عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء..

* أخبار اليوم:

- أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي بلغ 3,2 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2018، عوض 3,5 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وشكل الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وكشف التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن القطاع الأولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2017 إلى 2,7 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,5 في المئة خلال الفصل الأول من 2018، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5 في المئة.

- تسعى مجموعة "فيبراكس" البريطانية المتخصصة في صناعة وتصميم وتطوير كل من القوالب المطاطية والقطع البلاستيكية تحت الطلب إلى استثمار مليوني أورو في مشاريعها في المغرب في أفق سنة 2021. وفي هذا الصدد، تسعى الشركة إلى توسعة مصنعها الجديد المعروف باسم "موروكو بريسيجين مولدينغ"، الذي يمتد على مساحة 3 آلاف متر مربع ويشغل 60 عاملا، من خلال الزيادة في مساحته وعدد العاملين به. وتقوم المجموعة البريطانية بدعم العديد من القطاعات المهمة حول العالم، حيث تحقق زيادة في الطلب على مكونات وقطع السيارات بشكل لافت في شمال إفريقيا.

* المساء:

- في تطور جديد لملف الشهادات الطبية المزورة، يمثل اليوم الأربعاء، أمام القضاء طبيب يشتغل بمصلحة المستعجلات بمستشفى مولاي يوسف أمام القضاء في حالة سراح، بعد أن تابعته النيابة العامة بتهمة إصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة عن العجز البدني قصد المحاباة أصدرت لمصلحة طبيبة استعملتها عن علم في أحد الملفات الجنحية المعروضة على القضاء. وفي السياق ذاته، تنظر النيابة العامة بالعاصمة الاقتصادية في شكايات أخرى تقدم بها مجموعة من الأشخاص ضد الطبيب نفسه، بخصوص التهمة ذاتها التي ستنتهي دراستها خلال الأيام القليلة القادمة.

- تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو تحسين الإجراءات التي وعدت بها في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك بعد إعلان مختلف المركزيات النقابية عن رفضها للعرض الذي تقدم به الجهاز التنفيذي. وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الحكومة تستعد لتجاوز عرض ستة مليارات درهم الذي قدمته على شكل إجراءات تهم مختلف فئات الموظفين والأجراء، وخاصة موظفي القطاع العام. وسجلت مصادر الجريدة، أن المفاوضات مستمرة مع النقابات من أجل الخروج باتفاق يرضي جميع الأطراف، دون أن يؤثر بشكل كبير على التوزانات المالية.

* الأحداث المغربية:

- في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية عن الماستر الجديد المتعلق بتكوين أساتذة الغد، والذي من المنتظر أن يعمل على تكوين 200 ألف أستاذ في أفق 2030، حذرت القطاع الخاص من استقطاب هؤلاء الأساتذة الموجهين للتعليم العمومي، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 156 ألف أستاذ سيغادرون المدرسة العمومية بعد 12 سنة. وشددت الوزارة على أن الـ200 ألف مدرس ومدرسة، التي ستعمل على تكوينهم والتعاقد معهم في أفق 2030، هم "ملكية خاصة" للقطاع العام والتعليم الخاص "غير معني بهم".

- أعلن المدير الجهوي لوزارة الفلاحة بطنجة - تطوان - الحسيمة، محمد العلمي ودان، أن كل المشاريع التي يشرف على إنجازها قطاع الفلاحة ضمن برنامج التنمية المجالية "الحسيمة، منارة المتوسط" ستكون جاهزة قبل أبريل من العام المقبل على أبعد تقدير. وقال ودان، خلال زيارة ميدانية لعدد من المشاريع بالإقليم، إن إنجاز مشاريع قطاع الفلاحة في إطار برنامج منارة المتوسط تسير بـ"وتيرة سريعة" من أجل الانتهاء من كافة المشاريع مع نهاية 2018، أي سنة قبل الأجل المحدد، وفي أبعد تقدير في أبريل 2019.

* آخر ساعة:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نسبة النمو الاقتصادي، مدعمة بالأنشطة غير الفلاحية، بلغت 3,2 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2018، مقارنة مع 3,5 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

- مع حلول فصل الصيف تزداد نفقة الأسر، ما يدفع البعض إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، إذ سجلت قروض الاستهلاك ارتفاعا بـ1,1 في المئة، وقروض التجهيز بـ0,3 في المئة. وقال بنك المغرب إن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، ارتفعت حيث انتقلت من 4,1 في المئة في أبريل إلى 4,2 في المئة في شهر ماي، وهو ما يعزى إلى ارتفاع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية إلى 26,4 في المائة مقابل 18,4 في المائة خلال نفس الفترة.

* العلم:

- ثمنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال اجتماعها الأسبوعي العادي المنعقد يوم الإثنين بالرباط، لقاء منتخبي الأقاليم الجنوبية مع المبعوث الأممي للصحراء المغربية هورست كوهلر، كممثلين شرعيين للساكنة، مؤكدة على أن عمل الاتحاد الإفريقي هو الانخراط في دعم مسلسل التسوية تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وشددت اللجنة، بخصوص الملف الاجتماعي، على أن "الظرفية الراهنة، تقتضي اليوم قبل الغد، وبإشراك مختلف القوى الحية والجادة، وضع وتفعيل استراتيجية للتقويم الشامل للأوضاع كفيلة بتبديد الشكوك وطمأنة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والتجاوب مع التطلعات المشروعة إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة، وتأمين الطريق إلى المستقبل برؤية واضحة وأولويات محددة".

- حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من سموم الأدوية المغشوشة والمزيفة، التي تباع خارج الصيدليات أمام أعين السلطات المختصة. وأشارت الشبكة إلى أن "هذه الأدوية تباع في الدكاكين والطرقات والأرصفة..."، موضحة أنه بالإضافة إلى "الأدوية المهربة ثمة أدوية وأقراص مخدرة خطيرة وقاتلة، تروج بالآلاف في كل المدن والبوادي وهوامش المدن".

* بيان اليوم:

- تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين، من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في موالاتهم لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة، وينشطون بمدن الدار البيضاء وطنجة والناظور وتزنيت. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه علاوة على انخراطهم الكلي في الأجندة التخريبية لـ "داعش" وفي أعمال الإشادة والدعاية لفائدة هذا التنظيم الإرهابي، فقد أكدت التحريات الأمنية أن العناصر الموقوفة كانت بصدد اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بهدف القيام بعمليات إرهابية بالمملكة. وقد أسفرت هذه العملية عن حجز أجهزة إلكترونية مختلفة ومخطوطات ومنشورات تمجد الفكر المتطرف لـ "داعش"، إضافة إلى أسلحة بيضاء.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن "المغرب ليس لديه ما يخفيه على مستوى حقوق الإنسان، فهو يقر بالاختلالات ويعمل جاهدا من أجل معالجتها". وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن الحكومة جعلت من الارتقاء بحقوق الإنسان من صميم أولوياتها، وهو ما تترجمه مضامين البرنامج الحكومي الذي نص على اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان، وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، يوم الاثنين بنواكشوط، أن القرار الهام الذي اتخذه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول قضية الصحراء المغربية يكرس أسبقية المسلسل الأممي في تدبير قضية الصحراء المغربية ويذكر بأنه ما من مسلسل مواز. وقال السيد بوريطة، في ندوة صحافية بالمركز الدولي للمؤتمرات الذي يحتضن أشغال قمة الاتحاد الإفريقي، إن ملف الصحراء المغربية مطروح بشكل حصري داخل الأمم المتحدة، وفقط فيها. وأكد الوزير أنه "لا وجود لمسلسل مواز" (...) فأسبقية المسلسل الأممي إذن تم تكريسها في تدبير قضية الصحراء المغربية.

- كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، سجلت، من حيث الحجم، ارتفاعا بلغ 4,1 في المئة عوض 0,7 بالمئة خلال نفس الفصل من سنة 2017، وتعزى هذه النتيجة بحسب المصدر ذاته إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,6 في المئة عوض 1,8 في المئة، والماء والكهرباء بنسبة 7,8 في المئة عوض انخفاض قدره 0,5 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,2 في المئة عوض 0,9 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫4 في المائة عوض 0,2 في المئة. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3 في المئة عوض 2,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تميزت بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4٫5 في المئة عوض 4,3 في المئة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3٫3 في المئة عوض 2٫9 في المئة، والبريد والمواصلات بنسبة 2,5 في المئة عوض 1,2 بالمئة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، بنسبة 0,2 في المئة عوض انخفاض قدره 2 في المئة.

* رسالة الأمة:

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين، على تدشين الطريق المداري الحضري رقم 2 الرباط -سلا، المشروع المهيكل الذي يأتي استجابة لإشكاليات الحركية والتنقل بين المدينتين التوأم. وبهذه المناسبة، تفضل جلالة الملك، فأطلق إسم "رباط الفتح" على القنطرة الرابطة بين ضفتي نهر أبي رقراق، والتي تشكل جزء من هذه الطريق المدارية الحضرية، التي يعكس إنجازها حرص صاحب الجلالة على تمكين عاصمة المملكة من ولوجيات جديدة وتعزيز بنياتها الطرقية. وستساهم هذه الطريق المدارية الحضرية، التي كلف إنجازها استثمارات تناهز 520 مليون درهم (دون احتساب كلفة الوعاء العقاري)، في تخفيف الازدحام بمدينتي الرباط وسلا، وتحسين سلامة الطرق ومستعمليها، إلى جانب أثرها الإيجابي على البيئة، لاسيما عبر خفض معدل تلوث الهواء والتخفيف من حدة الضوضاء.

- وقعت مجموعة بريد المغرب، مؤخرا في بكين، ثلاث اتفاقيات تعاون مع مجموعة بريد الصين "شاينا بوست غروب"، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري الإلكتروني وتسهيل تحويل الأموال بين المغرب والصين. وأشار بريد المغرب، في بلاغ صحفي، إلى أن هذه الإتفاقيات، الموقعة من طرف كل من المدير العام لبريد المغرب أمين بنجلون، ورئيس مجموعة بريد الصين لي كوه هوا، تندرج في إطار عزم مجموعة بريد المغرب على مواصلة شراكاتها الدولية، وتعزيز علاقاتها التعاون التي تجمعها مع مؤسسة البريد الصيني.

* لوماتان:

- تعبئة 6,85 مليار درهم في إطار برنامج عمل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي سنة 2018. وحسب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يهم البرنامج خمسة قطاعات حيوية وهي الصحة، التعليم، الطرق، الماء الشروب والكهربة القروية.

- في الوقت الذي يستعد فيه مجلس المستشارين لتدارس ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بإحداث المقاولات عن طريق المنصات الإلكترونية ومدونة التجارة، نظم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمجلس يوما دراسيا بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، وممثلين عن "الباطرونا" وخبراء وقانونيين. وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتحسيس بأهمية النصوص القانونية وتوضيح أهمية المصادقة عليها وما يترتب عنها من تقليص آجال وتكاليف إحداث المقاولات والنهوض بالاستثمار.

* أوجوردوي لوماروك:

- أوصى المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، في اجتماعه يوم الاثنين بالرباط، بجعل تحديث شبكات التسويق وتقويتها محور استراتيجية عمل المكتب المستقبلية. وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري امباركة بوعيدة، أشاد المجلس بمجمل الإنجازات التي حققها المكتب، داعيا إياه إلى مواصلة الجهود التي يبذلها من خلال تدخلاته في أنشطة التسويق، والتي تمثل رهانا كبيرا في ما يخص هيكلة قطاع الصيد.

- الحوادث المرورية المميتة في تراجع. ويكشف تحليل الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم الاشهر الخمسة الأولى من 2018 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017 عن تراجع بنسبة 0,67 في المئة من القتلى الذين بلغت أعدادهم 1187 قتيل. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، فإن هذا الرقم يبدو مشجعا على اعتبار أن سنة 2018 بدأت بمؤشرات سلبية. وأظهرت الإحصائيات الخاصة بالاشهر الثلاثة الأولى من سنة 2018 مقارنة مع التفرة ذاتها من سنة 2017، ارتفاعا في عدد القتلى بنسبة 7,51 في المئة من القتلى الذين بلغت أعدادهم 773 قتيلا. وتراجعت حدة الحوادث المرورية المميتة لتستقر عند 1058 حادثة سير.

* لوبينيون :

- أجازت القمة العادية الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها، يوم الاثنين بنواكشوط، قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، وذلك بناء على اقتراح من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة. وسيعهد للمرصد الذي سيركز عمله على ثلاثية "الفهم، الاستباق والعمل"، بجمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية.

- تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في موالاتهم لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة، وينشطون بمدن الدار البيضاء وطنجة والناظور وتيزنيت. وعلاوة على انخراطهم الكلي في الأجندة التخريبية لـ"داعش" وفي أعمال الإشادة والدعاية لفائدة هذا التنظيم الإرهابي، فقد أكدت التحريات الأمنية أن العناصر الموقوفة كانت بصدد اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بهدف القيام بعمليات إرهابية بالمملكة.

* ليبيراسيون :

- شكل الابتكار وريادة الأعمال محور لقاء دولي بالدار البيضاء، نظمه صندوق الضمان المركزي، بمشاركة خبراء محليين ودوليين. وتوخى هذا اللقاء استعراض أفضل الممارسات في مجال دعم وتمويل الابتكار في الميدان المقاولاتي، وتشجيع تبادل الخبرات بين مختلف المشاركين من داخل المغرب وخارجه. وأبرز وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في كلمة له خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، أن الوزارة ملتزمة بتشجيع الابتكار والنهوض بريادة الأعمال، لإفساح المجال أمام الشباب المغربي الذي يحمل أفكارا مبتكرة والراغبين في الانطلاق في عالم المقاولة وإنجاز مشاريعهم الخاصة.

- ينظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم غد الخميس بمراكش، يوما إعلاميا لفائدة المؤمنين الذين يتوفرون على الشروط للاستفادة من معاش التقاعد، والذين لم يتقدموا بأي طلب. وبهذه المناسبة، يدعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة ساكنة جهة مراكش آسفي، البالغين 60 عاما وأكثر، والذين عملوا مع شركات القطاع الخاص بالمغرب، إلى الاتصال المباشر بممثلي الصندوق للحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بمسارهم المهني وبالتقاعد المستقبلي، والإجراءات الإدارية لإعداد ملفات المطالبة بالتقاعد الخاصة بهم.

* ليكونوميست :

- 18 بالمئة فقط يعتبرون التمويلات التي تمنحها من الأبناك التشاركية تتلاءم مع مبادئ الدين. والأمر يتعلق بنسبة قليلة على الرغم من أن هذه الأبناك لم تشتغل إلا سنة واحدة فقط. وهذه الأخيرة مدعوة إلى العمل بشكل أكثر إقناعا وأكثر شفافية حول كيفية سير هذا النظام، لاسيما وأن 46 بالمئة من المغاربة يعتقدون أن هذه القروض ليست حلالا.

- اليوم الدراسي حول إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، الذي نظمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يأتي في الوقت المناسب. والاجتماع تميز بحضور صلاح الدين مزوار، في أول خروج رسمي بالبرلمان، خاصة وأنه يريد الحسم في عدد من القضايا الهامة مثل معركة تبسيط الإجراءات الإدارية، وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية. وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد اقترح، منذ أكثر من أربع سنوات، إحداث شباك وحيد لا يقتصر فقط على إنشاء المقاولات، وإنما يهتم أيضا بجميع الإجراءات الإدارية التي تخضع لها المقاولات. وأكد وزير المالية الأسبق على ضرورة "معالجة مسألة تدبير الوقت، الجانب الإلكتروني يمثل مساعدة قيمة، والمغرب متأخر في هذا الاتجاه".

* البيان :

- استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، السيد محمد نبيل بنعبد الله، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية. وعقب هذا الاستقبال، قال بنعبد الله إن "اللقاء كان مناسبة للاستماع لعدد من توجهات جلالة الملك المرتبطة بالحياة السياسية الوطنية، وبما تقتضيه من أعمال ومبادرات خاصة من قبل الاحزاب السياسية، ومن قبل حزب التقدم والاشتراكية على الخصوص". - صادق مجلس جهة فاس - مكناس، خلال دورة عادية لشهر يوليوز، على مجموعة من مشاريع اتفاقيات باستثمار إجمالي بقيمة 40,2 مليون درهم، مخصصة لتعزيز كهربة العالم القروي، والتزود بالماء الصالح للشرب والبنية التحتية الطرقية بالجهة. وتجمع الاتفاقية المتعلقة بتمديد كهربة العالم القروي بتاونات، المجلس الجهوي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعات الترابية للإقليم . ويهم هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 31,2 مليون درهم، تمديد الكهربة لأربعة دوائر، و45 جماعة و 1816 أسرة.