيح الدجال الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:46
كما يتم تعديل الطائرات الحربية يجب ان لا ننسى تعديل المستشفيات و المدارس هي الأخرى
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44
9 - الحقيقة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:48
إلى من يهمهم الامر
لن و لن يزج بنا في حرب مع اخواننا الجزائريين
قصصكم أصبحت مستهلكة
الشعب الجزائري يعاني نفس ما يعانيه الشعب المغربي من فساد و ريع اقتصادي
نحن مصرون على المقاطعة حتى تحقيق المطالب
أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين
مقال استفزازي
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46
10 - KIM الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:50
تلك الطائرات لم تقلق الحوثيين فما بالكم بالجيش الجزائري ؟
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22
11 - aissa الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:50
يا للعجب للمسلمين ، لمذا لا تنظرون للسنوات القليلة الماضية في الثمانينيات عندما كانت أمريكا و روسيا تسلح العراق و إيران ليقتتلوا ما بينهم ، و نفس هذه البلدان القوية تسلح داعش و النظام السوري و الثوار ليقتتلوا بينهم ، و فرنسا سلحت ليبيا و دمرتها في الأخير ، و سلحت السعودية و أخذت أموالها لتهديها سلاحا للصهاينة لقتل الفلسطينيين ووو.... ألم تأخدوا العبر و الدروس من تاريخكم الفاشل و البائس ؟
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31
12 - Sale الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:50
الدول المتقدمة تتسابق على التعليم الصحة القانون
ونحن العرب نتسابق على التسليح
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24
13 - IBN JAZAIER الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:52
لا تقلقو الجيش لجزائري لا تقلقه f16 او غيرها فهو عدا لها الدواء الذي يناسبها والذي يقضي على تلك السرب في ثواني معدودة المهم الذي صنف جيش الجزائر من اقوى جيوش العالم فليس بصدفة اما حكايتكم عن مخابرات الجزائرية فهل هي اعطتكم هذه المعلومة ام هي غبية وتسرب معلومات لهذه الجريدة مينا دفاع الله يهدي الجميع لبغتو حتى وتشترون اسلحة العالم فجيشنا لا يقلق ويقارن جيشه لجيش كجيش اثيوبيا او الصمال
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-41
14 - محمد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:52
الجزائر والمغرب بلد واحد شعب واحد ،الشعوب ضد الانقسام ،ضد التفرقة ،نحن كشعب نريد ونسعى ونتمنى الوحدة واللحمة بيننا ،نحبكم في الله
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30
15 - إبن خلدون الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:53
الجزائر لها أحدث طائرات من نوع صوخاي 34 وميغ 35 ..وتي 50 يحصل عليها في 2019
ولها جيش في المرتبة 23 علميا ...والمغرب في المرتبة 53 علميا
ميزنية الجيش الجزائري14مليار دولار في سنة 2017
ميزنية الجيش المغربي 3.2 مليار دولار في سنة 2017
عن مذا تتكلم ياهذا
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-34
16 - zizo الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:54
رغم الخداع و الاخبار المزيفة يستمر الغضب الشعبي
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17
17 - 3arafa الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:57
قبل يومين قرأت ان الجزائر والمغرب وتونس يريدون الترشح لتنظيم كأس العالم ..والآن يتسابقون للتسلح .كمغربي حرمت على نفسي ان اسب اي جزائري ..هم إخواننا و كفا من تدويخينا
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44
18 - مصطفى الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:57
نحن مسلمون ولا يمكن لنا أن ان نحمل السلاح في وجه بعضنا لأن هذا محرم شرعا فلماذا هدا السباق في التسلح إلا يمكننا التعاون على البر والتقوى بدل دالك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أخاف مؤمنا كان حقا على الله أن لا يؤمنه من فزع يوم القيامة وفي حديث اخر ومن أشهر حديدتا في وجه أخيه تلعبه الملائكة ولو كان من أمه وأبيه
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7
19 - اسمر الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:00
عجيب امرنا والله دولتان مسلمتان يعاني فيهما المواطن بالجوع والتهميش تتصارعات من اجل التسلح. ان كان النظام المغربي والجزائري يريدان الصراع هناك مجالات عديدة للصراع مثل الصراع من الاقوى اقتصاديا ومن الاحسن في مستوى العيش لان الواقع يقول ان النظامين لايهمها مصلحة الوطن بل يستغلون هذا الصراع من اجل إلهاء الشعبين كي يسهل عليهم نهبه. انا شخصيا زرت الجزائر من اجل السياحة اقسم بالله لم اجد اي فرق ببنا وبينهم شعب مضياف وطيب الواقع يشبهنا في كل شيئ حثى في التهميش
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6
20 - امحمدDz الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:07
شكرا لكم يا المغاربة واضح وبديهي هاذ الكلام المزيان و الزوبن يا الشرفة الأحرار أنكم تعكسون الوعي والنضج السياسي ...لقد أثرت في جملتين في تعليقين أحسست بفرحة عارمة في بواطني ...أثرت فيا أهلنا في الجزائر وجملة إخواننا في الجزائر ...ما أجمل و أروع الشعور العائلي بين اليلدان الأشقاء .
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17
21 - االمزابي HD الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:09
باختصار جينرالات المغرب هم أصدقاء لجينرالات الجزائر صداقة قوية جدا
والشعب المغربي صديق للشعب الجزائري صدقاة وقرابة ودم واحد قوي جدا

اما الاخبار التي نسمعها عن الجزائر وعادوتها للمغرب فهذا ثميثيل وطريقة يعرفها الشعبين وهي فرق تسود
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10
22 - لا لعسكرة العالم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:11
أريد تعليما جيدا وصحة متوازنة وشغل قار وبناء لابنائي وابناء المواطنين المغاربة عامة وقانون فوق الجميع يحميني من الأشرار .
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1
23 - شمالي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:13
مواضيع تثير الكراهية بين الشعبين الشقيقين فقط كلما اقتربنا للتصالح وطي صفحة الماضي الدنيء كلما ابعدونا وايقضوا الفتن التافهة،اليوم الشعوب المغاربية فاقت من سباتها وأصبحت تعرف العدو الحقيقي هو الفقر والبطالة والفساد والجهل
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12
24 - مول الفول الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:14
مينا ديفانس هو موقع يهتم بشؤون الدفاع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسم مينا هو اسم يطلق على هذه المنطقة ولا علاقة له بالجزائر هذا للتوضيح اما الطائرات المغربية فهي لم تحقق نجاحا يذكر في اليمن ولا اظن انها تقلق الجزائر التي لها منظومة دفاع جوي هي الاكثر تطورا في افريقيا ولها طائرات اعتراض وهجوم وسطرة جوية اقوى من الطائرات المغربية
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5
25 - akrim الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:26
انا جد متفائل لما اصبح عليه الوضع من وعي هذا ما يظهر في التعليقات ، فكلا طرفين يريد ان يسوق لشعبه بان طرف الا خر هو العدو ، فنحن شعب واحد همنا و مصائبنا واحدة ، سوى من المخزن المغربي او الجنرالات الجزائرية، فكلا شعبين يطمحان للحرية واسقاط الانظمة الفاسدة،
ايضا اريد ان اشير الى نقطة مهمة، لا تنساقو وراء التعليقات التي تزرع الفتنة خير دليل التعليق رقم 13 فهو مغربي مخزني
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6
26 - elly dz الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:31
merci a tt les commemtataires yaura aucune guerre entre l algerie et le maroc on est voisin freres et ns tomberons jamais dans le piege qu ils achetenet tt les armes du monde notre ennemi commun c la pauvrete la misere et on va jamais s entretuer .
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2
27 - فوفو الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:33
لن اقتل مسلما ولم ادخل حربا مع إخواني الجزاءرين الفقراء متل المغرب الا بغا الغرب او الحكومات دياولنا الحرب اختارو شي بلاصا اويدبزو فيها . اياكم فيها الأحرار ان تحقدو على إخوانكم الجزاءريين
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5
28 - نjojo الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:36
أخبار للإستهلا ك الإعلامي f16 المغربية تقليدية من الخردة الامريكية أسقطت في اليمن بكل سهولة
الجزائر قوية التسليح على المغرب ميزانية الدفاع اضعاف أضعاف ماينفقه المغرب لا مجال للمقارنة لماذا لا نفتح حدودنا فنحن إخوة عيب على هؤلاء الحكام
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2
29 - حضور الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:37
لقد جعل العدو منا أعداء لبعضنا بسبب تخلفنا وفرقتنا وانحطاطنا فإلى متى نصحو من سباتنا لنصبح قوة تحترم !
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2
30 - المحتار الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:43
المشكل ليس في نوع السلاح اللذي تتوفر عليه الجزائر أو المغرب. الريع المالي في الجزائر و وفر لها المصيبة الكبرى من السلاح من ذون الإهتمام بالموضوع البشري للجنود الجزائريين، مما يجعل تدبير السلاح مشكلة ليس بالهين تدبيره. أما المغرب، فوفر منظومة سلاحية تستند للتفكير العسكري الجزائري، و تنويع أسلحته بالنظر لما تتوفر عليه الجزائر من سلاح، مع الإهتمام بالعنصر البشري عبر التكوين، مما يسهل القوة العسكرية، في ظل مشكل العسكر الجزائري في تدبير سلاحه و ما ينتج عنه من ارتباك في تدبير الترسانة العسكرية المعدنية.
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-2
31 - نورالدين العيسي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:44
من اسس امن البلد و النفس و الثروة جزاه الله خيرا
الفاتحة ترحما على شهداء مستنبت الاحرار
كنت صغيرا في اعينهم و لزلنا كذالك بتوضعنا و المساعدة على احلال السلم والامن في اربع قرات ولله الحمد .
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1
32 - صوت حي بين جرادي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:44
ما اشار اليه المنبر الورقي لصحيفة الاحداث: حول رجل الدرك " المدمن" ينطبق على الكثير من الموظفين بصفة عامة وحاملي السلاح بصفة خاصة...لدى لتجنب مثل هده الوقائع المرتبطة بالادمان يستوجب اخضاع اي مرشح لوظيفة ادارية ان يدلي بما يفيد عدم تورطه في ادمان المخدرات. ودالك من خلال تحليلات مختبرية موثوق من مصداقيتها..وهكدا ستتوفر الادارات العمومية واجهزة الامن بمختلفها على رجال سالمين بدنيا وعقليا ونفسيا وسنتجنب كل ما يعيق تقدم هدا الوطن في مجال تدبير الادارة العمومية بصفة عامة...
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1
33 - ب م الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 23:50
نحن والجزائر اخوة. لا حاجة للتسلح بل للوحدة
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3
34 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:00
الصواريخ المتطورة المضادة للسفن و البوارج الحربية التي تزود بها سلاح الجو المغربي بعد تعديل المقنبلات F 16 الهدف منها حماية 3500 كلم من المياه البحرية المغربية ضد الهجمات المعادية لان سلاح الجو هو الذي يستطيع تدمير الاهداف البحرية المعادية من بوارج و سفن و غواصات و هذه القدرات الهجومية و الدفاعية التي اصبح يتميز بها سلاح الجو المغربي ليست موجهة ضد اشقائنا الجزائريين او ضد اسبانيا بل هي موجهة لاي قوة معادية تفكر في الاقتراب من شواطئنا و اذا كانت المخابرات الجزائرية ترتاب من هذه القدرات فان ذالك لا يهمنا و البحرية الجزائرية لا تملك هامش المناورة بحكم ضيق ساحلها البحري عكس الساحل المغربي الذي هو عبارة عن قارة بحرية تمتد لالاف الكيلومترات و الذي يسمح له بشن هجمات من كل اتجاه فالشواطئ الاطلسية المغربية تبقى في مامن لان حدودها مفتوحة على المحيط الاطلسي الشاسع بينما تبقى القوات البحرية للشقيقة الجزائر محصورة في بحيرة الابيض المتوسط التي لا تستطيع تجاوزها و يمكن تدميرها بكل سهولة و اخراجها من المعركة فالمخابرات الجزائرية تخشى من قوة مغرب البحر المتوسط لكن هناك مغرب المحيط اطلسي المخفي عليها.
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0
35 - جزائري وافتخر الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:00
تحية خالصة من الشعب الجزائري الى الشعب المغربي الشقيق لا تنجرو وراء هذه الاخبار (الفتنة نائمة لعن الله من ايقضها انتهى الكلام ) والله لن يقاتل الجزائري اخاه المغربي
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2
36 - ملاحظ الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:01
إيقاف أربعة أشهر يشتبه في موالاتهم تنظيم الدولة الإسلامية.
وبه الاعلام والسلام
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0
37 - من بعيد الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:05
يجب ان يعلم الجميع بان الجزائر لم تفكر يوما ان تقوم بحرب ضد اخوننا المغاربة مهما تكلف الامر. نحن نعلم جيدا بالمؤمرات التي تحوم على راس الجزائر و نحن نعلم من ورائها و اقول لهم بصريح العبارة: يحز بكم مرة اخرى في حرب و هي ليس في مصلحتكم. سبق ان حربناكم سبع سنوات و قتلتوا عشور من الشعب الجزائري, يكفي.
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