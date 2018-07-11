عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء..

* أخبار اليوم:

- تأخر استجابة الحكومة المغربية يؤجل حلم الجسر المروحي بين أوروبا والمملكة. بعد أن كان من المنتظر أن يرى حلم إنجاز "جسر جوي مروحي"، يربط بين المغرب وإسبانيا وسبتة ومليلية المحتلتين، في أقل من 15 دقيقة، النور شهر يونيو المنصرم، وبعد الحديث عن أن شركة الطيران التي تقف وراء هذا المشروع توصلت بموافقة الحكومتين المغربية والإسبانية، كشفت معطيات جديدة أن تعثر انطلاق الرحلات الأولى في يونيو راجع إلى عدم توصل الشركة المعنية بموافقة الحكومتين إلى حدود الساعة.

- تشكيل لجنة لملاحقة الموظفين المتغيبين في قطاع الفلاحة. يبدو أن ظاهرة الموظفين الأشباح قد أرهقت مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ودفع في نهاية المطاف الكاتب العام للوزارة، محمد صديقي، إلى إصدار مذكرة يتوعد فيها الموظفين المتغيبين عن العمل باتخاذ الإجراءات القانونية. وقررت الوزارة خلق لجنة لملاحقة المتغيبين عن العمل، تتكون من ممثلي المفتشية العامة ومديرية الموارد البشرية لتقوم بإجراءات عملية المراقبة الفجائية لمقرات عمل الموظفين، والوقوف على الإجراءات المتخذة من طرف الرؤساء المباشرين في هذا الباب.

* المساء:

- علمت "المساء" أن وزارة الداخلية دخلت على خط الفوضى التي يعرفها سوق الأدوية البيطرية، من خلال الدعوة إلى لقاء بمقر الوزارة يجمع مهنيين عن الصيادلة والبياطرة، واللذين تقاذفا المسؤولية عن الفوضى التي يعرفها قطاع الأدوية البيطرية، والتي أدت إلى تعفن الأضاحي العام الماضي. ويأتي هذا اللقاء، بعد لقاء مماثل عقده المهنيون المذكورون بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل مناقشة السبل الكفيلة بالاستعداد لعيد الأضحى الشهر المقبل.

- وجد حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نفسه في قلب محاكمة علنية رفقة العربي المحرشي وعزيز بنعزوز، خلال اللقاء الذي نظم نهاية الأسبوع الماضي مع منتخبي وأعضاء الحزب بجهة الرباط. وأكدت عدد من المداخلات على أن المصالحة مع الغاضبين لن تتم في ظل بقاء الأسماء التي ارتكبت أخطاء كرست حالة الاستياء وجعلت البعض يقاطع الحزب. وحاول بنشماش تخفيف حدة الاستياء وفرملة المداخلات، التي كانت تتضمن دعوة مباشرة إلى رحيل بعض الوجوه كشرط لتحقيق التغيير، من خلال تأكيده على أن هذه الصفحة ستطوى، وأن الوضع سيتغير في اتجاه القطع مع التعيينات وتصحيح أخطاء الماضي بجعل الكفاءة شرطا لتحمل المسؤوليات.

* الأحداث المغربية :

- انتقل حزب الاستقلال إلى السرعة القصوى في مواجهة حكومة سعد الدين العثماني. فعلى الرغم من أن رئيس الجهاز التنفيذي أبدى حسن نيته في التعامل مع مطالب حزب الميزان، في مذكرة تعديل لقانون مالية العام الحالي، إلا أن الأخير لا يتوانى في توجيه انتقادات للحكومة، بكونها تغامر باستقرار المغرب الاجتماعي. آخر هذه الانتقادات عبرت عنها خلاصات اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والتي عقدت يوم الاثنين، حيث اعتبرت أن حكومة سعد الدين العثماني، تجازف بما تبقى لدى المواطنات والمواطنين من صبر وتعقل، وقدرة على التحمل في مواجهة محنة البطالة والغلاء وتدهور القدرة الشرائية.

- أبرز رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة رضوان السملالي، أن القطاع الخاص ساهم في بلورة شراكات مع القطاع العام، كما هو الشأن بالنسبة لحصص تصفية الكلي، وهو ما سمح للمرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" بإجراء حصص غسيل الكلي بمصحات القطاع الخاص، وذلك في إطار اقتناء الخدمات من طرف وزارة الصحة، والتي عرفت نجاحا كبيرا. وكشف السملالي أن سلة العلاجات التي تقدمها المصحات أصبحت غير قادرة على مواكبة الممارسة الحديثة للطب، وهو ما يستوجب "مراجعة التعريفة المرجعية كخطوة أساسية لتمكين المريض المغربي من الولوج إلى العلاج دون أن يكون مطالبا بتحمل باقي التكاليف".

* العلم:

- قالت خديجة الزومي، المستشارة البرلمانية ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، إن "الأوضاع الاجتماعية والسياسية تغلي والحكومة غارقة في الانتظارية، وكأنها تنتظر عصا سحرية لحل كل الإشكالات العالقة". وأكدت الزومي، التي هي أيضا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن حكومة العثماني مدعوة للتجاوب الإيجابي مع المطالب النقابية، والتسريع من وتيرة الحوار الاجتماعي لأنها بسلوكها هذا لا تسيء إلى ذاتها فقط، بل تسيء كذلك إلى المركزيات النقابية جملة وتفصيلا.

- رغم الميزانية غير المسبوقة للقطاع الصحي، والتي بلغت 14,7 مليار درهم، تظل الأعطاب محيطة من كل جانب وعلى كل مستوى بالصحة ما يجعلها القطاع المريض ضمن القطاعات الوزارية. وأبرز هشام سعنان، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن وزير الصحة تلقى ملفا عن الوضع الصحي بمدينة آسفي، لكن لم يقابله بالتجاوب المطلوب، مضيفا أن جهاز الفحص بالصدى على سبيل المثال، معطل لسنة، وهناك مرضى يتلقون الإعانات لإجراء الفحوصات في القطاع الخاص، بينما تجد حالات من مرضى القلب بعد تلقيها مواعيد بسنة نفسها أمام أجهزة معطلة أو الاضطرار إلى التوجه إلى مراكش لتلقي العلاجات. وفي معرض رده على هذه الملاحظات، قال وزير الصحة، أنس الدكالي، إن الوزارة تسارع الزمن لتدارك الاختلالات والمتطلبات المتزايدة.

* بيان اليوم:

- كشف وزير الصحة، أنس الدكالي، أن 20 بالمئة من الأطباء فضلوا، سنة 2017، الاشتغال في مدنهم، ورفضوا الالتحاق بالمناصب المخصصة للمناطق النائية. وأبرز الدكالي، في معرض رده على أسئلة شفوية حول "المنظومة الصحية" بمجلس النواب، أن العديد من الممرضات لا يرغبن في الاشتغال في المناطق البعيدة والنائية، مضيفا أنه تم فتح باب التباري من أجل التوظيف في المستعجلات، إلا أنه لحد الآن لا أحد يرغب في الالتحاق بها. وشدد الوزير على ضرورة إعادة الاعتبار لأقسام المستعجلات وتحفيز الأطر المشتغلة بها.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين توافدوا عبر مختلف نقط العبور للمملكة منذ انطلاق عملية (مرحبا 2018) بلغ ما يقارب 531 ألفا و146 شخصا. وأوضح السيد بتعتيق، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول "الاستعدادات المتخذة لإنجاح عملية عبور أفراد الجالية المغربية"، أن 60 في المئة من الوافدين جاؤوا عن طريق الجو، فيما 40 في المئة منهم عن طريق المعابر البحرية والبرية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أفاد مرصد السياحة بأن إجمالي السياح الذين زاروا المغرب ما بين شهر يناير وماي 2018، بلغ 4,1 مليون سائح، أي بزيادة قدرها 9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وكشف مرصد السياحة، الذي نشر إحصائياته حول السياحة بالمغرب خلال شهر ماي 2018، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بـ 15 في المئة، في حين أن وصولات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعت بنسبة 1 في المئة. وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيادة تهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، لاسيما إيطاليا (16 في المئة)، وألمانيا (زائد 12 في المئة)، وفرنسا وهولندا (8 في المئة لكل منهما)، والمملكة المتحدة (7 في المئة)، وإسبانيا (4 في المئة).

- ارتفعت مديونية الأسر المغربية اتجاه البنوك إلى 277.2 مليار درهم نهاية ماي الماضي، حسب السلاسل الإحصائية التي ينشرها بنك المغرب، وسجلت هذه المديونية ارتفاعا بنسبة 3.82 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وزيادة بنسبة 2.2 منذ بداية العام الحالي. وأصبحت مديونية الأسر تجاه البنوك تمثل 26 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.

* آخر ساعة :

- سجل النشاط المتعلق بنقل الحاويات بميناء طنجة المتوسط، خلال النصف الأول من العام الحالي، نموا بنسبة تصل إلى 7 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأفاد بلاغ للسلطة المينائية طنجة المتوسط، بأن حركة نقل الحاويات برصيفي ميناء طنجة المتوسط بلغت مليون و668 ألفا و566 وحدة من قياس 20 قدما خلال النصف الأول من سنة 2018. كما حقق النشاط المتعلق بالسيارات نموا بنسبة 18 في المئة، حيث عالجت المحطتان المخصصتان لمناولة السيارات بالمركب المينائي ما مجموعه 252 ألفا و194 عربة خلال النصف الأول من عام 2018.

- مديرية الضرائب تهدد المتهربين من (لافنييت). أعلنت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية قائمة بأسماء السائقين الذين لم يؤدوا الضريبة السنوية على السيارات (لافينييت) برسم السنة الجارية، ولمحت المديرية إلى إمكانية عرقلة بيع سياراتهم إزاء مصالح تسجيل السيارات التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

* رسالة الأمة:

- أفاد وزير الصحة، أنس الدكالي، بأن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية يسجل حوالي 30 ألف حالة تسمم بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي بشكل سنوي، فيما انتقلت حالات الوفيات لذات السبب من 65 حالة وفاة سنة 2013 إلى 51 حالة وفاة سنة 2017. وأضاف المسؤول الحكومي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة للحد من الوفيات، موضحا أنه خلال السنوات الأربع الماضية، تراجع عدد ضحايا لسعات العقارب بنسبة 20 بالمئة.

- أطلقت كل من وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية "خبرة فرنسا"، يوم الإثنين بالرباط، توأمة مؤسساتية حول "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية". وتتخذ هذه التوأمة، التي تمتد ل24 شهرا (2018-2020) والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 1,2 مليون أورو، وتحت إشراف مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، شكل تعاون بين مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية و "خبرة فرنسا".

* لوماتان:

- الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب يقرران مواصلة مشاوراتهما في شتنبر المقبل بشأن الملف الشائك حول آجال الأداء، مع إشراك القطاع البنكي. وسيتم مستقبلا، اتخاذ إجراءات جديدة بهدف إخراج الاقتصاد من هذه الورطة. وتبدو معنويات القطاع الخاص متدنية إزاء التأخيرات في الأداء التي تظل السبب الأول في إفلاس المقاولات. - الاستراتيجية المينائية في أفق عام 2030 في حاجة إلى المراجعة. هناك حاجة إلى معايير جديدة في ضوء السياق الاقتصادي المتغير، والاستراتيجيات القطاعية والطلب الفعلي على الموانئ. كما يجب العمل على تحديث توقعات حركة المرور لإعادة تشكيل مشاريع البنية التحتية أو تمديد البنيات المينائية المبرمجة في خارطة الطريق المعتمدة في سنة 2012.

* ليكونوميست:

- اعتبر صلاح الدين مزوار خلال لقاء جمعه بمحمد بوسعيد حول "مناخ الأعمال وآجال الأداء"، أن آجال الأداء بلغت مستويات قياسية ودعا إلى استرجاع الثقة. وشدد مزوار على ضرورة تحديد قيمة متأخرات الدولة وكيفية عمل وزارة المالية لتسوية هذه المتأخرات. كما أشار إلى قضية تأخر إخراج المراسيم التطبيقية، الأمر الذي ينعكس سلبا على المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة. واقترح مزوار إحداث لجنة من أجل معالجة الجانب الجبائي، وكذا بالنسبة لعمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.

- قانون الامتثال الضريبي (فاتكا) الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي يروم مكافحة التهرب الضريبي. ويلزم هذا القانون جميع البنوك، والتأمينات، والمنظمات المالية لإدارة المدخرات عبر العالم، بالتصريح بالموجودات المالية لزبنائها الذين يحملون صفة دافعي ضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ 2015، أعطت الحكومة المغربية الضوء الأخضر للبنوك وشركات التأمين بتقديم المعلومات المتعلقة بالحسابات والتدفقات المالية الخاصة بالأشخاص المعنيين بهذا القانون، من خلال إصدار مرسوم قانون رقم 117-18-2 المتعلق بالأحكام الانتقالية في شأن التبادل الآلي لأغراض جبائية.

* ليبيراسيون:

- تم مؤخرا، التوقيع على عقود مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، التي تندرج في إطار إرساء منظومة تعاقدية تروم تحقيق نجاعة الأداء، وبلوغ أهداف ومؤشرات الأوراش والمشاريع المحددة ضمن البرنامج الحكومي في مجال تأهيل وإصلاح الإدارة. وتتناول مشاريع التحولات الهيكلية للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، على الخصوص، ميثاق اللاتمركز الإداري، والبرنامج الوطني لتحسين الاستقبال، وميثاق المرافق العمومية، والتدبير بالكفاءات، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة، والمخطط التوجيهي للتحول الرقمي للإدارة العمومية، والمنصة الحكومية للتكامل، وتطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم، ومتابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتدبير الزمن بالإدارة العمومية، وكذا خطة عمل تنفيذ استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية.

- وقع مجلس النواب والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، مؤخرا، اتفاقية تعاون وشراكة، توفر الإطار القانوني للعمل التوثيقي المشترك بينهما، وخاصة في ما يتعلق بتبادل الوثائق والمعالجة البيلوغرافية، عن طريق استعمال البرمجيات المدمجة واستخدام الفهارس الإلكترونية، مع إحداث رابط إلكتروني بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ومكتبة مجلس النواب. وأفاد بلاغ للمكتبة الوطنية بأن هذا التعاون يأتي اعتبارا لأهمية التعاون بين المكتبات في توفير المعلومة وعصرنة تدبيرها، وسعيا نحو تمكين المواطنين من الإطلاع على العمل التشريعي لمجلس النواب، والولوج إلى رصيده الوثائقي.

* لوبينيون:

- معدل النشاط في المغرب لم يتجاوز سنة 2017 نسبة 46 بالمئة. وأبرزت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول (ملاءمة التكوين لقطاع التشغيل بالمغرب) أن خريجي التكوين المهني سجلوا نسبة إجمالية تفوق ثلاث مرات نسبة خريجي التعليم العمومي، حيث بلغت على التوالي 33.6 بالمئة و11.6 بالمئة. وأبرزت الدراسة أن نصف الساكنة النشيطة العاملة (52.2 بالمئة) ليست لها أية شهادات، مقابل 34.2 بالنسبة للعاطلين عن العمل، و47.8 بالمئة من الفئة الأولى و65.8 بالمئة من الفئة الثانية لديهم الشهادة الابتدائية على الأقل.

- أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أنه من المتوقع أن يعرف الموسم الدراسي المقبل 2018 - 2019 إحداث 87 مؤسسة تعليمية جديدة بالأسلاك التعليمية الثلاث، 37 منها بالوسط القروي. وأوضح أمزازي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "الاستعدادات المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل" بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات تتوزع، حسب الأسلاك التعليمية إلى 38 مؤسسة بالنسبة للسلك الابتدائي (14 منها بالوسط القروي)، مع اعتماد 10 مدارس ابتدائية جماعاتية جديدة، و29 مؤسسة بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي (15 بالوسط القروي)، وكذا 20 مؤسسة بالثانوي التأهيلي (ثمان منها بالوسط القروي).

* أوجوردوي لوماروك:

- الطلب الداخلي يواصل دفع النمو على المديين القصير والمتوسط. ويأتي تعزيزه في سياق قد يساهم فيه الطلب الخارجي الصافي، مرة أخرى، بشكل سلبي في النمو، على الرغم من التحسن المتوقع في الطلب العالمي الموجه إلى المغرب. وهكذا، فإن مساهمة الطلب الداخلي في الناتج المحلي الإجمالي سوف تصل إلى 3.5 بالمئة سنة 2018 قبل أن تتباطأ سنة 2019 لتصل إلى 2.9 بالمئة. وهذا ما أكده أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال الاجتماع الذي خصص لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستكشافية 2019.

- وقعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وجمعية منتجي العنب بالمغرب اتفاق إطار للشراكة لمأسسة علاقات التعاون بين الجانبين. وذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذا الاتفاق الاطار يحدد الاطار العام للتعاون بين الشريكين وذلك عبر تطوير العمل المشترك والمهيكل والمنسق الرامي الى تحسين ظروف الانتاج والجوانب التنظيمية والقانونية التي تؤطر عمل المقاولات .وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاتفاق الذي وقعه المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل لخضر، ورئيسة جمعية منتجي العنب بالمغرب، غيتة مرية زنيبر، يهدف أيضا إلى إرساء آليات للتنسيق والمتابعة لتقييم تقدم المشاريع المندرجة في إطار خارطة الطريق المشتركة وتسهيل إنجازاتهما.

* البيان:

- قال رشيد حموني، عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، خلال الجلسة العامة المنظ مة لمناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات، أن الجدل حول أسعار المحروقات يسائل الحكومة ونمط تدبيرها لقطاع استراتيجي للدولة. وانتقد حموني بعض الأوساط التي تريد استمرار الارتباك بشأن مضامين هذا التقرير. وتابع أن النقاش الحقيقي بخصوص هذا القطاع ينبغي أن يتم بعيدا عن المقاربات التقنية، التي تركز على منطق الأرقام.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المغرب حريص على تحقيق التقارب وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والرقي بها نحو آفاق أوسع في المستقبل المنظور باعتبارها أرضية مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والمعايير والتقييمات المتبادلة للسياسات العمومية. وشدد العثماني، في كلمة له خلال الاجتماع الرابع للجنة التنسيق المشتركة الخاصة بالبرنامج الق طري بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتقديم حصيلة تنفيذ مختلف مكونات البرنامج الذي أبرمته المملكة والمنظمة في يونيو 2015، على أن الحكومة تولي أهمية بالغة للشراكة الاستراتيجية القائمة مع المنظمة، مذكرا بأن البرنامج الق طري يروم إحداث تقارب نوعي لممارسات المملكة في مجال بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع الممارسات الدولية الجيدة والمعايير العالمية الراقية.