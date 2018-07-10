عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء ..

* أخبار اليوم :

- أساتذة قطر عالقون. رغم نجاح الأساتذة المغاربة في مباراة التوظيف للتدريس بدولة قطر، فإن وزارة التربية الوطنية تتردد في تمكين بعضهم من حقهم في الاستيداع الإداري. والأساتذة المعنيون توجهوا أول أمس بطلب إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل التدخل لدى وزارة التربية الوطنية لتمكينهم من الاستيداع الإداري، بعدما اجتازوا بنجاح مباراة التوظيف بقطر.

- سجل النشاط المتعلق بنقل الحاويات بميناء طنجة المتوسط، خلال النصف الأول من العام الحالي، نموا بنسبة تصل إلى 7 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأفاد بلاغ للسلطة المينائية طنجة المتوسط، بأن حركة نقل الحاويات برصيفي ميناء طنجة المتوسط بلغت مليون و668 ألفا و566 وحدة من قياس 20 قدما خلال النصف الأول من سنة 2018. كما حقق النشاط المتعلق بالسيارات نموا بنسبة 18 في المئة، حيث عالجت المحطتان المخصصتان لمناولة السيارات بالمركب المينائي ما مجموعه 252 ألفا و194 عربة خلال النصف الأول من عام 2018.

* المساء:

- أكد مصدر وزاري أن الحكومة تنتظر التوصل بشكل رسمي بتقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، قصد دراسة التوصيات التي تضمنها، سواء في ما يتعلق بالأسعار، على وجه التحديد، أو قطاع المحروقات بشكل عام. وأوضحت مصادر الجريدة، أنه رغم عدم التوصل بالتقرير بشكل رسمي، إلا أن الحكومة انكبت على دراسة مختلف الآليات التي ستمكن من وضع أثمان معقولة دون المساس بجوهر قرار تحرير هذا القطاع.

- كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن أطرافا في الأغلبية الحكومية ترفض بشكل قاطع طرح ملف حذف المقاصة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وأوضحت مصادر الجريدة أن الحكومة لا تتوفر لحد الآن على أي تصور واضح لرفع الدعم دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، رغم وجود بعض السيناريوهات والمقترحات البديلة من قبيل الدعم المباشر، إلا أن الجهاز التنفيذي لم يحدد بعد المسار الذي ستتخذه منظومة الدعم الاجتماعي، مؤكدة أن بعض مكونات الأغلبية أبلغت رئيس الحكومة بشكل واضح رفضها أي خطة من شأنها أن تقبر صندوق المقاصة دون إيجاد بديل حقيقي.

* الأحداث المغربية :

- دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المديرات والمديرين الإقليميين للعمل على تسريع وتيرة إنجاز مختلف عمليات إنهاء السنة الدراسية، وخاصة منها تلك المتعلقة بإصدار تعيينات المتعاقدين الجدد قبل متم شهر يوليوز الحالي. ويدخل هذا الإجراء الاستعجالي، حسب المصدر نفسه، ضمن حزمة من الإجراءات وجدولة زمنية انطلقت منذ الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي. ومن أبرز تدابير المخطط، التحاق 20 ألف أستاذ متعاقد جديد بالفصول الدراسية، خلال الدخول المدرسي المقبل.

- يباشر عدد من البرلمانيين حملة ضغط لبرمجة مشروع قانون إصلاح معاشات البرلمانيين، خلال الدورة الربيعية لتجنب دخوله ثلاجة مشاريع ومقترحات القوانين التي ستعرفها هذه الدورة. وتظهر المعطيات المرتبطة بالزمن التشريعي أن هذه الدورة، التي استقبلت مشاريع ومقترحات قوانين من الدورة الخريفية، ومن الدورة الاستثنائية، سيكون الضغط عليها كثيرا، وقد يكون مصير عدد منها انتظار دورة تشريعية أخرى. ويصطدم تسريع مشروع قانون إصلاح معاشات البرلمانيين بتفاوت المواقف بين التعبير الفردي للبرلمانيين، والتعبير الجماعي عبر الفرق، ففي المقام الأول تتسع دائرة المعبرين عن رفض أي إصلاح لهذه المعاشات، بل واتسعت موضة الرفض العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

* العلم:

- احتل السياح الوافدون على أكادير من مختلف المدن المغربية خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية مكان الصدارة، مقارنة مع باقي السياح الحاملين لمختلف الجنسيات، حيث بلغ عدد الوافدين منهم 116 ألفا و 919 سائحا. وتشير الأرقام الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة إلى أن إجمالي عدد السياح الذين توافدوا على وجهة أكادير من مختلف الجنسيات مع نهاية الشهر الخامس من السنة الجارية بلغ 409 آلاف و3 من السياح، مقابل 376 ألف و305 سياح خلال الفترة نفسها من سنة 2017، ليسجلوا بذلك ارتفاعا بلغ معدله 69 ر8 في المئة.

- أكدت الممثلة المقيمة للبنك الافريقي للتنمية بالمغرب، ليلى مقدم، يوم الأحد بطانطان، أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا للبنك. وأضافت المقدم، خلال افتتاح "ندوة الاستثمار الأخضر"، التي نظمتها مؤسسة (الموكار) على هامش الدورة 14 لموسم طانطان، أن البنك يصاحب مشاريع التنمية الاقتصادية في المغرب منذ 50 سنة لا سيما مخطط المغرب الأخضر ومشروع الكهربة القروية.

* آخر ساعة :



- قرر مجلس النواب عقد جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة في قطاع المحروقات بعد تحديد الأسعار. وينتظر أن تشهد جلسة الغرفة الأولى بالبرلمان جدلا مثيرا بعد تفجير قضية حجم المبالغ الإضافية، والتي وصلت إلى 15 مليار درهم، والتي يدفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015.

- رصد بنك المغرب، في تقرير أصدره حديثا، مكامن ضعف سوق بورصة البيضاء. وأوضح البنك المركزي أن السوق الأولية مازالت ضعيفة، إذ بلغت الإصدارات منذ بداية سنة 2016 ما مجموعه 502 مليون درهم، مشيرا إلى أن بورصة الدار البيضاء تسجل نتائج سلبية، حيث تراجع الأداء السنوي إلى ناقص 6 في المئة، مما وضع حدا لسلسلة النتائج الإيجابية التي حققتها سوق الأسهم المغربية طوال سنة 2017.

* الاتحاد الاشتراكي:

- ينعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة بكين الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني-العربي بمشاركة المغرب. ويترأس الوفد المغربي الى هذا الاجتماع الوزاري الصيني- العربي، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويضم على الخصوص، عزيز مكوار، سفير صاحب الجلالة ببكين، وعبد القادر الأنصاري، السفير مدير الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بالوزارة. ويعد منتدى التعاون الصيني-العربي، الذي تم إنشاؤه سنة 2004، منصة رفيعة لإجراء حوار جماعي وتعاون عملي بين البلدين.

- المغاربة اشتروا أزيد من 7 آلاف سيارة فاخرة خلال الربع الأول من 2018. عرف قطاع السيارات الفاخرة ارتفاعا في مبيعات السيارات، ناهز 7 آلاف مركبة فاخرة خلال الربع الأول من هذه السنة. وتتجه فئة من الزبائن إليه لما يوفر من رفاهية وفحامة وجودة جد عالية. وتم خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة بيع أكثر من 600 سيارة، أي بما يعادل 800 ألف درهم للسيارة الواحدة، من مجموع 7 آلاف مركبة خلال نفس المدة. وبحلول نهاية شهر يونيو، تم بيع أكثر من 84 ألف سيارة في مختلف معارض السيارات، ومن خلال الأرقام المدلى بها من طرف الجمعية المغربية لمستوردي السيارات بالمغرب، فإن هذا الرقم يوازي ارتفاعا بنسبة 7.41 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبنهاية ماي الماضي ناهزت هذه النسبة 11 في المئة.

* بيان اليوم:

- أفاد مرصد السياحة بأن إجمالي السياح الذين زاروا المغرب ما بين شهر يناير وماي 2018، بلغ 4,1 مليون سائح، أي بزيادة قدرها 9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وكشف مرصد السياحة، الذي نشر إحصائياته حول السياحة بالمغرب خلال شهر ماي 2018، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بـ 15 في المئة، في حين أن وصولات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعت بنسبة 1 في المائة.

- أشادت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، من جانبها المغربي، بتصويت البرلمان الأوروبي، بستراسبورغ، خلال جلسة عمومية ضد تعديل معادي للمغرب، معتبرة أن رفض هذا التعديل يبرز وعي البرلمانيين الأوروبيين بكل المناورات التي يديرها أعداء الوحدة الترابية للمملكة. وأوضحت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، في بلاغ لها، أنه تم رفض، بالأغلبية المطلقة خلال التصويت النهائي، تعديل مشروع توصيات الموجه للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بولاية بعثة المينورسو وطلب تطبيق وقف المحكمة الأوروبية للاتفاقيات المغربية. وأضاف البلاغ أن "رفض هذا التعديل المعادي للمغرب هو ثمرة للجهود المستمرة والدؤوبة للدبلوماسية البرلمانية والرسمية للمملكة، ويعكس مرة أخرى أولوية المسلسل الأممي في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وأن البرلمانيين الأوروبيين أصبحوا على وعي بكل المناورات التي يديرها أعداء وحدتنا الترابية".

* رسالة الأمة:

- كشفت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية، أن الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات نحو إسبانيا حققت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، وذلك بنسبة 13 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وبقيمة مالية تعادل 343,6 مليون أورو، وهو ما يمثل نصف ما استوردته إسبانيا من دول العالم الثالث. وأكدت الفيدرالية الإسبانية، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذا الارتفاع الحاصل بشأن صادرات المغرب من الخضر والفواكه عزز من موقعه كمورد رئيسي للسوق الإسبانية ليس فقط على مستوى دول العالم الثالث، وإنما على المستوى العالمي.

- أكد وزير التشغيل والإدماج المهني محمد يتيم، أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة استكمال المنظومة الوطنية للتغطية الصحية والاجتماعية للمحامين، تفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2016، وتتويجا لميثاق أجرأة الحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وشدد يتيم، على أن تفعيل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفائدة لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوي حقوقهم، تمثل أحد أهم الأوراش الاجتماعية التي توليها الحكومة اهتماما خاصا.

* لوماتان :

- انخرط المغرب في استثمارات هامة في مجال البنيات التحتية، لكنه يحتاج إلى جهد أكبر. وهكذا، فعوض 209.7 مليار دولار المتوقعة خلال الفترة 2016-2040، يتعين على الدولة بذل جهد إضافي قدره 36.7 مليار دولار، أي باحتياجات إجمالية بقيمة 246.4 مليار دولار خلال الفترة أو ما يقرب من مليار في السنة. وتظل البنيات الطرقية هي المعنية بشكل خاص، وفقا لتقرير صادر عن (غلوبال أنفراستراكشر هوب)، وهي مبادرة لمجموعة ال20.

- آفاق واعدة لسوق ضخ الطاقة الشمسية في الفلاحة. تحسين عروض التمويل مع إيجاد حلول جديدة مثل صندوق الضمان والتمويل التشاركي، وتنظيم سلسلة القيم بأكملها، ودعم المقاولات الصغيرة جدا المتخصصة، وبروتوكولات المراقبة والجودة ... وتعتزم الدولة إحداث ثورة في القطاع الفلاحي من خلال جعل النجاعة الطاقية دعامة أساسية لنظم الري بهدف إلغاء غاز البوتان.

* ليكونوميست:

- كشفت دراسة أنجزتها جامعة التأمينات بمؤسسة رولاند بيرغر أن الغش يمكن أن يشمل جوانب مختلفة ترتبط بجميع أجزاء المنظومة، بما في ذلك الوسطاء والخبراء والمديرين، والمساعدين. وستتأثر السلسلة بأكملها بهذه الظاهرة، التي لم يتم تقدير كلفتها المالية. ولمحاربة هذه الظاهرة، أوصت رولاند بيرغر بوضع قاعدة مشتركة للمتضررين تمولها شركات التأمين.

- وجهت لجنة تنسيق ورصد المخاطر النظامية، مرة أخرى، إشعارا حول آجال الأداء. ويؤثر تدهور الوضع على ميزانيات الأبناك من خلال الديون المستحقة، كما يؤدي إلى تسريع إفلاس الشركات. وأكدت دراسة أجريت على عينة من 72 ألف شركة الوضع الحرج، الذي توجد فيه المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا. ومن المقرر عقد اجتماع طارئ بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة المالية اليوم الثلاثاء.

* لوبينيون:

- أفاد بنك المغرب بأن مستوى المخاطر الماكرو-اقتصادية يظل معتدلا على العموم في سياق يتميز بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي. وأوضح البنك المركزي، في بلاغ أصدره في ختام أشغال الاجتماع السابع للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أنه في ما يتعلق بالأوضاع الخارجية فقد تراجع عجز الحساب في سنة 2017، لاسيما بفضل تقلص العجز التجاري وارتفاع مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج. وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف بلغت الاحتياطيات الدولية الصافية 240,9 مليار درهم في 2017، وهو ما يغطي خمسة أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات.

- الدخول الجامعي والمدرسي برسم 2018-2019 سيكون يوم الأربعاء 5 شتنبر. ونشرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني القرار الوزاري المتعلق بالبرنامج المدرسي 2018-2019 في الأسلاك التعليمية الثلاثة. وتم الإعلان عن العديد من الإجراءات الجديدة للدخول المدرسي، لا سيما على مستوى تعزيز عروض الاستقبال والبنيات التحتية للاستجابة لارتفاع عدد الطلاب، والزيادة بنسبة 30 بالمئة في القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، وإطلاق لأول مرة إجازة مهنية في التربية.

* البيان:

- عملا بمبدأ الحيطة والحذر، عملت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة على سحب الأدوية التي تحتوي على مادة "فالسارتان" المصنعة من طرف الشركة الصينية (Zhejing Huahai Pharmaceutical Co). وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن قرار السحب يأتي بعدما "تم الكشف عن وجود شوائب قد تكون مسرطنة في بعض الأدوية التي تحتوي على مادة فالسارتان" المصنعة من طرف هذه الشركة الصينية.

- شاركت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، بليون الفرنسية، في أشغال مجلس الحوض للرون –المتوسط الذي يروم تقاسم وتبادل الخبرات في مجال التدبير المندمج واللامركزي للموارد المائية، وتثمين جهود الشراكة بين مؤسسات تدبير الأحواض المائية بين المغرب وفرنسا. وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالماء، أن المشاركة المغربية في اجتماع المجلس التي تناولت موضوع " التدبير المستدام للماء على مستوى الأحواض المائية ومكانته في التنمية السيوسيو اقتصادية للبلدان"، تندرج في إطار التعاون الذي تم التأسيس له سنة 2005 بين وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، ووكالة الماء الرون-المتوسط-كورسيكا، مشيرا إلى أنه تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون من خلال إبرام ثلاث اتفاقيات توأمة، تغطي آخرها الفترة 2014-2018، وتشمل العديد من المجالات، بما في ذلك حكامة مجالس الأحواض المائية.

* أوجوردوي لوماروك:

- قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، إن زعماء الأغلبية سيجتمعون مع الوزراء المعنيين وكذا الخبراء بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك بهدف إطلاق مسلسل تفكير بخصوص الميزانية المقبلة. وسينعقد هذا الاجتماع قبيل إرسال المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة خلال الأيام المقبلة. وسيكون قانون المالية 2019 محط انتظار خاص، على اعتبار أنه سيكرس لأولى نتائج الحوار الاجتماعي. - أطلقت كل من وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية "خبرة فرنسا"، أمس الإثنين بالرباط ، توأمة مؤسساتية حول "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية". وتتخذ هذه التوأمة، التي تمتد ل24 شهرا (2018-2020) والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 1,2 مليون أورو، وتحت إشراف مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، شكل تعاون بين مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية و "خبرة فرنسا".

* ليبيراسيون:

- قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، إن الجهود الملموسة التي بذلت حتى الآن في بناء المكونات المختلفة للبنية التحتية الوطنية للجودة مكنت من تطوير خبرة لا بأس بها مع ترسانة تجاوزت 14500 مواصفة مغربية ملائمة للمعايير الدولية وتغطي عدة مجالات. وأكدت الدرهم، خلال اللقاء الجهوي الرابع للجودة الذي نظم بوجدة، أن من شأن خلق لجن محلية للجودة، التي أدرج إحداثها ضمن توصيات الدورة السالفة للأسبوع الوطني للجودة، تسليط الضوء على مدى تطور الجودة بمختلف جهات المملكة وإعطاء دينامية جديدة لتحسين مكونات البنية التحتية للجودة في هذه الجهات.

- تم مؤخرا بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المندوبية السامية للتخطيط ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال الإحصاءات الرسمية والدراسات التحليلية، من خلال الرفع من مستوى تبادل المعلومات والمعارف والخبرات. وتروم هذه المذكرة تشجيع تبادل المعلومات الإحصائية والمعارف، والتنظيم المشترك للدورات التكوينية والورشات والندوات في مجال الإحصائيات الرسمية وتقاسم الخبرات في مجال نشر الإحصائيات الرسمية واستخدام التكنولوجيات الجديدة.