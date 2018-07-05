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القضاء يبرئ الصحافي عمر المزين من تهم ثقيلة

القضاء يبرئ الصحافي عمر المزين من تهم ثقيلة
هسبريس من الرباط
الخميس 05 يوليوز 2018 - 09:19

حصل الصحافي عمر المزين على البراءة من تهم كان ملاحقا بها أمام القضاء، على خلفية شكاية قال إنها كيدية وضعها ضده أحد الأشخاص، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، وهي التهم التي أسقطتها عنه المحكمة الابتدائية بفاس، حيث حصل على البراءة.

وكان المزين متابعا بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، قبل أن يحصل على حكم بالبراءة، مع إرجاع الكفالة المالية الموضوعة بخزينة المحكمة والمحددة في مبلغ 9 ملايين سنتيم، فيما أدانته بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ من أجل انتحال صفة صحافي.

وتوبع الصحافي، المشتغل بموقع "كود"، بناء على شكاية رفعها ضده شخص اتهمه بالنصب عليه في مبالغ مالية، زعم أنه سلمها له مقابل إنشاء مشروع مشترك عبارة عن موقع إلكتروني، وهي التهمة التي ظل الصحافي المتابع ينفيها طيلة أطوار المحاكمة، مبرزا أنه ليس على معرفة بالمشتكي.

واعتبر المزين أن القضاء أنصفه بحصوله على البراءة، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم في الشق المتعلق بانتحال صفة، حيث سيقدم محاميه الحجج على أنه كان يزاول مهنة الصحافة حين وجهت إليه التهم التي توبع بها، والتي اعتبرها ملفقة، مشيرا إلى أنها بنيت على أقوال شهود زور.

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