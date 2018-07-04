24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3006:1813:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. بلافريج ومعتقلو الريف (5.00)

  2. من طارق بن زياد إلى "الفراوليات" (5.00)

  3. إسرائيل تتهم "حماس" بمحاولة الإيقاع بجنودها (5.00)

  4. سمّ القوارض ينهي حياة سيدة خمسينية ببرشيد (5.00)

  5. وسائط اجتماعية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | رابطة إعلاميين تجابه انتشار الكراهية والتطرف

رابطة إعلاميين تجابه انتشار الكراهية والتطرف

رابطة إعلاميين تجابه انتشار الكراهية والتطرف
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 20:35

أعلن عن تأسيس رابطة دولية للإعلاميين من أجل الحد من الكراهية والتطرف؛ وجاء ذلك في ختام أعمال الملتقى الإعلامي الإسلامي الأوروبي للحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الذي عقدته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع الأكاديمية الإسلامية للبحث والتنمية في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وتهدف الرابطة، وفق القائمين عليها، إلى خلق شبكة دولية للصحافيين المتخصصين في متابعة قضايا الكراهية والعنف والإرهاب، ونشر ثقافة السلم والتسامح والعيش المشترك والاحترام المتبادل عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتشجيع علاقات التعاون مع الإعلاميين والصحافيين في وسائل الإعلام في إطار تنظيم الزيارات الثقافية المتبادلة، والدورات التدريبية، والحلقات الدراسية، وإنجاز الأبحاث والتقارير والانتاجات الإعلامية المشتركة.

كما ستعمل الرابطة على تعزيز التواصل والشراكة مع الاتحادات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية من أجل تبادل الخبرات والاستشارات في المجالات المتعلقة بالتشريعات والقوانين الإعلامية، وتعزيز حرية ممارسة الصحافة في إطار المسؤولية، واحترام حقوق الصحافيين الاجتماعية والمهنية، والتدريب والتأهيل المستمر للإعلاميين، وإبراز العلاقة الوطيدة بين أخلاقيات المهنة ومبادئ وقيم حقوق الإنسان في سموها وشموليتها، وتعزيز الانتماء إلى المهنة والعمل على تحسين صورتها والبحث في أحسن السبل لتحقيق أهدافها في إطار احترام حقوق الإنسان وإنسانيته.

وتسعى الرابطة إلى ربط حرية التعبير بالمسؤولية، وحث مؤسسات الإنتاج الإعلامي على الالتزام بأخلاقيات العمل التي تساعد على ترويج رسائل إعلامية تراعي ثراء التراث الثقافي الإنساني، وتراعي واجب احترام الأديان؛ وذلك في إطار التسامح، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية لأخلاقيات مهنة الصحافة، بما في ذلك التحلي بالمسؤولية والإنصاف والدقة الموضوعية، والترفع عن كل أشكال العنصرية والتحريض على العنف وعدم التسامح والكره العنصري والديني.

وستعمل الرابطة على الحد من ترويج الصور النمطية عن الشعوب والثقافات والأديان في وسائل الإعلام، واحترام حرية التعبير المسؤول من خلال الالتزام بالقوانين الإعلامية المحلية والدولية وأخلاقيات مهنة الصحافة المتعارف عليها دوليا، والمساهمة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة خطاب الكراهية وآثاره السلبية على المجتمع والإنسانية، والحد من الإساءة إلى الأديان، والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتوعية الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمخاطر أفكار التطرف والإرهاب، وتحصين المجتمعات من الانسياق وراء دعاة الحروب والفتن والطائفية والكراهية.

وستقوم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وبالتشاور مع منتدى الإعلاميين في العالم الإسلامي والاتحاد الدولي للصحافيين، بتحديد اختصاصات وأهداف هذه الرابطة، ووضع الترتيبات اللوجستيكية لانطلاق عملها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - tangerois الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 21:04
Allez voir les livres d'histoire dans les pays européens!!!En France comme en Espagne les livres d'histoires disent qu'ils ont chassé les arabes "nos ancêtres étaient des animaux "!!!! ..."les médias européens "les journaux qui véhiculent les insultes et la haines de l'islam et des musulmans...les radios et télé qui véhicules les moqueries des musulmans et des arabes ...des insultes comme " bougnoules,sale arabe,voleur comme un arabe ..."le respect ne se mendier pas le respect s'impose les bouffeurs de porc reconnaissent seulement la force assez pleurnicher comme des roms un peu de dignité
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.