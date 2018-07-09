عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين ..

* أخبار اليوم:

- وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، يدعوهم "إلى حماية ضحايا الاتجار في البشر". وطلب عبد النباوي من النيابات العامة "عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعالا إجرامية تحت التهديد".

- أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري سجل ارتفاعا بنسبة 11,5 في المئة ليصل إلى حوالي 51,775 مليار درهم نهاية شهر ماي 2018، مقابل 46,442 مليار درهم خلال الفترة نفسها قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، في نشرة خاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2018، أن الواردات بلغت 218,74 مليار درهم، بزيادة 10,3 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 10 في المئة، لتبلغ 166,97 مليار درهم. وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 76,3 في المئة، برسم الشهور الخمس الأولى من السنة الجارية، مقابل 76,6 في المئة في السنة السابقة.

* المساء:

- حذرت وزارة الصحة من أدوية لعلاج أمراض ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب والنوبات القلبية، تباع في الصيدليات المغربية وتحتوي على شوائب خطيرة مسرطنة. وأعلنت الوزارة أنها قررت أن تسحب من السوق بعض الأدوية، التي تحتوي على مادة فالسارتان المصنعة من طرف الشركة الصينية (Zhejing Huahai Pharmaceutical Co)، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يخص عدة دول عبر العالم، بعد أن تم كشف مكون في المادة الفعالة فالسارتان" المصنعة من طرف هذه الشركة الصينية.

- تستعد لجنة استطلاعية نيابية للقيام بمهمة جديدة في سجون المملكة للاطلاع على واقع هذه المرافق وأوضاع إيواء السجناء، بعد المعطيات الصادمة التي كشفها المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بشأن نسبة الإيواء التي تقل عن مترين مربعين لكل نزيل. ووافق مكتب مجلس النواب على تشكيل هذه اللجنة الاستطلاعية، والتي ستكون مطالبة بالانكباب على آليات عملها وبرنامجها داخل أجل 60 يوما، على أن تضع تقريرا مفصلا بعد إنجاز هذه المهمة التي ستكون بمثابة امتحان لتقييم السجون، في ظل التقارير التي تتحدث عن استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الاحتياطيين، مع ما يطرحه ذلك من إشكالات في قدرة المؤسسات السجنية على تدبير هذه الوضعية.

* الأحداث المغربية:



- أكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، أن النموذج الذي وضعه المغرب في المجال الديني أصبح نموذجا ترغب العديد من الدول الاقتداء به. وقال يسف، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة العادية السادسة والعشرين للمجلس العلمي الأعلى، المنعقدة على مدى يومين بمراكش، بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، أن وفودا من عدة بلدان افريقية قامت بزيارة للمملكة للاطلاع على النموذج المغربي، مبرزا أنه بعد أن استقرت هياكل هذه المؤسسة، انعقد مجلسها الأعلى الذي حدد عددا من الأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها العلماء بالمغرب وأيضا بإفريقيا.

- يسعى حكيم بنشماش، الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى لم شمل "الباميين" بعدما غادر الكثير منهم صفوف الحزب منذ اقتراع 7 أكتوبر 2016. ودعا بنشماش في ندوة بالرباط، جميع "الغاضبين" على البام إلى الرجوع لإعادة فتح صفحة جديدة عنوانها "العمل الجماعي" من أجل تحصين المكتسبات من خلال العمل الذي حققه الحزب، قائلا "أوجه رسالة ونداء على الصعيد الوطني لكل الغاضبين على حزب الأصالة والمعاصرة، أناشدهم بالرجوع للحزب، وأقول لهم هذا حزبكم عودوا فنحن في أمس الحاجة إليكم".

* العلم:

- امتنع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن التصويت على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، وذلك بسبب رفض الحكومة لتعديلاته "المهمة"، التي يرى فيها الفريق النيابي تجويدا للنص التشريعي. وأكد عضو الفريق النيابي، أحمد التومي، أن الفريق الاستقلالي انخرط بكل مسؤولية وجدية في مناقشة هذا المشروع خاصة وأن الاقتصاد المغربي أصبح مرتبطا بالاقتصاد العالمي ومجموعة من اتفاقيات التبادل الحر، مضيفا أن التعديلات كانت نتيجة دراسة عدة قوانين خاصة بالبنوك المركزية عبر العالم. وأبرز أن رؤية الفريق تأسست على استهداف التشغيل للحد من البطالة بدل التضخم، وكذا استهداف أسعار فائدة منخفضة على المدى البعيد لتحفيز الاستثمار.

- قال عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن مجموعة العمران حققت نتائج إيجابية في سنة 2017، بفضل مواصلة الإصلاحات الإدارية وتحديث التسيير. من جهته، أشار بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، إلى أن المجموعة عبأت برسم السنة المالية 2017، استثمارا تجاوز 5.2 مليار درهم، مما مكن من الشروع في بناء 18 ألفا و804 وحدات، وكذا إنتاج 22 ألفا و834 وحدة سكنية أي بزيادة بلغت 5 بالمئة و14 بالمئة على التوالي مقارنة مع سنة 2016.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أشادت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، من جانبها المغربي، بتصويت البرلمان الأوروبي، الخميس بستراسبورغ، خلال جلسة عمومية ضد تعديل معادي للمغرب، معتبرة أن رفض هذا التعديل يبرز وعي البرلمانيين الأوروبيين بكل المناورات التي يديرها أعداء الوحدة الترابية للمملكة. وأوضحت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، في بلاغ، أنه تم رفض، بالأغلبية المطلقة خلال التصويت النهائي، تعديل مشروع توصيات الموجه للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بولاية بعثة المينورسو وطلب تطبيق وقف المحكمة الأوروبية للاتفاقيات المغربية.

- أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، على ضرورة إصلاح الإدارة وتجويد الخدمات العمومية، اعتمادا على الكفاءة في تدبير المصلحة العامة لرعاية المرفق العام وخدمة المواطنين الذين تتضاعف حاجياتهم يوما بعد يوم. وشدد الوزير، في لقاء له بمدينة خنيفرة، على أهمية تأهيل الموارد البشرية بالجماعات الترابية ودعمها بالدورات التكوينية والتكوين المستمر حول الخدمات الإدارية والتكنولوجيا الرقمية وتوزيع المهام والتشريع والتواصل والتقييم والابتكار، والوعي أكثر بما يتعلق بمبدأ المسؤولية في ربطه بالمحاسبة. وجرى بالمناسبة، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة المعنية و"مجموعة الجماعات الأطلس" بهدف تطوير الخدمات الإدارية لتحسين استقبال المواطنين.

* رسالة الأمة:

- أكد رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز، فرناندو ميزا مونكادا، أن النزاع حول الصحراء مفتعل ويخدم مصالح وأجندات شخصية وخارجية . وأوضح ميزا مونكادا، أن زيارته إلى مدينة العيون، والتي اجتمع خلالها مع العديد من شيوخ القبائل والمسؤولين والمنتخبين، مكنته من الوقوف على مجموعة من الحقائق، منها اقتناعه بأن قوى خارجية هي التي افتعلت هذا النزاع منذ عشرات السنين خدمة لمصالحها، وذلك خارج إطار رأي شيوخ القبائل وساكنة المنطقة .

- دعت وزارة الداخلية، الولاة والعمال إلى تفعيل أحكام قانون المالية لسنة 2018، في شقه المتعلق بإلغاء "التمبر" من فئة 20 درهما، وعدم استخلاص واجباته. وجاء في دورية لوزير الداخلية أنه "تم تقليص نطاق تطبيق واجب التمبر (المطبوع) من فئة 20 درهما، حيث أصبح يخص أساسا العقود والاتفاقات التي تخضع وجوبا لإجراء واجبات التسجيل المشار إليها في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب ويتم استفاؤها على شكل تأشيرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب أو عن طريق الإقرار الإلكتروني".

* آخر ساعة :

- أعلنت شركة "ساوند إنيرجي" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط أنها ستطرح نحو 30 مليون سهم من أسهمها في البورصة للاكتتاب، بضمان حصولها على 15 مليون دولار لحفر 3 آبار جديدة في منطقة "أنوال"، حيث اكتشفت فيها كميات كبيرة من النفط السائل، في وقت شرعت شركة "سيركل أويل" الإيرلندية بتسويق غازها المستكشف في منطقة الغرب شمال الرباط من دون تقديم تفاصيل كثيرة. وأكدت الشركة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام دولية، أن الآبار الجديدة تضم احتياطيات من النفط والغاز تقدر بنحو 7 تريليونات قدم مكعبة كحد أدنى، و34 تريليون قدم مكعبة كحد أقصى، ومع وجود احتياط معتدل في متوسط 20 تريليون قدم مكعبة، وهي أكبر كمية من الاكتشافات يتم الإعلان عنها في منطقة "تندرارة" قرب الحدود الجزائرية.

- صفقات مشبوهة تجر العثماني إلى المساءلة في مجلس المستشارين. في تطور لتداعيات شبهات تحوم حول نزاهة الصفقات العمومية، قرر مجلس المستشارين استدعاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في ظل الحديث عن عدم احترام مساطر قانونية في الشفافية والحكامة على مستوى الصفقات العمومية. ويستعد المستشارون لمحاصرة رئيس الحكومة، غدا الثلاثاء، في جلسة شهرية حول خروقات قانونية تهم التدبير والأداء، ومطالبته بتقديم أجوبة ينتظر الرأي العام الوطني حول اختلالات تهم عددا من الصفقات في مؤسسات عمومية، إلى جانب أسئلة تهم السياسة العامة، حول "نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة".

* بيان اليوم:

- أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الجمعة بالرباط، أن الفكر الأخلاقي يكتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن، وينبغي أن يتقدم بالموازاة مع التطور العلمي ولاسيما في مجال علم الأحياء. وقال السيد العثماني، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني الرابع حول أخلاقيات علم الأحياء، الذي نظمته لجنة أخلاقيات البحث البيو-طبي (الدار البيضاء)، بشراكة مع الجمعية المغربية لعلم الأحياء، وبالتعاون مع أكاديمية المملكة المغربية، إنه مع التطور التكنولوجي فإن عدة قضايا برزت على المستوى الأخلاقي، ومن ثمة تبرز أهمية التفكير المستمر من أجل الحفاظ على التوازن بين حرية العمل من جهة، وبين المصلحة العلمية من جهة أخرى.

- صادق المجلس العلمي الأعلى في ختام أشغال دورته العادية ال26، مساء يوم السبت بمراكش، على مجموعة من التوصيات، وذلك بحضور وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أحمد التوفيق. وهمت هذه التوصيات، التي عهد بتتبعها وتطبيقها للجن مختصة بالمجلس العلمي الأعلى، جوانب الخطبة والوعظ وتقويم عمل الخطباء والوعاظ والتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ومتابعة أعمال المجلس العلمي المغربي لأوروبا. كما شملت هذه التوصيات مجالات مواكبة التعليم العتيق، وتتبع عمل المجالس العلمية المحلية، وتطوير عمل الخلايا النسائية، ومتابعة أعمال معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات وميثاق العلماء، ثم الاعلام الديني.

* لوبينيون :

- أفاد بنك المغرب بأن مستوى المخاطر الماكرو-اقتصادية يظل معتدلا على العموم في سياق يتميز بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي. وأوضح البنك المركزي، في بلاغ أصدره في ختام أشغال الاجتماع السابع للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، الذي انعقد يوم الخميس بالرباط، أنه في ما يتعلق بالأوضاع الخارجية فقد تراجع عجز الحساب في سنة 2017، لاسيما بفضل تقلص العجز التجاري وارتفاع مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج. وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 240,9 مليار درهم في 2017، وهو ما يغطي خمسة أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات.

- أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال، في مذكرة إخبارية، أن المقتضيات الجديدة في مجال التمويل التشاركي ينبغي أن توفر للمقاولات الناشئة والمقاولين ولوجا أفضل للقروض ورساميل الاستثمار. ومن بين هذه المقتضيات، مشروع قانون ينظم التمويل التشاركي سواء بالنسبة للمستثمرين أو الشركات، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية. وهكذا، فإن هناك ثلاثة صيغ: قرض بالفائدة أو بدونها، الهبة المباشرة، أو الاستثمار مع اقتناء أجزاء من الشركة من قبل الجهة المانحة. ويتيح مشروع القانون أكبر قدر من الشفافية والإشراف على الأنشطة المتعلقة بالتمويل التشاركي.

* البيان :

-علنت وزارة الصحة أنها اتخذت الإجراءات والتدابير الاستعجالية اللازمة لمواجهة الآثار الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة خصوصا بالأقاليم الجنوبية، والأقاليم الوسطى والأقاليم الشرقية، وذلك تبعا للنشرات التي أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، والتي أكدت فيها ارتفاع درجات الحرارة في بعض الأقاليم والجهات. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم تفعيل نظام المداومة بالمؤسسات الصحية في المناطق التي ستعرف ارتفاعا في درجات الحرارة، مضيفة أنه تمت تعبئة مهنيي الصحة والأطباء والممرضين وكذا سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم العلاجات.

- نظمت سفارة المغرب في كوت ديفوار يوم الخميس بأبيدجان، غذاء مناقشة جمع رؤساء المقاولات المغربية المستقرة في هذا البلد. وقال سفير المغرب في أبيدجان، عبد المالك كتاني، إن فكرة اللقاء هي جمع مسيري المقاولات المغربية الفاعلة في كوت ديفوار لمناقشة المشاكل التي قد تعترضهم، وكذا الحلول الملائمة لها، وذلك من أجل تعزيز إشعاع صورة المملكة على المستوى الاقتصادي. وأضاف أن اللقاء يسعى أيضا إلى إرساء إطار منتظم للتشاور والتبادل بهدف تعزيز علاقات الفاعلين الوطنيين وغرفة التجارة والصناعة بكوت ديفوار، والتمكين بالتالي من تتبع ومواكبة دائمتين للنسيج المقاولاتي المغربي في هذا البلد الشقيق.

* أوجوردوي لوماروك:

- عقدت الوكالة الحضرية للجديدة-سيدي بنور، يوم الجمعة، اجتماع مجلسها الإداري في دورته التاسعة والذي جرى خلاله إحداث لجنة للافتحاص. وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن إحداث هذه اللجنة، الذي "يعد سابقة على المستوى الوطني"، سيرتقي بالوكالة إلى مرتبة "المؤسسات الرائدة في اعتماد الممارسات الفضلى في مجال الحكامة ".

- تسريع المخطط الوطني لإصلاح الإدارة. تتوفر مشاريع المخطط الوطني لإصلاح الإدارة برسم 2018-2021 اليوم على خارطة طريق حقيقية بأهداف والتزامات واضحة. وفي هذا الصدد، وضعت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية نظاما تعاقديا يهدف إلى دعم الأداء وتحقيق أهداف الأوراش والمشاريع المحددة في البرنامج الحكومي لتأهيل وإصلاح الإدارة. وقد تم توقيع العديد من العقود الخاصة بمشاريع تهم ميثاق اللاتمركز الإداري، وميثاق المرافق العمومية، والتدبير بالكفاءات.

* لوماتان:

- أفاد بنك المغرب بأن مستوى المخاطر الماكرو-اقتصادية يظل معتدلا على العموم في سياق يتميز بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي. وأوضح البنك المركزي، في بلاغ أصدره في ختام أشغال الاجتماع السابع للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أنه بالرغم من الظرفية الاقتصادية التي لا تزال محفوفة بالمخاطر، تمكن القطاع البنكي من تعزيز وضعيته المالية، مشيرا في ما يخص المردودية، إلى تحسن النتيجة التراكمية للبنوك مقارنة بالنتيجة المعتادة لسنة 2016، بفضل تدني تكلفة مخاطر الائتمان والأداء الجيد للأنشطة المحققة بالخارج. - تطور كبير ينتظر التجارة والتوزيع بالعالم القروي. وتسعى الحكومة إلى صياغة رؤى للتجارة قادرة على ضمان ولوج المستهلك لعرض "منتوجات" متنوعة وذات جودة. وفي هذا السياق، سيتم إحداث صندوق ضمان لمشاريع الامتياز التجاري أو مشاريع ممولة من طرف القروض الصغرى بهدف تحسين دخل الأسر والتشغيل.

* ليكونوميست:

- حملة ترقيم وتتبع رؤوس الأغنام والماعز الموجهة لعيد الأضحى تدخل شهرها الثاني. ويسعى المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية إلى ترقيم ما يقارب "6 ملايين رأس" تفاديا لتكرار تجربة السنة الماضية، التي تميزت بالتعفن السريع للعديد من لحوم الأضاحي بسبب الغش والتدليس في استعمال مواد غير صالحة في علف تسمين المواشي. وفي هذا الإطار، دعا المكتب المواطنين إلى شراء الأكباش المرقمة، التي تتوفر على "حلقة" في أذنها، والتوجه إلى الأسواق المرخص لها، وعدم شراء الأضحية من الأسواق وأماكن البيع المفتوحة.

- بعد إصدار لأولى "السندات الخضراء" في أعقاب مؤتمر المناخ (كوب 22)، امتدت أدوات التمويل لتشمل "السندات الاجتماعية". وفي هذا الإطار، قدمت هيئة الأسواق المالية للمستثمرين ومصدري هذه السندات، شروط وأحكام هذه الأداة التمويلية. وستعمل هذه السندات كأدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.

* ليبيراسيون:

- تحتضن مدينة مراكش خلال الفترة ما بين 29 نونبر و3 دجنبر المقبل المؤتمر العالمي للفيدرالية الدولية للصحافيين وكتاب السياحة. ويعكس تنظيم المؤتمر العالمي بالمغرب وبمراكش الدور الذي تلعبه الفيدرالية في القطاع السياحي والعمل الذي قامت به خلال السنوات الأخيرة وكذا الأنشطة التي تم تنظيمها في العديد من البلدان. ويعد المؤتمر بمثابة فرصة كبيرة لبلدنا بفضل حضور المئات من المؤتمرين الذين سيأتون من مختلف البلدان وجميع القارات.

- يشارك حاليا وفد من البرلمان المغربي في أشغال الدورة الرابعة والأربعين للجمعية البرلمانية للفرانكوفونية التي تحتضنها الجمعية الوطنية للكيبيك خلال الفترة الممتدة من 05 الى 10 يوليوز بمدينة كبيك الكندية حول موضوع "الممارسات الجيدة للبرلمانات في العصر الرقمي". وعلى هامش هذه الدورة، سيعقد الوفد البرلماني المغربي لقاءات ثنائية مع عدد من الوفود المشاركة من أجل تمتين علاقات التعاون و الصداقة و كذا توحيد المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.