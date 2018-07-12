عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس..

* أخبار اليوم:

- ينصب مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية، والمتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والذي ينتظر أن يدخل مسار المصادقة الحكومية والبرلمانية عليه، الولاة كرؤساء للمجالس الإدارية لهذه المراكز في صيغتها المقبلة. وينص المشروع على أن كل مركز جهوي للاستثمار يديره مجلس للإدارة تحت رئاسة الوالي، ويسيره مدير عام، بينما يعتبر رئيس الجهة أو من يمثله مجرد عضو فيه.

- المصحات الخاصة تكشف حجم معاناة المغاربة مع الاستشفاء وجمود الإجراءات الموازية. كشفت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن القطاع الصحي الخاص يستقبل 90 بالمئة من المرضى المؤمنين، ويتكفل بحوالي 60 بالمئة من المرضى بالمغرب، ويضع رهن إشارتهم 9600 سرير طبي من مجموع الأسرة الاستشفائية، التي تقدر بحوالي 36 ألف سرير، إضافة إلى الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة في هذه المصحات، والتي تساهم في الاستجابة لحاجيات المرضى على نحو أفضل. وأفاد رضوان السملالي، رئيس الجمعية، في ندوة صحافية بالدار البيضاء، أن القطاع الخاص يقدم مردودية عالية الجودة لخدمة صحة المواطنين، والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية، غير أن طموحها لا يواكبه بشكل ناجع نظام التأمين الصحي المعتمد منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة، لم تعد تسمح بتأمين تكفل صحي بالجودة المطلوبة.

* المساء:

- في الوقت الذي يضغط وزير الصحة، أنس الدكالي، للرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع، بدا الوزير منفتحا على مختلف الآليات التي من شأنها أن تحل معضلة الموارد البشرية، حيث أكد أن "لجوء بعض المجالس المنتخبة إلى عقود شراكة مع الوزارة لتوظيف ممرضين يأتي كحل من بين الحلول". وأكد الدكالي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن "المشكل ليس دائما مشكل توفر مناصب بل القبول بالعمل بمناطق بعينها، لذا فالاستعانة بهذه الصيغة للتوظيف في بعض المؤسسات من شأنه أن يضمن استمرار هذه الموارد البشرية لوقت أطول بتوظيفها في إطار المناصب الجماعية المحلية".

- رفعت وزارة الداخلية والدرك الملكي من مستوى التعبئة الهادفة لمحاصرة المواد المستعملة في تسمين أضاحي العيد، لتجنب تكرار فضيحة السنة الماضية، التي تأكد أنها ناجمة عن استخدام أدوية لمنع الحمل ومواد محفزة للبناء العضلي إلى جانب فضلات الدجاج. وانعقد يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع بحضور كل من وزير الفلاحة عزيز أخنوش والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب والجنرال دو ديفيزيون قائد الدرك الملكي خصص لبحث التدابير الوقائية المخصصة لتفادي المخاطر الصحية والاقتصادية المقترنة ببعض الممارسات ذات الصلة بتسمين الأضحية، بعد أن تقرر تشديد إجراءات المراقبة وفرض نظام تتبع صارم لمنع وصول بعض المواد المحظورة للضيعات والمربين الذين يستبقون عيد الأضحى بمنح المواشي عددا من المواد الخطيرة لتسمينها.

* الأحداث المغربية :

- قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، إن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت بـ50 شكاية من طرف المتنافسين وأصحاب الصفقات، منذ انطلاق عملها يوم 19 يناير 2018. وأوضح رئيس الحكومة، ردا على سؤال بخصوص "الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية شرعت، وبعد مرور خمسة أشهر فقط على تنصيبها، "في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، عبر تكريس الثقة"، إذ توصلت بـ 50 شكاية، وبـ20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها".

- أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي أن الموسم الدراسي المقبل 2018 - 2019 من المتوقع أن يعرف إحداث 87 مؤسسة تعليمية جديدة بالأسلاك التعليمية الثلاث، 37 منها بالوسط القروي. وأوضح أمزازي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "الاستعدادات المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات تتوزع، حسب الأسلاك التعليمية إلى 38 مؤسسة بالنسبة للسلك الابتدائي (14 منها بالوسط القروي)، مع اعتماد 10 مدارس ابتدائية جماعاتية جديدة، و29 مؤسسة بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي (15 بالوسط القروي)، وكذا 20 مؤسسة بالثانوي التأهيلي (ثمان منها بالوسط القروي).

* العلم:

- كشف المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2019 تباطؤا طفيفا، مسجلا معدل نمو ب 9ر2 في المئة مقابل 1ر3 في المئة المرتقبة في 2018. وعزا لحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية خصصت لتحليل الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2018 وآفاق تطورها خلال سنة 2019، هذه النتيجة إلى الانخفاض الطفيف للقيمة المضافة للقطاع الأولي، وذلك رغم تعزيز وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية.

- أفاد بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنه تم حتى اليوم تسجيل 87 ألف مربي ماشية ومليونين و400 ألف رأس غنم، في أفق بلوغ 6 ملايين رأس قبيل حلول عيد الأضحى، وذلك في إطار التدابير الوقائية المخصصة لتفادي المخاطر الصحية والاقتصادية المقترنة ببعض الممارسات ذات الصلة بتسمين الأضحية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات المنجزة بدعم من السلطات المحلية ستضمن إمكانية تتبع مسار القطيع، مشيرا إلى أن 20 سوقا متنقلا "مؤقتا" سيتم تهيئتها لبيع رؤوس الماشية المعدة للذبح يوم عيد الأضحى.

* بيان اليوم:

- شددت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على الدور الأساسي لمجلس المنافسة، الذي ينبغي أن يقوم بمهمته للحد من الاحتكار والحد من استغلال النفوذ، معتبرة أنه من غير المعقول أن تحقق بعض الشركات نسبة أرباح صافية تتجاوز أكثر من 94 بالمئة. وأفادت النائبة، في تعقيب لها خلال الجلسة العمومية، التي عقدها مجلس النواب لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، أن الدولة حينما تؤكد أنها وفرت في ما اصطلح عليه بمبلغ 34 مليار درهم كتحويلات لفائدة إنجاز برامج اجتماعية، فذلك جيد لكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في تتبع ومراقبة مجال تحرير الأسعار الخاصة بالمحروقات، حيث أنها مطالبة بحماية القدرة الشرائية عبر ضرورة التدخل بتحديد حد أقصى لهامش الربح.

- وقعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) على مذكرة اتفاق للتعاون للنهوض بالتربية وحقوق الطفل بالمغرب. وأوضح بلاغ مشترك لمؤسسة محمد الخامس للتضامن واليونسيف، أن مذكرة الاتفاق، التي تندرج في إطار برنامج التعاون بين المملكة المغربية واليونسيف للفترة 2017-2021، تأتي في سياق تفعيل المشاريع التي تشرف عليها المؤسسة لفائدة تنمية الشباب وتربيتهم خاصة في مجال التعليم الأساسي ومرحلة ما قبل التمدرس، وكذا النهوض بالتكوين في المهن المرتبطة بالطفولة المبكرة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أجرت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، يوم الإثنين بجنيف، محادثات مع موكيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية. وأوضح بلاغ لكتابة الدولة، أن هذا اللقاء انعقد على هامش الدورة الثالثة للمجموعة الحكومية للخبراء في مجال القانون وسياسة حماية المستهلك التي انعقدت ما بين 9 و10 يوليوز بجنيف. وأكدت الدرهم على الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لتعزيز تعاونه مع هذه المنظمة الأممية، مشددة على ضرورة تقوية التعاون بين هذه المنظمة وباقي المنظمات الدولية من أجل وضع استراتيجيات منسجمة في مجال التنمية، واعتماد مقاربة جديدة شاملة للتعددية، خاصة في ظل سياق دولي جديد يتميز بعودة التوجهات الحمائية.

- أجرى الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، مباحثات بالرباط مع الأمينة العامة المساعدة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماري كيفينييمي، تمحورت حول سبل تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة والمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مشروع تشخيص النزاهة، والحكومة المنفتحة، ومبادرة الحكامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا مشاركة المغرب في أشغال لجنة الحكامة العمومية، وانخراطه في الآليات القانونية لهذه المنظمة.

* آخر ساعة :

- أبرز المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، أن الطلب الداخلي سيسجل زيادة خلال 2018 قدرها 5ر3 في المائة، لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 8ر3 نقطة عوض 6ر3 نقطة في 2017. وأشار لحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية خصصت لتحليل الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2018 وآفاق تطورها خلال سنة 2019، أنه بالنسبة للطلب الخارجي، فسيعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 9ر6 في المائة سنة 2018 في وقت كانت قد سجلت فيه خلال 2017 نسبة 9ر10 في المائة، في حين سيعرف حجم الواردات زيادة ب 1ر7 في المائة مقابل 4ر7 في المائة في السنة المنصرمة. ونظرا لارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات، فإن مساهمة الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستكون مساهمة سالبة ب 7ر0 نقطة في 2018 مقابل مساهمة إيجابية في 2017 ب 5ر0 نقطة.

- بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء ببكين، مع مستشار الدولة، وزير الشؤون الخارجية الصيني، وانغ يي، سبل متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الموقعة في ماي 2016 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ. كما تناولت المباحثات بين ناصر بوريطة ووانغ يي، والتي جرت على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي -الصيني، مسألة انضمام المغرب لمبادرة "الحزام والطريق". وفي هذا الصدد، أكد الجانبان أنه بفضل إرادة قائدي البلدين، بلغ التعاون الثنائي على الصعيد السياسي، مستوى متميزا واستثنائيا يطبعه على الخصوص التضامن والثقة والاحترام والدعم المتبادل للقضايا الوطنية المرتبطة بالوحدة الترابية وسيادة البلدين، بالإضافة إلى تطابق وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

* رسالة الأمة:

- صنف تقرير منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة "فاو" عن "حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية 2018″، المغرب في الرتبة 13، ضمن أكبر الدول المنتجة للأسماك بالعالم، حيث أنتج المغرب أكثر من 1.4 مليون طن في عام 2016، بزيادة 6 في المئة مقارنة بعام 2015. وتوقعت "الفاو" أن ينمو الإنتاج الحالي بالمغرب بنسبة 18,1 بالمئة ليصل إلى حوالي مليون و712 ألف طن سنة 2030.

- تراجع المغرب بأربعة مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2018، الذي تنجزه كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وجامعة "كورنيل" والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد). وهكذا، احتل المغرب المركز 76 في قائمة 126 بلدا، مسجلا انخفاضا بفقدان 4 مراكز مقارنة مع السنة الماضية. وفي ما يتعلق بفعالية نظام الابتكار، والذي يعكس القدرة على تحويل الاستثمارات في الابتكار إلى منتجات وخدمات مبتكرة، ارتقى المغرب من المرتبة 71 في سنة 2017 إلى المرتبة 65 في سنة 2018.

* لوبينيون:

- تم يوم الثلاثاء بالرباط، إعطاء انطلاقة مرصد آجال الأداء، وذلك خلال لقاء نظم بين وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار ''مناخ الأعمال وآجال الأداء". وأوضحت رئيسة مصلحة بمديرية المنشآت العامة والخوصصة، زينب العلوي، أن مهمة هذا المرصد، المحدث طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 15-49، تتجلى في القيام بالتحاليل والدراسات المبنية على الملاحظات الإحصائية المتعلقة بممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء. وأضافت العلوي أنه برسم السنة الجارية، سيقوم مرصد آجال الأداء بإرساء إطاره التنظيمي وأمانته وبإعداد خطة تواصلية. كما سيقوم المرصد في 2019 بإعداد أول تقرير له، وسيعزز أنشطته في مجال التحليل وتتبع آجال الأداء وكذا إمكانات مديرية المنشآت العامة والخوصصة.

- عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي، يوم الاثنين الماضي، تحت رئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة. وخصص هذا الاجتماع لتقييم الزيارة الميدانية لإدارة الحزب بإقليمي الناظور والحسيمة، واستعراض تطورات قضية الوحدة الترابية، وعمل الحزب على مستوى الأقاليم الجنوبية وكذا الدورة المقبلة لمجلس مفتشي حزب الاستقلال.

* البيان:

- تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء، مجمل ملامح الوضع السياسي الوطني، والذي أكد خلاله على عزمه مواصلة نهج أسلوب الصرامة الديمقراطية المؤسسة على مبادئ الحكامة الحزبية الداخلية. وأقر المكتب السياسي، بعد التداول، منهجية عمله القائمة على تقسيم المهام التي توزعت بين أقطاب ومسؤوليات فردية، مشددا على أهمية انفتاح تنظيمات الحزب وهيئاته ومنظماته الموازية على مختلف الطاقات والكفاءات المجتمعية في مختلف المجالات والميادين.

- أكد عبد اللطيف أوعمو، منسق مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين، نقلا عن معطيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن 60 في المئة من المقاولات المغربية تعتبر أن الصفقات العمومية غير شفافة وأن الرشوة متفشية في المجال. وأشار أوعمو، في مداخلة له حول موضوع "الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إلى أن الصفقات العمومية تعاني من الضعف في البرمجة التوقعية والطلبيات، وفي تحديد الحاجات وإعداد الصفقة، وإلى غياب العقوبات وضعف المراقبة.

* أوجوردوي لوماروك:

- تمكنت عناصر الأمن والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، يوم الثلاثاء، من حجز 3 بنادق صيد جديدة وحوالي 250 خرطوشة لدى مواطن من دول جنوب الصحراء. وأفاد مصدر مطلع، بأن عناصر الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط عثرت على بنادق الصيد، الروسية الصنع، وهذه الكمية من الذخيرة مخفية بعناية على متن شاحنة للنقل الدولي بعد إخضاعها لفحص دقيق بواسطة جهاز السكانير، مبرزا أن الشاحنة كانت في طريقها لدخول التراب الوطني وعلى متنها شحنة من البضائع قادمة من فرنسا. وكشفت العناصر الأولية للتحقيق أن سائق الشاحنة، سينغالي الجنسية، تسلم هذه العربة من أحد مواطنيه بفرنسا، حيث كان ينوي إيصالها إلى السينغال مرورا عبر التراب الوطني المغربي.

- قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، بأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت بـ50 شكاية من طرف المتنافسين وأصحاب الصفقات، منذ انطلاق عملها يوم 19 يناير 2018. وأوضح رئيس الحكومة، ردا على سؤال بخصوص "الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، بأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية شرعت، وبعد مرور خمسة أشهر فقط على تنصيبها، "في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، عبر تكريس الثقة"، إذ توصلت بـ 50 شكاية، وبـ20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها".

* ليبيراسيون :

- أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جورج تسيتيرلي، عزم الجمعية على الارتقاء بمستوى علاقات الشراكة مع المملكة المغربية، حكومة وبرلمانا، باعتبارها نموذجا يحتذى في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وأبرز تسيتيرلي، خلال لقاء بمقر البرلمان الألماني، مع عضوي مجلس المستشارين محمد البكوري وعبد الكريم الهمس، أهمية الزيارة التي قام بها للمغرب وفد الأمانة العامة الدولية للجمعية البرلمانية في شهر يونيو المنصرم، لدراسة الجوانب التنظيمية المتعلقة بعقد الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية في المملكة المغربية، مشيدا بالمؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها مدينة مراكش لاحتضان هذه الدورة.

- اطلع فاعلون اقتصاديون أجانب ومغاربة، مؤخرا، على فرص الاستثمار بطانطان لا سيما في قطاعي الصيد البحري والسياحة، وذلك في إطار الدورة ال14 لموسم طانطان الذي تنظمه مؤسسة (ألموكار) تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وخلال هذه الزيارة، شارك هؤلاء الفاعلون في ندوة حول "الاستثمار الأخضر"، حيث شكلت مناسبة للتعرف على الإمكانات التي يتوفر عليها الإقليم في مجال الصيد البحري وحول الدور الذي يلعبه الميناء في تنشيط الحركة الاقتصادية والإمكانيات الواعدة في هذا المجال وطنيا وبالأقاليم الجنوبية.

* لوماتان:

- أصدرت لجنة الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أمس بأديس أبابا، تقريرا حول "ديناميات التنمية في إفريقيا". وأكد التقرير أن ستة بلدان إفريقية تمكنت من القضاء على الفقر المدقع، من بينها المغرب. وأبرز التقرير أنه "في المغرب على سبيل المثال، ساعدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت سنة 2005، الفئات الضعيفة من خلال دعم الأنشطة المدرة للدخل وإقرار تدابير للحماية الاجتماعية، مثل التغطية الصحية. ومع نهاية سنة 2015، تمكن نحو 8.5 مليون شخص في الأسر الفقيرة أو المعوزة في المملكة من الولوج إلى خدمات صحية مجانية في المستشفيات العمومية، وذلك بفضل نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي أطلق سنة 2008".

- دعا كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، يوم الثلاثاء بتونس العاصمة، إلى إرساء شراكة استراتيجية مغربية –تونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وقال الصمدي، خلال جلسة مباحثات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، سليم خلبوس، حضرتها سفيرة المغرب بتونس، لطيفة أخرباش، إن "المغرب يراهن على تعاون معزز وشراكة نموذجية تكون مفيدة للبلدين". وشدد، في هذا الاتجاه، على ضرورة إرساء استراتيجية للتعاون والشراكة، ذات معالم واضحة، تسمح بتنفيذ برامج العمل التي تم إبرامها.

* ليكونوميست :

- ضعف جودة الاستقبال، ضرورة تقديم شيكات ضمان، ممارسات احتيالية، فواتير مبالغ فيها ... لمكافحة هذه الصورة اللصيقة بالمصحات الخاصة، عقد المكتب المركزي للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ندوة صحفية بمدينة الدار البيضاء يوم 9 يوليوز الجاري. وطالب المكتب المركزي بتوسيع سلة العلاجات من أجل الاستجابة لمعايير الممارسات الجيدة. كما شدد على ضرورة إعادة النظر في التسعيرة الوطنية من أجل ولوج مرن للعلاجات، دون أن يضطر المريض إلى تمويل التكاليف الإضافية بنفسه.