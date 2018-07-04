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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: عطلة الملك تجلب تعزيزات أمنية إلى "عروس الشمال"

رصيف الصحافة: عطلة الملك تجلب تعزيزات أمنية إلى "عروس الشمال"

رصيف الصحافة: عطلة الملك تجلب تعزيزات أمنية إلى "عروس الشمال"
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:00

مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من "المساء"، التي ورد بها أن مدينة طنجة تعيش على وقع استنفار أمني تزامنا مع عطلة الملك محمد السادس، إذ دخلت إلى المدينة تعزيزات عسكرية ينتظر أن يتم توزيعها على طول الساحل المتوسطي، وخاصة بالمناطق السياحية الموجودة خارج المجال الحضري.

ووفق "المساء"، فإن شوارع المدينة الرئيسية شهدت حملات تنظيف وتزيين وانتشرت بها عناصر الأمن والقوات المساعدة، خاصة بالمناطق القريبة من الإقامات الملكية والشواطئ التي يختارها الملك عادة للتجول بزورقه أو للسباحة.

المنبر الورقي ذاته نشر أن فرقة أمنية مزورة داهمت شققا للدعارة بالبيضاء لابتزاز الضحايا، تم إحالتها على الغرفة الجنحية التلبسية بالبيضاء بتهمة انتحال صفة أمنيين. ووفق ذات الخبر، فقد تبين أن أفراد الشبكة ضمنهم متهمان رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالبيضاء، تبين أنهما كانا ينتحلان بدورهما صفة أمنيين، للنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية.

وجاء في "المساء"، كذلك، أن المحكمة برأت المتهمين بإهدار وتبديد أموال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بعد أن صدرت نتيجة الخبرة الجديدة التي طالب بها مجلس المدينة حول المبالغ المالية التي تم إهدارها من السوق. ووفق المنبر ذاته فإن الحكم جاء بعد أن رفضت المحكمة مطلبا تقدم به مجلس المدينة بإجراء خبرة أخرى.

من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن أموال البحث العلمي تجر 3 مسؤولين بجامعة مكناس إلى المحكمة، حيث يواجهون تهما جنائية ثقيلة تخص اختلاس أموال عمومية تصرف على البحث العلمي. وأضاف الخبر أن النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات عجّلت بمتابعة المتهمين الثلاثة أمام وكيل العام للملك لدى مجلس الحسابات، حيث انتهت بإصدار غرامات مالية في حقهم؛ فيما لجأت النيابة العامة أيضا إلى ممارسة الدعوى التأديبية والجنائية في حق المتهمين الثلاثة أمام محكمة جرائم الأموال المختصة.

ووفق المنبر ذاته فإن عناصر الجمارك بمطار محمد الخامس عثرت على 78 كيلوغراما من أسماك الإنقليس (civelles) النادرة مخبأة داخل أكياس بلاستيكية بحقائب ثلاثة مسافرين متوجهين إلى العاصمة القطرية الدوحة، علما أن هذا النوع من الأسماك يعتبر مهددا بالانقراض، ويتطلب جمعه ترخيصا خاصا من المندوبية السامية للمياه والغابات.

أما "العلم" فذكرت أن عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، اعتبر أن الطبقة الوسطى في كل المجتمعات صمام أمان تشكل عمودا للاعتدال والأمن المجتمعي، وهذا ما يمدها بالقوة في المواقف والشراكة في مسؤولية بناء المجتمع والدولة. وأضاف اللبار إلى أن الاحتجاجات عملة سائدة بسبب تردي الخدمات الاجتماعية. مشيرا إلى أن الحكومة بسياستها الحالية تجازف بالمستقبل.

وورد في المنبر ذاته أن الانفصاليين غاضبون من عدم تبني قمة نواكشوط لأطروحتهم، إذ كتبت "العلم" أن محمد بها سالم ولد السالك، من يسمى بـ"وزير خارجية البوليساريو"، قال لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، إن المغرب يستمر في محاولة تحييد الاتحاد الإفريقي عن حل نزاع الصحراء.

وإلى "الأحداث المغربية" التي أفادت بأن عشرة دركيين ورئيس جماعة أمام القضاء لارتباطهم بتجار مخدرات ضبطت بحوزته أسلحة نارية؛ فقد كشفت مجريات التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق باستئنافية مراكش حول علاقة أحد أباطرة تجار المخدرات بجماعة أولاد حسون ضواحي مراكش ببعض رجال الدرك الملكي، تورط المعنيين في اقترافات تمس "بشرف المهنة" وربطهم علاقات مشبوهة مع تاجر المخدرات الملقب بـ"الشريف".

ووفق الورقية ذاتها فإن محكمة الاستئناف ببني ملال أدانت البيدوفيل أمريكي الجنسية ذي الأصول التايوانية، الذي سبق أن ضبطه مواطنون بالفقيه بن صالح متلبسا بمحاولة اغتصاب طفلة قاصر عمرها 9 سنوات، بسنتين حبسا نافذتين وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.

الختم من "الاتحاد الاشتراكي"، التي نشرت أن السلطات أوقفت 16 شخصا منذ نهاية يونيو، على خلفية احتجاجات تلت صدور أحكام في حق معتقلي الريف. في الصدد ذاته قال المحامي رشيد بلعلي، منسق الدفاع عن الموقوفين، لفرانس بريس، إن سبعة منهم وجهت إليهم اتهامات جنائية تتعلق بإضرام النار ووضع متاريس في الطريق العام؛ بينما يلاحق تسعة آخرون بجنح تتعلق بالمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، أو التحريض على العصيان المسلح، أو رشق القوات الأمنية بالحجارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - سلوى الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:17
لما يصبح الملك مهدد في بلاده ونشر تعزيزات عسكرية من أجل حمايته داخل المغرب فإنه إنذار للجميع أن شيئا ما ليس على ما يرام ويجب إعادة تقويم السير العام الحفيظ الله
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59
2 - ر - ا زاوية الشيخ الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:18
دوك التعزيزات كوني غي سيفطو واحد 5% لهاد لهاد لمدينة واش مدينة فيها ما يزيد على 35 ألف نسمة وما كاينش مخفر لشرطة وليتي كتخرج وكتخاف لا ماتدخلش
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68
3 - abrid الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:23
ومادا عن المقاطعة
ولمادا تجاهلتها الصحافة الورقية
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61
4 - marocain الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:23
مرحبا بامير المؤمنين في طنجة العالية,متمنيين له السعادة,
امير المؤمنين له حنكة في السياسة والاقتصاد ,كرمنا الله به في المغرب الحبيب .
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-120
5 - عادل الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:29
نحن في عطلة لا داعي للسرعة ههههه
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-12
6 - يحي العدل الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:31
متلبسا بمحاولة إغتصاب فتاة عمرها 9سنوات وحكم بسنتين وغرامة مالية قدرها 500درهم ياسلام ونعم القضاء ونعم النزاهة سيدي القاضي وكون شدوه في أمريكا باش غادي يحكموه أيها القاضي
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40
7 - sohail الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:41
نتمنى ان لا تكون هذه التعزيزات على طول الساحل المتوسطي سببا في قطع الارزاق لمجموعة من الشباب التي تستغل عطلة الصيف لترويج لبعض منتوجاتهم فهناك من لايجد عملا الا في هذه العطلة
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28
8 - مول النعناع الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:44
اودي شكون بحالو ديما مفوج مع راسو اما حنا الشعب لينا الله
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61
9 - Hina الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:46
جيوش عتيدة للحراسة!ومصاريف خيالية لدلك.منها المبيت والأكل وتعويضات التنقل.وكم من أطر ستنتقل طبعا. ملك بلجيكا يسير علي قدميه في شوارع بلاده.و يسوق سيارته.ما أعدلك يا عمر الفاروق.نمت علي الأرض بدون جيوش
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68
10 - سعيد اشلحي الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:47
لماذا ننظف ونزين ونعزز فقط عند زياره الملك؟ هل المواطنون ليس لهم الحق في هذا ايضا؟
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34
11 - توفيق الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 22:49
ان نشر تعزيزات امنية في المدن الشاطئية وخاصة طنجة لوجود الملك وملك السعودية وكثيرا من الشخصيات الهامة يترك المدن الداخلية بدون قوات كافية مما يزيد نسبة الاجرام خاصة فاس وسلا
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19
12 - Mohamed الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 23:03
Pédophile Américain deux de prisons. Zefzafi 20 ans de prison. Il a dû violé une école. Quelle merde .
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5
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