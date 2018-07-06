عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة..

* أخبار اليوم:

- البرلمان يصادق على قانون يسمح بمثول الجواهري أمام النواب. سنة على وضعه لدى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وبعد أسابيع من النقاشات في غرفتي البرلمان تمكن مشروع قانون 40.17 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب من الحصول على أغلبية مريحة ليدخل حيز التطبيق، ما سيصير معه من الممكن استدعاء والي بنك المغرب والاستماع إليه من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان، بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك. وقد وسع القانون الجديد مهام البنك المركزي لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي.

- قال السيد العربي بنرزوق، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، إنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 395 مليون درهم لمواكبة "الفاعلين المتضررين" من القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع الاكياس البلاستيكية، والفاعلين الجدد الذين رأوا في القانون فرصة للسوق. وأوضح السيد بنرزوق، خلال لقاء لتقييم تنفيذ القانون رقم 15-77، أن دخول هذا النص حيز التنفيذ في يونيو 2016 قد أضر بمخططات الفاعلين الصناعيين الذين لم يستعدوا كفاية لتنويع منتجاتهم، مشيرا إلى أن هذه الوضعية دفعت الدولة إلى تخصيص 395 مليون درهم لفائدة 44 مشروعا استثماريا في إطار مسلسل تحول المقاولات.

* المساء:

- أوقفت لجنة الطلبات العمومية أربع صفقات تهم قطاعات حكومية مختلفة، بعد تقدم منافسين بشكايات تطعن في "مصداقيتها". وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار رفض هذه الصفقات جاء بعد دراسة الشكايات من لدن اللجنة المحدثة لدى الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا في لقاء إعلامي لتقديم حصيلة الحكومة في سنتها الأولى، أن رئيس الحكومة قام بالموازاة مع ذلك بتفعيل دور المفتشيات العامة.

- أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 9,6 بالمائة، لتصل إلى 26,78 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقابل 24,43 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف، في نشرة للمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر ماي 2018، أنه أظهر فائضا بزيادة نسبتها 17,8 في المئة بلغت 20,46 مليار درهم في متم شهر ماي 2018، مسجلا ارتفاعا مهما في مداخيل الأسفار من 3,49 مليار درهم إلى 27,08 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع النفقات من 6,22 مليار درهم إلى 6,62 مليار درهم.

* الأحداث المغربية:

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن قمة الاتحاد الافريقي التي انعقدت مؤخرا بنواكشوط، قدمت توضيحات أساسية حول دور الاتحاد في ملف الصحراء المغربية، والمتمثل في مواكبة ودعم جهود الأمم المتحدة. وقال بوريطة، في حديث نشرته الاسبوعية الدولية (جون أفريك)، إن هذا الدور ينحصر عند هذا المستوى : ليس هناك مسلسل جديد ولا مبادرة في هذا الشأن. وأضاف أن الملف سيظل بيد الأمم المتحدة، ولن يتدخل الاتحاد الافريقي سوى ضمن دور المنظمات الاقليمية، بما يتسق وينسجم مع مجلس الامن التابع للأمم المتحدة.

- كشف الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أنه من المرتقب أن تقدم وزارته مشروع ميثاق المرفق العمومي على المجلس الحكومي. وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في افتتاح ورش دراسي حول موضوع "المرفق العمومي وحقوق المرتفقين"، أن مشروع الميثاق يوجد في "مراحله الأخيرة، وهو مشروع كبير ذو أهمية مهيكلة في استراتيجية إصلاح الإدارة التي تنبني على 24 مشروعا وأربع دعامات".

* آخر ساعة:

- أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري سجل ارتفاعا بنسبة 11,5 في المئة ليصل إلى حوالي 51,775 مليار درهم نهاية شهر ماي 2018، مقابل 46,442 مليار درهم خلال الفترة نفسها قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، في نشرة خاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2018، أن الواردات بلغت 218,74 مليار درهم، بزيادة 10,3 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 10 في المئة، لتبلغ 166,97 مليار درهم. وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 76,3 في المائة، برسم الشهور الخمس الأولى من السنة الجارية، مقابل 76,6 في المائة في السنة السابقة.

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت 9,08 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقابل 13,32 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة، أي بانخفاض نسبته 31,8 بالمئة. وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر ماي 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع النفقات بـ (زائد 1,33 مليار درهم) مقرونة بانخفاض المداخيل التي بلغت 13,99 مليار درهم.



* العلم:

- عبر العديد من الخبراء الاقتصاديين والمهتمين عن تخوفاتهم من الانخفاض الذي سجلته تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، والتي بلغت حسب مكتب الصرف مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقابل 13,32 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة، أي بانخفاض نسبته 31,8 بالمئة. وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي، إن انخفاض الاستثمارات الأجنبية بهذه النسبة كان متوقعا بالنظر إلى الظرفية المالية العالمية، موضحا أن ذلك يرجع إلى عاملين أساسين، جاذبية البلد المستقبل للاستثمارات من جهة وتوفر الاستثمارات على المستوى الدولي من جهة ثانية.

- تتجه المديرية العامة للضرائب إلى اتخاذ إجراءات ضد المتهربين من أداء ضريبة السيارات "لافينيت" برسم السنة الجارية، إذ هددت بعرقلة بيع سياراتهم عبر مصالح وزارة التجهيز والنقل. وأعلنت المديرية في هذا الإطار، عن إطلاق نداء موجه لأصحاب السيارات للمبادرة بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والمسماة "TSAV" برسم سنة 2018.

* بيان اليوم:

- أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا في الميزانية بلغ 4 ملايير درهم في متم ماي 2018، مقابل 3,5 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر ماي 2018، أن المداخيل العادية بلغت 14,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0,5 في المئة مقارنة مع متم ماي 2017، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 1,1 في المئة لتصل إلى 8,2 ملايير درهم.

- المغاربة يتصدرون قائمة المهاجرين في إسبانيا. بلغ عدد المغاربة الذين هاجروا إلى إسبانيا خلال السنة الماضية، زهاء 39 ألفا و847 مهاجرا، وهي حصيلة مكنت الجالية المغربية من تصدر قائمة المهاجرين بهذا البلد، وتليها الجالية الكولومبية في المرتبة الثانية ب34 ألفا و210 مهاجرين. وأورد تقرير للمعهد الوطني للإحصاء الإسباني، بداية الأسبوع الجاري، أن عدد المهاجرين المغاربة إلى إسبانيا، خلال السنة المنصرمة، فاق عدد المهاجرين الفنزويليين الذين كانوا يتربعون على صدارة الترتيب في السنوات الماضية، قبل أن يصبحوا في المرتبة الثالثة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- قال جوزيب بوريل، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، يوم الأربعاء بمدريد، إن المغرب يعد "حجر الزاوية في علاقات إسبانيا مع منطقة البحر الأبيض المتوسط". وأبرز جوزيب بوريل، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان)، أهمية "الروابط والعلاقات القوية"، التي تجمع بين المغرب وإسبانيا، مذكرا بأن زيارته الرسمية الأولى إلى الخارج كرئيس للدبلوماسية الإسبانية كانت إلى المملكة المغربية.

- الانقطاعات المتكررة للأدوية تثير غضب الصيادلة. انتقد الصيدلاني عبد الرحيم دراجي، الكيفية التي تدبر بها مصالح وزارة الصحة مراحل وفترات انقطاع عدد من الأدوية بين الفينة والأخرى، مشددا على غياب أي شكل من أشكال التواصل والتحسيس والإخبار القبلي للصيادلة والأطباء، حتى يتسنى التواصل بالمقابل مع المرضى لاتخاذ كل الاحتياطات الضرورية تفاديا لوقف أو تأخير أي علاج.

* رسالة الأمة:

- تم يوم الخميس بلندن، إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، عبر التوقيع على اتفاق في شكل تبادل رسائل، بخصوص إرساء هذا الحوار، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والكومنولث، بوريس جونسون. وسيكتسي الحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني، الذي سينعقد سنويا وبالتناوب في البلدين، طابعا شاملا للاحتفاظ بطابع الانسجام من خلال الانكباب على أربع مواضيع أساسية تهم : السياسة، الأمن، "الاقتصاد والتجارة" ثم "الثقافة، التربية والشباب".

- جرى يوم الأربعاء بالدار البيضاء، تدشين وحدتين جديدتين لصناعة الطيران متخصصتين في الصباغة واللوجيستيك. ويتعلق الأمر بورشة للصباغة تابعة للمقاولة (إيس تي تي إيس) التابعة للمجموعة الصناعية الفرنسية (ساتيس)، ووحدة متخصصة في اللوجيستيك تابعة للشركة الفرنسية المغربية للوجيستيك صناعة الطيران (إيس إيف إيم إيل) التي يوجد مقرها بمنطقة (ميدبارك) بالنواصر.

* لوماتان:

-أنباء سارة للشباب، أصحاب المشاريع الذاتية والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بإقليم جرادة، حيث تنكب وزارة الداخلية، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية، على إنشاء صندوق لدعم حاملي المشاريع بالمنطقة. ويهدف هذا الصندوق، الذي تقدر ميزانيته ب150 مليون درهم، إلى دعم التشغيل بالإقليم، وتطوير عالم المقاولات، لاسيما المقاولة الذاتية.

- تعرض وزارة الطاقة المشروع الأولي لمرسوم الافتحاص الطاقي الإلزامي على المشاورات العمومية. ويندرج هذا النص في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تجعل من النجاعة الطاقية أولوية وطنية. ويحدد مشروع المرسوم الالتزامات العامة الواجب الوفاء بها من قبل الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي.

* ليبيراسيون :

- اطلع وفد عن برلمان مجموعة دول الأنديز، يوم الأربعاء، على مظاهر التنمية والتطور الذي تشهده جهة العيون الساقية الحمراء في مختلف المجالات. وعقد الوفد، الذي يقوده رئيس هذا البرلمان، فيرناندو ميزا، سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية وأعضاء المجلس البلدي، وشيوخ القبائل الصحراوية، كما قام بزيارة لعدد من المشاريع والاوراش التنموية. ووقف الوفد، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، على المؤهلات التي تزخر بها الجهة، والبنيات التحتية التي تتوفر عليها في مختلف القطاعات الواعدة الاقتصادية والاجتماعية وعلى المجهودات المبذولة لضمان تنمية سوسيو- اقتصادية مستدامة بجهة العيون الساقية الحمراء.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية السيد محمد بنعبد القادر، يوم الأربعاء بالرباط، أن الوزارة تسعى لإرساء نموذج جديد للإدارة يجعلها رهن إشارة المواطنين، فعالة ومتفاعلة ومسؤولة وشفافة وتضمن سهولة الولوج إلى الخدمات. وأوضح بنعبد القادر، خلال لقاء دراسي نظمته الوزارة، بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن إصلاح الإدارة ورش وطني كبير جعله صاحب الجلالة الملك محمد السادس في صلب الأولويات الوطنية، مبرزا أن رهانات كبرى ترتبط بهذا الورش، من قبيل التنمية والمواطنة والديمقراطية.

* ليكونوميست :

- شركات البورصة تسجل بعض الارتياح. فقد تمكن الفاعلون ال17 من تحقيق نتائج إيجابية خلال سنة 2017، قدرت ب47 مليون درهم، وذلك بعد خسارة السنة السابقة، حيث سجلت 13 شركة، لأسباب مختلفة، خلال السنة المالية 2016 خسائر. لكن مع متم سنة 2017، أربع شركات فقط هي التي كانت في المنطقة الحمراء. وتم استيعاب الارتفاع بنسبة 4.3 بالمئة في تكاليف الاستغلال بفضل تحقيق إيرادات جيدة.

- التعويض عن فقدان العمل قد يشهد تغييرا. ومن المقرر أن يتم تقييم هذا الأمر خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيعقد في 16 يوليوز الجاري. كما ستتم دراسة آثار تغيير شروط الولوج. وقد التزمت الحكومة بتسهيل الولوج، لكن دون إقرار تمويلات إضافية. ويظل التعويض عن فقدان العمل محدودا وغير متلائم مع مخاطر البطالة.

* لوبينيون:

- تطمح الجمعية المغربية للمصدرين إلى تعزيز موقع المغرب على مستوى التجارة "الحلال" من خلال تحسيس المقاولات بأهمية الشهادة "حلال" والترويج للمنتجات الحلال-المغرب في التظاهرات العالمية الكبرى المخصصة لهذا المجال. كما تتطلع الجمعية إلى المصادقة على علامة "حلال" التجارية من لدن الدول المستهلكة الرئيسية، والقرب الإقليمي مع المصدرين لدعم أولئك الذين لديهم مؤهلات تصديرية من شأنها تطويرهم على الصعيد الدولي.

- أكدت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، على أن تنمية العالم القروي تقتضي وضع إطار قانوني من شأنه تحديد دقيق للأهداف المتوخى بلوغها، ووضع منهجية متكاملة للتقييم والتتبع مركزيا ومحليا. وهكذا، شدد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة حول "تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"، على ضرورة مراعاة متطلبات العالم القروي، مؤكدا أن "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، يجب أن يخضع في تدبيره، لمعايير الشفافية والمحاسبة، وتعزيز الحكامة الجيدة، وكذا ضروة تناسق المشروع مع حاجيات العالم القروي".

* البيان:

- تبنى البرلمان الأوروبي في جلسة عمومية عقدها الأربعاء بستراسبورغ، قرارا يوصي الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق مع المغرب حول تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويندرج هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تهم عددا من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسمح بفتح مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق حول تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي بين وكالة الاتحاد الاوروبي (أوروبول) وسلطات الدول المعنية بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ورفع تحديات الهجرة. - أكد أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، محمد شاطر، أن إصلاح القانون الأساسي لبنك المغرب يشكل مرحلة مهمة في مسار التلاؤم مع المعايير الدولية. واعتبر شاطر، أن هذا الإصلاح ضروري لأن التنافسية بين الدول تتطلب تحديث القوانين والأنظمة والهياكل الإدارية، مشيرا إلى أن التحول التدريجي إلى تعويم الدرهم وتوجه السوق المالية نحو إدماج أدوات مالية آجلة، يتطلبان "رقابة تنظيمية" و"سيسهمان منطقيا في توطيد المسؤولية الإدارية لبنك المغرب".

* أوجوردوي لوماروك:

- يتضمن القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مستجدات تهم بالأساس أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تشمل تعديل أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب وبعض الإجراءات المسطرية، إضافة إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف. وحسب منشور لرئيس النيابة العامة موجه للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يتضمن هذا القانون الذي سيجري العمل به يوم 13 شتنبر المقبل، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أحكاما زجرية وأحكاما مسطرية وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

- بعد عامين من إطلاق منظومات القطاع، حققت صناعة النسيج الوطنية أهدافا مرضية في إطار خطة التسريع الصناعي. ورحب الفاعلون بالقطاع بحجم الأرباح الإضافية التي تم تحصيلها خلال الأشهر الـ18 الماضية. وأكد مهنيون خلال الجمع العام للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، أن القطاع حقق في هذا السياق، أرباحا إضافية بقيمة 7 ملايير درهم.