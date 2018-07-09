رصيف الصحافة: القوات المسلحة الملكية تتوصل بأسلحة أمريكية ثقيلة

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من "المساء" وحديثها عن دخول أسلحة أمريكا الثقيلة إلى مدينة الدار البيضاء، حيث ظهرت أسلحة ثقيلة وصلت إلى القوات المسلحة الملكية، كمدرعات "فاب"، ودخلت في سرية تامة قبل نقلها إلى منطقة خاصة، في النواصر، بخفر من القوات المسلحة الملكية.

ووفق المنبر ذاته فإن الأسلحة الثقيلة التي وصلت إلى ميناء البيضاء، وسط استنفار كبير للجيش وعدد من الأجهزة، جرى التفاوض عليها في أبريل الماضي، أثناء زيارة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والجنرال عبد الفتاح الوراق، إلى جانب وفد من المسؤولين الكبار، إلى الولايات المتحدة.

المنبر ذاته ذكر أن رجال الحموشي رصدوا 22 شبكة للابتزاز الإلكتروني بمدن مختلفة، وجرى توقيف مشتبه فيهم يعمدون إلى تسجيل ضحاياهم في أوضاع جنسية، قبل الشروع في مفاوضتهم على مبالغ مالية مهمة، قصد عدم تسريب التسجيلات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي خبر آخر كتبت "المساء" أن غسيل الأموال يستنفر المصالح الأمنية المختصة بعد توصلها بتقرير يحذر من ذلك، وخصوصا شبكات الاتجار بالمخدرات، التي تعمل على توظيف أموالها في مشاريع من أجل تبييضها. وتزامنت التقارير مع تحقيقات تباشرها عناصر الأمن حول مشتبه فيهم متورطين في غسيل وتبييض أموال المخدرات بشتى أنواعها في مدن الشمال.

الجريدة عينها ورد بها أن المفوضية الأوروبية أفرجت عن تفاصيل برنامج يعتمد على تقديم مساعدات مالية ويستهدف الحدود، والمؤسسات الوطنية في المغرب، والعمل على مكافحة مهربي البشر؛ فيما حذر تقرير مؤخرا من ضغوط هجرة كبيرة تواجه المغرب بعد تحول إسبانيا إلى نقطة دخول رئيسية إلى التراب الأوروبي.

"أخبار اليوم" نشرت أن الحكومة الاشتراكية الإسبانية تستعد لتعيين سفير جديد بالرباط، وتضع الحكومة الجديدة المغرب بين البلدان الإستراتيجية التي أصبح من المستعجل تعيين سفير جديد بها، قادر على الدفاع عن توجهاتها، على غرار تعيينات جديدة مرتقبة بكل من باريس وموسكو وروما.

وأضاف الخبر أن الحزب الاشتراكي الحاكم يريد وضع شخصيات مقربة منه في السفارات الإستراتيجية، كما أن الاشتراكيين لا ينظرون بعين الرضا إلى الشخصيات القريبة من القصر الإسباني، إذ يعتبرون أن إدارة الشأن السياسي الداخلي والخارجي من اختصاص الحكومة وليس الملكية.

ووفق الصحيفة ذاتها فإن البرلمان رفض طلب إيفاد لجنة خاصة بمهمة استطلاعية حول العاملات المغربيات بمزارع الفراولة بإسبانيا، وذلك بعدما تفجرت فضيحة استغلالهن جنسيا من طرف مشغليهن وبعض الوسطاء المغاربة. وبرر مجلس النواب رفض الطلب بأنه ليس بإمكانه إرسال لجنة برلمانية مغربية للاستطلاع في بلد آخر، ولا يمكنه التحقيق في قضايا، ولو كانت مرتبطة بمواطنيه، في بلد آخر؛ كما أن المغرب لا يمكنه أن يقبل بلجان استطلاعية لبرلمانات أخرى.

أما "الاتحاد الاشتراكي" فأفادت بأن رجل تعليم متقاعد في الدار البيضاء، يبلغ من العمر 80 سنة، حكم ضده بتأدية ما بذمته من واجب الكراء، والذي وصل إلى مبلغ 40 ألف درهم ونصف، وبتنفيذ الإفراغ، لكن ظروفه المادية المتردية لم تسمح له بتسديد هذا المبلغ الكبير، فمعاشه الشهري الذي تم حجزه لا يغطي إلا مصاريف أدويته لمعالجة أمراضه المزمنة.

كما نشر المنبر الورقي ذاته أن ولاية أمن أكادير استنفرت جميع أجهزتها الأمنية، بالمنطقة الأمنية بإنزكان، بعدما تعرض رجل أمن يشتغل بمنطقة أمن تارودانت لعملية سرقة مدبرة، حينما تمكنت عصابة مدججة بالسيوف من سرقة حقيبته وبها سلاحه الوظيفي وأصفاده وحاسوبه.

من جانبها أوردت "الأحداث المغربية" أن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يسارع نحو مصالحة صعبة المنال بين مكونات حزبه، لكن مهمته تبدو شاقة. وأضاف الخبر أن الحوار الداخلي للحزب، الذي كان يراهن عليه سعد الدين العثماني للم شمل "المصباح"، بدأت تلوح ملامح فشله بعدما رفض العثماني، خلال أولى الندوات التي عقدت الأسبوع الماضي، توصيات الندوة جملة وتفصيلا. ووفق "الأحداث المغربية" فإن عبد العزيز أفتاتي، المثير للجدل في "حزب المصباح"، طالب العثماني بالاستقالة من منصب الأمين العام، والدعوة إلى مؤتمر استثنائي.

وبالجريدة عينها ورد أن إسبانيا أوقفت أحد مواطنيها، من أصل مغربي، بتهمة النصب على مواطنين مغاربة يرغبون في الاستفادة من قانون التجمع العائلي، بعدما أوهمهم بعلاقاته مع قنصليات إسبانية في المغرب.

وجاء في"العلم" أن السياح الوافدين على مدينة أكادير من مختلف المدن المغربية، خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية، احتلوا الصدارة مقارنة مع باقي السياح حاملي مختلف الجنسيات، إذ بلغ عددهم 116 ألفا و919 سائحا.

ونقرأ في "العلم"، كذلك ،أن طائرة تصوير صغيرة حلقت فوق الميناء الترفيهي السياحي بني انصار وسط حالة من الدهشة والاستهجان من قبل الساكنة. ووفق الصحيفة ذاتها لم يتبين من المسؤول عن نشاط هذه الطائرة التي استغرقت أكثر من نصف ساعة لتغطية نشاطها؛ فيما رجحت مصادر أن تكون تابعة لشركة هندسة تعد تصميمات جديدة لميناء بني انصار الذي يستعد للتحول إلى ميناء ترفيهي سياحي مباشرة بعد الانتهاء من أشغال ميناء غرب المتوسط ؛المنتظر إطلاقه سنة 2020.