24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3817:1820:4622:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الجامعي وتصوير الزفزافي (5.00)

  2. منتخب المغرب أمازيغي ومنتخب السعودية ممثل العرب (5.00)

  3. يا ساحر القال والقيل...! (5.00)

  4. إسبانيا والسويد تستنكران حصار إسرائيل على غزة (5.00)

  5. "الاتحاد للطيران" تطلق خدمات طبية في رحلاتها‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | "الخبرة التقنية" تؤجل محاكمة توفيق بوعشرين

"الخبرة التقنية" تؤجل محاكمة توفيق بوعشرين

"الخبرة التقنية" تؤجل محاكمة توفيق بوعشرين
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 19:15

أجّلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مالك يومية "أخبار اليوم" المتابع بتهم على رأسها الاتجار بالبشر والاغتصاب، بسبب "عدم جاهزية الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية".

وقالت المحكمة، في الجلسة التي عقدت مساء اليوم الاثنين، إن الخبرة التي أشرفت عليها مصالح الدرك الملكي غير جاهزة بعد، وإنها كهيئة قضائية مشرفة على ملف الصحافي توفيق بوعشرين لم تتوصل بعد بتقرير المكتب الوطني للدرك بهذا الخصوص.

وجرى تأجيل المحاكمة إلى جلسة مقبلة حدد تاريخها يوم 25 يوليوز الجاري، في انتظار التوصل بالخبرة التقنية التي اشتغل عليها المكتب الوطني للدرك الملكي.

وكانت النيابة العامة قد تقدمت بملتمس لإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات المعروضة أمام القضاء، تأكيدا منها على "كون المتهم توفيق بوعشرين هو الشخص نفسه الذي يظهر بالفيديوهات"، بعدما سبق أيضا لدفاع المطالبات بالحق المدني أن تقدم بالملتمس ذاته؛ الأمر الذي دفع القاضي بوشعيب فارح إلى تحديد موعد للبت في ذلك.

وكانت الجلسة السرية السابقة قد عرفت غياب عدد من المحامين؛ ما جعل دفاع الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين يعبر عن استيائه وتذمره، متسائلا عمن يخبر دفاع المطالبات بالحق المدني بتأجيل الجلسات، وبالتالي عدم حضوره مقابل تكبد دفاع بوعشرين عناء التنقل لحضورها.

وكانت آخر جلسة قد تحولت إلى مشادات بين إحدى المشتكيات والمحامي محمد العلاوي، من دفاع المتهم، حين وصفته بـ"الحيوان"، فاحتج على ذلك ورفض الإهانة، ليتعالى الصراخ عقب ذلك داخل القاعة وخارجها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - خليد الاثنين 09 يوليوز 2018 - 19:36
لم تتوصل بعد بتقرير المكتب الوطني للدرك بهذا الخصوص ، هاذ التقرير زعما غادي يعطي البراءة لتوفيق بوعشرين من المستحيييييييييييييييييييييييييل في غابة كالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - mouktadi abderrazak الاثنين 09 يوليوز 2018 - 19:38
الى متى سننتظر المحاكمة الحقيقية لمن نهبوا اموال الشعب مند الستقلال الى الآن؟ اين هي المحاكمة لمن نعثوا الشعب بالمداويخ والقطيع والمجهولين والانفصاليين؟ الى متى سيبقى الاعلام والرأي العام لايهتم الا بالتفاهات وبالضحايا امثال الزفزافي ورفاقه وامثال ضحايا جرادة والمهداوي اللائحة طويلة .لك الله ايها الشعب المغربي الكريم و العزيز .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.