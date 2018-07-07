عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت..

* أخبار اليوم:

- تشكيل لجنة استطلاعية للتحقيق في وضعية 80 ألف سجين. شكل مجلس النواب لجنة استطلاعية برلمانية من المنتظر أن تحقق في وضعية السجون المغربية، وهي اللجنة التي سيترأسها البرلماني عمر عباسي عن حزب الاستقلال، وتضم في عضويتها رضا بوكمازي مقررا عن حزب العدالة والتنمية، كما ضمت كلا من نجيب البقالي وبثينة قروي عن حزب رئيس الحكومة، إلى جانب ممثلين عن باقي الفرق والمجموعات النيابية بالغرفة الأولى. ومهمة اللجنة الوقوف على وضعية النزلاء والبحث في مدى توفرهم على الشروط الملائمة في الإيواء والتغذية.

- أبرز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بن عتيق، خلال الورشة الموضوعاتية الأولى للخبراء المغاربة المقيمين بفرنسا تحت شعار "الابتكار والتكنولوجيات الحديثة: الفرص المتاحة للمغرب"، أن المغاربة المقيمين بفرنسا، وبفضل انتمائهم المزدوج وكفاءاتهم ومؤهلاتهم، استطاعوا فرض وجودهم ليصبحوا رافعة للتنمية والتعاون تعمل على تعزيز الشراكة بين البلدين، ومن ثم الحاجة إلى تأطير جهودهم من أجل استهداف أمثل لمساهمتهم في التنمية. وأشار، في هذا الصدد، إلى السياسة المندمجة التي وضعها المغرب لفائدة مغاربة العالم، الرامية إلى حماية حقوقهم وتدعيم الروابط مع البلد الأم وتعبئة كفاءاتهم من أجل المساهمة في مختلف أوراش التنمية بالمملكة، مذكرا بإطلاق "الجهة الافتراضية 13" التي تشكل فضاء للتبادل بين المغاربة المقاولين عبر العالم ونظرائهم بالمغرب.

* المساء:

- كشفت الأولويات المستقبلية للحكومة، خلال السنة المقبلة عن الاستمرار في تفعيل الحوار الاجتماعي للاتفاق على عرض شامل ونوعي يقضي بزيادات بمعدل 700 درهم للموظف، وقد تصل إلى 1700 درهم شهريا، وفق ما ورد في التوقعات المستقبلية للحكومة في سياق تقديمها لحصيلة سنة من عملها. وأعلنت الحكومة التزامها برفع التعويضات العائلية بمبلغ يتراوح بين 100 و600 درهم شهريا.

- حذرت الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر من التداعيات السلبية لقرار تضريب القطاع الفلاحي على الوضعية التي يعيشها القطاع والمتمثلة أساسا في الرفع من تكلفة الإنتاج، وكذا الحد من الكميات التي يجري استيرادها من المخصبات، الأمر الذي سينعكس سلبا على جودة المنتوجات المغربية وكذا قدرتها على المنافسة. وشددت الفيدرالية على أن هذه الوضعية ستؤدي إلى تراجع قيمة العلامة المغربية في الأسواق الخارجية، كما أن ذلك من شأنه ضرب جميع المكتسبات التي راكمها القطاع منذ سنوات في إطار مخطط المغرب الأخضر.

* الأحداث المغربية:

- كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن برامج الحكومة للسنة الثانية من عمرها واضحة، وأنه يتوفر على خريطة للإصلاحات المقبلة تتداخل فيها عدد من القطاعات. وأبرز العثماني، خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يعول على جميع الإدارات العمومية والقطاع الخاص وعلى النقابات من أجل تنفيذ تلك الإصلاحات.

- يعيش الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على وقع أزمة عنوانها، التوتر بين رئيس الفريق والكاتب الأول للحزب ادريس لشكر. وأحيطت الأزمة التي بدأت شراراتها منذ شهر، بجدار كبير من الصمت والكتمان، قبل أن تندلع مجددا مع إعلان رئيس الفريق شقران لمقاطعته الكاملة لاجتماعات المكتب السياسي للحزب بل وعدم الاستجابة لدعوة كاتب الحزب الأول للقيام بجولات بين عدد من العواصم الأوروبية.

* العلم:

- أعلنت وزارة الصحة أنها أحالت على المجلس الأعلى للحسابات، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المنظم للمحاكم المالية، تقريرين للمفتشية العامة للوزارة شملا مجال تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي تنفيذ القرارات والتوصيات التي ستصدر عن أجهزة الرقابة المالية في الموضوع. وأكدت الوزارة في بلاغ، أنها من أكبر القطاعات الوزارية انخراطا في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي حاضرة في مختلف محطات هذه الاستراتيجية ومنفتحة على جميع الهيئات الوطنية وكذا الدولية المساهمة في تعزيز النزاهة.

- انطلقت، يوم الخميس بلندن، أشغال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والكومنويلث بوريس جونسون. وعرفت الجولة الافتتاحية لهذا الحوار توقيع الطرفين على عدة اتفاقيات تهدف إلى مزيد من تقوية وتعزيز الإطار القانوني القائم بين البلدين.

* رسالة الأمة:

- شارك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤخرا بالعاصمة البنينية كوتونو، في الإطلاق الرسمي للسوق الإقليمية للكهرباء للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وبهذه المناسبة، أجرى المدير العام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، مرفوقا بسفير المغرب بالبنين رشيد ركيبي، سلسلة لقاءات مع مسؤولين كبار بقطاع الكهرباء بدول غرب إفريقيا، تمحورت حول علاقات التعاون القائمة بين المكتب والهيئات المماثلة بهذه الدول، والمشاريع التي يشرف على إنجازها بالمنطقة.

- كشفت الجمعية المغربية للمصدرين، يوم الأربعاء، عن أولوياتها لسنة 2018، وفي مقدمتها تعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وبلجيكا. وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنها ستعمل في هذا الإطار على تقييم مؤهلات العرض الوطني القابل للتصدير، وتحديد ودعم مختلف القطاعات الواعدة، والتي تتمتع بمؤهلات عالية، ومن شأنها أن تشكل دعامات أساسية للنهوض بالعلاقات التجارية بين البلدين. وأضافت أنه سيتم لهذا الغرض برمجة سلسلة من اللقاءات والبعثات التجارية خلال شهر شتنبر القادم ، ومنها "ملتقى الأعمال" المرتقب تنظيمه ما بين 26 و28 من هذا الشهر بطنجة، والذي سيعرف مشاركة نحو 20 من المستثمرين البلجيكيين.

* بيان اليوم:

- أشاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بجهود المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال العمل الإنساني، معربا عن اعتزامه إقامة شراكة مع المملكة في هذا المجال. وأبرز مساعد الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، رشيد خاليكوف، في لقاء مع السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، الجهود التي يبذلها المغرب بقيادة صاحب الجلالة، لا سيما إقامة مستشفى طبي جراحي في غزة لفائدة المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية المقدمة لكثير من الدول (غينيا بيساو، جنوب السودان، مدغشقر). وفي هذا الصدد، عبر خاليكوف عن اهتمام الهيئة الأممية بإقامة شراكة مع المغرب كفيلة بضمان تقاسم الخبرات في مجال التدخلات الإنسانية.

- تم يوم الخميس بالرباط، بحضور الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، التوقيع على عقود مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، التي تندرج في إطار إرساء منظومة تعاقدية تروم تحقيق نجاعة الأداء، وبلوغ أهداف ومؤشرات الأوراش والمشاريع المحددة ضمن البرنامج الحكومي في مجال تأهيل وإصلاح الإدارة. وتتناول مشاريع التحولات الهيكلية للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، على الخصوص، ميثاق اللاتمركز الإداري، والبرنامج الوطني لتحسين الاستقبال، وميثاق المرافق العمومية، والتدبير بالكفاءات، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة، والمخطط التوجيهي للتحول الرقمي للإدارة العمومية، والمنصة الحكومية للتكامل، وتطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم، ومتابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتدبير الزمن بالإدارة العمومية، وكذا خطة عمل تنفيذ استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية

* الاتحاد الاشتراكي:

- راسلت الجبهة النقابية بشركة "سامير" رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، محتجة ومطالبة بالعمل على استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول. وتأسفت الجبهة النقابية بشركة "سامير" في مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة، ووزراء الداخلية، والطاقة المعادن والتنمية، والاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والعدل، معبرة عن احتجاجها واستيائها من الموقف السلبي للحكومة المغربية ومن التعطيل المتواصل للإنتاج لمصفاة المحمدية منذ غشت 2015، والاكتفاء بالتفرج على ضياع مصالح البلاد وحقوق العباد.

- ينظم المجلس الثقافي البريطاني، بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، يومي 11 و12 يوليوز الجاري بوجدة، ندوة دولية حول موضوع "من أجل تقوية الجاذبية الجهوية عبر استراتيجية مشتركة للتكوين المهني في إطار برنامج كفاءات للجميع". وتهدف هذه التظاهرة، التي ستنظم بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ومجلس جهة الشرق، إلى إغناء وتعميق التفكير لدى الفاعلين المحليين، في ما يتعلق بالسياسات الفعالة للتكوين المهني، خدمة للتنمية الاقتصادية المحلية.

* آخر ساعة :

- جدد رئيس برلمان دول الأنديز، فيرناندو ميزا، يوم الخميس بالرباط، دعم البرلمان الأنديني لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل نهائي لنزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، مؤكدا أن برلمان دول الأنديز سيظل بجانب المغرب يدعمه في كل قضاياه الوطنية. وأكد ميزا، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، أن برلمان دول الأنديز صادق بالإجماع على تثمين الجهود الجادة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

- استنكر المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط، الاختلالات المستمرة التي يعرفها المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، محملا المسؤولية كاملة لوزارة الصحة، والجهات المعنية في ما يشهده المركز وغالبية المستشفيات التابعة له من أوضاع جد مزرية، مطالبا في الوقت ذاته بوقف سياسة التجاهل دون تماطل إضافي لما يتم رصده من اختلالات.

* لوبينيون:

- خلال التصويت في جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، على تقرير للاتحاد الأوروبي موجه للدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض النواب الأوروبيون بالكامل تعديلات تم دسها بطريقة احتيالية داخل هذا التقرير وتتضمن ادعاءات كاذبة حول مهمة بعثة المينورسو وكذا قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالمغرب. ويعود رفض هذه التعديلات المعادية إلى وعي النواب الأوروبيين بالمناورات التآمرية لأعداء الوحدة الترابية واللوبيات السامة التي يقوم ببثها الدبلوماسيون الجزائريون العاملون ببروكسل ووكلائهم داخل البرلمان. وإذا كان هذا الرفض يكرس، مرة أخرى، أولوية المسلسل الأممي في تسوية النزاع المصطنع حول الصحراء، فإنه يعني على الخصوص بأن الاتحاد الأوروبي، كما أكد ذلك في مناسبات عدة مسؤوليه وقادته، رفض أي تدخل في هذه القضية.

- أبرمت الحكومة المغربية اتفاقا مع حكومة المملكة المتحدة حول نظام المدارس البريطانية في المغرب، وذلك بهدف تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء المدارس البريطانية بالمغرب وفتحها وتسييرها. ويأتي إبرام هذا الاتفاق، الذي وقعه السيدان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ونظيره البريطاني، بوريس جونسون، كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والكومنويلث، بمناسبة إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، اعترافا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين منذ أمد طويل، واعتبارا لأهمية التربية في التنمية الوطنية، ورغبة منهما في تعزيز تفاهم أمثل بين شعبي المملكتين عبر تشجيع ثقافة ولغة كلا البلدين، فضلا عن إيمانهما بأن تعزيز تعاون ذي منفعة متبادلة في ميدان التعليم من شأنه تيسير بلوغ هذه الأهداف.

* البيان:

- ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يوم الخميس بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الثالث والخمسين لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وبهذه المناسبة، ألقى وزير الداخلية كلمة استهلها بالإشارة إلى المبادئ الأساسية اللازم تكريسها بالإدارة العمومية، التي ما فتئ يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال خطبه ورسائله السامية، مؤكدا على أن النهوض بمفهوم الخدمة العمومية يستدعي تأهيل الرأسمال البشري، في إطار منظومة إصلاحية من ثلاثة مستويات تتمثل في الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، ورفع تحدي التكوين والتأهيل المستمر للموارد البشرية، والنهوض بالبنيات التنظيمية وتحسين الأساليب التدبيرية وتخليق المرفق العام.

- تم التوقيع بالرباط، بحضور الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، على عقود مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، التي تندرج في إطار إرساء منظومة تعاقدية تروم تحقيق نجاعة الأداء، وبلوغ أهداف ومؤشرات الأوراش والمشاريع المحددة ضمن البرنامج الحكومي في مجال تأهيل وإصلاح الإدارة. وتتناول مشاريع التحولات الهيكلية للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، على الخصوص، ميثاق اللاتمركز الإداري، والبرنامج الوطني لتحسين الاستقبال، وميثاق المرافق العمومية، والتدبير بالكفاءات، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة، والمخطط التوجيهي للتحول الرقمي للإدارة العمومية، والمنصة الحكومية للتكامل، وتطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم، ومتابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتدبير الزمن بالإدارة العمومية، وكذا خطة عمل تنفيذ استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية

* لوماتان:

- لمباشرة مشاريعها الإصلاحية على أحسن وجه، الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية تراهن على المقاربة التعاقدية. وفي هذا الصدد، وقعت الوزارة عدة عقود تروم "إرساء منهجية جديدة في تدبير الإصلاح" تتمثل في "التدبير عبر المشاريع". وأوضح محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أن هذه المنهجية التي تتأسس على 24 مشروعا، تشمل التحولات الأربع: التنظيمية والتدبيرية، والرقمية، والتخليقية، التي تنبني على مقومات أولها التشريع، وثانيها التواصل، وثالثها التقييم، ورابعها التعاون.

- يحمل مشروع الربط البحري "الطريق السريع الدولي" بين المغرب والاتحاد الأوروبي آمالا كبيرة لدى المصدرين. ويندرج هذا المشروع في إطار السياسات التي بدأها المغرب والاتحاد الأوروبي لتسهيل إجراءات التجارة البحرية والموانئ والجمارك والتجارة الخارجية. وتم تقديم هذا المشروع من قبل الوكالة الوطنية للموانئ كبديل للنقل البري للبضائع من أجل تسهيل تدفق التجارة، وتخفيف العبء عن الطرق السيارة الرئيسية، والحد من مستوى التلوث وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال تحسين الاتصالات الإقليمية.

* ليبيراسيون:

- لاشيء يلوح في الأفق بشأن تخفيف حدة التوتر بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ووزارة الصحة. فعلى الرغم من المظاهرات والوقفات التي نظمتها النقابة منذ بداية السنة والتغييرات التي طرأت على رأس وزارة الصحة، لازال كل طرف متمسك بمواقفه ويرفض التنازل. وقال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن "مناضلينا اليوم يوجدون في إضراب سيستمر إلى نهاية الأسبوع، كما نعتزم تنظيم إضراب آخر يومي 18 و19 يوليوز الجاري احتجاجا على سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الوزارة".

- قطاع صناعة الطيران يواصل توسعه بالمغرب، إذ جرى مؤخرا بالدار البيضاء، تدشين وحدتين جديدتين لصناعة الطيران متخصصتين في الصباغة واللوجيستيك. ويتعلق الأمر بورشة للصباغة تابعة للمقاولة (إيس تي تي إيس) التابعة للمجموعة الصناعية الفرنسية (ساتيس)، ووحدة متخصصة في اللوجيستيك تابعة للشركة الفرنسية المغربية للوجيستيك صناعة الطيران (إيس إيف إيم إيل) التي يوجد مقرها بمنطقة (ميدبارك) بالنواصر.