عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس..

* أخبار اليوم:

- أسعار المواد الغذائية تحقق أعلى مستوى لها منذ سنة 2008. واصلت أسعار الاستهلاك ارتفاعها، خلال الفصل الثاني من 2018، بنسبة تقدر بنحو 2.6 بالمئة عوض 1.2 في المئة، خلال الفصل السابق، لتحقق أعلى مستوى لها منذ سنة 2008. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,4 في المئة، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية. وتشير التوقعات إلى تحقيق أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر بنسبة 1.9 في المئة، عوض زائد 1.6 في المئة، خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار المحروقات والزيادة المتواضعة لأسعار المواد الغذائية غير الطرية والمواد الصناعية.

- وقعت مجموعة بريد المغرب، مؤخرا في بكين، ثلاث اتفاقيات تعاون مع مجموعة بريد الصين "شاينا بوست غروب"، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري الإلكتروني وتسهيل تحويل الأموال بين المغرب والصين. وأشار بريد المغرب، في بلاغ صحفي، إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار عزم مجموعة بريد المغرب على مواصلة شراكاتها الدولية، وتعزيز علاقاتها التعاون التي تجمعها مع مؤسسة البريد الصيني. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقيات تأتي لتجسيد مذكرة اتفاق التعاون الموقعة في شهر شتنبر 2017 بالرباط، بين بريد المغرب والبريد الصيني، والتي نصت على تعزيز تبادل الخبرات بين المنظمتين الدوليتين، لاسيما من خلال التطوير المشترك لخدماتهما المالية، خاصة التحويلات الإلكترونية للأموال، والخدمات المصرفية والبريدية.

* المساء:

- حاصر مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب نطاق تدخل الحكومة في عمل البنك المركزي، من خلال منع تلقي والي البنك أي تعليمات، سواء من الحكومة أو من الغير، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسة عن الجهاز التنفيذي، رغم التنصيص على عدد من المقتضيات الهادفة إلى إحداث نوع من الانسجام بين توجهات الحكومة وسياسة البنك. وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يعطي صلاحيات واسعة للمؤسسة. ويتوخى المشروع الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.

- حذرت فعاليات نقابية من فتح باب جديد لتبديد المال العام من خلال الخطة الجديدة التي أعلنها وزير التربية الوطنية لتكوين أزيد من 200 ألف مدرس، بعد أن انتهى مشروع 10 آلاف إطار الذي كلف أزيد من 16 مليار سنتيم. ولقيت الخطوط العريضة التي بسطها أمزازي لاستقطاب أجود العناصر من الجامعات لتحسين العرض التعليمي في أفق مهننة التعليم، ردود فعل جد متحفظة، اعتبرت أن هذا الأمر ينطوي على هدر للمال والزمن، وأن هذه الخطة الجديدة تكرس وضع التعليم كحقل للتجارب. وقال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إنه لا يستقيم الحديث عن تجويد المنظومة قبل الاتفاق على النموذج البيداغوجي، مضيفا أن الاستعانة بأفضل العناصر لن تأتى في ظل منظومة هشة، وفي ظل وضعية لا تتوفر على أدنى تحفيز مادي أو مهني بالقطاع.

* الأحداث المغربية:

- اعتبر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، إثارة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لما وصفه بتقاعس بعض القطاعات الوزارية والإدارات في تفعيل المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، "عاديا وطبيعيا ويندرج في صميم مسؤولية رئيس الحكومة بوصفه رئيسا للإدارة". وشدد الوزير، على هامش يوم دراسي حول موضوع "المرفق العام وحقوق المرتفقين"، على أن المسألة لا تعدو أنها "تنبيه بضرورة تسريع وتيرة تفعيل مرسوم".

- اتسعت قائمة المطالبين بالإلغاء الكلي لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية بمجلس النواب، بانضمام هيئات جديدة ضمنها الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب. وقالت الشبكة، في بيان، إن "هذه المعاشات يتم تحصينها بقانون يتعارض مع القانون الأسمى للدستور من حيث إقرار المساواة بين المواطنين"، إذ "يتمتع البرلمانيون بمعاش صافي خالي من أي ضريبة، وغير خاضع لأي تصريح". وأكدت انكبابها على إعداد "تقديم ملتمس تشريعي لإلغاء هذه المعاشات بمبادرات متعددة تحفز على انخراط الشباب لدعم الملتمس التشريعي إلى جانب عموم الناخبين لإسقاط هذا القانون وأي مقترح يدافع على إبقاءها".

* آخر ساعة:

- قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يوم الجمعة بوجدة، بتوزيع تجهيزات بقيمة ثلاثة ملايين درهم، على 35 تعاونية وشباب حاملين للمشاريع بجهة الشرق، وذلك بهدف تحفيزهم على خلق مقاولاتهم الخاصة. وقال سمير بنعيادة، المنسق الجهوي للمؤسسة، في تصريح للصحافة، إن هذه المبادرة التي تشمل أيضا مواكبة وتتبع المستفيدين، تندرج في إطار برنامج الإدماج بواسطة الأنشطة الاقتصادية، الموجه لدعم إحداث فرص الشغل وتعزيز دينامية روح المبادرة المقاولاتية على المستوى الوطني، وتحفيز استدامة ومردودية مبادرات اقتصادية صغيرة. وأبرز أن التجهيزات الممنوحة للمستفيدين تهم عددا من القطاعات التي تندرج ضمن النشاط الاقتصادي، منها الفلاحة والصناعة التقليدية والترصيص والكهرباء وإصلاح السيارات، مشيرا إلى أن المؤسسة سبق أن منحت أزيد من 4 ملايين درهم خلال 2016 / 2017، لحاملي المشاريع على مستوى جهة الشرق.

- أنهى ألف شاب وشابة بجهة الرباط سلا القنيطرة تكوينهم كفوج أول ضمن برنامج لتكوين 2000 من الشباب غير الحاصلين على الشواهد و حاملي مشاريع. ويندرج تكوين الفوج الأول في إطار اتفاقية ش راكة تجمع بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بتمويل من مجلس الجهة يبلغ 12.500.000،00 درهم، ضمن مجموعة مشاريع يتضمنها ب رنامج التنمية الجهوية تهم التكوين المهني وإنعاش التشغيل وتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب بمختلف الجماعات الموجودة بتراب الجهة. وهم التكوين مجالات الطبخ والفندقة والفلاحة إضافة إلى مواكبة ودعم 500 من حاملي مشاريع للتشغيل الذاتي.

* العلم:

- دعا عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي، الحكومة إلى الاهتمام بالطبقة الوسطى كصمام أمان، باعتبارها تشكل عمودا للاعتدال والأمن المجتمعي. وقال اللبار، في تدخل له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن "الطبقة الوسطى أصبحت اليوم، تتحمل تكاليف وأعباء مالية إضافية باهظة، وهو وضع ينسحب على كل الخدمات الاجتماعية"، مبرزا أن الحكومة مطالبة، بمقتضى الاختصاصات الموكولة لها دستوريا، بالجودة في المردودية وتحقيق حصيلة إيجابية وتوفير آليات الاستقرار والطمأنينة . - مكن برنامج معالجة النفايات المنزلية من تحقيق نتائج مهمة من ضمنها الرفع من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 85,2 في المئة عوض 44 في المئة التي كانت قبل سنة 2008. كما مكن البرنامج من الرفع من نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة لتصل إلى 62,44 في المئة من النفايات المنتجة، مقابل 10 في المئة قبل سنة 2008، وإنجاز 25 مركزا لطمر وتثمين النفايات في طور التحضير للاعلان عن طلبات العروض، وإعادة تأهيل 49 مطرحا عشوائيا.

* بيان اليوم:

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 19.3 مليار درهم عند متم ماي 2018، مقابل 8.3 مليار درهم قبل سنة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن المداخيل العادية بلغت 115.9 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الاولى من 2018، مسجلة ارتفاعا نسبته 24.8 في المئة، أخذا بعين الاعتبار التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم، الذي تم من التحويل الخاص المسمى "الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة، في وقت سجلت فيه المداخيل العادية انخفاضا بلغ 1 في المئة.

- أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، يوم الثلاثاء بالرباط، أن النسبة العامة لتقدم إنجاز برامج ومشاريع التنمية القروية التي ساهمت الوزارة في تمويلها وإنجازها بلغت حوالي 70 في المئة. وأوضح السيد الفاسي الفهري، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب، خصصت لمناقشة التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة حول تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أن 60 في المئة من هذه المشاريع تم إنجازها، فيما 22 في المئة توجد في طور الانتهاء. وأضاف أن 72 في المئة من المشاريع المنجزة حققت أثرا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا و86 في المئة من برامج تنمية وتأهيل المجالات القروية سجلت مستويات انسجام مرتفعة بين الأدوات والوسائل المعتمدة والنتائج المحققة، في حين أن 62 في المئة من المشاريع المنجزة، حسب عملية التقييم، سجلت فعالية مهمة، مما يدل على التناغم بين الإنجازات والأهداف المسطرة من قبل الشركاء.

* الاتحاد الاشتراكي:

- صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 40.17 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. وحظي مشروع القانون، الذي يهدف إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، بموافقة 136 نائبا ومعارضة نائب واحد، في حين امتنع 18 آخرون عن التصويت. كما يتوخى المشروع الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.

- قررت الشركة الأمريكية "STG" المتخصصة في مجال تجميع الهواتف، أن تحط الرحال في المملكة من خلال مصنع مختص سيتواجد بمدينة طنجة، سيوفر حسب الشركة 250 فرصة عمل مباشرة و300 غير مباشرة، وقد استثمرت به الشركة 150 مليون درهم. وتسعى الشركة من خلال هذا الاستثمار إلى تقديم منتجات متطورة تقنيا، مع الحفاظ على مبدأ الجودة العالية مقابل السعر، بغرض مواجهة المنافسة في السوق.

* رسالة الأمة:

- أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمناسبة الجلسة العمومية بمجلس النواب، التي خصصت لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أن غلاف 50 مليار درهم، الذي كان مثار جدل كبير قبل سنتين، هو "ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وليس ميزانية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية". وقال أخنوش إن "إطلاق البرنامج المتعلق بتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، صاحبته الكثير من المغالطات"، مضيفا أن الاعتمادات المالية المخصصة لإنجازه، "تمتد على مدى سبع سنوات، وعبر مساهمة جميع الشركاء، ولم يكن أبدا غلافا مرصودا لصندوق التنمية القروية".

- انتخبت الدورة الخمسين للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بفيينا، لطفي بوشعرة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدي المنظمات الدولية بفيينا، رئيسا لفريق العمل للمجموعة (ألف). وجاء هذا الانتخاب بفضل الدعم الكبير للمغرب من قبل الدول الموقعة على اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، لا سيما المجموعة الإفريقية ومجموعة الاتحاد الأوروبي، وكذلك العراق وتايلاند والأرجنتين ونيبال والسودان وليبيا ومصر والصين ونيجيريا. يذكر أن فريق العمل (ألف) يعتبر هيئة فرعية تابعة للجنة التحضيرية تتناول المسائل المتعلقة بالميزانية والإدارة في المنظمة.

* لوماتان:

- بعد دخول النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة حيز التنفيذ في 25 ماي الماضي، يبدو تعديل التشريع المغربي لمواكبة هذا النظام ملحا أكثر من أي وقت مضى. وسيمثل تطابق القانون المغربي مع هذا النظام رهانا كبيرا للاقتصاد المغربي، نظرا للعلاقات الوثيقة التي تجمع عددا من المقاولات المغربية بنظيراتها من الاتحاد الأوروبي، وعلما بأن النظام الجديد يسري مجال تطبيقه حتى على المقاولات المغربية التي تعمل فوق تراب الاتحاد الأوروبي.

- تم مؤخرا ببكين، التوقيع على مذكرة تفاهم حول التبادل والتعاون القضائي بين محكمة النقض والمحكمة العليا الشعبية بالصين. ووقع على المذكرة السيد مصطفى فارس، الرئيس الاول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزهو كيانغ، رئيس المحكمة العليا الشعبية بالصين، بحضور عزيز مكوار سفير صاحب الجلالة لدى الصين، وعلي عدواني مستشار بمحكمة النقض، رئيس قسم العلاقات الدولية والتعاون، وعدد من أطر المحكمة العليا بالصين. وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء المبادئ العامة التي يستند عليها التعاون بين محكمة النقض والمحكمة العليا الشعبية بالصين، وتعزيز التعاون في كل من مجالات الإصلاح القضائي والشفافية القضائية ورقمنة المحاكم والإدارة القضائية للمحاكم وتكوين القضاة والبحوث المتعلقة بالمساعدة القضائية الثنائية.

* ليكونوميست:

- العلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين ترخي بظلالها على الأسواق المالية خلال الفصل الأول من السنة الحالية وتواصل تأثيرها على تعاملات البورصات. وفي السوق الإفريقية وعلى مدى فترة أطول، سيكون هناك ناد متميز يتألف من خمس دول هي المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا وغانا وأنغولا. وسيبلغ إجمالي الطلب الموجه إلى المغرب 50 مليار دولار بحلول عام 2030 وفقا لتوقعات مجموعة التأمين الائتماني "أويلر هيرميس". ويحتفظ المغرب بتصنيف ب-1 (المرتبط بالمخاطر المنخفضة) لدى مجموعة "أويلر هيرميس" مثل غانا وبوتسوانا. هذه الدول الثلاث أحرزت أفضل النقط في القارة.

- قد يتم تأجيل تطبيق قانون العمل المنزلي المرتقب في 2 أكتوبر المقبل، بسبب غياب مرسوم ينظم العلاقات مع هيئات الاحتياط الاجتماعي. ويسمح القانون بعمل القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين (15 و18 سنة) خلال فترة انتقالية لمدة خمس سنوات وينص على حد أدنى للأجور منخفض عن ما هو معمول به حاليا. كما يقر بإلزامية العقد والتصريح الإجباري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

* البيان:

- عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن بالغ اعتزازه بالاستقبال الذي خصصه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمحمد نبيل نبعد الله، بمناسبة تجديد انتخابه أمينا عاما للحزب في أعقاب المؤتمر الوطني العاشر المنعقد في شهر ماي المنصرم تحت شعار "نفس ديمقراطي جديد". وجدد المكتب العزم على مواصلة مسار النضال الوطني الصادق، داعيا إلى مراجعة الأحكام "القاسية" الصادرة في حق نشطاء الحراك الاجتماعي.

- قرر مؤتمر القمة العادية الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، الذي اختتمت أشغاله، مساء أمس الاثنين، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الموافقة على أربعة ترشيحات للمغرب لمناصب في منظمات دولية. ويتعلق الأمر، بحسب قرار للمجلس التنفيذي للاتحاد حول تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بالترشيحات الافريقية لمناصب داخل المنظومة الدولية، بالسيد حسن طاليب، الذي تم ترشيحه لشغل منصب عضو بلجنة تقنين الاتصالات الراديوية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، للفترة 2019 -2022 ، وذلك في الانتخابات التي ستجرى خلال مؤتمر المندوبين المفوضين المقرر في دبي بالإمارات العربية المتحدة من 29 أكتوبر إلى 16 نونبر 2018. كما يتعلق الأمر بترشيح المملكة المغربية لمنصب عضو بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برسم الفترة 2018-2020، وذلك خلال الانتخابات المقررة في شتنبر المقبل بفيينا، ولمنصب عضو بالاتحاد الدولي للاتصالات (2019-2022)، خلال الانتخابات المقررة أثناء مؤتمر المندوبين المفوضين من 29 أكتوبر إلى 16 نونبر بدبي، وكذا لمنصب انتخاب البلد الذي سيحتضن الدورة الـ24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بمدينة مراكش، في 2021، وذلك خلال الانتخابات التي ستجرى بمناسبة انعقاد الدورة الـ23 للجمعية العامة للمنظمة بروسيا.

* لوبينيون:

- قال السيد العربي بنرزوق، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، يوم الثلاثاء بالرباط، إنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 395 مليون درهم لمواكبة "الفاعلين المتضررين" من القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع الاكياس البلاستيكية، والفاعلين الجدد الذين رأوا في القانون فرصة للسوق. وأوضح السيد بنرزوق، خلال لقاء لتقييم تنفيذ القانون رقم 15-77، أن دخول هذا النص حيز التنفيذ في يونيو 2016 قد أضر بمخططات الفاعلين الصناعيين الذين لم يستعدوا كفاية لتنويع منتجاتهم، مشيرا إلى أن هذه الوضعية دفعت الدولة إلى تخصيص 395 مليون درهم لفائدة 44 مشروعا استثماريا في إطار مسلسل تحول المقاولات.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المرتقب أن يواصل الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنه خلال الفصل الثالث من 2018، بارتفاع قدره 5.4 في المئة مستفيدا من انتعاش قطاع السيارات وصناعة الطيران والنسيج. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الظرفية في شهر يوليوز 2018، أن الارتفاع المرتقب في أسعار النفط العالمية وصولا إلى 80 دولارا للبرميل خلال الفصل الثالث، عوض 52 دولارا للبرميل سنة قبل ذلك، سيواصل في الضغط على الميزان التجاري وواردات المنتوجات الطاقية.

* أوجوردوي لوماروك:

- شارك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤخرا بالعاصمة البنينية كوتونو، في الإطلاق الرسمي للسوق الإقليمية للكهرباء للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه منذ 2008 كانت هذه المؤسسة هي الهيئة الوحيدة من خارج المجموعة التي تتوفر على صفة مراقب ضمن المنظومة الإقليمية للمبادلات الطاقية الكهربائية (تجمع غرب إفريقيا للطاقة). وأضاف أن هذه الهيئة الطاقية التابعة لمجوعة (سيدياو)، التي تضم 29 عضوا، والتي كانت وراء إطلاق هذه المبادرة الإقليمية، تعمل على إدماج شبكات الكهرباء الوطنية في سوق إقليمية موحدة للكهرباء، بهدف ضمان تزويد ناجع ومنتظم، على المديين المتوسط والبعيد، بالطاقة الكهربائية لفائدة الساكنة المحلية، وبكلفة تنافسية.

- قال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بن عتيق، أمس الأربعاء بالصخيرات، "إننا في حاجة لمنتدى مغربي فرنسي مخصص للتنمية على غرار ذلك المنظم بتعاون مع إسبانيا". وجاء ذلك خلال الورشة الموضوعاتية الأولى للخبراء المغاربة المقيمين بفرنسا تحت شعار "الابتكار والتكنولوجيات الحديثة: الفرص المتاحة للمغرب"، التي اعتبرها السيد بن عتيق تندرج في إطار سلسلة من الورشات الموضوعاتية، موضحا أن الاختيار لم يكن من قبيل الصدفة، وإنما يتلاءم مع عدد من جهات المغرب.

* ليبيراسيون :

- أشاد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بدولة فلسطين، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل لبلادنا، المستشار إياد تميم، بالدعم الكبير الذي يقدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية. واستحضر المسؤول الفلسطيني، خلال استقباله بالرباط من طرف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، احتضان المملكة المغربية مؤخرا للمؤتمر الدولي الخامس حول القدس، منوها بموقف المغرب الواضح من نقل السفارة الأمريكية للمدينة المقدسة.

- لا سامير.. الوضع الاجتماعي في تدهور مستمر، لاسيما تقاعد العاملين. "ولا يوجد أي حل في الأفق. والوضع لا يزال مرتبكا"، بهذه العبارات وصف أحد أطر (لاسامير وضعية العاملين في هذه المؤسسة، التي توقفت منذ صيف 2015". وقال .. "اليوم، نحصل فقط على 50 بالمئة من أجورنا بسبب حذف العلاوات"، مشيرا إلى أن "المشكل الكبير للعاملين في هذه المصفاة هو التقاعد".